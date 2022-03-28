Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СЗП Система зарплатных проектов
Публикаций - 90, упоминаний - 115
СЗП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Федотова Татьяна 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru