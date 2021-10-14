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14.10.2021 В России заработает государственный интернет-магазин отечественного ПО 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
30.07.2021 Мишустин распорядился написать план создания и внедрения российских САПР 1
23.12.2020 «Директум» представила новую версию Directum Smart Search 1
22.12.2020 Запуск своего ЦОД, новые процессоры, REG.Site и другие новые сервисы: как прошёл 2020 год в REG.RU 1
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 1
29.09.2020 Государство меняет подход к цифровизации 1
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 1
19.08.2020 SSD-накопители Intel Optane теперь доступны для серверов REG.RU 1
12.08.2020 Выделенные серверы REG.RU теперь с процессорами Intel Xeon W-серии 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 2
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D» 2
28.04.2020 Как с VDI сократить операционные затраты на 50% 1
30.03.2020 АBB предоставила своим заказчикам бесплатный доступ к цифровым сервисам 1
13.03.2020 «Аскон» выпустила решение Pilot-BIM для работы с консолидированными моделями 1
29.01.2020 ABB добавила функцию 3D-печати в Robotstudio 1
26.11.2019 В России в битве сошлись роботы. Видео 1
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 3
14.10.2019 России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников 2
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
27.08.2019 Fujitsu использует технологию блокчейн для борьбы с мошенничеством и незаконным копированием цифровых активов компаний 1
07.08.2019 Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 4
20.06.2019 Corel представила CorelDRAW Technical Suite 2019 3
10.06.2019 Как выбрать сервер, способный гибко соответствовать развитию современных технологий 1
19.11.2018 Microsoft запустила SDK для разработки блокчейн-приложений «за несколько дней» 1
26.06.2018 Цифровые двойники. Концепция развивается 1
06.06.2018 AMD выпустила процессор для ПК с рекордным числом ядер 1
16.02.2018 HP представила новые ПК и ноутбуки для бизнеса 1
25.01.2018 Торговый оборот «Альпари» в 2017 году превысил $1,3 трлн 1
23.06.2017 Corel представила обновленный пакет CorelDRAW Technical Suite 2017 2
06.03.2017 «Диджитал Дизайн» предложила создать динамическую карту возобновляемых источников энергии Мирового океана 1
21.02.2017 HP начала продавать в России «первую в мире рабочую мини-станцию». Цена 1
21.11.2016 PTC представил Creo 4.0 для проектирования интеллектуальных изделий 2
20.06.2016 МГТУ им. Баумана разработает решения в области интернета вещей на базе SAP HANA Cloud Platform 1
01.06.2016 «РТ-Информ» модернизирует ИТ-системы «Калугаприбора» 1
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 1
24.05.2016 HP представила новые принтеры DesignJet серии Z 1
07.12.2015 До чего дошёл прогресс: какие профессии предпочитают роботы? 1

Публикаций - 61, упоминаний - 75

САПР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Сименс Россия 665 4
SAP SE 3216 4
Microsoft Corporation 11127 4
Intel Corporation 4192 4
3761 3
Аскон - Ascon 174 3
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 3
ANSYS 35 3
Dassault Systemes 146 2
AMD - Advanced Micro Devices 1681 2
1С-Битрикс 348 2
Крок 1221 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Fujitsu 744 2
Digital Brainware 2 2
АйТи 752 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Accenture - Аксенчер 532 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Unity Technologies 97 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Ротек 11 1
Ланит Интеграция 101 1
InfoShell - ИнфоШелл 12 1
Renga Software 13 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Nvidia Corp 2030 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 38 1
SolarBot 1 1
ABB Robotics 2 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 7 1
CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 9 1
Летограф - Letograf 65 1
Qisda BenQ 84 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 1
Corel Corporation 125 1
VMware 1829 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Газпром нефть 382 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Hitachi Lumada 20 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Россети ПАО 168 1
Альфа-Банк 1127 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Синара ГК 11 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Соллерс - Sollers 17 1
Alpari - Альпари 50 1
Промтех ГК 6 1
Alpari Europe IBS AS 1 1
Аэрокосмические системы ОКБ 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство РФ 2207 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 3 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 268 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 5
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 840 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 269 2
Электроника 63 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 2
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 26 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 2
On-demand - "по требованию" 28 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
ILS - Integrated Logistics Support - Интегрированная логистическая поддержка 1 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2375 1
ИТ как услуга 20 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 211 1
Adobe Photoshop 287 3
Intel Optane Memory 81 3
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 3
Google Android 10751 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
ABB RobotStudio 4 2
HP Z Turbo Drive SSD 10 2
Autodesk Inventor 42 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 2
Java - Язык программирования 1178 2
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 323 2
WordPress 169 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 1
ByteDance TikTok 95 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Intel x86 - Архитектура процессора 993 1
Microsoft Security Essentials - MSE 86 1
Microsoft Azure 1171 1
ABB Ability 15 1
Acer Nitro - Серия ноутбуков 35 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 53 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Fujitsu Primequest - Серверы 9 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 65 1
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память 24 1
Corel Photo-Paint - Графический редактор 9 1
Corel Designer - Графический редактор 6 1
Corel Edition XVL Studio 1 1
Intel Core vPro - Серия процессоров 71 1
Philips M - серия мониторов 1 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 74 1
Microsoft Windows Hello 170 1
Microsoft SQL Server 797 1
Путин Владимир 1828 4
Королюк Алексей 86 3
Мишустин Михаил 302 2
Дашин Андрей 4 1
Ипатов Вадим 80 1
Калинин Константин 4 1
Фирсов Ярослав 1 1
Игитов Михаил 1 1
Думин Антон 7 1
Шевелев Дмитрий 2 1
Гинда Дмитрий 1 1
Титов Дмитрий 2 1
Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
Bal-Pétré Olivier - Баль-Петре Оливье 1 1
Эшивар Корентен 1 1
Овсянников Анатолий 2 1
Карякин Сергей 4 1
Сулейманов Роман 1 1
Зубкова Наталья 12 1
Ашанина Анастасия 1 1
Андропова Анастасия 1 1
Камнева Анастасия 1 1
Тарелкин Евгений 2 1
Шадаев Максут 384 1
Пак Олег 90 1
Паршин Максим 142 1
Нестеров Алексей 79 1
Прохоров Александр 86 1
Бочаров Олег 27 1
Песков Дмитрий 65 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Голикова Татьяна 39 1
Бурин Андрей 12 1
Хинштейн Александр 50 1
Яхина Ирина 40 1
Ушаков Анатолий 15 1
Никулин Игорь 21 1
Черкасов Дмитрий 14 1
Тетюшкин Владислав 1 1
Артемасов Алексей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 8
Япония 2802 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
Германия - Федеративная Республика 3657 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Франция - Французская Республика 2136 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Россия - ПФО - Казань 1520 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Канада 1307 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Европа Западная 616 2
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Маврикий 4 1
Таиланд - Королевство 361 1
Латинская Америка 725 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Восточная Европа 1682 1
Европа 3774 1
Бельгия - Брюссель 76 1
Колумбия - Республика 137 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Ирландия - Республика 364 1
Польша - Республика 831 1
Россия - Краснодар 1040 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
Доменный брокер 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2724 1
Markets&Markets Research 78 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
The Economist Intelligence Unit 30 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
GeekBrains 40 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
SAP Forum 28 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 21 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Worldskills Hi-Tech 4 1
Digital Superhero - хакатон 2 1
MIXX Russia Awards 1 1
Финансовая элита России - премия 2 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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