ВКС Видеоконференцсвязь Videoconferencing Видеотрансляция TelePresence Телеприсутствие Телеконференции Онлайн-конференции Видеозвонок Видеочат
|19.08.2024
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Новые горизонты коммуникаций: IVA Technologies создаст систему защищенной видеосвязи в Экваториальной Гвинее
присутствия продуктов нашей экосистемы IVA в Африканском регионе. В рамках партнерства мы внедряем ВКС-сервис IVA MCU в Министерство транспорта, почты и коммуникаций Экваториальной Гвинеи, про
|15.08.2024
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На урок — в один клик. Операционные системы «Альт» совместимы с сервисом видеосвязи livedigital
этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». По результатам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы продуктов на платформе х86_64. Livedigital — сервис видеосвязи для онлайн-образования, онлайн-звонков, организации бизнес-встреч и мероприятий. В режиме встречи могут общаться до 500 участников, в режиме вебинара — до 10 тыс. «Пользователи в оди
|13.08.2024
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ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса»
Vinteo Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций Vinteo (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбука
|07.08.2024
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Karnataka Bank переходит на ВКС TrueConf
ое» шумоподавление, а повысить уровень приватности встреч позволяют функции замены и размытия фона. Видеоконференцсвязь TrueConf используется сотрудниками при решении рабочих вопросов с руковод
|05.08.2024
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Merlion «развернул» IVA Technologies
их игроков российского ИТ-рынка. Разработчик предлагает действительно высококачественную и надежную ВКС, что в наши дни особенно актуально, когда весомая часть коммуникаций перенесена в онлайн»
|10.07.2024
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В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк»
Р договорились о расширении сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В УБРиР внедрили «Контур.Толк», чтобы поддерживать внутренние коммуникации. Больше года в сервисе проводили видеовстречи с коллегами и партнерам, теперь подключили решение для мероприятий, которое позволяет собрать на онлайн-площадке тысячи сотрудников из разных городов страны. В банке планируют испо
|03.07.2024
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Что ждут пользователи от российской системы ВКС?
и в России продолжает развиваться, как уход иностранных игроков повлиял на него? Яков Шапиро: Рынок ВКС в России растет за счет ускоряющейся цифровизации и популярности гибридного формата работ
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Рынок видеоконференцсвязи 2024
Рынок видеоконференцсвязи 2024 Российский рынок ВКС продолжает расти на фоне процесса импортозамещения. Если раньше среди заказчиков был преи
|01.07.2024
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Спрос на специалистов ВКС за год вырос на 55%
компанией «Труконф» провели исследование рынка труда и выяснили, что спрос на специалистов в сфере ВКС (системы видеоконференцсвязи), а также системных администраторов и специалистов тех. подд
|26.06.2024
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В корпоративном мессенджере Compass доступны видеоконференции на 500+ участников
В корпоративном мессенджере Compass вышло масштабное обновление – теперь в приложении на всех платформах доступны видеоконференции на 500+ участников. Новые возможности включают все необходимые для работы функции: запись звонка, демонстрация экрана, подключение гостей по ссылке, планирование конференций и
|25.06.2024
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IVA Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro
вной видеоконференцсвязи в формате on-premise, предназначенный для безопасного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Помимо базовых функций на платформе IVA MCU доступны: возможнос
|19.06.2024
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IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года»
ИТ-технологий. Платформа IVA MCU, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «ВКС-решение года». Платформа IVA MCU – флагманский продукт IVA Technologies для корпоративной
|19.06.2024
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DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews
ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». Продукт признан лучшим в номинации «Безопасность в ВКС: решение года», что подтверждает соответствие высоким требованиям в области ИБ и безопасн
|18.06.2024
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Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк»
во его пользователей постоянно растет, особенно учитывая тренд на импортозамещение подобных платформ. Совместимость Termit с «МТС Линк» дает компаниям возможность организовать стабильную и защищенную видеоконференцсвязь в терминальной среде, в том числе в условиях использования безопасного интернета», — сказал руководитель направления технологических партнерств Orion soft Александр Гаврилен
|17.06.2024
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«Авито» запустил показы по видеосвязи
ть онлайн-показ», покупателю поступит звонок по видеосвязи. Без согласия со стороны продавца начать видеосвязь невозможно. Под капотом функционала используется собственный алгоритм, который про
|14.06.2024
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IVA MCU возглавила рейтинг ВКС CNews Analytics второй год подряд
ове данных о совокупной выручке компаний и их крупнейших интеграторов от создания решений в области ВКС. Учитывая показатели интегратора, итоговый результат IVA Technologies за отчетный период
|14.06.2024
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Vinteo представила решение для мониторинга системы ВКС
Российский разработчик программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo добавил в линейку сервисных инструментов решение для мониторинга системы ВКС
|14.06.2024
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Андрей Врацкий -
Андрей Врацкий, eXpress: Требования клиентов растут, просто видеоконференцсвязи уже недостаточно
«Наши показатели в прошлом году выросли почти в три раза» CNews: Как изменился рынок ВКС России за 2023 год? И что нового ждать в 2024 году? Андрей Врацкий: На рынке сохраняются
|14.06.2024
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Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов
строку заняла компания-дебютант NexTouch, занимающаяся поставкой аппаратного обеспечения для сферы ВКС: интерактивных комплексов, панелей, лазерных проекторов, камер, микрофонов и видеостен. Е
|14.06.2024
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Российские ВКС вызвали интерес у иностранных компаний
Объем и динамика российского рынка ВКС Рост рынка видеоконференцсвязи (ВКС) — не только российский, но и общемировой трен
|14.06.2024
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Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи
Мировой рынок ВКС: ежегодный рост Мировой рынок ВКС демонстрирует значительный рост особенно в свете
|11.06.2024
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Лидером среди ВКС-сервисов по стабильности работы в нестандартных условиях оказался «МТС Линк»
Самая стабильная ВКС По результатам анализа стабильности работы облачных платформ ВКС в различных услов
|07.06.2024
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«Труконф» показал рекордную выручку на рынке ВКС
ПО для коммуникаций, и что текущие результаты были достигнуты за счёт замещения иностранных систем ВКС в крупном бизнесе и в промышленности. «Для таких заказчиков важны исключительная безопасн
|04.06.2024
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Telegram на «Авроре»: видеозвонки и планшетная верстка в Tavro
Компания «Авроид» выпустила новый релиз клиента мессенджера Telegram для российской ОС «Аврора». В обновленной версии Tavro стали доступны видеозвонки между двумя пользователями, появилось закрепление сообщений и быстрый переход на чат с технической поддержкой. Об этом CNews сообщили представители компании «Авроид». Приложение раб
|28.05.2024
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Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion
ыбор Dion: наша платформа объединяет различные каналы корпоративных коммуникаций — чаты, телефонию, видеозвонки, видеохостинг, трансляции, а также управление встречами в переговорных комнатах.
|27.05.2024
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Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России
ли VideoMost имеют доступ к адресной книге, могут отправлять приглашения, назначать и редактировать видеоконференции непосредственно из календарей Outlook/Exchange. Также сервер VideoMost досту
|24.05.2024
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Образование, ИТ и бизнес-услуги: названы отрасли-лидеры по переходу на российские сервисы видеосвязи
итики «Контур.Толка» изучили динамику импортозамещения. Успешнее всего к замене зарубежных сервисов видеосвязи адаптировались российские вузы. На долю образовательных учреждений приходится 20%
|22.05.2024
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Горнорудный гигант из Индии поставил российскую ВКС, не пожелав уходить в «облака»
Первая ВКС индийской добывающей компании Видеоконференцсвязь и мессенджер российского разработчика в
|21.05.2024
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Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies
Выступления участников Государственного совета будет записывать автоматический стенограф, встроенный в платформу видеоконференцсвязи IVA MCU российской ИT-компании IVA Technologies. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Во время совещаний с использованием видеоконференцсвязи стеног
|21.05.2024
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Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант»
Vinteo Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций Vinteo (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбука
|17.05.2024
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Больше трети российских компаний полностью отказались от зарубежных сервисов видеосвязи
тся Zoom (48%), также компании используют продукты корпорации Microsoft: Skype (33%) и Teams (10%). Видеозвонки в Google Meet проводят всего 5% респондентов. При выборе российского решения для
|15.05.2024
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Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис
уникаций, создавая решения в сегменте «Телеприсутствие» (TelePresence). Это технология классической ВКС на базе стандартов и рекомендаций Международного союза электросвязи (International Teleco
|07.05.2024
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Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года
ботчик решений видеоконференцсвязи Vinteo подвел итоги работы в 2023 г. Выручка вендора от создания ВКС-решений по результатам отчетного периода составила 534,4 млн руб. Об этом CNews сообщили
|07.05.2024
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Разработчик «Философт» добавил в экосистему Ferrum сервис для безопасных видеоконференций
um – это задачник, справочник сотрудников, определитель номера, который подскажет, кто из коллег звонил, оперативная интеграция с корпоративным учебным порталом. А теперь Ferrum прирос своим сервисом видеоконференций. Он создан на основе open-source с программным компонентом jitsi. В отличие от Zoom новинка не имеет лимита сеанса. Конфиденциальность и безопасность – 100%. Все конференц-залы
|23.04.2024
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Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы переходит на российские решения «Труконф»
привычные процессы и принятие решений, а также снизить число командировок и личных встреч в пользу ВКС. Об этом CNews сообщили представители «Труконф». Министерство транспорта и коммуникаций (
|18.04.2024
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Количество мобильных пользователей российских ВКС-сервисов выросло на 20%
ользователей десяти популярных сервисов для видеоконференций. Объем мобильного трафика у российских ВКС-сервисов января по март 2024 года не изменился по отношению к аналогичному периоду 2023 г
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Рынок видеоконференцсвязи 2023
целом, но в ближайшие годы резкого ускорения или смены лидеров не предвидится. В России в сегменте ВКС, как и во всех других, с прошлого года идет процесс импортозамещения. Заказчики, особенно
|05.04.2024
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Мобильное приложение TrueConf теперь доступно на операционной системе «Ред ОС М»
ятся доступны: адресная книга, корпоративный мессенджер, групповые конференции в различных режимах, видеозвонки один на один, планировщик онлайн-встреч, комнаты ожидания, показ презентаций и сл
|05.04.2024
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Российский рынок корпоративных коммуникаций удвоится к 2028 году
нка унифицированных коммуникаций. Этот рынок включает корпоративную телефонию, видеоконференцсвязь (ВКС), корпоративные мессенджеры и почтовые решения. По оценке аналитиков, российский рынок ко
|05.04.2024
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В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появился собственный мессенджер
Теперь проводить онлайн-встречи и вести рабочие переписки можно в едином пространстве. Пользователи могут создавать приглашения на встречу, нажав на одну кнопку в диалоге. Об этом CNews сообщили представители «
ВКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3074 107
|Одинцов Дмитрий 109 105
|Готальский Михаил 95 90
|Шадаев Максут 919 75
|Свириденко Андрей 97 73
|Врацкий Андрей 118 55
|Иодковский Станислав 69 52
|Медведев Дмитрий 1648 50
|Натрусов Артем 272 42
|Ксенин Алекс 311 41
|Никифоров Николай 1134 37
|Рустамов Рустам 372 36
|Хомяк Юрий 38 36
|Ульянов Николай 97 34
|Чернышенко Дмитрий 550 31
|Абакумов Евгений 189 29
|Сотин Денис 205 29
|Мишустин Михаил 639 28
|Чаркин Евгений 282 28
|Спирин Антон 54 27
|Сергеев Сергей 135 27
|Хомяков Сергей 43 25
|Сивцев Илья 134 25
|Новикова Елена 76 25
|Щеголев Игорь 697 25
|Булгаков Кирилл 98 25
|Скрипниченко Павел 27 25
|Кабанов Владимир 178 25
|Семенов Александр 143 24
|Рейман Леонид 1044 24
|Чурсин Дмитрий 61 23
|Тятюшев Максим 87 23
|Александров Александр 67 23
|Герман Андрей 24 23
|Jobs Steve - Джобс Стив 1005 22
|Карпов Роман 54 21
|Сельдемиров Александр 40 21
|Толстова Татьяна 37 21
|Леонов Алексей 78 21
|Солонин Виталий 89 20
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