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IVR
Interactive Voice Response
Интерактивное голосовое меню


07.10.2021 «Сбер» модернизирует свою поддержку и повышает автоматизацию процессов в период пандемии 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
12.07.2021 Yandex.Cloud запустила сервис для создания фирменных голосов компаний 1
09.07.2021 Эксперты «Юmoney» рассказали о главных киберугрозахах в 2021 году 1
29.06.2021 Коммуникационные технологии изменились навсегда: 7 главных трендов 4
17.06.2021 Исследование «Крок»: пятую часть клиентов банки теряют из-за низкой автоматизации контактных центров 1
15.06.2021 UC-решения стали основой развития бизнеса: чего ждут от них компании 1
15.06.2021 Какие функции можно возложить на современную IP-телефонию и ВАТС 4
03.06.2021 МТТ значительно расширил возможности виртуальной АТС «МТТ бизнес» 1
14.05.2021 «Сбер» запускает сервис речевых технологий SmartSpeech 1
25.03.2021 Как перевести четверть клиентов на самообслуживание? Опыт банка «Открытие» 5
24.03.2021 Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе» 2
22.03.2021 Контакт-центр ТрансТелеКома – признанный лидер клиентского сервиса 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 1
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center 2
29.12.2020 Робот по противодействию COVID-19 начал работу в Новгородской области 1
16.12.2020 Банк «Возрождение» и «Фаззи лоджик лабс» начали сотрудничество в области антифрод-мониторинга 1
15.12.2020 «Детский мир» снизил нагрузку на колл-центр на 27% благодаря голосовому помощнику 1
21.10.2020 Группа ЦРТ объявила о создании Сustomer Engagement Platform 1
01.10.2020 X5 Retail Group внедряет речевых роботов в «Пятерочку» и «Перекресток» 1
15.09.2020 Обновленная версия Voximplant Kit включает возможности омниканального контакт-центра 1
18.08.2020 В Красноярском крае 180 тыс. обращений на горячую линую по коронавирусу обработаны с помощью Naumen Contact Center 2
12.08.2020 Новикомбанк внедрил Naumen Contact Center для работы с обращениями клиентов 1
24.07.2020 Клиенты «Информзащиты» получат дополнительные возможности по борьбе с мошенничеством 1
16.07.2020 МТТ внедрила голосового робота на платформе VoiceBox для «Легорода» 1
22.06.2020 Naumen выпустила ИИ-решение для классификации звонков в контакт-центре 2
20.05.2020 CTI внедрил роботов-помощников в контакт-центре «ЭР-Телекома» 1
30.04.2020 МТТ продолжит бесплатную раздачу SIM-карт FMC 1
23.04.2020 Банк «Открытие» объединил контакт-центры группы на единой технологической платформе 2
22.04.2020 Речевые технологии группы ЦРТ автоматизируют работу контакт-центров и мигрируют в облако 1
13.04.2020 ВТБ раздробил 15-миллиардный ИТ-заказ на 10 частей. Кому достался этот мегаподряд 1
09.04.2020 МТТ отменил абонентскую плату за дополнительные номера 1
27.03.2020 ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос» 1
11.02.2020 МТТ внедрил голосового помощника в свой контакт-центр 1
28.01.2020 В контакт-центре банка «Россия» внедрены решения Naumen 1
23.01.2020 ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java 1
21.01.2020 «Строительный двор» перевел контактный центр на Naumen Contact Center 4
10.12.2019 «Связьком» запустил интеграционное решение «Сбербанк DMS» 1
25.11.2019 Федеральное казначейство внедрило Naumen Contact Center 3

Публикаций - 267, упоминаний - 424

IVR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Avaya Inc - Avaya СНГ 557 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 10
Naumen - Наумен 341 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 9
Microsoft Corporation 11039 8
SAP SE 3208 7
Астерос - Asteros 531 7
Yandex - Яндекс 4100 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 6
Крок 1219 6
IBM 3530 6
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 441 5
Genesys 144 5
Facebook 3765 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 4
Google LLC 7135 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Sitecore 8 3
3728 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 111 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 3
Cinimex - Синимекс 160 2
РЖД ЕИСЦ - Единый информационно-сервисный центр 5 2
Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 4 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 2
Астерос Украина 7 2
Oracle Siebel 130 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 2
Акадо Телеком - Комкор 606 2
Voximplant - Фастком 15 2
Accenture - Аксенчер 531 2
Wings Solutions - Вингс 8 2
Синтерра - Synterra 564 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 28 1
Altuera - Альтуэра 13 1
IFellow - АйФэлл 7 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Открытие ФК 538 3
OTP Group - ОТП Банк 125 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Россети ПАО 168 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
Восточный Банк 108 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
X5 Group 599 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Альфа-Банк 1123 2
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 1
Сбербанк страхование 47 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Lego 84 1
Росгосстрах 182 1
Сбербанк Казахстан 8 1
Связь-банк 78 1
Ростех Новикомбанк 27 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
Открытие УК 5 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Открытие Брокер 13 1
Татфондбанк 69 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
ДТЭК 8 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Строительный двор 5 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Почта России ПАО 1570 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Президент Российской Федерации 1439 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Федеральное казначейство России 766 1
Правительство Москвы 649 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Калининградской области - Министерство социальной политики Калининградской области 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 17
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 6
Омниканальность - Omni channel 42 6
Web Interface - Веб-интерфейс 177 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 5
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
УСБС - Универсальный слой банковских сервисов 3 3
СЗП - Система зарплатных проектов 3 3
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
DTMF - Dual-tone multi-frequency signaling - Тональный сигнал - Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал 10 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 1
Triple DES - 3DES - алгоритм шифрования 20 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 1
Google Android 10750 9
Apple iOS 5741 9
Naumen Contact Center 71 8
Java - Язык программирования 1169 5
Oracle Siebel CRM 165 5
Genesys Customer Experience 9 4
VK - Mail.ru Одноклассники 856 3
Naumen Erudite 12 3
Avaya Aura Experience Portal 9 3
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 39 3
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 2
IBM Watson 105 2
Телефонные Системы IP ATC Oktell 28 2
Avaya Interaction Center 9 2
Avaya Aura 41 2
Fuzzy Logic Labs - Smart Fraud Detection 4 2
ОКАС - OCAS Assistant 1 1
Федеральное казначейство РФ - Единый контактный центр 1 1
Tele2 SOS-пакет 10 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 1
Spotty - GPS-трекер, фитнес-трекер для собак и социальная сеть собаководов 5 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 18 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
IBM Cognos BI 141 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
SAP Sybase 77 1
IBM Power AI 4 1
Сбербанк страхование DMS - Добровольное страхование жизни и здоровья 1 1
Voximplant Kit 3 1
Avaya Fabric Connect - Avaya Fabric Networking 9 1
Google YouTube - Видеохостинг 1710 1
ПСБ PSB-Retail 38 1
ВТБ Мультикарта 147 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 4 1
Avaya One-Touch Video 2 1
Avaya Elite Multichannel 3 1
Avaya Oceanalytics 2 1
Avaya Orchestration Designer 2 1
Зайцев Андрей 39 6
Морозов Вячеслав 14 3
Богаченко Александр 8 3
Дырмовский Дмитрий 76 3
Биккужин Рамиль 11 3
Саушкин Олег 25 3
Степанов Антон 56 2
Плющик Дмитрий 2 2
Николаев Александр 15 2
Кодуа Нино 2 2
Майоров Андрей 10 1
Голов Николай 3 1
Долгов Владимир 39 1
Перминов Леонид 7 1
Филиппов Вадим 4 1
Карташов Станислав 9 1
Тюрина Мария 39 1
Калмыкова Вероника 2 1
Смирнова Наталья 10 1
Воеводко Юрий 2 1
Синегубкин Сергей 1 1
Добряков Сергей 2 1
Петрович Джордже 2 1
Онищенко Дмитрий 3 1
Макарова Екатерина 2 1
Молчанский Андрей 2 1
Закревский Алексей 6 1
Григорьева Евгения 57 1
Прозоровский Василий 40 1
Сапельников Сергей 100 1
Макаров Станислав 111 1
Затворницкий Александр 1 1
Толокольников Александр 2 1
Красников Александр 8 1
Сморгонский Александр 6 1
Кабанцов Александр 3 1
Фрейнкман Владимир 4 1
Садовский Алексей 10 1
Староверов Денис 14 1
Каменкова Екатерина 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 14
Европа 3736 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Россия - ПФО - Самара 1287 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Казахстан - Республика 2622 5
Германия - Федеративная Республика 3618 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Индия - Республика 2165 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
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Россия - Курск 231 1
Россия - Новгородская область 284 1
Европа Западная 611 1
Россия - Великий Новгород 164 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 1
Русский язык 976 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
Harvard Business Review 5 1
CNews Analytics 1988 4
Markets&Markets Research 78 2
Frost & Sullivan 101 1
Current Analysis 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 2
CCWF - Call Center World Forum 8 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 6 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Голос.Дети - телевизионное шоу 3 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757445, в очереди разбора - 661135.
Создано именных указателей - 46354.
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