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Юриспруденция Jurisprudence

Юриспруденция - Jurisprudence


31.05.2022 ГИС для бесплатной юридической помощи россиянам обойдется в 175 млн руб. Ее создатель определен
07.02.2022 «Ростелеком» усиливает функции юридического блока
07.02.2022 Экспериментальный правовой режим повысит доступность медицинской помощи и расширит возможности проведения телемедицинских консультаций в пилотных регионах России
02.12.2021 ГИС для юридической помощи россиянам спроектируют за 5 неполных рабочих дней
19.11.2021 «Логика: АРХИВ» — электронный архив с обеспечением юридической значимости
29.07.2021 На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт
21.05.2021 «Ростелеком» и «Право.ру» займутся цифровизацией профессиональной юридической деятельности
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы
03.07.2020 ВТБ предложил новые онлайн-сервисы юридической поддержки
04.06.2020 Москва готовит систему контроля и отсева таксистов. Ее строит компания адвоката Артема Чайки
18.05.2020 Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками с правовой поддержкой
20.03.2020 В России за 413 миллионов построят госпортал бесплатной юридической помощи
24.12.2019 Прокуроры добились блокировки сайтов, торговавших справками о беременности
14.11.2018 «Пепеляев Групп» проводит правовой семинар для ИТ-компаний
07.11.2018 Правовой семинар для IT-компаний «Всё о данных!»
11.10.2018 Dentons создает «Лабораторию юридических инноваций»
06.06.2018 «Делойт» объявила о запуске юридического голосовоого навыка для Алисы
18.05.2018 «Мегафон» протестировал юридического чат-бота LegalApe 2.8
25.04.2018 Адвокатов защиты в России будет назначать компьютер
23.04.2018 «Сетелем Банк» автоматизировал процессы юридического подразделения с помощью Docsvision
13.02.2018 «АйТеко» модернизировала ЦОД главного юридического медиаресурса России
15.01.2018 Юридический департамент «Яндекса» возглавила Мария Султанова
01.06.2016 Завершено формирование нормативно-правовой базы ГИС ЖКХ
03.03.2015 Tele2 объявил о начале юридической реорганизации
17.11.2014 «ВымпелКом» объявил о назначении Петра Иванцова директором по правовой поддержке корпоративных сделок
29.08.2014 НП «ГЛОНАСС» подписало госконтракт на разработку нормативной правовой базы для ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
07.04.2014 «Глобус-Телеком» внедрил услугу автоматической записи в Десятом арбитражном апелляционном суде
17.04.2013 Новое решение «Логики бизнеса 2.0» автоматизирует проведение правовой экспертизы
04.04.2013 Генпрокуратура открыла «Портал правовой статистики»
04.02.2013 Правовые акты Правительства РФ будут публиковаться на «Официальном интернет-портале правовой информации»
12.05.2012 В Российской правовой академии Минюста РФ завершено внедрение СЭД Directum
03.02.2012 В Рунете появился сервис юридической помощи «Правовед.RU»
17.01.2012 В Башкортостане открылся официальный интернет-портал правовой информации
16.01.2012 Россия в ВТО: новые возможности правовой защиты бизнеса
17.11.2011 «Глобус-Телеком» внедрил систему обслуживания телефонных вызовов в Десятом арбитражном апелляционном суде
13.04.2010 Разработан законопроект о новой организационно-правовой форме для венчурных компаний
28.05.2009 «Ай-Теко» внедрила «Анкету юридического лица» в «Российском банке развития»
12.02.2009 У адвоката «Евросети» украли ноутбук с материалами по делу
03.08.2007 США: российский флаг на дне Ледовитого океана не имеет юридической силы
23.12.2002 VIA одержала победу в юридической войне с Intel

Публикаций - 1629, упоминаний - 1719

Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 213
Microsoft Corporation 22497 179
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 115
Google LLC 10352 113
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 112
Yandex - Яндекс 5015 110
Apple Inc 10683 103
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 95
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 95
6072 94
IBM - International Business Machines Corp 8941 93
Meta Platforms - Facebook 4267 68
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 65
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 65
SAP SE 4595 64
VK - Mail.ru Group 3057 63
Oracle Corporation 6035 62
Samsung Electronics 9333 61
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 59
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 45
Directum - Директум 830 45
Сбер - Dialog - Диалог 864 42
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 42
Элемент ГК - Elementec 1523 42
Cisco Systems 4720 40
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 40
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 39
Twitter 2493 39
Крок - Croc 1616 38
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 38
МегаФон - Мобиком 221 37
Docsvision - ДоксВижн 948 35
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 34
Huawei 3222 34
Сбер - Цифровая Платформа 526 32
Восход ФГБУ НИИ 529 31
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 30
HP Inc. 5313 29
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 29
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 151
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 66
Почта России ПАО 1853 58
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 48
Точка 1820 44
РЖД - Российские железные дороги 1458 35
Открытие ФК 2713 33
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 30
Альфа-Банк 1476 29
ГПБ - Газпромбанк 842 29
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 29
Газпром ПАО 1008 23
Россети Ленэнерго 786 22
Аэрофлот - Aeroflot 648 21
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 21
ПСБ - Промсвязьбанк 682 20
РВК - Российская венчурная компания 530 20
КонсультантПлюс 103 19
Евросеть 1393 17
Май - Российская торговая компания 416 15
НСПК - Национальная система платежных карт 401 15
HeadHunter Group - HH Group 423 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 14
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 14
Пепеляев Групп 27 14
X5 Group 709 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 13
Лента - Сеть розничной торговли 912 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 13
Qiwi 878 12
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 12
eBay Inc 1576 12
Assist - Ассист 183 12
Резонанс НПП 94 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 12
Visa International 1809 12
Газпром нефть 439 12
ВТБ - ВТБ24 658 12
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 814
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 465
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 428
Президент Российской Федерации 3770 272
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 211
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 150
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 142
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 137
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 137
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 133
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 103
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 99
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 89
Правительство Москвы 1640 89
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 85
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 77
Судебная власть 225 77
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 69
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 69
Федеральное казначейство России 1345 67
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 66
Верховный суд Российской Федерации 709 64
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 63
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 61
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 60
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 57
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 54
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 54
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 52
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 50
Администрация Президента РФ 904 49
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 48
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 37
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 36
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 35
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 34
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 33
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 32
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 32
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 32
Единая Россия - Политическая партия 246 23
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 18
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 16
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 16
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 12
АФТ - Ассоциация Финтех 251 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 10
ЛДПР 98 10
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 8
Церковь Вечности 11 8
РосКомСвобода - Общественная организация 82 7
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 7
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 6
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 6
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 6
АЮР - Ассоциация юристов России 18 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 5
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 5
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 5
ГИС-Ассоциация 231 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 5
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 5
Гильдия Управляющих Документацией 72 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 4
ASF - Apache Software Foundation 98 4
Creative Commons - некоммерческая организация 37 4
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 4
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 862
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 725
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 622
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 443
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 394
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 345
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 287
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 282
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 257
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 237
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 234
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 231
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 214
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 212
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 212
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 207
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 205
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 177
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 176
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 167
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 165
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 165
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 160
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 158
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 153
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 153
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 150
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 149
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 135
Электронный документ - Electronic document 567 134
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 133
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 133
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 126
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 126
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 123
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 103
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 103
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 97
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 97
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 93
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 254
ЭОС Дело СЭД 4365 244
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 158
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 96
LG 75SM99 2832 92
Google Android 11959 83
Microsoft Windows 2000 2856 80
Linux OS 7669 78
Apple iOS 6422 70
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 70
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 67
Microsoft Windows 10 11713 66
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 64
Apple iPhone 6 2649 55
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 55
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 49
Age of Kings 498 45
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 44
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 42
Apple iPad 3663 38
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 36
Aladdin JaCarta 257 33
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 32
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 311 32
Google YouTube - Видеохостинг 2277 28
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 355 26
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 26
Apple - App Store 2437 26
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 26
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 426 26
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 186 25
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 25
Depositphotos - фотобанк 385 24
Microsoft Office 3247 22
Новые облачные технологии - МойОфис 381 22
Aladdin JaCarta ГОСТ 91 21
Oracle Java - язык программирования 2554 20
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 19
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 19
Исанин Антон 9365 327
Путин Владимир 2542 163
Медведев Дмитрий 1604 116
Мишустин Михаил 376 62
Никифоров Николай 1161 57
Шадаев Максут 460 32
Щеголев Игорь 685 30
Наумов Виктор 124 27
Носков Константин 221 21
Паршин Максим 200 20
Чернышенко Дмитрий 320 19
Макаров Станислав 116 19
Волин Алексей 114 18
Жаров Александр 171 17
Серго Антон 41 16
Касперская Наталья 248 15
Сергунина Наталья 223 15
Лысенко Эдуард 238 15
Евраев Михаил 228 14
Врублевский Павел 88 14
Герман Андрей 19 13
Валяева Елизавета 72 13
Массух Илья 202 13
Демидов Михаил 132 13
Бокова Людмила 80 13
Козырев Алексей 274 13
Дуров Павел 230 12
Левин Леонид 112 11
Geun-hye Park - Кын Хе Пак 18 11
Гаттаров Руслан 141 11
Рудычева Наталья 89 11
Дарбинян Саркис 35 11
Акимов Максим 170 11
Орловский Виктор 325 11
Рейман Леонид 1009 11
Мацоцкий Сергей 173 11
Соловьев Владимир 102 10
Греф Герман 345 10
Бойко Елена 174 10
Комиссаров Дмитрий 192 10
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1720
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 587
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 99
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 90
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Беларусь - Белоруссия 3525 75
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 64
Франция - Французская Республика 5665 56
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BCG - Boston Consulting Group 85 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 4
Медиалогия 48 3
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 3
Wainhouse Research 38 3
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Synergy Research Group 39 2
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Grand View Research 15 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Microsoft Dynamics ERP Index 6 2
IDC Russia - IDC Россия 161 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 2
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 2
ABI Research 230 2
Moody's Investors Service 135 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
Zecurion Analytics 25 1
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eMarketer 200 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
IDC Forecast and Competitive Analysis 3 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 1 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 287
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 33
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 31
РАН - Российская академия наук 1397 25
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 18
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 17
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 15
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 12
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 11
ИРИ - Институт развития интернета 96 10
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 9
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 9
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 8
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 7
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 5
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 89 5
РНБ - Российская национальная библиотека 24 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 5
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 5
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 42 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 4
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 54 4
ИИИ - Институт исследований интернета 20 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 4
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 3
РГСУ - Российский государственный социальный университет 26 3
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 3
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НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 3
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 5
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 4
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 4
Docflow 123 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 4
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 8 3
Worldskills - Ворлдскиллс 92 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 23 3
ПМЮФ - Петербургский Международный Юридический Форум 3 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 3
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МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 2
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Microsoft Imagine Cup 56 1
Autodesk OTX - партнерская конференция 1 1
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CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 15 1
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GIS-Forum - Интеграция геопространства — будущее информационных технологий 11 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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