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ФОТ
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16.06.2021 Сеть магазинов «Винлаб» внедрила программного робота для контроля качества данных во внутренних системах 1
28.05.2021 «Корус Консалтинг» расширил линейку облачной low code платформой Platformeco 1
28.04.2021 ГК Angara и Xello обеспечили усиленную защиту крупного девелопера от направленных атак 1
23.04.2021 Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» отчиталась по итогам 2020 года 1
06.04.2021 «Tekta Group» контролирует строительство с помощью «1С:ERP Управление строительной организацией» 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 3
11.03.2021 Ivideon представил облачное решение сервиса видеоаналитики для офлайн-бизнеса 1
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию 1
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
10.12.2020 «Первый бит» внедрил ПО «1С:Бухгалтерия» и «БИТ. Финанс.Холдинг» в «Сиа групп» 1
08.12.2020 «Крок» усилила «Цифрового рабочего» 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
13.10.2020 Группа компаний Angara объединила сервисы коммерческого и корпоративного SOC 1
18.09.2020 «Корус Консалтинг» оптимизирует работу розничных сетей с персоналом с помощью Verme WFM 1
15.09.2020 Российские корпорации получили новый способ автоматизации информационной и экономической безопасности 1
11.08.2020 «Ситилинк» внедрил систему автоматизации планирования и бизнес-моделирования Anaplan 1
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS 1
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 2
20.05.2020 CTI внедрил роботов-помощников в контакт-центре «ЭР-Телекома» 1
12.05.2020 Исследование: у 38% компаний есть вакансии, 46% компаний готовы аутсорсить сотрудников 1
16.04.2020 Агрохолдинг «Русское поле» внедряет систему управления Morigan.Lean 1
25.02.2020 «Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ» 1
13.12.2019 ABI Product автоматизировала управление складами готовой продукции с помощью SAP EWM 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
05.09.2019 Сеть «Эльдорадо» внедрила биометрическую систему учета рабочего времени персонала 1
10.04.2019 Экспертиза: на чем можно сэкономить при миграции в облака? 1
14.02.2019 NtechLab и Sigur представили систему контроля доступа на базе FindFace 1
13.07.2018 «Эльдорадо» будет планировать графики продавцов с помощью решения Verme 1
18.04.2018 Автоматизация бухучета в регионах сокращает расходы бюджета 1
01.02.2018 «Сетелем Банк» внедрил систему BASIS.WFM на базе СУБД Tarantool 1
22.12.2017 «Ростелеком» приобрел крупнейшего интернет-провайдера Владикавказа 1
30.10.2017 Дочка «Ланита» внедрила технологию планирования персонала в торговом холдинге 1
23.10.2017 Naumen представила новую версию ПО для управления нагрузкой контакт-центра 2
23.05.2017 Режем косты на рабочих местах: как WaaS поможет сэкономить на закупках оборудования 1
18.04.2017 BI Consult представила специализированное BI-решение для финансовых отделов 1
21.12.2016 МГМСУ им. А.И. Евдокимова внедрил комплексную систему на базе «Парус» 1
06.12.2016 ALP Group запустила коммерческий сервис системного предотвращения ИТ-проблем 1
11.03.2016 Контакт-центр «Гран» оптимизировал процесс управления рабочей нагрузкой с помощью Naumen Workforce Management 1
30.06.2015 СЭД Directum внедрена в «Локомотивных технологиях» 1

Публикаций - 60, упоминаний - 67

ФОТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 5
Verme - Верме 14 3
Microsoft Corporation 11127 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
VK - Mail.ru Group 2485 2
NtechLab - НтехЛаб 78 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 2
Крок 1221 2
Oracle Corporation 3356 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Biocad - Биокад 38 2
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 2
Navicon - Навикон 198 1
TeamIdea - Тимидея Групп 17 1
Сибинтек 24 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
Accenture - Аксенчер 532 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Актион-МЦФЭР 18 1
Anaplan 37 1
Wargaming 90 1
Leta Group 204 1
Dynatrace 46 1
Цифра ГК 116 1
Omilia 3 1
ДИАТЕХ 5 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
Matller - Матллер 6 1
Северсталь Диджитал 4 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Ingenix Group 2 1
OldGremlin - Хакерская группировка 4 1
Nival 25 1
Базис ИТ - Базис Информационных Технологий 2 1
РИЦ ГКУ - Региональный информационный центр 9 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Инфосистемы Джет 675 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Альфа-Банк 1127 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
Сетелем Банк 25 1
Мираторг 12 1
Владимирская птицефабрика 1 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
СИА Групп - Магнит фарма - СИА интернейшнл лтд 1 1
Эконика - Женская обувная сеть 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
РусВинил 3 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 1
Кастор 1 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Силовые машины 32 1
Актион-МЦФЭР Главбух Ассистент 2 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Сухой - Авиационный холдинг 65 1
Газпром нефть 382 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
Алроса АК 81 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Интер РАО ПАО 159 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
Правительство Вологодской области 18 1
Правительство Республики Карелия - Министерство финансов Республики Карелия 1 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 17 1
Центр бухгалтерского учета - Государственное учреждение Ярославской области 2 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Правительство Московской области 48 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Kubernetes 307 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 11 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности 5 1
Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU - технологии разговорного ИИ 3 1
Heatmap - Тепловая карта 5 1
HR-Grid 2 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 3
Microsoft Excel 436 3
Microsoft SQL Server 797 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
1С:Бухгалтерия 398 2
Microsoft Exchange 683 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 2
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 27 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 27 1
Криста НПО АС Смета 10 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
БОСС-Кадровик 74 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
BASIS.WFM - BASIS Workforce Management 2 1
ПриватБанк Приват24 113 1
ЕИСБУ ГИС - Централизованная система ведения бухгалтерского учета Московской области 1 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
Правительство Московской области ЦОД 1 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Гарда Аналитика 3 1
Крок - Цифровой рабочий 13 1
ConTrace 1 1
Яндекс.Толока 12 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
ПромАвтоматика Sigur СКУД 2 1
Verme WFM - Verme Workforce Management 2 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 1
Red Hat Ansible 57 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
NtechLab FindFace 26 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
Oz Liveness 18 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 16 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Java - Язык программирования 1178 1
Шеходанов Дмитрий 7 2
Колесов Александр 19 2
Барболина Елена 3 1
Прохоров Фёдор 78 1
Ройтенберг Марк 13 1
Перминов Леонид 7 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Кухаренко Артём 11 1
Макаров Вячеслав 3 1
Ежов Василий 14 1
Кузин Вадим 34 1
Савцов Игорь 27 1
Львова Галина 4 1
Васильев Григорий 35 1
Малеева Наталья 5 1
Гулевич Руслан 6 1
Крохин Дмитрий 2 1
Шерстобитов Сергей 29 1
Кравченко Сергей 10 1
Семенов Анатолий 12 1
Колесников Юрий 9 1
Копылова Ольга 1 1
Каськов Валентин 1 1
Андреев Сергей 40 1
Лекомцев Алексей 2 1
Пермяков Константин 1 1
Маляревский Павел 3 1
Зарьянов Алексей 11 1
Антонов Андрей 16 1
Барашов Андрей 3 1
Зиннятуллин Тимур 3 1
Корнеева Анжелика 2 1
Карбасов Дмитрий 6 1
Корнеев Алексей 7 1
Чернов Георгий 4 1
Яковлев Роман 1 1
Попков Иван 2 1
Теленков Андрей 21 1
Шершнев Георгий 13 1
Агафонова Наталия 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Украина 3378 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Восточная Европа 1682 2
Европа 3774 2
Индия - Республика 2175 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Оренбургская область 293 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Пензенская область 347 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Омская область 384 1
Россия - Тюменская область 584 1
Грузия 692 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Россия - Вологодская область 317 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Казахстан - Республика 2641 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Интеллектуальная собственность 11 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
Региональный электронный бюджет 3 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Экономический эффект 20 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Forbes - Форбс 442 1
Ведомости 259 1
The Bell - Издание 34 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2194 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766512, в очереди разбора - 670197.
Создано именных указателей - 46354.
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