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Кредитование



17.06.2021 ВТБ увеличил долю онлайн-выдач кредитов наличными до 45% 1
05.04.2021 ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для пользователей интернет-банка 1
17.07.2020 ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону 1
27.05.2020 РГС Банк запустил онлайн-продажи страховых продуктов 1
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
20.05.2020 На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 1
18.05.2020 Клиенты Райффайзенбанка оформляют 87% кредитов онлайн 1
18.05.2020 «Ростелеком-Солар»: около 70% веб-приложений содержат критические уязвимости 1
14.05.2020 Check Point Software сообщила о росте выручки в первом квартале 1
30.04.2020 Check Point: шифровальщики нацелились на мобильные устройства Android 1
28.04.2020 R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков с ЕФРСБ 1
23.04.2020 Власти готовят для российских разработчиков «антивирусное» льготное кредитование и поддержку внедрения их ПО 1
21.04.2020 Банк «Открытие» предложил бесплатные медицинские онлайн-консультации 1
15.04.2020 Годовой оборот «Ситилинка» превысил 100 млрд рублей 1
14.04.2020 Сбербанк организовал ипотеку с доставкой на дом 1
14.04.2020 Банк «Санкт-Петербург» перевел в онлайн пакет документов по ипотеке 1
10.04.2020 В «Почта банк онлайн» можно моментально выпустить любую кредитную карту 1
06.04.2020 Eset: мошенники продолжают наживаться на пандемии 1
02.04.2020 ВТБ запустил чат-бота для онлайн-консультаций 1
31.03.2020 Модульбанк выделил 100 млн рублей на поддержку малого бизнеса 1
18.03.2020 Создан ПК размером с кредитку на процессоре AMD 1
16.03.2020 «СМП банк» внедрил автоматизированную систему сбора данных по событиям операционного риска 1
11.03.2020 Банк Натальи Касперской стал банкротом 2
11.03.2020 Intersoft Lab обновила приложение «Финансовое планирование» 1
06.03.2020 Банк «Открытие» полностью автоматизировал работу своего наблюдательного совета 1
27.02.2020 Хакеры научились делать покупки через PayPal за чужой счет 1
27.02.2020 Ради сделки с «Яндексом» известный московский рантье готов был рискнуть $700 млн 1
26.02.2020 «Кворум. Брокер сообщений» – унифицированная платформа для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и ФОИВ по каналам Банка России 1
19.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» нарастил годовую выручку до 1,92 млрд рублей 1
18.02.2020 Райффайзенбанк втрое ускорил обработку кредитных соглашений с помощью технологий Abbyy для сравнения документов 1
13.02.2020 Росбанк повысил защиту инфраструктуры приложений с помощью Prisma Cloud 1
13.02.2020 Автоградбанк перешел на QBIS 1
11.02.2020 МТС привлекла кредит ВТБ на 30 млрд рублей 1
10.02.2020 «Диасофт» автоматизировал все направления Энергобанка по работе на финансовых рынках 1
10.02.2020 Модульбанк начал выдавать кредиты под обороты онлайн-касс, подключенных к «Контур.ОФД» 1
05.02.2020 Сбербанк предоставил юрлицам онлайн-доступ к кредитным отчетам ОКБ 1
04.02.2020 Исследование Mail.ru Group: пользователи до 25 лет чаще всего узнают о банковских продуктах из интернет-рекламы 1
03.02.2020 Сбербанк предоставил корпоративным клиентам доступ к кредитной истории 1
20.01.2020 Власти банкротят банк Натальи Касперской 2
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1

Публикаций - 182, упоминаний - 194

Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2450 4
Ростех - Автоматика Концерн 748 3
21 век – ТВ - Народный телефон 917 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 249 3
Diasoft - Диасофт 522 2
Ericsson 2697 2
Yandex - Яндекс 4848 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7948 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2303 2
Lenovo Motorola 3443 2
Meta - Facebook 4185 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 334 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5385 2
Samsung Electronics 9177 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 464 2
Accenture - Аксенчер 800 1
Deloitte - Делойт 342 1
InfoWatch - Инфовотч 834 1
СМАРТС Компания 510 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1416 1
ZTE Corporation 658 1
SAS Institute 811 1
Восход ФГБУ НИИ 505 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 52 1
Fujitsu 1886 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3839 1
Беркут НПФ - Bercut 129 1
Siemens AG - Siemens Group 2273 1
Технологии Распознавания 416 1
Эвотор - Evotor 123 1
Интеграл НПП 38 1
Telenor Norway 7 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 459 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 181 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр 47 1
МФИ Софт 117 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 321 1
Т8 НТЦ 62 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1283 1
Experian 73 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5065 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2037 4
Связной ГК 1116 2
Евросеть 1392 2
Ростех - Новикомбанк 34 2
РЖД - Российские железные дороги 1419 2
Organat Financial Ltd 4 1
Нэклис-Банк 16 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 72 1
Открытие ФК 2152 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 147 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 136 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 209 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 1
Национальный банк Траст 127 1
Era Capital 12 1
Формула Кино - Синема Парк 25 1
ВТБ - ВТБ24 645 1
Compuscan 2 1
АТАК - сеть магазинов 1135 1
ИСК - Ижевская строительная компания 588 1
Пробизнесбанк АКБ 122 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 45 1
Лорэнс-стар 3 1
Русский мак 2 1
Авиа-проект 2 1
CFS - Connect Financial Services 1 1
Русский деликатес ТПК - Торгово-производственная компания 1 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 33 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 109 1
Альфа-Банк 1434 1
Лента - Сеть розничной торговли 519 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 355 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1613 1
X5 Group - Пятёрочка 297 1
X5 Group - Перекрёсток 298 1
Dixis - Диксис 343 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 894 1
Магнит - Сеть магазинов 367 1
Auchan Holding - Ашан 177 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3036 5
Правительство РФ 7245 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2318 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 552 2
Федеральное казначейство России 1190 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 612 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 226 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1008 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7707 2
Президент Российской Федерации 3197 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8292 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 98 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1916 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 70 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2107 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 208 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 393 1
Правительство Москвы 1520 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 66 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 65 1
Правительство Москвы - ДНПиП - МФППиП - Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства 1 1
ЦБ РФ - Главное управление Центробанка России по Центральному федеральному округу 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2097 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 287 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2646 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1071 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 501 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 162 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 453 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2187 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2191 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2418 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1281 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 267 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 892 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
Руссофт - Russoft 363 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 208 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10784 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3964 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 15997 6
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 2940 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 945 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4607 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5850 3
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Социальные сети - Соцсети 1197 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1248 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1804 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2098 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4366 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 2
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 1631 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4570 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 908 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 385 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1281 2
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 1747 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 715 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2092 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 696 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 509 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами 269 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2640 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 238 1
Моноблок - Monoblock PC 205 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 505 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 561 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 315 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1496 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6737 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1142 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1223 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 365 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1353 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 814 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6980 1
ВТБ Онлайн 153 3
Rakuten Viber 475 2
R-Style Softlab - RS-Loans 53 2
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 48 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1921 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 584 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 36 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 123 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 369 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 35 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 664 1
OFD.RU Ferma 9 1
OFD.RU Venda 5 1
ИНЭУМ Эльбрус - серия серверов 10 1
SAS ModelOps 8 1
SAS Model Manager 3 1
SAS AST - SAS Automated Sales Tips 1 1
ВГТРК Смотрим 93 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 860 1
Experian Boost 1 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 10 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 45 1
Linux OS 7494 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Microsoft Windows 1978 1
Apple Safari - Браузер 737 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1718 1
Opera Browser - Браузер 909 1
R-Style Softlab - RS-Bank 262 1
R-Style Softlab - RS-Retail 46 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2200 1
Яндекс.Маркет 493 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
ЦФТ Банк 56 1
Бифит iBank 39 1
R-Style Softlab - RS-Dealing 7 1
BSS BS-Client ДБО 130 1
Pervasive - Btrieve СУБД 20 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 10 1
Исанин Антон 3349 5
Благинин Евгений 4 3
Георгиева Елена 5 2
Хасис Лев 101 2
Греф Герман 344 2
Касперская Наталья 246 2
Шейгас Сергей 3 1
Соколов Александр 33 1
Баранов Сергей 19 1
Блохин Алексей 3 1
Потанин Владимир 32 1
Марасанов Валерий 1 1
Олюнин Дмитрий 7 1
Мухин Дмитрий 3 1
Бессонов Сергей 17 1
Матренюк Сергей 1 1
Прохоров Александр 99 1
Завьялов Игорь 2 1
Одинаева Ирина 5 1
Адров Вячеслав 3 1
Cassin Brian - Кассин Брайан 6 1
Le Corre Philippe - Ле Корр Филипп 1 1
Tao Tian - Тао Тянь 1 1
D’Ercole Nat - Д'Эркол Нат 1 1
Ehlers Eugene - Элерс Юджин 1 1
Coelho Osvaldo - Коэльо Освальдо 1 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 32 1
Клишас Андрей 44 1
Гусев Дмитрий 51 1
Кочетков Владислав 247 1
Богданов Владимир 11 1
Казакова Виктория 2 1
Дробышевский Михаил 53 1
Гуляева Татьяна 36 1
Завилейский Михаил 16 1
Голанд Евгений 7 1
Путин Владимир 2492 1
Лугов Андрей 32 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 1
Бокова Людмила 80 1
Россия - Российская федерация - РФ 102876 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32226 6
Того - Тоголезская Республика 14051 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44659 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12709 3
Азия - Азиатский регион 3594 3
Европа 10341 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12328 2
Африка Южная 339 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 2
Индия - Республика 4182 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11007 2
Америка Северная 2636 2
Канада 3124 2
Норвегия - Королевство 1068 1
Маврикий - Республика 32 1
Финляндия - Финляндская Республика 1682 1
Америка 1955 1
Америка Южная 677 1
Африка - Африканский регион 2779 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 317 1
Америка Латинская 1395 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 879 1
США - Колумбия - Вашингтон 1163 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 275 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 583 1
Европа Северная - Скандинавия 466 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 118 1
Колумбия - Республика 474 1
Франция - Французская Республика 5432 1
Сингапур - Республика 1559 1
Австралия - Австралийский Союз 2716 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1494 1
Бельгия - Королевство 850 1
Чехия - Чешская Республика 1000 1
Украина 5935 1
Европа Западная 1326 1
Литва - Литовская Республика 535 1
Китай - Пекин - Beijing 862 1
Ирландия - Республика 815 1
Банковский сектор экономики 3378 10
Торговля розничная - Ритейл 1914 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 461 3
Страхование - Страховое дело 767 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 911 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7188 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2475 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2349 2
Русский язык 4065 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1127 2
Инвестиции венчурные 301 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2360 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 855 1
Денежные переводы 683 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 6469 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 147 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 59 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1305 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление 3141 1
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 38 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3693 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 300 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1566 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1167 1
Федеральное законодательство 1267 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1547 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 17 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 156 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 761 1
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