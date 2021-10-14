Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
САПР
Система автоматизированного проектирования
CAD
Computer-aided design
Цифровое проектирование
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 61, упоминаний - 75
САПР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 4
|Королюк Алексей 86 3
|Мишустин Михаил 302 2
|Дашин Андрей 4 1
|Ипатов Вадим 80 1
|Калинин Константин 4 1
|Фирсов Ярослав 1 1
|Игитов Михаил 1 1
|Думин Антон 7 1
|Шевелев Дмитрий 2 1
|Гинда Дмитрий 1 1
|Титов Дмитрий 2 1
|Bryant Gregory - Брайант Грегори 4 1
|Bal-Pétré Olivier - Баль-Петре Оливье 1 1
|Эшивар Корентен 1 1
|Овсянников Анатолий 2 1
|Карякин Сергей 4 1
|Сулейманов Роман 1 1
|Зубкова Наталья 12 1
|Ашанина Анастасия 1 1
|Андропова Анастасия 1 1
|Камнева Анастасия 1 1
|Тарелкин Евгений 2 1
|Шадаев Максут 384 1
|Пак Олег 90 1
|Паршин Максим 142 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Прохоров Александр 86 1
|Бочаров Олег 27 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Бурин Андрей 12 1
|Хинштейн Александр 50 1
|Яхина Ирина 40 1
|Ушаков Анатолий 15 1
|Никулин Игорь 21 1
|Черкасов Дмитрий 14 1
|Тетюшкин Владислав 1 1
|Артемасов Алексей 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 1
|CNews Analytics 1991 2
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
|The Economist Intelligence Unit 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766298, в очереди разбора - 669984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766298, в очереди разбора - 669984.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru