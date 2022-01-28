Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Заёмщик сторона по кредитным отношениям, получающая кредит
Публикаций - 75, упоминаний - 80
Заёмщик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2498 2
|АФТ - Ассоциация Финтех 155 1
|ГИС-Ассоциация 231 1
|Хасис Лев 101 2
|Бухман Дмитрий 11 1
|Стромов Алексей 10 1
|Ващенко Александр 10 1
|Герцовский Борис 9 1
|Приданцев Сергей 143 1
|Дунаев Александр 7 1
|Дуров Павел 228 1
|Рейман Леонид 1009 1
|Назаров Илья 4 1
|Дячкин Евгений 3 1
|Фадеев Андрей 15 1
|Таврин Иван 88 1
|Батин Борис 13 1
|Горячкина Светлана 1 1
|Благинин Евгений 4 1
|Петухов Дмитрий 1 1
|Петруца Роман 9 1
|Хорошко Ирина 3 1
|Прескарьян Артем 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177253, в очереди разбора - 984053.
Создано именных указателей - 71585.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177253, в очереди разбора - 984053.
Создано именных указателей - 71585.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru