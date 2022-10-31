HRM СЗП Система зарплатных проектов
- HRM - HR-management
- HRM - Coaching - Коучинг
- HRM - HRTech
- HRM - Расчет заработной платы
- HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени
- HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management
HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демидов Михаил 133 4
|Лоевская Анна 27 4
|Журихин Павел 16 4
|Гороховский Олег 11 3
|Молчанов Сергей 14 3
|Попов Алексей 330 3
|Самойленко Максим 65 3
|Задорнов Михаил 28 3
|Орловский Виктор 345 3
|Ромашкин Гариф 3 3
|Меднов Сергей 124 2
|Патешман Виталий 37 2
|Суханова Гульшат 4 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Осипов Александр 62 2
|Арсентьев Андрей 60 2
|Сыкулев Андрей 69 2
|Яныкин Ростислав 12 2
|Леушев Андрей 69 2
|Макаров Валентин 193 2
|Акимов Евгений 32 2
|Буяджи Павел 20 2
|Руденко Дмитрий 25 2
|Афанасьев Денис 50 2
|Греф Герман 365 2
|Захаров Алексей 43 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Жуков Михаил 38 2
|Лосев Сергей 46 2
|Гарцева Екатерина 7 2
|Терентьев Алексей 23 2
|Чернецова Валерия 8 2
|Никулин Сергей 22 2
|Бар-Бирюкова Мария 67 1
|Меньшов Кирилл 80 1
|Сливко-Кольчик Елена 11 1
|Ермакова Диляра 1 1
|Леонидов Сергей 5 1
|Гаврилов Михаил 7 1
|Ляпунов Игорь 82 1
|91Mobiles 1696 8
|Ведомости 547 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11003 2
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1247 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 169 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 794 1
|The Guardian - Британская газета 339 1
|The Washington Post 308 1
|Известия ИД 467 1
|Банки.ру - Banki.ru 51 1
|ТАСС Телеком 38 1
|Пикабу 10 1
|InformationWeek 234 1
|New York Post 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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