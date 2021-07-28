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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 2
16.03.2021 Новый актив основателя IBS продал за год своих решений на 700 миллионов 1
24.02.2021 Исследование IBM: вирусы-шифровальщики лидируют по популярности в 2020 году 1
29.01.2021 Лучший год облачной индустрии 1
16.10.2020 Обеспечение кибербезопасности бизнеса в условиях пандемии коронавируса обсудят участники Oracle Online Security Day 1
06.07.2020 «Витте Консалтинг» представил новый сервис по управлению корпоративными данными 1
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 1
11.06.2020 Выручка «Инфосистемы джет» за 2019 год выросла на 25% до 31,1 млрд рублей 1
22.01.2020 HID Global расширила семейство цифровых сертификатов для защиты ПО 1
19.12.2019 Число клиентов Техносерв Cloud по итогам 2019 года увеличилось на 42% 2
12.12.2019 «Инфосистемы Джет» расширила продуктовый портфель решениями «Аванпост» 1
07.11.2019 «Инфосистемы джет»: количество внедрений систем управления доступом в России удвоилось 6
22.01.2019 «Инфосистемы Джет» создала Центр прикладных систем безопасности 1
06.12.2018 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИБ 2
30.11.2018 Спасибо регуляторам: рост на рынке ИБ сохранится 2
23.11.2018 «Информзащита» и One Identity займутся развитием темы Identity and Access Management 2
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 1
04.10.2018 Avanpost сообщил о внедрении системы IDM в Национальном банке Кыргызской Республики 3
12.09.2018 Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала» 1
11.07.2018 «Северсталь» внедрила систему Avanpost IDM для контроля и управления доступом 4
27.06.2018 «Аванпост» представила обновленный Avanpost IDM 6.0 5
13.04.2018 HID Global объявила о запуске нового решения Risk Management Solution 2
12.04.2018 «Аванпост» выпустил последнее крупное обновление Avanpost IDM перед выходом 6-го поколения продукта 3
03.04.2018 HID Global и ThreatMark обеспечат безопасность банковского сектора 1
13.02.2018 Спасение от рядового пользователя: как поведенческий анализ защищает компанию 2
08.12.2017 ФСТЭК сертифицировала Avanpost IDM как средство защиты информации 1
06.10.2017 Oracle представила облачный интеллектуальный комплекс обеспечения безопасности и управления 2
03.10.2017 «Аванпост» представила новую версию Avanpost IDM 2
13.06.2017 Gemalto представила SafeNet Trusted Access для безопасности облачных и локальных приложений 1
12.04.2017 IdM с человеческим лицом, или как эволюционируют системы управления правами доступа 6
11.04.2017 Управление доступом по-русски: современные функции и доступная поддержка 7
20.03.2017 «Аванпост» представила российское комплексное решение для аутентификации Avanpost WebSSO 1
13.03.2017 SAP и Google объявили о стратегическом партнёрстве 1
24.01.2017 «Инфосистемы Джет» улучшили контроль доступа к корпоративным ресурсам «Юнипро» 1
13.12.2016 Beeline расширил географию CAMEL-роуминга в Марокко 1
08.11.2016 Custis примет участие в CNews Forum 2016 1
05.07.2016 DPD в России повысила уровень внутрикорпоративной ИБ с помощью «Крок» и Merlion 2
29.06.2016 Вышел новый релиз системы Avanpost IDM 1
13.05.2016 На рынке IDM назревает скачок спроса 3
11.05.2016 Вышла общедоступная версия Red Hat Enterprise Linux 6.8 1

Публикаций - 99, упоминаний - 169

IAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 10
IBM 3544 8
Инфосистемы Джет 675 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 6
Avanpost - Аванпост 92 5
Google LLC 7154 4
HID Global 70 3
3748 3
SAP SE 3215 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 2
Merlion - Мерлион 275 2
Крок 1220 2
Микротест 177 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
Oracle Corporation 3350 2
Информзащита 423 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 2
Facebook 3766 2
Cambridge Analytica 43 2
Cisco Systems 2040 2
Синтерра - Synterra 565 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
Veeam Software 250 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 241 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Oracle Россия и СНГ 109 1
Северсталь-Инфоком 16 1
Ростелеком Связьинвест 697 1
S7 TechLab 5 1
One Identity 3 1
One Identity - Balabit 11 1
