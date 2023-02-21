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Индексная книга CNews*
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IAM Identity and Access Management Authentication Management Systems Identity management, IDM Аутентификация Управление учётными данными, идентификацией и доступом Customer Identity and Access Management, CIAM Управление идентификационными

IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными


21.02.2023 Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров
17.02.2023 Timetta выпустила поддержку провайдера аутентификации для сервиса MULTIFACTOR
10.02.2023 «Госуслуги» переходят на обязательную двухфакторную идентификацию
08.02.2023 Билайн запустил облачный сервис верификации вызовов для борьбы с подменой номера
19.01.2023 На «Выберу.ру» появилась быстрая авторизация через Tinkoff ID
27.12.2022 Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить
21.12.2022 В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID
21.12.2022 «Айти бастион» и «Аладдин» протестировали техническую совместимость своих продуктов
20.12.2022 MCN Telecom запустил новый способ аутентификации пользователя по звонку Confirmation Call
14.12.2022 Новая версия Avanpost FAM упрощает работу со сложными ИТ-инфраструктурами
06.12.2022 Токены и смарт-карты JaCarta совместимы с инфраструктурой виртуальных рабочих мест «Базис.WorkPlace»
16.11.2022 Более 5 млн пользователей сервисов VK подключили усиленную защиту профиля в 2022 году
08.11.2022 Новая версия Avanpost PKI дает возможность группового распространения сертификатов
27.10.2022 МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0»
27.10.2022 Merlion предложит партнерам систему управления доступом RooX UIDM
24.10.2022 «АРМО-системы» представила новый биометрический продукт RecFaces Id-Line для управления очередью с помощью идентификации по лицам
19.10.2022 Авторизоваться на mos.ru теперь можно по QR-коду
18.10.2022 «Аванпост» выпустил мобильное приложение-аутентификатор
14.10.2022 Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа
26.09.2022 «Актив» получила сертификат ФСТЭК на ПАК аутентификации и хранения информации «Рутокен» версии 5
22.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области
09.08.2022 RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов
09.08.2022 Сервис «Юmoney» запустил упрощённую идентификацию пользователей через «Госуслуги»
08.08.2022 «БФТ-холдинг» и «Аванпост» предлагают интегрированное решение для повышения уровня информационной безопасности
26.07.2022 «Росатом» придумал, как распознавать лица без оглядки на закон о защите персональных данных
07.06.2022 В CIAM-системе RooX UIDM появилась функциональность для сквозной веб-аналитики
06.06.2022 Traffic Inspector Next Generation дополнен модулем многофакторной аутентификации Multifactor
24.05.2022 MCN Telecom добавил на телеком-платформу сервис облачной аутентификации
06.05.2022 Apple, Google и Microsoft переходят на авторизацию без паролей
21.04.2022 «T1 Cloud» запустил решение многофакторной аутентификации на основе Multifactor
20.04.2022 В RooX UIDM усилена защита доступа «полевых» и аутсорсинговых сотрудников
20.04.2022 Cisco устранила 10-балльную «дыру» с доступом к своим контроллерам без пароля
01.04.2022 «билайн» создал решение для входа в ИТ-системы по номеру телефона
28.03.2022 RooX окажет российским предприятиям поддержку в импортозамещении IDM-решений
22.03.2022 «Аванпост» анонсировал льготную программу перехода с иностранных решений на российские системы аутентификации и управления доступом
18.02.2022 Axis Communications анонсировала проект с открытым исходным кодом для аутентификации видео
02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК
02.02.2022 «Авито» стал первым сервисом, реализовавшим верификацию аккаунта через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ»
19.01.2022 Varonis обнаружила новую уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box
28.12.2021 Avanpost FAM сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК

Публикаций - 9099, упоминаний - 11523

IAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23549 927
Google LLC 10981 482
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10119 474
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6288 390
Apple Inc 11239 364
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 601 355
Oracle Corporation 6326 346
Intel Corporation 11686 284
IBM - International Business Machines Corp 9202 282
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4183 282
Meta Platforms - Facebook 4343 253
Yandex - Яндекс 5725 242
7044 215
Cisco Systems 4887 211
1С-ИжТиСи 6359 204
SAP SE 4892 200
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9530 193
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8081 181
VK - Mail.ru Group 3211 177
Samsung Electronics 9756 171
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 701 169
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2702 168
VMware 2145 164
Dell EMC 4923 153
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6998 153
HP Inc. 5528 147
Amazon Inc - Amazon.com 2810 123
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 121
Twitter 2711 120
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 713 116
Telegram Group 1077 108
Aros SEQ - SEC Consult Services 1645 108
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2806 105
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 104
Информзащита 683 96
Крок - Croc 1713 91
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 850 91
Softline - Софтлайн 2106 91
Код Безопасности 471 90
КриптоПРО - Крипто-ПРО 345 90
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5863 360
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2408 177
Visa International 1874 167
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 160
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6214 155
Альфа-Банк 1604 132
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 112
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 893 111
Почта России ПАО 2000 110
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6652 97
Лента - Сеть розничной торговли 1713 83
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 79
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 848 75
РЖД - Российские железные дороги 1627 71
Почта Банк 356 66
Россети Ленэнерго 2355 62
ГПБ - Газпромбанк 945 58
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1845 56
eBay Inc 1599 54
ПСБ - Промсвязьбанк 735 53
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1197 44
Qiwi 928 43
ВТБ - ВТБ24 660 41
Societe Generale - Росбанк АКБ 509 40
Ак Барс Банк 249 39
X5 Group 823 38
LinkedIn 585 38
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 286 37
НСПК - Национальная система платежных карт 618 37
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 36
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 570 35
МКБ - Московский кредитный банк 421 35
Совкомбанк ПАО 203 34
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 33
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 327 33
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 33
Связной ГК 1339 32
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 203 31
Familia - Фамилия - Торговая сеть 233 31
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 30
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18038 992
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9200 716
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2890 492
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10419 489
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2716 380
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3727 332
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4400 270
Президент Российской Федерации 3734 214
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2423 207
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3005 196
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3071 191
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2438 172
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2358 153
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1595 141
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2411 124
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1403 120
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 114
Правительство Москвы 2001 110
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1205 105
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2520 100
Федеральное казначейство России 1555 97
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1668 84
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1043 83
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 72
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 72
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1860 67
Судебная власть - Judicial power 2104 67
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 63
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 63
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1558 59
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 318 54
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2032 52
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 51
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1251 50
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 49
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 873 47
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1327 43
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 433 42
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 825 42
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1021 41
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6055 124
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 54
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 48
4CIO 712 32
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 28
АРБ - Ассоциация российских банков 206 28
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 23
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 23
Единая Россия - Политическая партия 266 22
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 251 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 443 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 16
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 16
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 14
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 13
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 12
OWASP - Open Web Application Security Project 72 12
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 12
АФТ - Ассоциация Финтех 60 12
Linux Foundation 174 11
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 11
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2575 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 10
TCG - Trusted Computing Group 31 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 67 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 8
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 8
РосКомСвобода - Общественная организация 86 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 6
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 6
8K Association - Ассоциация 8K 161 6
АЮР - Ассоциация юристов России 30 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 6
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79494 3307
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53680 2964
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20041 2312
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39322 2046
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25908 1680
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22069 1326
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26092 1297
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17348 1253
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17385 1184
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10992 1103
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21494 991
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13158 989
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5503 929
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2618 909
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11262 872
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11687 861
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3516 856
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13614 841
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9165 757
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2997 746
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12026 733
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8197 730
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10907 718
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11547 694
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22321 679
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8280 675
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25204 673
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15123 669
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5063 662
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7584 641
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5291 635
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11331 616
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9561 596
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10102 593
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12693 593
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10263 576
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8174 575
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13269 570
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6940 563
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14943 559
Microsoft Windows 14491 883
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4143 731
Google Android 12619 700
Apple iOS 6842 560
Linux OS 8305 527
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3295 454
Microsoft Windows 2000 12699 290
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1070 290
Apple iPhone - серия смартфонов 6645 275
Apple iPhone 6 6192 236
Google Play - Google Store - Android Market 2956 217
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6570 214
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 901 202
Aladdin JaCarta СКЗИ 328 199
Apple - App Store 2616 194
Apple iPad 3745 194
Oracle Java - язык программирования 2780 191
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 188
Microsoft Office 3455 175
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1056 167
Apple Mac - Apple Macintosh 2874 143
Microsoft Windows 10 1525 136
Apple macOS 1726 126
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 215 125
Microsoft SQL Server 1481 122
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2923 121
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1764 115
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 115
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 390 115
Microsoft Windows 7 1887 112
Microsoft Azure 1323 110
Microsoft Skype 1980 104
Mozilla Firefox - браузер 1800 99
Google Chrome - браузер 1404 99
Microsoft Outlook 1287 98
Microsoft Windows XP 2365 98
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 124 95
Microsoft Edge - браузер 1940 92
Microsoft Office 365 863 89
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 120 85
Путин Владимир 2745 132
Медведев Дмитрий 1631 74
Никифоров Николай 1172 68
Козырев Алексей 288 59
Шадаев Максут 643 36
Горелов Дмитрий 57 36
Чернышенко Дмитрий 436 34
Беров Иван 43 33
Авербах Владимир 126 33
Мишустин Михаил 486 33
Арлазаров Владимир 162 30
Конусов Андрей 86 27
Щеголев Игорь 691 27
Анфимов Павел 29 25
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 25
Груздев Сергей 37 23
Попов Алексей 330 23
Зайцев Михаил 186 21
Макаров Станислав 117 21
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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