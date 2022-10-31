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HRM СЗП Система зарплатных проектов



31.10.2022 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать обслуживание зарплатных зачислений
28.03.2022 ВТБ переводит новых зарплатных клиентов на карты «Мир»
12.08.2021 ВТБ оцифрует кадровый документооборот для зарплатных клиентов
06.07.2021 ВТБ и Mail.ru Group стали стратегическими партнерами
16.01.2020 Xerox разработал приложение для печати зарплатных листов
30.10.2019 Банк «Санкт-Петербург» модернизировал зарплатный проект для бизнеса
18.10.2016 Промсвязьбанк начал выпуск карт «Мир» в рамках зарплатных проектов
03.09.2015 Запсибкомбанк запустил онлайн-сопровождение зарплатных проектов при поддержке R-Style Softlab
26.11.2014 «1С-Рарус» и «Банк Москвы» разработали решение для передачи в банк данных в рамках зарплатных проектов
20.11.2014 «1С-Рарус» и ВТБ24 запустили новый сервис для клиентов-участников зарплатных проектов
11.09.2014 Зарплатным клиентам «Альфа-Банка» теперь доступна бесплатная выгрузка зарплатных реестров из программы 1С
04.03.2013 Владельцы зарплатных и пенсионных карт российского «ПриватБанка» могут снимать наличные в любых банкоматах без комиссии
18.12.2012 «Среднерусский банк Сбербанка» выпустил 2,5 млн зарплатных карт
20.09.2012 Владельцы зарплатных и социальных карт «ПриватБанка» могут бесплатно снимать наличные в его зарубежных банкоматах
15.02.2012 «Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ» выпустил 370 тыс. зарплатных карт в течение 2011 г.
22.10.2007 Зарплаты: итэшники резко повысили «аппетиты»

Публикаций - 247, упоминаний - 303

HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-ИжТиСи 6320 25
7004 25
Oracle Corporation 6305 17
ЦФТ Золотая Корона 357 11
Microsoft Corporation 23500 10
Diasoft - Диасофт 601 7
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 588 7
VK - Mail.ru Group 3200 7
SAP SE 4881 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9439 7
R-Style - Эр-Стайл ГК 680 6
1С-Битрикс - Bitrix 503 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10073 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 955 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 5
Google LLC 10941 5
Yandex - Яндекс 5675 5
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 396 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 4
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 285 4
Apple Inc 11194 4
Техно-Диасофт 5 4
Цифра ГК 2148 4
iFellow - АйФэлл 23 4
IBM - International Business Machines Corp 9194 4
Корус Консалтинг ГК 1070 4
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 83 4
Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 24 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2650 4
1С-Рарус 802 4
Инверсия 141 3
Sitecore 8 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 3
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 49 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4156 3
Cisco Systems 4875 3
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 74 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 3
Huawei 3503 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5814 54
Visa International 1872 27
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2385 21
Альфа-Банк 1598 14
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 12
ВТБ - ВТБ24 660 11
HeadHunter Group - HH Group 289 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 10
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 82 10
Точка 3798 9
Россети Ленэнерго 2349 8
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 8
ПСБ - Промсвязьбанк 734 8
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 887 7
НСПК - Национальная система платежных карт 612 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 844 7
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 6
МКБ - Московский кредитный банк 409 6
Сбер - СберАвто 21 6
ПриватБанк - PrivatBank 196 6
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 60 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6195 5
Почта России ПАО 1991 5
Qiwi 923 4
Antal Russia - Антал Россия 17 4
Возрождение - Коммерческий банк 326 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1013 4
Почта Банк 348 4
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 179 4
ГПБ - Газпромбанк 941 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 312 4
101Hotels.com 704 4
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 345 4
Ак Барс Банк 249 3
Синара Банк - СКБ-банк 129 3
Лента - Сеть розничной торговли 1701 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 152 3
Открытие ФК - Росгосстрах 291 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 83 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17962 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3692 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10383 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9109 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1655 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2695 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2398 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2853 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2509 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2383 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 74 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 692 2
Мосгортранс ГУП 94 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 71 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 95 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 26 1
Петербургский метрополитен ГУП 112 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 129 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 37 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 229 1
РОСИНКАС - Российское объединение инкассации 2 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 136 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 16 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 95 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2338 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 522 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 87 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1246 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 72 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79211 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53279 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25972 42
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1027 40
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2047 38
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3474 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38977 35
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10926 27
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9052 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17325 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10842 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21364 24
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25055 24
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3751 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12994 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7873 22
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2890 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13577 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25660 21
FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1058 19
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5447 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10042 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7973 18
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4384 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7483 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11828 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22192 16
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11370 16
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10157 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5192 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9920 15
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1767 15
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3512 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8154 14
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 901 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11298 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25023 13
FinTech - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 915 13
FinTech - Банковская карта - bank card 700 12
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3655 12
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6525 25
Oracle Java - язык программирования 2767 23
Superjob 281 22
Google Android 12553 21
Microsoft Windows 14446 13
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 503 10
Python - высокоуровневый язык программирования 573 10
Microsoft Windows 2000 12677 10
Apple iOS 6804 10
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 258 8
Google Play - Google Store - Android Market 2936 8
Linux OS 8246 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4109 8
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 78 7
C++ - Язык программирования 486 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 757 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 813 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 6
C# - C Sharp - Язык программирования 251 6
JavaScript - JS - язык программирования 1025 6
Apple - App Store 2602 5
JetBrains Kotlin - язык программирования 46 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6623 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2902 5
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 61 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 521 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 611 5
Apple iPhone 6 6175 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 4
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 106 4
Age of Kings 3445 4
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 128 4
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 4
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 73 4
ПриватБанк Приват24 116 4
Docker - Платформа распределённых приложений 193 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 400 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 129 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 4
Демидов Михаил 133 4
Лоевская Анна 27 4
Журихин Павел 16 4
Гороховский Олег 11 3
Молчанов Сергей 14 3
Попов Алексей 330 3
Самойленко Максим 65 3
Задорнов Михаил 28 3
Орловский Виктор 345 3
Ромашкин Гариф 3 3
Меднов Сергей 124 2
Патешман Виталий 37 2
Суханова Гульшат 4 2
Кабанов Владимир 174 2
Осипов Александр 62 2
Арсентьев Андрей 60 2
Сыкулев Андрей 69 2
Яныкин Ростислав 12 2
Леушев Андрей 69 2
Макаров Валентин 193 2
Акимов Евгений 32 2
Буяджи Павел 20 2
Руденко Дмитрий 25 2
Афанасьев Денис 50 2
Греф Герман 365 2
Захаров Алексей 43 2
Никифоров Николай 1172 2
Жуков Михаил 38 2
Лосев Сергей 46 2
Гарцева Екатерина 7 2
Терентьев Алексей 23 2
Чернецова Валерия 8 2
Никулин Сергей 22 2
Бар-Бирюкова Мария 67 1
Меньшов Кирилл 80 1
Сливко-Кольчик Елена 11 1
Ермакова Диляра 1 1
Леонидов Сергей 5 1
Гаврилов Михаил 7 1
Ляпунов Игорь 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 122886 138
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39350 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14949 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50177 18
Россия - УФО - Екатеринбург 3317 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6306 17
Россия - СФО - Новосибирск 3705 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13150 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17143 10
Украина 7269 10
Европа 21312 9
Индия - Республика 5069 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2492 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2368 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1384 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1286 7
Беларусь - Белоруссия 4257 7
Германия - Федеративная Республика 12013 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2555 6
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 847 5
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2324 5
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Россия - ЦФО - Калужская область 831 4
Латвия - Латвийская Республика 792 4
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41988 192
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