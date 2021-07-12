Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 72124
ИКТ 6680
Организации 4692
Ведомства 1377
Ассоциации 532
Технологии 2600
Системы 15196
Персоны 24694
География 1315
Статьи 880
Пресса 756
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1058
Мероприятия 757

Торговля розничная Ритейл Шопинг Розница



ИТ в ритейле 2021
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес
13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей
14.07.2020 Сервис «Покупай со Сбербанком» запустил кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах
29.06.2020 Accenture разработала посткризисное решение для ритейла «Бесконтактный магазин»
29.05.2020 «1С-Рарус» автоматизировал финансовое планирование в уральской сети аптек
27.05.2020 «Магнит» тестирует видеоаналитику для открытия магазинов
13.05.2020 «Синимекс» реализовал проекты по цифровизации бизнеса в ГК «Парк»
13.05.2020 «Магнит» создал корпоративную систему управления мобильными устройствами
13.05.2020 Promwad научил ТВ-приставки находить в магазинах одежду из фильмов и видеороликов
29.04.2020 Какие ИТ-решения популярны в ритейле в условиях кризиса
29.04.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в ритейл
28.04.2020 «Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома
22.04.2020 Сеть «Петровский» автоматизировала процессы обслуживания розничных точек с помощью Okdesk
17.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля
16.04.2020 ГК «Сидиси» разработала антикризисное решение для ритейла и дистрибьюторов
14.04.2020 МТС назначила руководителя розничной сети
27.03.2020 Розничная сеть «Твой дом» перенесла сервисы онлайн-торговли в облако «ИТ-града»
20.03.2020 Forrester высоко оценил сильные стороны решений SAS для ритейла
13.03.2020 «Спортмастер» автоматизировал работу директоров региональных отделений на базе SAP
03.03.2020 «Атол» представил программные решения Artix с цифровым помощником Heado
02.03.2020 Банк «Урал ФД» перевел розничный бизнес на промышленную систему Diasoft FA# Beans
26.02.2020 Сбербанк внедрил Cash out в торговых точках Татарстана
26.02.2020 МТС запустила комплексное решение для ритейла с защитой от краж и таргетированной рекламой
20.02.2020 КРЭТ разработал цифровые ценники для торговых сетей
19.02.2020 Fujitsu представила новые разработки для ритейла
13.02.2020 «Магнит» откроет цифровой офис в «Сколково»
12.02.2020 Российское облачное решение Retail Service переведено на автономную БД Oracle
30.01.2020 Розничная сеть DNS стала официальным партнером бренда OPPO
15.01.2020 Marmalato внедряет в магазинах систему Wi-Fi-аналитики вместе с Orange Business Services
13.01.2020 Розница и искусственный интеллект: можно ли преодолеть кризис?
09.01.2020 Accenture: 61% директоров по маркетингу розничных компаний не готовы к применению искусственного интеллекта
27.12.2019 В России создали «умные тележки», которые избавят от очередей в магазинах
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе
17.12.2019 «Лента» объединила флагманские технологии для ритейла в новом гипермаркете
13.12.2019 «1С:Управление торговлей» в облаке «1С:Готовое рабочее место» внедрено в «Класимо»
12.12.2019 «Техносерв Cloud» представил обновленный сервис для ритейла по защите от DDoS-атак
05.12.2019 «Техносерв Cloud» представил обновленный сервис для ритейла по защите от DDoS-атак
13.11.2019 Qrator Labs представила исследование киберугроз в российском онлайн-ритейле

Публикаций - 4426, упоминаний - 6062

Торговля розничная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10513 225
Yandex - Яндекс 4900 160
Intel Corporation 11140 100
Крок - Croc 1604 90
Microsoft Corporation 22273 87
VK - Mail.ru Group 2991 86
Корус Консалтинг ГК 1006 81
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8704 81
Samsung Electronics 9214 65
5769 64
Google LLC 10045 59
1С-Битрикс - Bitrix 421 58
1С-ИжТиСи 22 58
Oracle Corporation 5960 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7646 57
SAP SE 4506 55
Ростех - Ростехнологии 2484 54
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6423 46
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3853 43
21 век – ТВ - Народный телефон 1964 41
Huawei 3129 40
IBM - International Business Machines Corp 8863 39
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2317 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8231 34
Acer Group 2273 29
Qualcomm Technologies 1614 27
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1622 25
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 252 25
Amazon Inc - Amazon.com 2614 22
Xiaomi 1037 21
LG Electronics 3280 20
Accenture - Аксенчер 801 20
Сбер - Цифровая Платформа 466 20
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1007 20
Philips 1927 19
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 125 18
SAS Institute 818 18
Программный продукт ГК 3806 17
NVision Group - Энвижн Груп 659 17
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 222 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2062 178
Связной ГК 1129 127
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5111 98
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1623 76
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 56
Альфа-Банк 1449 50
X5 Group 679 48
Visa International 1722 39
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1667 36
Магнит - Сеть магазинов 383 35
Открытие ФК 2332 34
X5 Group - Пятёрочка 299 34
Евросеть 1392 31
Лента - Сеть розничной торговли 646 28
Почта России ПАО 1839 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1002 25
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 22
Точка 1102 22
АТАК - сеть магазинов 1852 21
X5 Group - Перекрёсток 314 21
Segezha Group - Сегежа Групп 94 20
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 762 19
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 822 19
ГПБ - Газпромбанк 832 18
Совкомбанк ПАО 169 17
О2О Delivery club 166 16
Русский стандарт Банк 366 15
НСПК - Национальная система платежных карт 340 15
Русагро Группа Компаний 178 15
Согласие СК 770 13
МТС банк 279 12
Почта Банк 316 12
Hyundai Motor 301 11
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 325 11
Auchan Holding - Ашан 179 11
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 358 11
ВкусВилл - Избёнка 59 10
Карусель - Сеть гипермаркетов 164 10
Walmart - Wal-Mart Stores 359 10
РЖД - Российские железные дороги 1429 10
Правительство РФ 7582 132
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7808 114
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1590 81
Президент Российской Федерации 3352 72
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10042 71
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1422 42
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1295 41
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3121 39
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2434 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2403 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2117 31
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1023 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 1986 24
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 950 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1881 16
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2667 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1297 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2241 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2197 9
Правительство Москвы 1554 8
Федеральное казначейство России 1244 7
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 674 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 637 7
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 571 7
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 162 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1197 7
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2119 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1027 6
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 432 6
Правоохранительные органы - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы 767 6
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 841 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 401 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 865 4
Роснано 637 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 815 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 305 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 103 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 77 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 242 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 6
АФТ - Ассоциация Финтех 161 5
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 25 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 201 4
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2109 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 81 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 67 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 2
Единая Россия - Политическая партия 243 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
ЛДПР 98 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2501 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 269 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 12 1
ICXC - International Customer eXperience Community - Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом 1 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Дари Еду - Благотворительный проект 2 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 2 1
OpenChain 1 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 16 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 14 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 46 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21562 1017
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14412 927
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6060 448
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8965 274
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7904 240
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3914 221
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2596 219
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4063 210
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 37307 206
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5281 203
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8354 195
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2525 188
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4202 185
5G - Пятое поколение мобильной связи 1982 176
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1453 168
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4273 150
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6564 144
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 7421 133
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2521 124
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1407 123
Мобильное приложение - Mobile app 3915 122
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6242 121
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1758 113
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 3944 109
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1203 103
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4010 98
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1058 91
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 3546 90
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8677 79
Big Data - Большие данные 2926 78
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1790 75
Website - Вебсайт 6036 73
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1176 69
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9349 58
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1469 58
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1904 55
Сервер - Серверные платформы 6606 54
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2862 54
Автоматизация 2692 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10371 53
Google Android 11794 84
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1359 77
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 2065 63
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 61
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2252 60
