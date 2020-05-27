Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 71041
ИКТ 6574
Организации 4565
Ведомства 1377
Ассоциации 516
Технологии 2533
Системы 15030
Персоны 24575
География 1304
Статьи 837
Пресса 745
ИАА 495
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1014
Мероприятия 746

Недвижимость



27.05.2020 ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
18.05.2020 Завершился прием проектов в первый набор акселератора Glorax Infotech
22.04.2020 Акселератор Glorax Group проведет четыре набора стартапов до конца года
22.04.2020 «Ростелеком» зарегистрировал «Паспорт объекта недвижимости» в реестре отечественного ПО
03.04.2020 Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило интерактивные экскурсии
05.02.2020 Кадастровая палата запустила сайт для заявителей и владельцев недвижимости
13.01.2020 Fort Ross Ventures проинвестировал стартап жилой недвижимости Roofstock
19.09.2019 ГК «Самолет» и риэлтор «Этажи» запускают онлайн-сервис по ускоренному выкупу квартир
03.09.2019 В России запущен сервис, который покончит с перепродажей сведений о недвижимости
23.08.2019 Sminex внедрила Smart IDReader для распознавания паспортов при бронировании объектов недвижимости
26.07.2019 Альфа-банк запустил онлайн-базу объектов недвижимости для ипотечных заемщиков
13.06.2019 Media108 и Uninum внедрят искусственный интеллект в маркетинг и продажи недвижимости
24.05.2019 Huawei запустила первый в мире пятизвездочный торговый центр на базе технологии 5G
19.04.2019 «ДомКлик» Сбербанка расширил каталог предложений коммерческой и нежилой недвижимостью
22.02.2019 Росреестр провалил многомиллиардный переезд на новую информсистему
18.02.2019 МГТС продала полсотни зданий АТС собственным хозяевам
05.02.2019 «А101» перевела сделки с клиентами на платформу для регистрации недвижимости Smartdeal
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы
26.07.2016 РБК перезапустил тематическое медиа «РБК-Недвижимость» в партнерстве с «Яндекс.Недвижимостью»

Публикаций - 147, упоминаний - 147
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для чтения книг на смартфоне: выбор ZOOM

Обзор Predator XB273UGX: монитор для гейминга

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022