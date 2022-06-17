Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов

SILA Union на конференции CNews Forum Cases 2022 1

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1

ТЭК ЯНАО стал лидером среди других сфер по спросу на российские облака 1

Incepta Group запустила цифровую платформу для рабочих Workforce 1

В Москве действует 70 городских мер поддержки малого и среднего бизнеса 1

Главгосстройнадзор Московской области автоматизировал общение бизнеса с органами контроля 1

Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя 1

В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм 1

Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1