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OpenSource software
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14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
11.10.2021 «Инфосистемы Джет» вошла в топ-5 поставщиков ИТ-услуг России 2
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 4
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 4
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 2
21.09.2021 Представители ИТ-отрасли обсудят стратегию развития Open Source в России 3
17.09.2021 «Транснефть» начала закупать российскую «Ред ОС» вместо Windows 1
15.09.2021 Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу 2
13.09.2021 В России ПО для Linux и UNIX пишут чаще, чем для Windows 2
09.09.2021 «Атоллис» выпустила программного робота для файловых архивов 1
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 2
02.08.2021 Скрытые траты на открытое ПО. Какие риски стоят денег? 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
22.07.2021 В каждом приложении для Android в среднем есть 39 «дыр». Виноват Open Source 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 2
12.07.2021 В «Диасофт» разрабатывают технологическую платформу для создания и внедрения аналитических решений 2
24.06.2021 Минцифры вместе с сообществом разработчиков СПО создаст стратегию развития Open Source в России 3
18.06.2021 ВТБ внедрил платформу для защиты данных клиентов 1
28.05.2021 Компания “Открытая мобильная платформа” стала лауреатом премии «HR-бренд 2020» 6
28.05.2021 Как выстроить мониторинг приложений на бесплатных ИТ-продуктах 3
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
25.05.2021 Inline Technologies и «Росплатформа» создали универсальную платформу виртуализации для госсектора 1
24.05.2021 РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент 2
17.05.2021 Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 2
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
13.05.2021 Александр Тугов, Selectel — о будущем облачных сервисов: «Я загружаю в облако программный код, а система сама решает, какие ей нужны ресурсы» 9
13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов 1
11.05.2021 «Инфосистемы Джет» поднимает тему хранения и управления данными в контейнерах с Portworx 1
29.04.2021 Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию 1
26.04.2021 ProductCamp запускает «онлайн-город» ProductLand 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
09.04.2021 Гибридное облако на Kubernetes: «за» и «против» 1
08.04.2021 В России придумали способ ускорить импортозамещение в ИТ и поддержать отечественных разработчиков 1
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 2
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 6
24.03.2021 Развернута беспрецедентная травля создателя GNU/Linux и основателя движения СПО 1
18.03.2021 Как подготовить стратегию по управлению данными 1
15.03.2021 «Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО 1
11.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1

Публикаций - 771, упоминаний - 1301

OpenSource software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 200
IBM 3530 43
SAP SE 3208 34
Google LLC 7135 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 23
VK - Mail.ru Group 2482 21
АйТи 749 20
Oracle Corporation 3333 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 18
Крок 1219 15
Yandex - Яндекс 4100 13
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 13
Samsung Electronics 5641 12
Red Hat 665 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 11
Ланит ГК 1155 11
Cisco Systems 2037 10
3728 9
Amazon Inc - Amazon.com 1469 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 8
OpenText 160 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
SUSE 167 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 7
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 7
Инфосистемы Джет 675 7
Rambler Group - Рамблер ГК 484 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 6
GitHub 412 6
Selectel - Селектел 137 6
Apple Inc - Эппл Рус 7685 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 5
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 5
iTeco - Ай-Теко 715 4
Nginx - Энджайникс 100 4
Логика Бизнеса 141 4
ALP Group 37 4
VMware 1829 4
Intel Corporation 4158 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 26
Альфа-Банк 1123 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 12
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
X5 Group - Пятерочка 559 8
X5 Group 599 8
Газпромбанк - ГПБ 692 8
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 7
HeadHunter Group - HH Group 336 7
Почта Банк 289 7
ВТБ24 583 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 5
Открытие ФК 538 4
Аэрофлот 492 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Qiwi 783 3
Uber 257 3
Avito - Авито 171 3
Mary Kay - Мэри Кэй 82 3
Держава АКБ 15 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
Uber Technologies 258 3
CarPrice - Карпрайс 31 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Газпром ПАО 519 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Транснефть 159 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Связь-банк 78 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 2
ВТБ Факторинг 22 2
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 2
Lynwood Investments 6 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Счётная палата РФ 460 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Правительство РФ 2200 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 10 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 8 1
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 64 1
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 1
Президент США 105 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Руссофт - Russoft 250 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 3
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 2
Eclipse Foundation 13 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
OSI - Open Source Initiative 33 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 46 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 5 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 1 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
OIN - Open Invention Network 17 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
Linux Foundation 157 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 36
OpenStack 347 32
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 32
Kubernetes 307 27
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 26
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 20
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 16
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 13
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 12
DevOps - Development и Operations 296 12
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 10
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 9
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NoSQL - not only SQL СУБД 92 8
Flash 472 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
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Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 5
Data Lake - Озеро данных 82 5
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
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USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 4
Сервер - Серверные платформы 168 4
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Google Android 10750 51
Linux OS 4249 49
Microsoft Windows 10 6622 24
Apple iOS 5741 18
Microsoft Windows 851 17
JavaScript - Язык программирования 627 16
Microsoft Azure 1171 15
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 15
Microsoft SQL Server 790 11
Microsoft Windows 7 1662 11
SQL - Язык программирования 432 10
Apple macOS 922 9
AWS - Amazon Web Services 568 8
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 8
Новые облачные технологии - МойОфис 311 7
VK - Mail.ru Облако 77 7
VK - Mail.Ru myTarget 99 7
Docker - Платформа распределённых приложений 146 7
Alfresco 114 7
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 340 7
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Microsoft Office 365 769 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 6
IBM Cognos BI 141 6
Red Hat OpenShift 75 6
Microsoft Office 2007 95 5
Microsoft Exchange 680 5
Microsoft Office 1926 5
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 5
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 4
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 4
OpenText Documentum 189 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Путин Владимир 1821 9
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 8
Четвернин Алексей 651 8
Кадыков Роман 15 7
Никифоров Николай 1126 6
Ипатов Вадим 80 5
Степанов Антон 56 5
Смирнов Алексей 142 5
Храмцовская Наталья 38 4
Краснов Александр 48 4
Нестеров Алексей 79 4
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 3
Рубанов Владимир 61 3
Колбин Евгений 43 3
Овчаренко Юрий 25 3
Колесников Юрий 9 3
Сысоев Игорь 31 3
Главчев Владимир 17 3
Кулешов Алексей 27 3
Бобровников Борис 86 3
Молодых Владимир 26 3
Мякишева Марина 84 3
Сыкулев Андрей 57 3
Вахрушев Илья 7 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Елистратов Николай 90 2
Коновалов Максим 15 2
Шклярук Мария 14 2
Родионов Дмитрий 20 2
Осипов Александр 22 2
Буйлов Юрий 13 2
Шадаев Максут 384 2
Мельников Александр 63 2
Осипов Константин 8 2
Кирьянова Александра 42 2
Соловьев Алексей 60 2
Мольский Александр 11 2
Колескин Тимур 14 2
Определенов Владимир 19 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 329
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 116
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 64
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 63
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 45
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 36
Европа 3736 34
Германия - Федеративная Республика 3618 33
Франция - Французская Республика 2116 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 18
Индия - Республика 2165 16
Украина 3353 15
Казахстан - Республика 2622 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 10
Восточная Европа 1674 10
Россия - СФО - Новосибирск 1959 9
Япония 2771 8
Беларусь - Белоруссия 2084 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Россия - ПФО - Казань 1510 5
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 5
Европа Западная 611 5
Бразилия - Федеративная Республика 1122 4
Ближний Восток 1471 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 3
Латинская Америка 722 3
Россия - Оренбург 254 3
Европа Северная - Скандинавия 274 3
Азия - Азиатский регион 1512 2
Сингапур - Республика 808 2
Америка 456 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 2
Россия - Воронеж 686 2
Северная Америка 1407 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 45
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 43
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 28
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 26
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 8
Информационное общество - Государственная программа 282 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 3
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
Русский язык 976 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Интеллектуальная собственность 11 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Пиратство - Авторское право 205 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ящик Пандоры 31 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Экономический эффект 20 1
Oracle SLA 1 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 5 1
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