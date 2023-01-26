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Юриспруденция Jurisprudence юридическая консультация

Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация


26.01.2023 Адвокат, посаженный на 14 лет за охоту на интернет-пиратов, продолжил свою борьбу из-за решетки
28.11.2022 Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education
08.11.2022 Модульбанк запустил сервис юридической поддержки бизнеса
31.05.2022 ГИС для бесплатной юридической помощи россиянам обойдется в 175 млн руб. Ее создатель определен
21.04.2022 Арестован адвокат, плохо защищавший совладельцев Merlion
07.02.2022 «Ростелеком» усиливает функции юридического блока
07.02.2022 Экспериментальный правовой режим повысит доступность медицинской помощи и расширит возможности проведения телемедицинских консультаций в пилотных регионах России
21.01.2022 Петр Иванцов назначен вице-президентом «Билайн» по юридическим вопросам
02.12.2021 ГИС для юридической помощи россиянам спроектируют за 5 неполных рабочих дней
19.11.2021 «Логика: АРХИВ» — электронный архив с обеспечением юридической значимости
29.10.2021 «Яндекс» стремится получить монополию на бренд Lavka
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы
29.07.2021 На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт
21.06.2021 Электронный архив ЭТЛАС в Московской коллегии адвокатов
21.05.2021 «Ростелеком» и «Право.ру» займутся цифровизацией профессиональной юридической деятельности
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы
07.05.2021 Россиян по юридическим вопросам будет бесплатно консультировать робот
13.04.2021 Российские юристы попросили власть не пускать ИИ в «опасные» сферы
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании
11.03.2021 Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных
03.02.2021 Суд продлил срок содержания под стражей совладельцев Merlion
28.01.2021 Арестованные владельцы Merlion отвергли обвинения в попытке убийства экс-гендиректора компании
04.12.2020 Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков
03.07.2020 ВТБ предложил новые онлайн-сервисы юридической поддержки
10.06.2020 Как перестать тонуть в море документов и устранить риск потери клиентов
04.06.2020 Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки
02.06.2020 Минюст начал подготовку к введению в России онлайн-нотариата
18.05.2020 Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками с правовой поддержкой
30.03.2020 А судьи кто? Программные решения грозят заменить юристов
20.03.2020 В России за 413 миллионов построят госпортал бесплатной юридической помощи
29.01.2020 «Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров
24.12.2019 Прокуроры добились блокировки сайтов, торговавших справками о беременности
26.04.2019 Oracle сменила свое название, чтобы не платить партнеру гонорар
14.11.2018 «Пепеляев Групп» проводит правовой семинар для ИТ-компаний
07.11.2018 Правовой семинар для IT-компаний «Всё о данных!»
11.10.2018 Dentons создает «Лабораторию юридических инноваций»
28.08.2018 В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов
21.08.2018 Разработчик антивирусов развернул в интернете охоту на критиков своего ПО. Видео
06.06.2018 «Делойт» объявила о запуске юридического голосовоого навыка для Алисы

Публикаций - 6251, упоминаний - 7353

Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23534 682
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10105 355
Google LLC 10970 302
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9493 264
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8068 259
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6975 254
Apple Inc 11225 228
IBM - International Business Machines Corp 9200 201
Yandex - Яндекс 5705 198
Oracle Corporation 6318 181
7028 162
1С-ИжТиСи 6344 149
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4169 139
SAP SE 4886 135
Meta Platforms - Facebook 4342 124
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2684 113
Intel Corporation 11679 112
Samsung Electronics 9747 107
VK - Mail.ru Group 3208 104
Cisco Systems 4882 99
HP Inc. 5526 87
Directum - Директум 914 85
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2516 84
Dell EMC 4921 83
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2800 83
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 80
Yahoo! 3688 79
Adobe Systems 1507 76
Telia Company - TeliaSonera 827 75
Крок - Croc 1712 75
АФК Система ПАО 1709 73
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1806 72
Aros SEQ - SEC Consult Services 1633 71
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 70
Twitter 2707 70
ЭОС - Электронные офисные системы 1150 70
Amazon Inc - Amazon.com 2809 68
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1058 67
Ростелеком - Связьинвест 1704 65
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 60
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5843 249
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6206 145
Почта России ПАО 1997 90
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2403 83
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 61
Beiten Burkhardt 62 60
Россети Ленэнерго 2352 57
Альфа-Групп 665 56
Альфа-Банк 1603 52
КонсультантПлюс 115 51
Евросеть 1401 49
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 48
eBay Inc 1599 47
РЖД - Российские железные дороги 1625 45
ГПБ - Газпромбанк 943 43
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 39
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 712 39
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1195 37
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1019 36
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 36
Visa International 1874 34
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 34
Газпром ПАО 1158 33
Лента - Сеть розничной торговли 1707 31
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1771 29
ПСБ - Промсвязьбанк 734 27
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 27
IPOC 123 27
НСПК - Национальная система платежных карт 616 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 27
Резонанс НПП 346 26
РВК - Российская венчурная компания 537 26
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1903 25
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 891 25
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 847 24
Связной ГК 1339 23
Familia - Фамилия - Торговая сеть 232 23
X5 Group 821 23
Assist - Ассист 202 22
Qiwi 926 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18009 1453
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10402 775
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9168 707
Судебная власть - Judicial power 2100 615
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 392
Президент Российской Федерации 3726 374
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 324
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2710 253
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2436 245
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2352 239
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3065 237
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2409 230
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3715 229
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 211
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2029 193
Верховный суд Российской Федерации 779 174
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 853 158
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1663 158
Правительство Москвы 1997 152
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 142
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2876 138
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 123
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1319 111
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2515 109
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 103
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 103
Федеральное казначейство России 1552 102
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1850 101
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 100
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1040 95
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 92
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 90
Администрация Президента РФ 978 90
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2401 90
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 74
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 347 70
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 526 70
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 69
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 68
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 824 64
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 125
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 86
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 56
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 52
Единая Россия - Политическая партия 264 37
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 37
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 439 35
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 33
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 555 33
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 29
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 29
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 26
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 23
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 22
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 21
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 20
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 439 20
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 19
АРБ - Ассоциация российских банков 205 17
РосКомСвобода - Общественная организация 86 17
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 16
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 16
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 16
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 15
Демократическая политическая партия США 116 15
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 14
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 14
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 13
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 12
ЛДПР 100 12
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 12
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 12
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 10
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 10
OSI - Open Source Initiative 65 10
АЮР - Ассоциация юристов России 29 10
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 9
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 9
Linux Foundation 174 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79379 1990
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53523 1682
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39179 1235
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26046 841
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10880 736
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19958 640
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25858 596
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17565 548
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11946 516
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7810 499
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25154 493
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22286 430
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2990 405
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17297 391
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9085 388
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5486 387
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11672 387
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22023 379
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9147 363
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13112 362
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10250 341
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10080 328
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11408 327
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15105 314
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14905 283
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10967 282
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7998 280
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13602 274
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8202 272
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9541 269
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 8979 267
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5901 264
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9951 260
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21441 255
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17363 248
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6588 248
Электронный документ - Electronic document 1268 238
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3985 230
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11246 219
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8302 201
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4134 368
Microsoft Windows 2000 12695 344
Microsoft Windows 14474 248
Linux OS 8289 195
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 159
Age of Kings 3448 156
Google Android 12593 153
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2912 153
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6550 150
Apple iOS 6824 112
Apple iPhone 6 6186 112
Apple iPhone - серия смартфонов 6635 106
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 900 88
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1055 87
Microsoft Office 3449 83
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1761 78
СКБ Контур - Контур.Фокус 709 72
Apple iPad 3742 68
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2514 64
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3285 64
Google YouTube - Видеохостинг 2436 58
Microsoft Windows XP 2364 57
Microsoft Edge - браузер 1938 54
Oracle Java - язык программирования 2771 54
VK - Mail.ru Одноклассники 1486 51
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 174 51
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 390 49
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 42
Apple - App Store 2612 41
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 40
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 447 40
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1456 39
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 39
Microsoft SharePoint Products and Technologies 804 38
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1974 38
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1079 35
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 971 35
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 587 35
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 387 34
Aladdin JaCarta СКЗИ 328 34
Путин Владимир 2740 234
Медведев Дмитрий 1631 144
Наумов Виктор 125 116
Мишустин Михаил 482 79
Никифоров Николай 1172 71
Рейман Леонид 1031 65
Шадаев Максут 640 54
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 54
Щеголев Игорь 691 39
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 55 38
Чернышенко Дмитрий 432 38
Богатов Антон 79 36
Паршин Максим 275 32
Греф Герман 367 32
Серго Антон 41 31
Врублевский Павел 93 25
Носков Константин 230 24
Шалманов Сергей 201 23
Макаров Станислав 117 23
Trump Donald J. - Трамп Дональд 368 23
Валяева Елизавета 72 23
Левин Леонид 124 22
Лысенко Эдуард 270 22
Касперская Наталья 269 20
Дуров Павел 250 20
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