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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) Мониторинг удаленно работающего персонала Дистанционная работа Remote work

Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work

 

Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Обзор рынка: ключевые услуги и темпы их роста" на онлайн-конференции CNews "Технологии удаленной работы" 15 февраля 2022 года

 

Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк "Удаленная работа 2022: Статистика, тренды, вопросы эффективности", 19 апреля 2022 года CNews онлайн-конференция "Современный цифровой офис 2022"
 


Удаленная работа
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10.02.2021 Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная Работа 2021: Новые Возможности»
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16.12.2020 Отчеты Cisco выявили рост озабоченности в отношении ИБ и защиты личных данных в условиях «удаленного» мира
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14.12.2020 Какие ВКС-системы наиболее популярны на российском рынке
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09.12.2020 Cisco представила три новых Webex-устройства для удаленной работы
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30.11.2020 «С-Терра СиЭсПи» и «Актив» совместно защитили удаленный доступ к корпоративным ресурсам
27.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Новые эффективные решения для удаленной работы» состоится 9 декабря
27.11.2020 Принят закон об «удаленке». Оставаться без связи с начальством можно не более 2 дней
26.11.2020 «Синко банк» запустил удаленные услуги для клиентов
26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн»
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест
19.11.2020 «Инфосистемы Джет» и Cisco приглашают на совместный вебинар «Офис+удаленка. Какое оно, рабочее пространство будущего?»
18.11.2020 Власти заставят работодателей выдавать «удаленщикам» ПК
17.11.2020 Trueconf обеспечит российские вузы видеосвязью для удаленного обучения
13.11.2020 Онлайн-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным» состоится 19 ноября 2020 года
13.11.2020 Онлайн-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным» состоится 19 ноября

Публикаций - 4844, упоминаний - 6218

Удаленная работа сотрудников (удалёнка) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 704
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 464
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 396
6072 317
Google LLC 10352 300
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 281
VMware 2025 278
Cisco Systems 4720 271
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 245
IBM - International Business Machines Corp 8941 238
Apple Inc 10683 235
Intel Corporation 11262 210
SAP SE 4595 196
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 183
Oracle Corporation 6035 170
Softline - Софтлайн 1870 170
Dell EMC 4736 169
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 162
HP Inc. 5313 160
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 155
Крок - Croc 1616 146
Citrix Systems 744 145
Meta Platforms - Facebook 4267 140
Huawei 3222 132
Yandex - Яндекс 5015 126
Dr.Web - Доктор Веб 1186 126
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 122
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 120
Элемент ГК - Elementec 1523 118
Amazon Inc - Amazon.com 2650 112
VK - Mail.ru Group 3057 109
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 107
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 105
Directum - Директум 830 102
Samsung Electronics 9333 102
Nvidia Corp 3118 100
Check Point Software Technologies 694 95
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 93
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 89
Twitter 2493 89
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 314
Точка 1820 253
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 156
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 146
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 135
РЖД - Российские железные дороги 1458 107
Открытие ФК 2713 105
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 98
Почта России ПАО 1853 85
Альфа-Банк 1476 81
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 67
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 59
Россети Ленэнерго 786 52
Май - Российская торговая компания 416 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 45
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 45
Газпром ПАО 1008 45
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 44
ПСБ - Промсвязьбанк 682 43
HeadHunter Group - HH Group 423 42
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 42
Лента - Сеть розничной торговли 912 42
ГПБ - Газпромбанк 842 40
Газпром нефть 439 39
Почта Банк 319 36
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 35
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 34
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 33
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 31
РСХБ - Россельхозбанк 228 31
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 31
Транснефть 232 29
X5 Group 709 29
Самолёт ГК 216 29
ПГК - Первая грузовая компания 117 28
ВТБ - ВТБ24 658 28
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 28
Visa International 1809 28
Магнит - Сеть магазинов 447 28
НСПК - Национальная система платежных карт 401 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 789
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 348
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 278
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 202
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 192
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 157
Президент Российской Федерации 3770 135
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 115
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 99
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 99
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 92
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 92
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 89
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 85
Федеральное казначейство России 1345 79
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 76
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 73
Правительство Москвы 1640 68
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 67
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 62
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 58
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 53
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 52
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 50
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 49
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 49
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 48
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 46
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 41
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 33
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 33
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 30
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 30
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 28
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 27
Таможня - Таможенная служба 421 26
Счётная палата РФ 628 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 24
Администрация Президента РФ 904 24
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 98
АФТ - Ассоциация Финтех 251 55
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 30
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 18
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 10
Единая Россия - Политическая партия 246 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 6
TIA - Telecommunications Industry Association 70 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 6
Web development - Веб-разработка 0 6
Ассоциация менеджеров 33 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 5
ASF - Apache Software Foundation 98 5
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 5
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 4
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 4
TCG - Trusted Computing Group 19 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 4
OSI - Open Source Initiative 58 4
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 4
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 4
Creative Commons - некоммерческая организация 37 3
НГФ - Национальная гильдия фрилансеров 3 3
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 3
Демократическая политическая партия США 91 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 3
ONF - Open Networking Foundation 18 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 3130
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Костин Сергей 15 16
Тавадзе Марина 13 16
Матросов Александр 44 16
Бадалов Андрей 38 16
Чернышенко Дмитрий 320 16
Гольцов Александр 62 16
Матвиенко Нина 12 16
Козак Николай 27 15
Носенко Артем 14 15
Ушаков Анатолий 26 15
Агапкин Алексей 25 15
Шпак Василий 76 15
Романов Кирилл 13 15
Лазарев Илья 12 15
Россия - РФ - Российская федерация 108428 3941
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 1078
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 893
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 576
Европа 12319 450
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 412
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 372
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 312
Земля - планета Солнечной системы 7427 272
Германия - Федеративная Республика 8903 261
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 215
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 171
Казахстан - Республика 4467 154
Украина 6212 152
Беларусь - Белоруссия 3525 147
Япония 10069 146
Франция - Французская Республика 5665 132
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 125
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 118
Россия - СФО - Новосибирск 3269 112
Индия - Республика 4263 109
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 103
Канада 3319 100
Азия - Азиатский регион 3803 98
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 96
Европа Восточная 2927 91
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 91
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 86
Австралия - Австралийский Союз 2791 85
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 84
Россия - ПФО - Казань 2085 82
Африка - Африканский регион 2928 75
Италия - Итальянская Республика 3310 75
Ближний Восток 2549 73
Испания - Королевство 2917 73
Солнечная система - Solar system 2236 72
Россия - Сибирь 1579 70
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 68
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 67
Южная Корея - Республика 4394 67
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2142
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 2054
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 1583
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 1400
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1359
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 793
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 753
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 633
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 631
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 576
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 555
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 417
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 381
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 350
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 334
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 330
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 327
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 278
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 268
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 265
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 221
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 214
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 162
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 44
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 35
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 33
РАН - Российская академия наук 1397 28
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 19
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 15
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 13
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 13
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 13
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 11
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 11
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 11
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 10
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 10
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 8
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 8
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 7
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 7
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 6
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 66 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 6
ИРИ - Институт развития интернета 96 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 6
University of Toronto - Университет Торонто 95 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 6
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 5
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University of Oxford - Оксфордский университет 188 5
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 76
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CNews AWARDS - награда 347 43
Новый год - Новогодние каникулы 0 27
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 26
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 24
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 22
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 14
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 13
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 12
CNews ИТ-стратегия 14 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 8
Worldskills - Ворлдскиллс 92 7
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 6
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 6
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ВЭФ - Восточный экономический форум 47 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 21 6
Docflow 123 5
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GeekBrains 49 5
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РИФ - Российский инвестиционный форум 51 4
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IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 17 3
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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