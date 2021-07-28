Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IAM
Identity and Access Management
Authentication Management Systems
IDM
Identity management
Управление учётными данными
Управление идентификацией и доступом
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Публикаций - 99, упоминаний - 169
IAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Янкин Андрей 14 3
|Чимиричкина Мария 30 2
|Емельянников Михаил 33 1
|Гришин Алексей 19 1
|Сизов Алексей 13 1
|Фишелев Яков 3 1
|Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 3 1
|Tresner Michal - Треснер Майкл 1 1
|Jarvis Brad - Джарвис Брэд 1 1
|Кошкина Юлия 11 1
|Конусов Андрей 73 1
|Лукьянова Светлана 2 1
|Петраков Сергей 1 1
|Яценко Алексей 1 1
|Соломин Алексей 1 1
|Лосев Сергей 43 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Андреев Сергей 40 1
|Елисеев Владимир 18 1
|Наумов Евгений 25 1
|Белоусов Максим 59 1
|Аршавский Анджей 27 1
|Молодых Владимир 26 1
|Путин Владимир 1826 1
|Колбин Евгений 43 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Савельев Михаил 19 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Воронова Мария 11 1
|Черных Александр 1 1
|Тархов Андрей 4 1
|Юдин Дмитрий 7 1
|Седелев Олег 3 1
|Бакшинский Олег 6 1
|Жиронкин Ярослав 2 1
|Порубов Виталий 5 1
|Блинов Михаил 73 1
|CNews Analytics 1990 4
|Gartner 2192 3
|IDC - International Data Corporation 2720 2
|Markets&Markets Research 78 1
|Forrester Research 386 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762509, в очереди разбора - 666198.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762509, в очереди разбора - 666198.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru