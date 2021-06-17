Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кредитование
Публикаций - 182, упоминаний - 194
Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
|Руссофт - Russoft 363 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 208 1
|КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
|Исанин Антон 3349 5
|Благинин Евгений 4 3
|Георгиева Елена 5 2
|Хасис Лев 101 2
|Греф Герман 344 2
|Касперская Наталья 246 2
|Шейгас Сергей 3 1
|Соколов Александр 33 1
|Баранов Сергей 19 1
|Блохин Алексей 3 1
|Потанин Владимир 32 1
|Марасанов Валерий 1 1
|Олюнин Дмитрий 7 1
|Мухин Дмитрий 3 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Матренюк Сергей 1 1
|Прохоров Александр 99 1
|Завьялов Игорь 2 1
|Одинаева Ирина 5 1
|Адров Вячеслав 3 1
|Cassin Brian - Кассин Брайан 6 1
|Le Corre Philippe - Ле Корр Филипп 1 1
|Tao Tian - Тао Тянь 1 1
|D’Ercole Nat - Д'Эркол Нат 1 1
|Ehlers Eugene - Элерс Юджин 1 1
|Coelho Osvaldo - Коэльо Освальдо 1 1
|Kennedy John - Кеннеди Джон 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|Гусев Дмитрий 51 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Богданов Владимир 11 1
|Казакова Виктория 2 1
|Дробышевский Михаил 53 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Завилейский Михаил 16 1
|Голанд Евгений 7 1
|Путин Владимир 2492 1
|Лугов Андрей 32 1
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
|Бокова Людмила 80 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2948 2
|500 Startups 1034 2
|IDC - International Data Corporation 4587 1
|CNews Мишень 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru