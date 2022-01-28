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Заёмщик сторона по кредитным отношениям, получающая кредит



28.01.2022 Российский разработчик мобильных игр потратил $100 млн на покупку конкурентов 1
24.12.2020 ВТБ вложит 35 миллиардов в облачную «дочку» «Ростелекома» 1
04.12.2020 «Росэлектроника» запускает производство радиолокаторов нового поколения 1
10.11.2020 В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена 1
03.11.2020 Российский Ozon подал заявку на IPO на американской бирже 1
27.10.2020 Как взыскать долги «на основе данных» 1
02.10.2020 Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу 1
30.09.2020 ВТБ переводит покупку автомобилей в онлайн 1
23.09.2020 В России создан первый в истории отечественный коммерческий электромобиль 1
04.09.2020 «Яндекс» выделяет беспилотники в отдельный бизнес и выдает ему $150 млн 1
30.07.2020 В Удмуртии запустили производство чип-конденсаторов для РЖД и «Росатома» 2
22.07.2020 ФРП снизил ставку по займам на покупку роботов до 1% годовых 1
16.06.2020 В России придумали новый способ поддержки стартапов. Законопроект внесен в Госдуму 1
04.06.2020 Сбербанк прощается с «Яндексом» и приходит в Ozon 1
20.05.2020 Ак Барс Банк присоединился к федеральному проекту «Цифровой профиль» 1
19.05.2020 Кибермошенники ловко обчистили государственный фонд на $10 млн 1
13.05.2020 Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США 1
28.04.2020 «Контур» поможет оформить льготные кредиты при поддержке государства 2
28.04.2020 ВТБ и «Рольф» провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом 1
13.04.2020 «Яндекс» придумал, как получить разрешение властей на покупку такси-конкурента 1
24.03.2020 Заемщик ФРП запустил в Томске производство печатных плат для электроники 2
21.02.2020 ВТБ ускорил оформление кредитов наличными с помощью «умной анкеты» 1
20.02.2020 «Русская кожа» внедрила ERP- и CRM-системы при финансовой поддержке ФРП 2
12.02.2020 Выпускники акселератора Сбербанка и 500 Startups привлекли дополнительные инвестиции 1
11.02.2020 «Яндекс.касса» и Huawei предложили покупателям платить за смартфоны по частям 1
29.01.2020 В онлайн-бухгалтерии «Точки» появился мультибанкинг и другие новые функции 1
16.12.2019 Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию собственную краудлендинговую платформу 1
02.12.2019 ВТБ объявил о первой в России сделке по VR-ипотеке 1
22.11.2019 Варяги продали последние акции «Билайна» и заработали $700 млн 1
14.10.2019 Последний осколок независимого «Техносерва» обанкротили из-за копеечных долгов 1
11.10.2019 «Яндекс.такси» испугалось покупать одного из главных конкурентов — такси «Везет» 1
07.10.2019 Экс-министр связи Рейман отсудил у «Ангстрема-Т» 423 миллиона 1
20.09.2019 Ак Барс Банк и SimplyFi запустили сервис по кредитованию СМБ 1
12.09.2019 Ак Барс Банк и «Точка» стали партнерами 1
03.09.2019 ВТБ запускает «Цифровую ипотеку» 1
30.07.2019 «Росэлектроника» запускает серийное производство «умных» счетчиков 1
29.07.2019 Последний осколок независимого «Техносерва» без пяти минут банкрот 1
24.06.2019 В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США 1
29.05.2019 Сервис онлайн-займов Moneyman внедрил ИИ-технологию взыскания просроченной задолженности 1
15.05.2019 Россияне устали спасать итальянский интернет и продали местного телеком-гиганта 1

Публикаций - 75, упоминаний - 80

Заёмщик упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4886 5
VK - Mail.ru Group 2987 3
Apple Inc 10475 2
Барс груп 471 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1156 2
Rambler Group - Рамблер ГК 802 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 371 2
Ростех - Ростехнологии 2475 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1943 2
Google LLC 9983 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8678 2
Kismet Acquisition One - Kismet-I 18 1
Thawte 32 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 275 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 752 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 260 1
ЭлеСи - eelesy 13 1
Gracevale 1 1
Gracevale - Cubic Games 1 1
123 солюшнс 80 1
Game Insight 29 1
Nexters 13 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 1
Royal Ark 1 1
RJ Games 1 1
Castcrown 1 1
Nexter Systems - Giat Industries 5 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 1
Playrix Holding 15 1
Элеконд 3 1
Intel Corporation 11124 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6407 1
Центел - Центральный телеграф 404 1
Vodafone Group 1317 1
McKinsey & Company 160 1
China Mobile 367 1
Hutchison Holdings 164 1
Huawei 3124 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8155 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 162 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2053 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5088 6
Национальный банк Траст 129 4
Открытие ФК 2242 3
Ак Барс Банк 204 3
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 137 2
Era Capital 12 2
LetterOne Holdings - L1 Technology 52 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 240 1
Uber 282 1
ГПБ - Газпромбанк 828 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 126 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 215 1
Gett 65 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 232 1
Альфа-Групп 601 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 104 1
Kirkland & Ellis LLP 6 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 144 1
Красноярскэнергокомплект 1 1
ABN AMRO 66 1
Everix Investments 9 1
VPE Capital 4 1
MX Capital 1 1
Tesla Motors 271 1
Петербургская недвижимость 3 1
Visa International 1690 1
РСХБ - Россельхозбанк 223 1
Согласие СК 718 1
РЖД - Российские железные дороги 1423 1
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 183 1
ID Finance 8 1
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 5 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 972 1
Альфа-Банк 1440 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 478 1
Volvo Cars 218 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9245 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1878 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 3
Правительство РФ 7428 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1561 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 614 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 861 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7777 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3098 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1292 2
Роснано 631 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 691 1
World Bank Group - Всемирный банк 277 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 556 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1016 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1410 1
Президент Российской Федерации 3282 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 67 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2498 2
АФТ - Ассоциация Финтех 155 1
ГИС-Ассоциация 231 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34111 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5586 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4819 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4420 2
Сервер - Серверные платформы 5357 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 2310 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1551 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3601 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3628 2
Социальные сети - Соцсети 1722 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 7092 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7312 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 912 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1629 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 942 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3217 1
Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 19 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8965 1
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 61 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 194 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2725 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 703 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1656 1
Умные платформы 893 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 1212 1
Проверка контрагентов 424 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 6220 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3687 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 982 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1702 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18680 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8390 1
Мобильное приложение - Mobile app 3637 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7802 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 732 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3375 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4455 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 3963 1
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 187 1
Apple iOS 6334 3
Google Android 11773 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 387 2
Royal Ark - Shelter War 1 1
RJ Games - Puzzle Breakers 1 1
Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 1 1
Royal Ark - Dawn of Zombies 1 1
Playrix - Hero Wars 6 1
Т1 Мультикарта 153 1
ВТБ Онлайн 154 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 36 1
Tesla Model S 64 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2106 1
Google Play - Google Store - Android Market 2684 1
Telegram - Мессенджер 116 1
Apple - App Store 2395 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 353 1
Яндекс.Маркет 498 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 55 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 672 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 16 1
Google AdWords - Google Ads 116 1
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 78 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1491 1
Хасис Лев 101 2
Бухман Дмитрий 11 1
Стромов Алексей 10 1
Ващенко Александр 10 1
Герцовский Борис 9 1
Приданцев Сергей 143 1
Дунаев Александр 7 1
Дуров Павел 228 1
Рейман Леонид 1009 1
Назаров Илья 4 1
Дячкин Евгений 3 1
Фадеев Андрей 15 1
Таврин Иван 88 1
Батин Борис 13 1
Горячкина Светлана 1 1
Благинин Евгений 4 1
Петухов Дмитрий 1 1
Петруца Роман 9 1
Хорошко Ирина 3 1
Прескарьян Артем 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 103834 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32523 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12886 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44865 8
Европа 10666 4
Австрия - Австрийская Республика 998 3
Украина 5974 3
Нидерланды 2140 3
Беларусь - Белоруссия 3412 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11163 3
Казахстан - Республика 4403 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12365 2
Италия - Итальянская Республика 3147 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5166 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12785 2
Норвегия - Королевство 1082 2
Грузия 1048 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12030 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1311 1
Армения - Республика 1079 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 822 1
Япония 9636 1
Германия - Федеративная Республика 8440 1
Узбекистан - Республика 1268 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1886 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2942 1
Индия - Республика 4194 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 973 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 336 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усолье-Сибирское 30 1
США - Делавэр 160 1
Великобритания - Виргинские Острова 203 1
Европа Западная 1326 1
Испания - Королевство 2799 1
Кипр - Республика 366 1
США - Калифорния 3365 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1417 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1153 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 981 1
Швеция - Королевство 1955 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 9320 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1426 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 642 2
Страхование - Страховое дело 1001 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 9069 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 821 2
Инвестиции венчурные 399 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 346 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 904 1
Мошенничество - Махинации 1146 1
Бизнес-акселератор 230 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7514 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 149 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Кредитование 484 1
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 220 1
Опцион 9 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 122 1
Русский язык 4206 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 25 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 304 1
ДДУ - Договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома 6 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 749 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2825 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 724 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1450 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 498 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 50 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2380 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10423 3
Thomson Reuters - Рейтер 5721 3
Ведомости 323 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 88 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 129 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 824 1
Коммерсантъ - Издательский дом 844 1
CNews - Auto.CNews 51 1
I-Cyprus 1 1
Банкста - Telegram-канал 7 1
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