Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФОТ
Фонд оплаты труда
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 67
ФОТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
|Шеходанов Дмитрий 7 2
|Колесов Александр 19 2
|Барболина Елена 3 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Ройтенберг Марк 13 1
|Перминов Леонид 7 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Кухаренко Артём 11 1
|Макаров Вячеслав 3 1
|Ежов Василий 14 1
|Кузин Вадим 34 1
|Савцов Игорь 27 1
|Львова Галина 4 1
|Васильев Григорий 35 1
|Малеева Наталья 5 1
|Гулевич Руслан 6 1
|Крохин Дмитрий 2 1
|Шерстобитов Сергей 29 1
|Кравченко Сергей 10 1
|Семенов Анатолий 12 1
|Колесников Юрий 9 1
|Копылова Ольга 1 1
|Каськов Валентин 1 1
|Андреев Сергей 40 1
|Лекомцев Алексей 2 1
|Пермяков Константин 1 1
|Маляревский Павел 3 1
|Зарьянов Алексей 11 1
|Антонов Андрей 16 1
|Барашов Андрей 3 1
|Зиннятуллин Тимур 3 1
|Корнеева Анжелика 2 1
|Карбасов Дмитрий 6 1
|Корнеев Алексей 7 1
|Чернов Георгий 4 1
|Яковлев Роман 1 1
|Попков Иван 2 1
|Теленков Андрей 21 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Forbes - Форбс 442 1
|Ведомости 259 1
|The Bell - Издание 34 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2194 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766512, в очереди разбора - 670197.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766512, в очереди разбора - 670197.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru