Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
OpenSource software
Открытое программное обеспечение
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 771, упоминаний - 1301
OpenSource software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1821 9
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 8
|Четвернин Алексей 651 8
|Кадыков Роман 15 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Ипатов Вадим 80 5
|Степанов Антон 56 5
|Смирнов Алексей 142 5
|Храмцовская Наталья 38 4
|Краснов Александр 48 4
|Нестеров Алексей 79 4
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 4
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 3
|Рубанов Владимир 61 3
|Колбин Евгений 43 3
|Овчаренко Юрий 25 3
|Колесников Юрий 9 3
|Сысоев Игорь 31 3
|Главчев Владимир 17 3
|Кулешов Алексей 27 3
|Бобровников Борис 86 3
|Молодых Владимир 26 3
|Мякишева Марина 84 3
|Сыкулев Андрей 57 3
|Вахрушев Илья 7 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Елистратов Николай 90 2
|Коновалов Максим 15 2
|Шклярук Мария 14 2
|Родионов Дмитрий 20 2
|Осипов Александр 22 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Шадаев Максут 384 2
|Мельников Александр 63 2
|Осипов Константин 8 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Соловьев Алексей 60 2
|Мольский Александр 11 2
|Колескин Тимур 14 2
|Определенов Владимир 19 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758054, в очереди разбора - 661744.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758054, в очереди разбора - 661744.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru