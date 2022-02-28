Удаленная работа сотрудников (удалёнка) Мониторинг удаленно работающего персонала Дистанционная работа Remote work
Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Обзор рынка: ключевые услуги и темпы их роста" на онлайн-конференции CNews "Технологии удаленной работы" 15 февраля 2022 года
Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк "Удаленная работа 2022: Статистика, тренды, вопросы эффективности", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 72
|Шадаев Максут 460 38
|Медведев Дмитрий 1604 37
|Никифоров Николай 1161 36
|Дягилев Василий 83 34
|Одинцов Дмитрий 88 30
|Натрусов Артем 142 28
|Чаркин Евгений 203 28
|Осеевский Михаил 264 27
|Халяпин Сергей 81 27
|Мишустин Михаил 376 26
|Казарин Станислав 115 22
|Урусов Виктор 60 22
|Врацкий Андрей 19 20
|Паршин Максим 200 20
|Прохоров Фёдор 81 20
|Белоусов Сергей 233 19
|Лигачев Глеб 61 19
|Макаров Станислав 116 18
|Демидов Михаил 132 18
|Алифанов Кирилл 62 17
|Горбатько Александр 95 17
|Степанов Антон 57 17
|Тутаев Михаил 12 16
|Муттерперл Михаил 22 16
|Соловьев Сергей 47 16
|Костин Сергей 15 16
|Тавадзе Марина 13 16
|Матросов Александр 44 16
|Бадалов Андрей 38 16
|Чернышенко Дмитрий 320 16
|Гольцов Александр 62 16
|Матвиенко Нина 12 16
|Козак Николай 27 15
|Носенко Артем 14 15
|Ушаков Анатолий 26 15
|Агапкин Алексей 25 15
|Шпак Василий 76 15
|Романов Кирилл 13 15
|Лазарев Илья 12 15
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