Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Строительство Девелопмент Застройщики Промышленность строительных материалов Промышленное и жилищное строительство Производство строительных отделочных материалов
Публикаций - 1456, упоминаний - 1607
Строительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 59
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 16
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 13
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 11
|РИА Новости 766 4
|EurekAlert 270 2
|FT - Financial Times 1118 1
|The Register 1286 1
|EE Times 156 1
|Парламентская газета 11 1
|CNews Fast рейтинг 37 4
|Juniper Research 468 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru