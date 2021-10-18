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Президент Российской Федерации


18.10.2021 Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год 2
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 1
11.10.2021 Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам 1
08.10.2021 Власти одобрили стратегические проекты по подготовке тысяч ИТ-специалистов и покрытию России интернетом 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 1
29.09.2021 В Group-IB прошли ночные обыски. Глава компании арестован по делу о госизмене 1
28.09.2021 Разработчика Ethereum посадят на 20 лет 1
28.09.2021 Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах 1
27.09.2021 ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle 1
27.09.2021 В России создан суверенный TikTok 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
24.09.2021 Ozon врывается на рынок онлайн-кинотеатров 1
21.09.2021 С одобрения Путина в России начали строить гигантскую ИТ-систему контроля над зерном и хлебом 1
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 1
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
16.09.2021 Россиянам на смартфоны добавят еще четыре предустановленных отечественных приложения 1
15.09.2021 На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
13.09.2021 Власти раздадут ИТ-специалистам льготную ипотеку и кредиты 1
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
06.09.2021 ИТ-компания обманула власти на камерах видеофиксации на 19 миллионов. Директору грозит 10 лет тюрьмы 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
01.09.2021 Крупнейшие цифровые российские компании объединяют усилия по защите детей в цифровой среде 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 2
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
27.08.2021 В США специалистов по ИБ заманивают на госслужбу окладами в четверть миллиона долларов 1
26.08.2021 Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок 3
25.08.2021 Власти дадут «Ростелекому» 220 миллионов на информирование россиян о коронавирусе 1
19.08.2021 «Ростелеком» хочет обложить интернет-компании налогом в свою пользу 1
19.08.2021 Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 3
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
11.08.2021 Утвержден новый список российского ПО для предустановки на гаджеты. Приложений стало больше 1
10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 1

Публикаций - 1439, упоминаний - 1792

Президент Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 337
Yandex - Яндекс 4098 103
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 94
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 75
VK - Mail.ru Group 2482 74
Ростех - Ростехнологии 2230 71
Google LLC 7124 64
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 58
Microsoft Corporation 10997 54
Apple Inc - Эппл Рус 7669 37
Facebook 3764 33
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 29
Восход ФГБУ НИИ 365 29
Telegram Group 702 26
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 26
3726 25
Крок 1219 19
Huawei 2723 18
Twitter 2204 18
Samsung Electronics 5627 18
АФК Система ПАО 990 18
Ланит ГК 1154 16
РТЛабс 145 16
Ростех - Концерн Автоматика 396 16
Rambler Group - Рамблер ГК 483 16
SAP SE 3207 14
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 13
InfoWatch - Инфовотч 600 13
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 13
IBM 3524 13
Ростелеком Связьинвест 692 12
Базальт СПО 206 11
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 11
ГЛОНАСС АО 82 10
Cisco Systems 2035 10
Барс груп 402 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 9
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Acronis - Акронис 363 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 85
РЖД - Российские железные дороги 1081 41
Почта России ПАО 1570 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 30
Газпром ПАО 518 12
Газпромбанк - ГПБ 692 12
РВК - Российская венчурная компания 476 11
Газпром нефть 380 9
LinkedIn 520 9
УЭК - Универсальная электронная карта 512 8
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 8
Аэрофлот 492 7
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 7
AliExpress 275 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 7
Газпром-Медиа Холдинг 120 7
Роснефть НК 367 7
Фонд информационной демократии 27 7
Башнефть ПАО АНК 90 6
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 6
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 5
Россети ПАО 168 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
Альфа-Банк 1122 5
РУСАЛ - Объединённая компания 25 4
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 4
Транснефть 159 4
Северсталь ПАО 204 4
Почта Банк 289 4
О2О Delivery club 153 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 4
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 4
Uber Technologies 258 3
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 6 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 3
Нэклис-Банк 15 3
Яндекс.Еда 93 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 504
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 205
Правительство РФ 2198 169
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 115
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 103
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 81
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 70
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 67
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 64
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 53
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 50
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 49
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 48
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 46
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 44
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 42
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 37
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 36
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 29
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 27
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 26
Администрация Президента РФ 267 26
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 26
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 26
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 26
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 25
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 25
Счётная палата РФ 459 24
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 24
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 21
Федеральное собрание Российской Федерации 79 20
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 19
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 19
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 18
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 16
Федеральное казначейство России 766 16
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 16
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 24
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 21
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 19
Единая Россия - Политическая партия 171 16
Руссофт - Russoft 250 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 9
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 6
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 5
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 4
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 3
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 3 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 3
Талант и успех - Общественный фонд 11 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
СОИ - Союз операторов интернета 2 2
ЛДПР 68 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
РСП - Российский союз правообладателей 8 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Национальный Союз Водоканалов 2 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 3 1
Лига содействия оборонным предприятиям 3 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 76
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 51
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 33
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 32
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 25
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 22
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 20
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 18
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 17
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 13
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
Big Data - Большие данные 1136 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 9
3G - Стандарт мобильной связи 3699 7
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 7
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 47 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 785 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 96
Google Android 10750 35
Apple iOS 5741 31
Microsoft Windows 10 6602 28
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 27
VK - Mail.ru Одноклассники 848 26
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 22
Linux OS 4236 18
Новые облачные технологии - МойОфис 311 17
ЭОС Дело СЭД 619 16
WhatsApp Messenger 654 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 13
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 13
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 12
Microsoft Windows 849 11
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 11
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 11
Google YouTube - Видеохостинг 1702 11
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 10
Rakuten Viber 429 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 10
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 9
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 8
Facebook Instagram - Инстаграм 569 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 8
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 8
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 8
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 7
Apple - App Store 2198 7
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 7
AWS - Amazon Web Services 568 7
Turkcell Bip - Мессенджер 13 7
Microsoft Office 1916 7
Apple macOS 921 7
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 7
Путин Владимир 1820 657
Медведев Дмитрий 1433 122
Никифоров Николай 1126 82
Мишустин Михаил 302 56
Шадаев Максут 384 46
Носков Константин 201 46
Чернышенко Дмитрий 234 46
Акимов Максим 167 40
Щеголев Игорь 676 25
Осеевский Михаил 221 25
Дворкович Аркадий 169 21
Жаров Александр 165 20
Касперская Наталья 197 19
Песков Дмитрий 65 18
Белоусов Андрей 53 18
Бокова Людмила 80 16
Волин Алексей 113 16
Массух Илья 192 14
Рейман Леонид 407 13
Володин Вячеслав 62 13
Клишас Андрей 44 13
Кисляков Евгений 83 12
Соколов Алексей 121 12
Чемезов Сергей 121 12
Иванов Олег 124 12
Ковнир Евгений 71 12
Лугов Андрей 32 11
Левин Леонид 83 10
Титов Борис 27 9
Паршин Максим 141 9
Яровая Ирина 63 9
Козырев Алексей 270 9
Смирнов Алексей 142 8
Белозеров Олег 19 8
Волож Аркадий 181 8
Греф Герман 204 8
Опанасенко Всеволод 100 7
Комиссаров Дмитрий 157 7
Дмитриев Кирилл 93 7
Новиков Евгений 39 7
Россия - Российская федерация - РФ 57124 1139
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 276
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 110
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 103
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 69
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 57
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 40
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 40
Беларусь - Белоруссия 2079 27
Украина 3344 27
Россия - ПФО - Казань 1507 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 24
Германия - Федеративная Республика 3606 24
Россия - СФО - Новосибирск 1954 24
Индия - Республика 2156 24
Казахстан - Республика 2618 24
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 23
Россия - Ростовская область 859 22
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 22
Япония 2752 21
Россия - Волгоградская область 395 20
Россия - Севастополь 419 19
Россия - Республика Крым 625 18
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 16
Россия - Калининградская область 531 16
Россия - Краснодарский край 913 16
Россия - Ставропольский край 456 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 14
Россия - Курская область 338 14
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 14
Россия - Нижегородская область 736 13
Франция - Французская Республика 2109 13
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