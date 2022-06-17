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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Строительство Девелопмент Застройщики Промышленность строительных материалов Промышленное и жилищное строительство Производство строительных отделочных материалов

Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов


17.06.2022 Курс на цифровизацию региона: «Ростелеком» заключил соглашение с Краснодарским краем 1
16.06.2022 На рынок вышел цифровой продукт «Росатома» Multi-D Docs & Resources 1
16.06.2022 Систему мониторинга «Содис лаб» применили при реконструкции Загорской ГАЭС-2 2
15.06.2022 SILA Union на конференции CNews Forum Cases 2022 1
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 1
10.06.2022 «СИБУР» запустил социальный проект для поддержки переквалификации в ИТ 1
10.06.2022 «СИБУР» представил комплексные решения для импортозамещения в промышленной цифровизации 1
06.06.2022 В ИТ-компаниях в компенсационные пакеты для сотрудников работодатели чаще всего включают обучение за счет фирмы, оплату интернета и корпоративные мероприятия 1
03.06.2022 Исследование Superjob: 60% ИТ-компаний назначает на руководящие позиции внутренних кандидатов 1
02.06.2022 Alias Group и 3data запустят дата-центр 1
02.06.2022 «Гэндальф» внедрила отраслевые решения в «Ломбард южный экспресс» 1
02.06.2022 ТЭК ЯНАО стал лидером среди других сфер по спросу на российские облака 1
31.05.2022 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний выросла на 17,8% 1
31.05.2022 Тестовая статья - Гапотченко 1
31.05.2022 Incepta Group запустила цифровую платформу для рабочих Workforce 1
27.05.2022 В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли» 1
26.05.2022 В Москве действует 70 городских мер поддержки малого и среднего бизнеса 1
25.05.2022 На «Электроприборе» открыли памятную доску, посвященную бывшему директору завода Евгению Козичу 1
20.05.2022 В Подмосковье упростили подключение застройщиков к системе «Безопасный регион» 1
19.05.2022 «Кнауф» запустил виртуального помощника 1
17.05.2022 Китай построит огромную дамбу без участия людей. Дронами и 3D-печатью будет управлять искусственный интеллект 1
16.05.2022 Главгосстройнадзор Московской области автоматизировал общение бизнеса с органами контроля 1
11.05.2022 «Технониколь» и VK подписали меморандум о партнерстве 2
12.05.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя 1
05.05.2022 В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм 1
04.05.2022 В России началась выдача ИТ-шникам льготной ипотеки под 5% 1
04.05.2022 Отечественная ИТ-индустрия позволит сохранить достигнутый уровень эффективности планирования ресурсов НПЗ 1
29.04.2022 IBS Platformix повысил отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры «ОКБМ Африкантов» 1
29.04.2022 «Ростех» разработал беспроводные Bluetooth-датчики для Интернета вещей 1
28.04.2022 Инструкции и услуги для новоселов: как суперсервис помогает участникам программы реновации 1
28.04.2022 Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании 1
27.04.2022 «Аскон» открыл офис в Узбекистане 1
26.04.2022 «Мегафон» обеспечит внедрение инновационных технологий в транспортной отрасли Узбекистана 1
26.04.2022 Госсектор не намерен отказываться от цифровых проектов 1
26.04.2022 «Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix 1
25.04.2022 В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности 1
25.04.2022 В Челябинской области стартовал прием заявок и предложений от операторов связи и интернет-провайдеров на получение субсидий из областного бюджета 1
25.04.2022 Softline помогла ТД «Евротрейдинг» автоматизировать процесс обработки и аналитики документов 1
21.04.2022 «Росгосстрах» запустил цифровую платформу «Мой_сервис дом» 1
18.04.2022 В России появилась цифровая платформа закупок в строительной сфере 1

Публикаций - 1456, упоминаний - 1607

Строительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 226
Microsoft Corporation 22497 124
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 116
Huawei 3222 83
IBM - International Business Machines Corp 8941 78
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 58
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 57
Yandex - Яндекс 5015 46
Apple Inc 10683 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 40
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 40
Intel Corporation 11262 39
Softline - Софтлайн 1870 39
Аскон - Ascon 298 33
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 33
Samsung Electronics 9333 31
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 27
Крок - Croc 1616 25
SAP SE 4595 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 23
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 23
Amazon Inc - Amazon.com 2650 16
Oracle Corporation 6035 15
AMD - Advanced Micro Devices 3661 15
Cisco Systems 4720 14
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 14
Галактика - Корпорация 1077 12
HP - Hewlett-Packard 3567 11
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 11
Qualcomm Technologies 1639 10
Dell Technologies - Dell Computer 984 10
Telegram Group 805 9
М2М телематика 223 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 9
Meta Platforms - Facebook 4267 9
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 79
РЖД - Российские железные дороги 1458 44
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 33
Почта России ПАО 1853 27
Альфа-Банк 1476 15
Газпром ПАО 1008 12
Самолёт ГК 216 10
LEGO 202 9
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 8
Татнефть 182 7
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 7
ПСБ - Промсвязьбанк 682 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 5
Открытие ФК - Росгосстрах 266 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 4
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 4
X5 Group 709 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 3
Мосводоканал МГУП 53 3
En+ Group - Эн+ ГК 19 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
Роснефть НК 434 3
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование 1 2
Росводоканал 69 2
X5 Group - Пятёрочка 309 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 2
Тетис Кэпитал 0 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 1
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 0 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт 0 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 22 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 340
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 148
Президент Российской Федерации 3770 85
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 76
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 75
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 47
Правительство РФ 8292 47
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 41
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 40
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 32
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 30
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 29
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 25
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 15
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 14
Счётная палата РФ 628 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 11
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 8
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 7
Совет при президенте Российской Федерации 55 7
Таможня - Таможенная служба 421 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 4
Петербургский метрополитен ГУП 73 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 16
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
WiMAX Forum 66 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 241
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 224
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 213
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 190
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 188
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 45
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 45
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 80
Microsoft Windows 2000 2856 73
Google Android 11959 48
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 38
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 33
Microsoft Office 3247 33
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 23
1С:Бухгалтерия 647 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 19
Apple iOS 6422 17
1С:ERP Управление предприятием 268 15
Microsoft SQL Server 1416 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 12
Oracle Java - язык программирования 2554 10
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 9
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 6
Microsoft Office Excel 818 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 5
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 5
Apple macOS 1457 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 100 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 4
HP DesignJet - Серия принтеров 48 4
Huawei P30 - Серия смартфонов 167 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 4
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 71 3
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 3
Huawei Mate - серия смартфонов 250 3
Мишустин Михаил 376 6
Чернышенко Дмитрий 320 5
Сергунина Наталья 223 4
Кузнецов Александр 85 3
Kipman Alex - Кипман Алекс 7 2
Журавлев Дмитрий 12 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Акимов Максим 170 2
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 23 2
Горелкин Антон 38 2
Шингарев Павел 10 2
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 23 1
Рахметов Руслан 34 1
Сметанкин Игорь 7 1
Кабаков Ярослав 21 1
Афанасьев Денис 32 1
Шафигуллин Лутфулла 7 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Смоляров Дмитрий 8 1
Гришин Дмитрий 185 1
Федосеев Алексей 18 1
Bernstein Max - Бернстайн Макс 0 1
Чешко Андрей 0 1
Сердюченко Дмитрий 0 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Шипелов Андрей 21 1
Eckhouse Noah - Экхаус Ноа 1 1
Леонтьева Алла 1 1
Бокова Людмила 80 1
Климарев Михаил 47 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Клишас Андрей 45 1
Нечаев Владимир 11 1
Ананьев Дмитрий 70 1
Бондаренко Игорь 9 1
Сковородников Олег 3 1
Лосев Дмитрий 3 1
Фролов Борис 3 1
Хинштейн Александр 68 1
Кравченко Евгений 11 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 552
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 336
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 212
Земля - планета Солнечной системы 7427 114
Япония 10069 76
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 73
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 65
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 57
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 48
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 48
Азия - Азиатский регион 3803 42
Россия - СФО - Новосибирск 3269 40
Россия - Сибирь 1579 40
Австралия - Австралийский Союз 2791 37
Германия - Федеративная Республика 8903 31
Россия - ЦФО - Тульская область 965 30
Солнечная система 2236 24
Нидерланды 2197 22
Луна 1184 22
Россия - УФО - Свердловская область 1102 21
Африка - Африканский регион 2928 21
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 21
Армения - Республика 1112 18
Китай - Тайвань 2115 18
Россия - СФО - Омская область 517 18
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 17
Швеция - Королевство 2072 16
Бразилия - Федеративная Республика 1945 15
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 15
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 14
Украина 6212 14
Австрия - Австрийская Республика 1020 14
Уран - планета Солнечной системы 177 14
Чехия - Чешская Республика 1053 13
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 11
Америка 2011 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 514
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 320
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 188
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 159
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 78
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 68
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 67
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 58
Юриспруденция 1629 57
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 48
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 43
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 40
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 35
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 33
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 28
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 27
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 24
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 22
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 21
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 16
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 15
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 14
Водород - hydrogenium 0 13
Эргономика 840 13
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 12
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 10
Метан - methanum - болотный газ 0 10
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 8
Физика - область естествознания 889 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 8
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 8
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 7
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 7
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 59
Thomson Reuters - Рейтер 5731 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 13
TAdviser - Центр выбора технологий 243 11
РИА Новости 766 4
EurekAlert 270 2
FT - Financial Times 1118 1
The Register 1286 1
EE Times 156 1
Парламентская газета 11 1
CNews Fast рейтинг 37 4
Juniper Research 468 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 7
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 37 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 0 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 34
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 12
Новый год - Новогодние каникулы 0 8
CNews FORUM Кейсы 53 1
Cisco Connect 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
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