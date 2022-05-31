Индексная книга CNews*
Юриспруденция Jurisprudence
Публикаций - 1629, упоминаний - 1719
Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 327
|Путин Владимир 2542 163
|Медведев Дмитрий 1604 116
|Мишустин Михаил 376 62
|Никифоров Николай 1161 57
|Шадаев Максут 460 32
|Щеголев Игорь 685 30
|Наумов Виктор 124 27
|Носков Константин 221 21
|Паршин Максим 200 20
|Чернышенко Дмитрий 320 19
|Макаров Станислав 116 19
|Волин Алексей 114 18
|Жаров Александр 171 17
|Серго Антон 41 16
|Касперская Наталья 248 15
|Сергунина Наталья 223 15
|Лысенко Эдуард 238 15
|Евраев Михаил 228 14
|Врублевский Павел 88 14
|Герман Андрей 19 13
|Валяева Елизавета 72 13
|Массух Илья 202 13
|Демидов Михаил 132 13
|Бокова Людмила 80 13
|Козырев Алексей 274 13
|Дуров Павел 230 12
|Левин Леонид 112 11
|Geun-hye Park - Кын Хе Пак 18 11
|Гаттаров Руслан 141 11
|Рудычева Наталья 89 11
|Дарбинян Саркис 35 11
|Акимов Максим 170 11
|Орловский Виктор 325 11
|Рейман Леонид 1009 11
|Мацоцкий Сергей 173 11
|Соловьев Владимир 102 10
|Греф Герман 345 10
|Бойко Елена 174 10
|Комиссаров Дмитрий 192 10
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195573, в очереди разбора - 942477.
Создано именных указателей - 88907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195573, в очереди разбора - 942477.
Создано именных указателей - 88907.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.