Microsoft Office 3209 49
Apple iOS 6346 46
Google Play - Google Store - Android Market 2689 34
Apple iPhone 6 1599 34
LG 75SM99 1351 33
Microsoft Windows 10 11337 30
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 142 29
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 682 29
Apple - App Store 2400 28
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 359 27
Apple Pay 421 27
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 208 26
ЭОС Дело СЭД 2712 24
СБП - Система быстрых платежей Банка России 279 24
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 329 23
Huawei Mate - серия смартфонов 232 22
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 542 21
Apple iPhone - серия смартфонов 6071 21
Microsoft Azure 1253 19
Samsung Pay 268 19
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 830 19
Linux OS 7555 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1156 15
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 494 14
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 898 13
Apple iPad Air - Серия планшетов 213 13
Apple iPad mini 395 12
Microsoft Dynamics 797 12
Apple MacBook Air - Ноутбук 617 12
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 11
Google YouTube - Видеохостинг 2217 11
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 205 11
CSI Set Retail 54 11
Age of Kings 215 10
Alibaba Group - AliPay 67 10
Исанин Антон 5026 96
Кирсанова Светлана 54 15
Путин Владимир 2510 14
Борзилов Давид 36 9
Круглов Алексей 21 8
Кулик Вадим 124 8
Румянцев Антон 47 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 340 7
Попов Сергей 85 7
Коровин Алексей 13 7
Костин Андрей 51 6
Мотовилов Олег 63 6
Каюмов Шамиль 37 6
Тынкован Александр 51 6
Menke Shawn - Менке Шон 15 5
Тач Майкл 36 5
Гусков Антон 5 5
Русанов Сергей 46 5
Паныч Инга 7 5
Мелингер Станислав 12 5
Марей Алексей 14 5
Кастильо Игорь 24 5
Блинов Михаил 73 5
Прохорова Алла 48 5
Медведев Дмитрий 1601 5
Лацанич Василь 104 5
Ершова Элеонора 64 5
Сплат-Косметика - Splat 13 5
Греф Герман 344 5
Гуцериев Михаил 110 5
Филатов Андрей 105 5
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 22 5
Малых Дмитрий 24 4
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 4
Чайка Владимир 27 4
Горяйнов Андрей 45 4
Баров Алексей 26 4
Евтушенко Олег 125 4
Виноградова Наталья 51 4
Акимов Максим 169 4
Россия - Российская федерация - РФ 104758 801
Того - Тоголезская Республика 22670 314
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12922 292
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32791 232
Германия - Федеративная Республика 8507 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45024 120
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12403 105
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12124 85
Украина 6030 82
Европа 10945 80
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13097 76
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5224 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11296 37
Казахстан - Республика 4418 36
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2134 32
Япония 9702 32
Китай - Тайвань 1861 31
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2114 31
Израиль 1732 30
Россия - УФО - Екатеринбург 3009 29
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1888 27
Беларусь - Белоруссия 3433 26
Польша - Республика 1533 26
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1686 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1291 25
Азия - Азиатский регион 3704 24
Россия - СЗФО - Калининградская область 930 24
Россия - УФО - Тюменская область 823 23
Ближний Восток 2538 22
Россия - СФО - Новосибирск 3217 21
Европа Восточная 2902 21
Франция - Французская Республика 5497 20
Узбекистан - Республика 1271 19
Россия - ПФО - Казань 2013 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2168 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1592 17
Африка - Африканский регион 2793 17
Турция - Турецкая республика 1634 16
Индия - Республика 4206 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1418 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3191 220
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 11389 177
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 9676 154
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11630 149
Мошенничество - Махинации 1317 109
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8746 106
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 7707 101
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1132 93
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1463 83
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1817 66
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2995 53
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2786 49
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1544 48
Cashback - Кэшбэк 152 47
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2243 43
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1728 42
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 3752 42
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2514 41
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3787 38
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1697 37
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 795 35
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1882 33
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика 1712 32
Страхование - Страховое дело 1209 32
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1610 31
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 840 29
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 2068 29
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1935 28
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1118 28
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 399 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 1580 26
Образование - Наука - Научная деятельность 4585 23
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 1159 23
Русский язык 4390 21
Физическое лицо - Физлицо 748 19
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1080 18
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 955 17
Федеральное законодательство 1509 17
Недвижимость 877 16
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1788 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10429 24
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 723 10
91Mobiles 293 9
Ведомости 334 8
Коммерсантъ - Издательский дом 850 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 570 6
Bloomberg 1002 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 547 4
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 603 4
TechCrunch - TechCrunch Awards 1148 3
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 3
23ABC News 142 3
РИА Новости 761 3
Thomson Reuters - Рейтер 5723 3
The Verge - Издание 468 3
Forbes - Форбс 584 3
Tom’s Hardware 123 2
Wikipedia - Википедия 410 2
Банки.ру - Banki.ru 40 2
TAdviser - Центр выбора технологий 239 2
San Francisco Chronicle 29 2
Известия ИД 292 2
AnandTech 68 2
Engadget - Блог о технологиях 407 2
NYT - The New York Times 955 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 148 2
Silicon.com 354 2
The Register 1279 2
CNews TV 521 2
ZDnet 581 2
Android Authority 36 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
9to5Mac 97 1
AppleInsider 384 1
Детское радио 9 1
Hacker News 20 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 1
Фонтанка 25 1
Лига.нет 9 1
500 Startups 2249 49
IDC - International Data Corporation 4610 47
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3133 32
Gartner 3286 30
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 20
IDC Russia - IDC Россия 161 8
Forrester Research 802 8
GfK Rus - ГФК-Русь 189 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 156 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 676 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 74 3
Data Insight - Исследовательское агентство 84 3
BCG - Boston Consulting Group 82 3
CNews Мишень 10 2
IBM Research 107 2
TMR - Transparency Market Research 14 2
Synergy Research Group 39 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 42 2
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 6 2
Vanson Bourne 48 2
RAEX - Эксперт РА 76 2
TeleGeography Research 39 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 15 1
IBM X-Force Red Team 3 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 83 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
S&P 500 226 1
S&P - Standard and Poor’s 469 1
ТИАР-Центр 3 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 34 1
Berg Insight 19 1
Refinitiv 4 1
VDC Research 6 1
Fortune Global 1000 50 1
Fortune Global 100 138 1
ИТ-тренды 29 1
IMS Research 31 1
eMarketer 199 1
Автостат 12 1
Technavio 23 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3546 90
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1152 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 601 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 251 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 4
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 92 4
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 53 3
РАН - Российская академия наук 1338 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 53 3
University of Manchester - Манчестерский университет 52 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 296 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 184 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 157 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 47 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 10 1
SAS Academy 3 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 4 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт 7 1
ОНПУ - Одесский национальный политехнический университет 2 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 7 1
Институт трудовых ресурсов 1 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
Сколтех - ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 1 1
Columbia University - Колумбийский университет 142 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет 9 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 213 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 214 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 121 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 32 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 1
100+ Forum Russia 4966 100
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 2551 52
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 1778 39
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1439 24
CNews FORUM Информационные технологии завтра 764 11
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 552 7
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 578 6
ISE - Integrated Systems Europe 35 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 357 6
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 28 6
CNews AWARDS - награда 344 5
Чёрная пятница (распродажи) 87 5
Oracle OpenWorld 63 5
Metro Expo 6 4
Международный женский день - 8 марта 79 4
Oracle AppsForum 21 4
ISR - Integrated Systems Russia 24 4
Oracle Modern Cloud Day 8 3
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 107 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 753 2
Merlion IT Solutions Summit 9 2
Effie Awards 3 2
Softool 62 1
Цифровые Вершины - премия 10 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 78 1
Электронное государство XXI века 31 1
Embedded World 5 1
Tagline Awards 5 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
Visa Everywhere Initiative - международный конкурс инновационных идей 1 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
The Megaface Benchmark - мировой чемпионат по распознаванию лиц 18 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
СКБ Контур ПРО ЭДО - премия 1 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 16 1
Advantech IoT Co-Creation 1 1
SAP Retail & Consumer Industries Forum 1 1
CNews Баттл 37 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 64 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178045, в очереди разбора - 981504.
Создано именных указателей - 72124.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

7 бесплатных VPN для iPhone, которые точно работают в 2022 году

Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022