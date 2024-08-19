ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат

Новые горизонты коммуникаций: IVA Technologies создаст систему защищенной видеосвязи в Экваториальной Гвинее присутствия продуктов нашей экосистемы IVA в Африканском регионе. В рамках партнерства мы внедряем ВКС-сервис IVA MCU в Министерство транспорта, почты и коммуникаций Экваториальной Гвинеи, про

На урок — в один клик. Операционные системы «Альт» совместимы с сервисом видеосвязи livedigital этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». По результатам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы продуктов на платформе х86_64. Livedigital — сервис видеосвязи для онлайн-образования, онлайн-звонков, организации бизнес-встреч и мероприятий. В режиме встречи могут общаться до 500 участников, в режиме вебинара — до 10 тыс. «Пользователи в оди

ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса» Vinteo Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций Vinteo (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбука

Karnataka Bank переходит на ВКС TrueConf ое» шумоподавление, а повысить уровень приватности встреч позволяют функции замены и размытия фона. Видеоконференцсвязь TrueConf используется сотрудниками при решении рабочих вопросов с руковод

Merlion «развернул» IVA Technologies их игроков российского ИТ-рынка. Разработчик предлагает действительно высококачественную и надежную ВКС, что в наши дни особенно актуально, когда весомая часть коммуникаций перенесена в онлайн»

В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк» ​ Р договорились о расширении сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В УБРиР внедрили «Контур.Толк», чтобы поддерживать внутренние коммуникации. Больше года в сервисе проводили видеовстречи с коллегами и партнерам, теперь подключили решение для мероприятий, которое позволяет собрать на онлайн-площадке тысячи сотрудников из разных городов страны. В банке планируют испо

Что ждут пользователи от российской системы ВКС? и в России продолжает развиваться, как уход иностранных игроков повлиял на него? Яков Шапиро: Рынок ВКС в России растет за счет ускоряющейся цифровизации и популярности гибридного формата работ

Рынок видеоконференцсвязи 2024 Рынок видеоконференцсвязи 2024 Российский рынок ВКС продолжает расти на фоне процесса импортозамещения. Если раньше среди заказчиков был преи

Спрос на специалистов ВКС за год вырос на 55% компанией «Труконф» провели исследование рынка труда и выяснили, что спрос на специалистов в сфере ВКС (системы видеоконференцсвязи), а также системных администраторов и специалистов тех. подд

В корпоративном мессенджере Compass доступны видеоконференции на 500+ участников В корпоративном мессенджере Compass вышло масштабное обновление – теперь в приложении на всех платформах доступны видеоконференции на 500+ участников. Новые возможности включают все необходимые для работы функции: запись звонка, демонстрация экрана, подключение гостей по ссылке, планирование конференций и

IVA Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro вной видеоконференцсвязи в формате on-premise, предназначенный для безопасного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Помимо базовых функций на платформе IVA MCU доступны: возможнос

IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года» ИТ-технологий. Платформа IVA MCU, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «ВКС-решение года». Платформа IVA MCU – флагманский продукт IVA Technologies для корпоративной

DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». Продукт признан лучшим в номинации «Безопасность в ВКС: решение года», что подтверждает соответствие высоким требованиям в области ИБ и безопасн

Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк» во его пользователей постоянно растет, особенно учитывая тренд на импортозамещение подобных платформ. Совместимость Termit с «МТС Линк» дает компаниям возможность организовать стабильную и защищенную видеоконференцсвязь в терминальной среде, в том числе в условиях использования безопасного интернета», — сказал руководитель направления технологических партнерств Orion soft Александр Гаврилен

«Авито» запустил показы по видеосвязи ть онлайн-показ», покупателю поступит звонок по видеосвязи. Без согласия со стороны продавца начать видеосвязь невозможно. Под капотом функционала используется собственный алгоритм, который про

IVA MCU возглавила рейтинг ВКС CNews Analytics второй год подряд ове данных о совокупной выручке компаний и их крупнейших интеграторов от создания решений в области ВКС. Учитывая показатели интегратора, итоговый результат IVA Technologies за отчетный период

Vinteo представила решение для мониторинга системы ВКС Российский разработчик программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo добавил в линейку сервисных инструментов решение для мониторинга системы ВКС

Андрей Врацкий - Андрей Врацкий, eXpress: Требования клиентов растут, просто видеоконференцсвязи уже недостаточно «Наши показатели в прошлом году выросли почти в три раза» CNews: Как изменился рынок ВКС России за 2023 год? И что нового ждать в 2024 году? Андрей Врацкий: На рынке сохраняются

Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов строку заняла компания-дебютант NexTouch, занимающаяся поставкой аппаратного обеспечения для сферы ВКС: интерактивных комплексов, панелей, лазерных проекторов, камер, микрофонов и видеостен. Е

Российские ВКС вызвали интерес у иностранных компаний Объем и динамика российского рынка ВКС Рост рынка видеоконференцсвязи (ВКС) — не только российский, но и общемировой трен

Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи Мировой рынок ВКС: ежегодный рост Мировой рынок ВКС демонстрирует значительный рост особенно в свете

Лидером среди ВКС-сервисов по стабильности работы в нестандартных условиях оказался «МТС Линк» Самая стабильная ВКС По результатам анализа стабильности работы облачных платформ ВКС в различных услов

«Труконф» показал рекордную выручку на рынке ВКС ПО для коммуникаций, и что текущие результаты были достигнуты за счёт замещения иностранных систем ВКС в крупном бизнесе и в промышленности. «Для таких заказчиков важны исключительная безопасн

Telegram на «Авроре»: видеозвонки и планшетная верстка в Tavro Компания «Авроид» выпустила новый релиз клиента мессенджера Telegram для российской ОС «Аврора». В обновленной версии Tavro стали доступны видеозвонки между двумя пользователями, появилось закрепление сообщений и быстрый переход на чат с технической поддержкой. Об этом CNews сообщили представители компании «Авроид». Приложение раб

Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion ыбор Dion: наша платформа объединяет различные каналы корпоративных коммуникаций — чаты, телефонию, видеозвонки, видеохостинг, трансляции, а также управление встречами в переговорных комнатах.

Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России ли VideoMost имеют доступ к адресной книге, могут отправлять приглашения, назначать и редактировать видеоконференции непосредственно из календарей Outlook/Exchange. Также сервер VideoMost досту

Образование, ИТ и бизнес-услуги: названы отрасли-лидеры по переходу на российские сервисы видеосвязи итики «Контур.Толка» изучили динамику импортозамещения. Успешнее всего к замене зарубежных сервисов видеосвязи адаптировались российские вузы. На долю образовательных учреждений приходится 20%

Горнорудный гигант из Индии поставил российскую ВКС, не пожелав уходить в «облака» Первая ВКС индийской добывающей компании Видеоконференцсвязь и мессенджер российского разработчика в

Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies Выступления участников Государственного совета будет записывать автоматический стенограф, встроенный в платформу видеоконференцсвязи IVA MCU российской ИT-компании IVA Technologies. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Во время совещаний с использованием видеоконференцсвязи стеног

Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант» Vinteo Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций Vinteo (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбука

Больше трети российских компаний полностью отказались от зарубежных сервисов видеосвязи тся Zoom (48%), также компании используют продукты корпорации Microsoft: Skype (33%) и Teams (10%). Видеозвонки в Google Meet проводят всего 5% респондентов. При выборе российского решения для

Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис уникаций, создавая решения в сегменте «Телеприсутствие» (TelePresence). Это технология классической ВКС на базе стандартов и рекомендаций Международного союза электросвязи (International Teleco

Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года ботчик решений видеоконференцсвязи Vinteo подвел итоги работы в 2023 г. Выручка вендора от создания ВКС-решений по результатам отчетного периода составила 534,4 млн руб. Об этом CNews сообщили

Разработчик «Философт» добавил в экосистему Ferrum сервис для безопасных видеоконференций um – это задачник, справочник сотрудников, определитель номера, который подскажет, кто из коллег звонил, оперативная интеграция с корпоративным учебным порталом. А теперь Ferrum прирос своим сервисом видеоконференций. Он создан на основе open-source с программным компонентом jitsi. В отличие от Zoom новинка не имеет лимита сеанса. Конфиденциальность и безопасность – 100%. Все конференц-залы

Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы переходит на российские решения «Труконф» привычные процессы и принятие решений, а также снизить число командировок и личных встреч в пользу ВКС. Об этом CNews сообщили представители «Труконф». Министерство транспорта и коммуникаций (

Количество мобильных пользователей российских ВКС-сервисов выросло на 20% ользователей десяти популярных сервисов для видеоконференций. Объем мобильного трафика у российских ВКС-сервисов января по март 2024 года не изменился по отношению к аналогичному периоду 2023 г

Рынок видеоконференцсвязи 2023 целом, но в ближайшие годы резкого ускорения или смены лидеров не предвидится. В России в сегменте ВКС, как и во всех других, с прошлого года идет процесс импортозамещения. Заказчики, особенно

Мобильное приложение TrueConf теперь доступно на операционной системе «Ред ОС М» ятся доступны: адресная книга, корпоративный мессенджер, групповые конференции в различных режимах, видеозвонки один на один, планировщик онлайн-встреч, комнаты ожидания, показ презентаций и сл

Российский рынок корпоративных коммуникаций удвоится к 2028 году нка унифицированных коммуникаций. Этот рынок включает корпоративную телефонию, видеоконференцсвязь (ВКС), корпоративные мессенджеры и почтовые решения. По оценке аналитиков, российский рынок ко