ThreatMark 1 1
IdenTrust 4 1
Leta IT-company 88 1
VMware 1829 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Витте Консалтинг 24 1
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Утконос 99 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Грозненская ТЭС - тепловая электростанция 2 1
Мосводоканал 44 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Русский стандарт Банк 302 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 1
Северсталь ПАО 204 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Ак Барс Банк 173 1
X5 Group 599 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Уралсиб Банк 389 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Kubernetes 307 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
OpenStack 347 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
Big Data - Большие данные 1136 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 2
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 138 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 8 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 20 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Microsoft Windows 10 6645 5
Linux OS 4260 4
Avanpost IDM Access System 20 4
Google Android 10751 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 2
Amazon EKS - Amazon Elastic Kubernetes Service 9 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 299 2
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance 6 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Apple iOS 5742 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Avanpost Web SSO 9 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Azure 1171 2
Oracle Maximum Security Zones 2 1
IBM QRadar 20 1
Nvidia GRID vGPU 37 1
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 19 1
Ekinops 360 2 1
Аmazon VPS - Amazon Virtual Private Cloud 6 1
Microsoft Windows 853 1
HID Risk Management Solution 1 1
Java - Язык программирования 1177 1
SQL - Язык программирования 434 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 1
SAP IAM - SAP Identity and Access Management 6 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
SAP Mobile Platform 28 1
Google Kubernetes Engine - GKE 9 1
Google Calendar - Google Календарь 43 1
Microsoft SmartScreen Application Reputation 1 1
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 32 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 114 1
Avanpost SSO 6 1
Workflow Core 1 1
IdenTrust TrustID EV CS - Code Signing Certificate 1 1
AWS Glacier Deep Archive 15 1
Avanpost Workflow 3 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux Atomic Host 8 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 1
Янкин Андрей 14 3
Чимиричкина Мария 30 2
Емельянников Михаил 33 1
Гришин Алексей 19 1
Сизов Алексей 13 1
Фишелев Яков 3 1
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
Mitnick Kevin - Митник Кевин 3 1
Tresner Michal - Треснер Майкл 1 1
Jarvis Brad - Джарвис Брэд 1 1
Кошкина Юлия 11 1
Конусов Андрей 73 1
Лукьянова Светлана 2 1
Петраков Сергей 1 1
Яценко Алексей 1 1
Соломин Алексей 1 1
Лосев Сергей 43 1
Стуров Дмитрий 25 1
Григорьева Евгения 57 1
Андреев Сергей 40 1
Елисеев Владимир 18 1
Наумов Евгений 25 1
Белоусов Максим 59 1
Аршавский Анджей 27 1
Молодых Владимир 26 1
Путин Владимир 1826 1
Колбин Евгений 43 1
Смирнов Алексей 142 1
Савельев Михаил 19 1
Лукацкий Алексей 68 1
Воронова Мария 11 1
Черных Александр 1 1
Тархов Андрей 4 1
Юдин Дмитрий 7 1
Седелев Олег 3 1
Бакшинский Олег 6 1
Жиронкин Ярослав 2 1
Порубов Виталий 5 1
Блинов Михаил 73 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Украина 3372 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Европа 3759 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Индия - Республика 2173 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Польша - Республика 829 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Европа Западная 614 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Мертвые души 22 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1990 4
Gartner 2192 3
IDC - International Data Corporation 2720 2
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 386 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762509, в очереди разбора - 666198.
Создано именных указателей - 46354.
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