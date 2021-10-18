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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Президент Российской Федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1439, упоминаний - 1792
Президент Российской Федерации упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 657
|Медведев Дмитрий 1433 122
|Никифоров Николай 1126 82
|Мишустин Михаил 302 56
|Шадаев Максут 384 46
|Носков Константин 201 46
|Чернышенко Дмитрий 234 46
|Акимов Максим 167 40
|Щеголев Игорь 676 25
|Осеевский Михаил 221 25
|Дворкович Аркадий 169 21
|Жаров Александр 165 20
|Касперская Наталья 197 19
|Песков Дмитрий 65 18
|Белоусов Андрей 53 18
|Бокова Людмила 80 16
|Волин Алексей 113 16
|Массух Илья 192 14
|Рейман Леонид 407 13
|Володин Вячеслав 62 13
|Клишас Андрей 44 13
|Кисляков Евгений 83 12
|Соколов Алексей 121 12
|Чемезов Сергей 121 12
|Иванов Олег 124 12
|Ковнир Евгений 71 12
|Лугов Андрей 32 11
|Левин Леонид 83 10
|Титов Борис 27 9
|Паршин Максим 141 9
|Яровая Ирина 63 9
|Козырев Алексей 270 9
|Смирнов Алексей 142 8
|Белозеров Олег 19 8
|Волож Аркадий 181 8
|Греф Герман 204 8
|Опанасенко Всеволод 100 7
|Комиссаров Дмитрий 157 7
|Дмитриев Кирилл 93 7
|Новиков Евгений 39 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755111, в очереди разбора - 658801.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755111, в очереди разбора - 658801.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru