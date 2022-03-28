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СЗП Система зарплатных проектов



28.03.2022 ВТБ переводит новых зарплатных клиентов на карты «Мир» 1
13.12.2021 «Сбербизнес» стал доступным для англоязычной аудитории 1
01.10.2021 Сбербанк начал выдавать кредиты в банкоматах по всей стране 1
07.09.2021 Райффайзенбанк и Mail.ru Group запустили сервис выплаты зарплаты через СБП в любой удобный день 1
12.08.2021 ВТБ оцифрует кадровый документооборот для зарплатных клиентов 2
06.07.2021 ВТБ и Mail.ru Group стали стратегическими партнерами 3
15.03.2021 Банк «Точка» выпустил обновленные сервисы для бизнеса 1
30.12.2020 «Сбер» запустил консультации юридических лиц в Viber 1
23.12.2020 Mail.ru Group и Райффайзенбанк займутся совместным развитием зарплатного сервиса PayDay 1
10.09.2020 Райффайзенбанк предложил бизнесу удаленное подключение к зарплатному обслуживанию 3
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги 1
17.06.2020 Сбербанк готов заплатить Java-разработчикам 3 миллиарда рублей 1
26.05.2020 «Точка» представила обновленный интернет-банк и мобильное приложение для бизнеса 1
13.05.2020 «МТС банк» запустил дистанционное открытие расчетных счетов для сегметна СМБ 1
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 2
03.04.2020 «Точка» отменила абонентскую плату для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса 1
27.03.2020 ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос» 2
20.02.2020 Сбербанк расширил возможности корпоративного мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн» 1
23.01.2020 «Аплана» внедрила программных роботов в банке «Россия» 1
23.01.2020 ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java 2
21.11.2019 Банк «Хоум кредит» запустил сервис массовой отправки платежей по зарплате 1
30.10.2019 Банк «Санкт-Петербург» модернизировал зарплатный проект для бизнеса 2
08.07.2019 Новикомбанк профинансирует гражданские проекты «Автоматики» 1
15.04.2019 Банк «Дом.рф» предоставит предпринимателям бесплатный конструктор сайтов 1
27.03.2019 Новикомбанк выделит холдингу Ростеха 500 млн рублей на гражданские средства криптозащиты 1
14.03.2019 Сбербанк предложил бизнесу интеграцию с системами бухучета 1
07.06.2018 Банк «Открытие», QIWI и «Точка» создают мульти-банковскую платформу для МСБ 1
29.05.2018 «Росевробанк» внедрил новую систему «Банк-Клиент» для корпоративных клиентов 2
26.04.2018 ВТБ с нуля создает платформу для работы корпоративного бизнеса 1
15.03.2018 Альфа-Банк внедрил интеллектуального чат-бота во внутренние бизнес-процессы 2
21.11.2017 ВТБ увеличит долю выпущенных бесконтактных карт в 4 раза 1
30.10.2017 Альфа-Банк запустил новый интернет-банк для малого бизнеса 1
14.02.2017 АБС «М-Банк» от банка ВТБ сертифицирована и включена в реестр российского ПО 1
27.10.2016 ВТБ24 начал эмиссию карт «Мир» для розничных клиентов 1
18.10.2016 Промсвязьбанк начал выпуск карт «Мир» в рамках зарплатных проектов 3
20.09.2016 Банк «Авангард» выпустил мобильное приложение для корпоративных клиентов 1
16.08.2016 «СМП Банк» внедрил систему ДБО для корпоративных клиентов Correqts Corporate 1
15.07.2016 «Крокус-Банк» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона» 1
24.06.2016 Количество пластиковых карт «Росгосстрах Банка» превысило 2,4 млн штук 1
23.03.2016 Банк «Открытие» запустил в эксплуатацию систему «Зарплатный конвейер» 1

Публикаций - 90, упоминаний - 115

СЗП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sitecore 8 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
iFellow - АйФэлл 10 1
Team Force - Тим Форс 9 1
Itonica - Айтоника 7 1
Intervale - Интервейл 46 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 1
Ростелеком - Связьинвест 1698 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 1
Luxoft - Люксофт 271 1
Accenture - Аксенчер 810 1
Философия.ИТ 22 1
IBS - ИБС экспертиза 85 1
Айтеко - iTeco 915 1
Cinimex - Синимекс 170 1
Neoflex - Неофлекс 162 1
ОТР 176 1
Diasoft - Диасофт 534 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 411 3
УСБС - Универсальный слой банковских сервисов 5 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 3
Сервер - Серверные платформы 10956 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 3
Website - Вебсайт 9736 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 2
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 76 1
Oracle Java - язык программирования 2554 3
Oracle Siebel CRM 209 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 3
ВТБ Бизнес 32 3
Кочетков Владислав 247 1
Федотова Татьяна 6 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
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