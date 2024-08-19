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ВКС Видеоконференцсвязь Videoconferencing Видеотрансляция TelePresence Телеприсутствие Телеконференции Онлайн-конференции Видеозвонок Видеочат

ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат


19.08.2024 Новые горизонты коммуникаций: IVA Technologies создаст систему защищенной видеосвязи в Экваториальной Гвинее

присутствия продуктов нашей экосистемы IVA в Африканском регионе. В рамках партнерства мы внедряем ВКС-сервис IVA MCU в Министерство транспорта, почты и коммуникаций Экваториальной Гвинеи, про
15.08.2024 На урок — в один клик. Операционные системы «Альт» совместимы с сервисом видеосвязи livedigital

этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». По результатам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректность работы продуктов на платформе х86_64. Livedigital — сервис видеосвязи для онлайн-образования, онлайн-звонков, организации бизнес-встреч и мероприятий. В режиме встречи могут общаться до 500 участников, в режиме вебинара — до 10 тыс. «Пользователи в оди
13.08.2024 ВКС-решения Vinteo совместимы с ОС «Роса»

Vinteo Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций Vinteo (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбука
07.08.2024 Karnataka Bank переходит на ВКС TrueConf

ое» шумоподавление, а повысить уровень приватности встреч позволяют функции замены и размытия фона. Видеоконференцсвязь TrueConf используется сотрудниками при решении рабочих вопросов с руковод
05.08.2024 Merlion «развернул» IVA Technologies

их игроков российского ИТ-рынка. Разработчик предлагает действительно высококачественную и надежную ВКС, что в наши дни особенно актуально, когда весомая часть коммуникаций перенесена в онлайн»
10.07.2024 В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк» ​

Р договорились о расширении сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В УБРиР внедрили «Контур.Толк», чтобы поддерживать внутренние коммуникации. Больше года в сервисе проводили видеовстречи с коллегами и партнерам, теперь подключили решение для мероприятий, которое позволяет собрать на онлайн-площадке тысячи сотрудников из разных городов страны. В банке планируют испо
03.07.2024 Что ждут пользователи от российской системы ВКС?

и в России продолжает развиваться, как уход иностранных игроков повлиял на него? Яков Шапиро: Рынок ВКС в России растет за счет ускоряющейся цифровизации и популярности гибридного формата работ
Рынок видеоконференцсвязи 2024

Рынок видеоконференцсвязи 2024 Российский рынок ВКС продолжает расти на фоне процесса импортозамещения. Если раньше среди заказчиков был преи
01.07.2024 Спрос на специалистов ВКС за год вырос на 55%

компанией «Труконф» провели исследование рынка труда и выяснили, что спрос на специалистов в сфере ВКС (системы видеоконференцсвязи), а также системных администраторов и специалистов тех. подд
26.06.2024 В корпоративном мессенджере Compass доступны видеоконференции на 500+ участников

В корпоративном мессенджере Compass вышло масштабное обновление – теперь в приложении на всех платформах доступны видеоконференции на 500+ участников. Новые возможности включают все необходимые для работы функции: запись звонка, демонстрация экрана, подключение гостей по ссылке, планирование конференций и

25.06.2024 IVA Technologies подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

вной видеоконференцсвязи в формате on-premise, предназначенный для безопасного взаимодействия через ВКС и мессенджер IVA Connect. Помимо базовых функций на платформе IVA MCU доступны: возможнос
19.06.2024 IVA Technologies – победитель премии CNews в номинации «ВКС-решение года»

ИТ-технологий. Платформа IVA MCU, разработанная компанией IVA Technologies, была отмечена наградой «ВКС-решение года». Платформа IVA MCU – флагманский продукт IVA Technologies для корпоративной
19.06.2024 DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews

ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». Продукт признан лучшим в номинации «Безопасность в ВКС: решение года», что подтверждает соответствие высоким требованиям в области ИБ и безопасн
18.06.2024 Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк»

во его пользователей постоянно растет, особенно учитывая тренд на импортозамещение подобных платформ. Совместимость Termit с «МТС Линк» дает компаниям возможность организовать стабильную и защищенную видеоконференцсвязь в терминальной среде, в том числе в условиях использования безопасного интернета», — сказал руководитель направления технологических партнерств Orion soft Александр Гаврилен
17.06.2024 «Авито» запустил показы по видеосвязи

ть онлайн-показ», покупателю поступит звонок по видеосвязи. Без согласия со стороны продавца начать видеосвязь невозможно. Под капотом функционала используется собственный алгоритм, который про
14.06.2024 IVA MCU возглавила рейтинг ВКС CNews Analytics второй год подряд

ове данных о совокупной выручке компаний и их крупнейших интеграторов от создания решений в области ВКС. Учитывая показатели интегратора, итоговый результат IVA Technologies за отчетный период

14.06.2024 Vinteo представила решение для мониторинга системы ВКС

Российский разработчик программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo добавил в линейку сервисных инструментов решение для мониторинга системы ВКС

14.06.2024 Андрей Врацкий -

Андрей Врацкий, eXpress: Требования клиентов растут,  просто видеоконференцсвязи уже недостаточно

«Наши показатели в прошлом году выросли почти в три раза» CNews: Как изменился рынок ВКС России за 2023 год? И что нового ждать в 2024 году? Андрей Врацкий: На рынке сохраняются

14.06.2024 Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов

строку заняла компания-дебютант NexTouch, занимающаяся поставкой аппаратного обеспечения для сферы ВКС: интерактивных комплексов, панелей, лазерных проекторов, камер, микрофонов и видеостен. Е
14.06.2024 Российские ВКС вызвали интерес у иностранных компаний

Объем и динамика российского рынка ВКС Рост рынка видеоконференцсвязи (ВКС) — не только российский, но и общемировой трен
14.06.2024 Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи

Мировой рынок ВКС: ежегодный рост Мировой рынок ВКС демонстрирует значительный рост особенно в свете
11.06.2024 Лидером среди ВКС-сервисов по стабильности работы в нестандартных условиях оказался «МТС Линк»

Самая стабильная ВКС По результатам анализа стабильности работы облачных платформ ВКС в различных услов
07.06.2024 «Труконф» показал рекордную выручку на рынке ВКС

ПО для коммуникаций, и что текущие результаты были достигнуты за счёт замещения иностранных систем ВКС в крупном бизнесе и в промышленности. «Для таких заказчиков важны исключительная безопасн
04.06.2024 Telegram на «Авроре»: видеозвонки и планшетная верстка в Tavro

Компания «Авроид» выпустила новый релиз клиента мессенджера Telegram для российской ОС «Аврора». В обновленной версии Tavro стали доступны видеозвонки между двумя пользователями, появилось закрепление сообщений и быстрый переход на чат с технической поддержкой. Об этом CNews сообщили представители компании «Авроид». Приложение раб
28.05.2024 Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion

ыбор Dion: наша платформа объединяет различные каналы корпоративных коммуникаций — чаты, телефонию, видеозвонки, видеохостинг, трансляции, а также управление встречами в переговорных комнатах.

27.05.2024 Компания Spirit (VideoMost) и «1С:Дистрибьюция» (фирма «1С») повышают корпоративную мобильность заказчиков по всей России

ли VideoMost имеют доступ к адресной книге, могут отправлять приглашения, назначать и редактировать видеоконференции непосредственно из календарей Outlook/Exchange. Также сервер VideoMost досту
24.05.2024 Образование, ИТ и бизнес-услуги: названы отрасли-лидеры по переходу на российские сервисы видеосвязи

итики «Контур.Толка» изучили динамику импортозамещения. Успешнее всего к замене зарубежных сервисов видеосвязи адаптировались российские вузы. На долю образовательных учреждений приходится 20%

22.05.2024 Горнорудный гигант из Индии поставил российскую ВКС, не пожелав уходить в «облака»

Первая ВКС индийской добывающей компании Видеоконференцсвязь и мессенджер российского разработчика в
21.05.2024 Совещания Госсовета впервые будет фиксировать российский стенограф на базе ИИ от IVA Technologies

Выступления участников Государственного совета будет записывать автоматический стенограф, встроенный в платформу видеоконференцсвязи IVA MCU российской ИT-компании IVA Technologies. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies. Во время совещаний с использованием видеоконференцсвязи стеног
21.05.2024 Vinteo Desktop совместим с ОС «Атлант»

Vinteo Desktop – клиент для программного сервера видеоконференций Vinteo (MCU), позволяет проводить ВКС высокого разрешения (вплоть до Ultra HD) на обычных стационарных компьютерах или ноутбука
17.05.2024 Больше трети российских компаний полностью отказались от зарубежных сервисов видеосвязи

тся Zoom (48%), также компании используют продукты корпорации Microsoft: Skype (33%) и Teams (10%). Видеозвонки в Google Meet проводят всего 5% респондентов. При выборе российского решения для

15.05.2024 Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис

уникаций, создавая решения в сегменте «Телеприсутствие» (TelePresence). Это технология классической ВКС на базе стандартов и рекомендаций Международного союза электросвязи (International Teleco
07.05.2024 Vinteo подвел финансовые итоги 2023 года

ботчик решений видеоконференцсвязи Vinteo подвел итоги работы в 2023 г. Выручка вендора от создания ВКС-решений по результатам отчетного периода составила 534,4 млн руб. Об этом CNews сообщили

07.05.2024 Разработчик «Философт» добавил в экосистему Ferrum сервис для безопасных видеоконференций

um – это задачник, справочник сотрудников, определитель номера, который подскажет, кто из коллег звонил, оперативная интеграция с корпоративным учебным порталом. А теперь Ferrum прирос своим сервисом видеоконференций. Он создан на основе open-source с программным компонентом jitsi. В отличие от Zoom новинка не имеет лимита сеанса. Конфиденциальность и безопасность – 100%. Все конференц-залы
23.04.2024 Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы переходит на российские решения «Труконф»

привычные процессы и принятие решений, а также снизить число командировок и личных встреч в пользу ВКС. Об этом CNews сообщили представители «Труконф». Министерство транспорта и коммуникаций (
18.04.2024 Количество мобильных пользователей российских ВКС-сервисов выросло на 20%

ользователей десяти популярных сервисов для видеоконференций. Объем мобильного трафика у российских ВКС-сервисов января по март 2024 года не изменился по отношению к аналогичному периоду 2023 г
Рынок видеоконференцсвязи 2023

целом, но в ближайшие годы резкого ускорения или смены лидеров не предвидится. В России в сегменте ВКС, как и во всех других, с прошлого года идет процесс импортозамещения. Заказчики, особенно
05.04.2024 Мобильное приложение TrueConf теперь доступно на операционной системе «Ред ОС М»

ятся доступны: адресная книга, корпоративный мессенджер, групповые конференции в различных режимах, видеозвонки один на один, планировщик онлайн-встреч, комнаты ожидания, показ презентаций и сл
05.04.2024 Российский рынок корпоративных коммуникаций удвоится к 2028 году

нка унифицированных коммуникаций. Этот рынок включает корпоративную телефонию, видеоконференцсвязь (ВКС), корпоративные мессенджеры и почтовые решения. По оценке аналитиков, российский рынок ко
05.04.2024 В сервисе видеосвязи «Контур.Толк» появился собственный мессенджер

Теперь проводить онлайн-встречи и вести рабочие переписки можно в едином пространстве. Пользователи могут создавать приглашения на встречу, нажав на одну кнопку в диалоге. Об этом CNews сообщили представители «

Публикаций - 7531, упоминаний - 12695

ВКС и организации, системы, технологии, персоны:

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Cisco Systems 5067 497
МегаФон 8354 403
TrueConf - ТруКонф 381 347
Google LLC 11582 338
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Apple Inc 11858 330
Samsung Electronics 10128 321
Huawei 3816 292
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Intel Corporation 12058 243
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1042 242
Yandex - Яндекс 6896 240
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8596 207
VK - Mail.ru Group 3322 197
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РЖД - Российские железные дороги 1847 125
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Альфа-Банк 1716 48
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Российская Ассоциация Телемедицины 22 17
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 14
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 14
Единая Россия - Политическая партия 289 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2702 11
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 292 11
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1010 10
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 8
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 204 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 250 6
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 89 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 6
АФТ - Ассоциация Финтех 136 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 281 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 4
WiMAX Forum 68 4
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Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 48 4
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International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 74 3
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АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 3
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 3
NORDUnet - National research and education networks 5 3
ASF - Apache Software Foundation 201 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47735 2075
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23937 1396
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20301 1254
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28706 1202
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23468 1168
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6325 1150
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23441 1137
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 7969 1114
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12108 1089
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24524 1050
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20009 1002
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17577 967
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 5854 959
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15349 958
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27410 924
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12284 890
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15204 834
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13741 818
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11973 783
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20375 746
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14106 741
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25642 739
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7617 739
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29423 726
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11320 689
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2468 671
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7091 667
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12476 649
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12298 639
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12399 587
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5879 586
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10592 571
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7231 570
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9172 567
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13526 564
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8959 552
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10091 551
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5611 548
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9816 536
Google Android 13723 848
Microsoft Windows 15376 599
Microsoft Skype 2049 539
Apple iOS 7550 495
Linux OS 9562 374
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4919 299
Microsoft Teams - MS Teams 507 263
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4910 261
Apple iPad 3831 217
Apple iPhone - серия смартфонов 6962 188
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 183 181
Google Play - Google Store - Android Market 3223 169
Microsoft Office 3650 168
Apple macOS 1988 167
Google YouTube - Видеохостинг 2654 147
Apple Mac - Apple Macintosh 2958 145
Microsoft Windows 2000 8660 143
WhatsApp Messenger 1043 141
Microsoft Outlook 1364 133
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 306 127
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 124
Microsoft Office 365 922 120
Яндекс 360 - Яндекс.Телемост 189 113
Microsoft Exchange 1398 111
Apple iPhone 6 4861 110
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 204 109
Apple - App Store 2832 108
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1253 106
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2676 105
Новые облачные технологии - МойОфис 705 100
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 100
VK - Mail.ru Одноклассники 1730 98
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3120 96
Rakuten Viber 608 93
Microsoft Skype for Business 171 92
Microsoft Windows 10 1715 89
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 873 86
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1522 86
Google Chrome - браузер 1527 84
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 82
Путин Владимир 3074 107
Одинцов Дмитрий 109 105
Готальский Михаил 95 90
Шадаев Максут 919 75
Свириденко Андрей 97 73
Врацкий Андрей 118 55
Иодковский Станислав 69 52
Медведев Дмитрий 1648 50
Натрусов Артем 272 42
Ксенин Алекс 311 41
Никифоров Николай 1134 37
Рустамов Рустам 372 36
Хомяк Юрий 38 36
Ульянов Николай 97 34
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Кабанов Владимир 178 25
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Чурсин Дмитрий 61 23
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Герман Андрей 24 23
Jobs Steve - Джобс Стив 1005 22
Карпов Роман 54 21
Сельдемиров Александр 40 21
Толстова Татьяна 37 21
Леонов Алексей 78 21
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42076 1365
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Европа 21594 425
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РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 76 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 199 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 151 6
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 300 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 235 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 118
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1949 102
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1038 83
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2347 57
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 56
CNews AWARDS - награда 470 49
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1191 48
CNews FORUM Кейсы 221 37
CeBIT 611 28
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 26
День молодёжи - 27 июня 848 21
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 705 19
Единый день голосования 128 17
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