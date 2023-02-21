Индексная книга CNews*
IAM Identity and Access Management Authentication Management Systems Identity management, IDM Аутентификация Управление учётными данными, идентификацией и доступом Customer Identity and Access Management, CIAM Управление идентификационными
Публикаций - 9099, упоминаний - 11523
IAM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2745 132
|Медведев Дмитрий 1631 74
|Никифоров Николай 1172 68
|Козырев Алексей 288 59
|Шадаев Максут 643 36
|Горелов Дмитрий 57 36
|Чернышенко Дмитрий 436 34
|Беров Иван 43 33
|Авербах Владимир 126 33
|Мишустин Михаил 486 33
|Арлазаров Владимир 162 30
|Конусов Андрей 86 27
|Щеголев Игорь 691 27
|Анфимов Павел 29 25
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 25
|Груздев Сергей 37 23
|Попов Алексей 330 23
|Зайцев Михаил 186 21
|Макаров Станислав 117 21
|Мельникова Анастасия 252 21
|Паршин Максим 277 19
|Дырмовский Дмитрий 96 18
|Gates William Henry - Гейтс Билл 899 18
|Ермолаев Артем 361 18
|Дуров Павел 252 17
|Демидов Сергей 82 17
|Собянин Сергей 242 17
|Артамонова Анна 183 17
|Зенкин Денис 262 17
|Рейман Леонид 1031 16
|Крячков Антон 17 16
|Галушкин Олег 178 16
|Демидов Михаил 133 16
|Смирнов Алексей 194 15
|Нуйкин Андрей 42 15
|Морозова Тамара 18 15
|Мылицын Роман 100 15
|Бондаренко Михаил 55 14
|Нащекин Алексей 112 14
|Рустамов Рустам 252 14
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221843, в очереди разбора - 875567.
Создано именных указателей - 112799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1221843, в очереди разбора - 875567.
Создано именных указателей - 112799.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.