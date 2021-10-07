Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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IVR
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Публикаций - 267, упоминаний - 424
IVR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
|Зайцев Андрей 39 6
|Морозов Вячеслав 14 3
|Богаченко Александр 8 3
|Дырмовский Дмитрий 76 3
|Биккужин Рамиль 11 3
|Саушкин Олег 25 3
|Степанов Антон 56 2
|Плющик Дмитрий 2 2
|Николаев Александр 15 2
|Кодуа Нино 2 2
|Майоров Андрей 10 1
|Голов Николай 3 1
|Долгов Владимир 39 1
|Перминов Леонид 7 1
|Филиппов Вадим 4 1
|Карташов Станислав 9 1
|Тюрина Мария 39 1
|Калмыкова Вероника 2 1
|Смирнова Наталья 10 1
|Воеводко Юрий 2 1
|Синегубкин Сергей 1 1
|Добряков Сергей 2 1
|Петрович Джордже 2 1
|Онищенко Дмитрий 3 1
|Макарова Екатерина 2 1
|Молчанский Андрей 2 1
|Закревский Алексей 6 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Макаров Станислав 111 1
|Затворницкий Александр 1 1
|Толокольников Александр 2 1
|Красников Александр 8 1
|Сморгонский Александр 6 1
|Кабанцов Александр 3 1
|Фрейнкман Владимир 4 1
|Садовский Алексей 10 1
|Староверов Денис 14 1
|Каменкова Екатерина 1 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 1
|Harvard Business Review 5 1
|CNews Analytics 1988 4
|Markets&Markets Research 78 2
|Frost & Sullivan 101 1
|Current Analysis 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757445, в очереди разбора - 661135.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757445, в очереди разбора - 661135.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru