Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Standalone
Коробочное решение
Коробочный программный продукт
"из коробки"
Публикаций - 663, упоминаний - 765
Standalone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ключников Михаил 18 5
|Дергилёв Никита 42 5
|Ускова Ольга 152 4
|Прянишников Николай 285 4
|Шадаев Максут 425 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 990 4
|Казарин Станислав 111 3
|Притула Павел 33 3
|Коровко Вадим 15 3
|Щапов Олег 24 3
|Болмосов Эдуард 6 3
|Горожанкин Алексей 10 3
|Касперская Наталья 239 3
|Новодворский Алексей 102 3
|Андрианов Павел 29 3
|Гуцко Дмитрий 3 3
|Костров Дмитрий 25 3
|Лазаренко Дмитрий 16 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Медведев Вячеслав 17 2
|Кулешов Сергей 35 2
|Новиков Алексей 39 2
|Нуралиев Борис 242 2
|Швецов Александр 5 2
|Трефилов Алексей 37 2
|Предыбайло Вячеслав 11 2
|Рахметов Руслан 31 2
|Филиппов Максим 39 2
|Александров Александр 19 2
|Иванов Сергей 356 2
|Степанюк Михаил 15 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 864 2
|Натрусов Артем 134 2
|Жигалов Иван 3 2
|Макаров Алексей 53 2
|Бондарь Дмитрий 22 2
|Аленьков Вячеслав 8 2
|Миронов Александр 14 2
|Холинов Андрей 18 2
|Парфентьев Алексей 37 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru