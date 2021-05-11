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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Standalone
Коробочное решение
Коробочный программный продукт
"из коробки"



11.05.2021 Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы
19.03.2021 Accenture вывела на российский рынок решение по автоматизации HR-служб
06.06.2018 Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц
11.04.2018 Новые устройства HP Ink Tank печатают до 15 тысяч страниц «из коробки»
30.06.2016 Золотая середина при выборе СЭД: Коробка или внедрение под себя
29.06.2016 Как грамотно выбрать СЭД: «из коробки» или с внедрением «под себя»? Последний день регистрации на семинар CNews
24.06.2016 Как грамотно выбрать СЭД: «из коробки» или с внедрением «под себя»? Последние дни регистрации на семинар CNews
15.06.2016 Семинар CNews. Как грамотно выбрать СЭД: «из коробки» или с внедрением под себя?
14.05.2014 Smart Logger Box — «коробочное» решение для многоканальной аудиозаписи
29.10.2013 «1С-Битрикс: Управление сайтом 14.0» предлагает готовый интернет-магазин «из коробки»
16.02.2012 «1С-Битрикс» выпустила три «коробочных» онлайн-магазина на базе своей CMS
02.02.2012 «Астерос Консалтинг» предлагает корпоративный портал «в коробке»
17.04.2008 Agnitum выпустила «коробочную» версию антивирусного ПО Outpost Antivirus Pro 2008
04.03.2008 SAP+Intel: новое «коробочное» решение для СМБ
10.10.2007 «Скай Линк» приступил к продаже коробочных продуктов
28.04.2007 «Юмисофт» выпустил коробочные версии Umi.CMS
26.02.2007 AVASystems анонсирует «коробочную» ERP-систему
22.06.2006 ИТМ выпустила коробочную ТОиР-систему
01.07.2003 Максим Гречишкин: «Коробочные» дистрибьюторы постепенно уходят с рынка
07.04.2003 Легализация ПО: Linux или платный Windows?

Публикаций - 663, упоминаний - 765

Standalone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21055 89
Apple Inc 10160 49
Google LLC 9479 48
Samsung Electronics 8963 46
5020 41
Oracle Corporation 5808 32
SAP SE 4368 31
Huawei 2999 28
Intel Corporation 10799 26
Meta - Facebook 4144 25
VMware 1979 24
Yandex - Яндекс 4545 23
IBM - International Business Machines Corp 8704 23
Nvidia Corp 3026 22
Sony 5567 22
Xiaomi 989 20
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 19
Инфосистемы Джет 849 19
HP Inc. 5106 18
Cisco Systems 4645 18
Nokia Corporation 5230 16
4A Games 629 15
LG Electronics 3138 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 14
1С-Битрикс - Bitrix 413 14
Крок - Croc 1575 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7841 13
Softline - Софтлайн 1773 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 559 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 1727 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3764 12
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 213 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 951 11
Dell EMC 4479 11
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 10
Lenovo Group 2001 10
Amazon Inc - Amazon.com 2532 10
Acer Group 2187 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4879 31
ГПБ - Газпромбанк 803 10
Открытие ФК 524 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1951 7
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 6
Роснефть НК 419 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 309 6
Carl Zeiss 277 5
Транснефть 211 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 132 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 5
Газпром нефть 401 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 764 4
Татнефть 169 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 725 4
МТС банк 265 4
МКБ - Московский кредитный банк 286 4
ВТБ - ВТБ24 641 4
Почта России ПАО 1802 4
Netflix - Онлайн-кинотеатр 375 4
Газпром ПАО 774 4
РЖД - Российские железные дороги 1333 4
Visa International 1640 3
Северсталь ПАО 276 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 228 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 3
Альфа-Банк 1328 3
Lamoda 87 3
X5 Group 649 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 3
LinkedIn 550 3
AliExpress 292 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 3
СКБ-банк 93 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 107 3
Allianz - Страховая компания 28 3
Почта Банк 306 3
Открытие ФК - Росгосстрах 223 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2789 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7434 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 13
Правительство РФ 2918 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1845 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1194 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1252 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1833 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1135 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1192 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 940 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 282 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 617 3
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 57 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 2
Главгосэкспертиза России ФАУ 40 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 67 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 374 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 2
Президент Российской Федерации 1798 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 950 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1665 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 1
MI6 - Military Intelligence - МИ-6 - Секретная разведывательная служба Великобритании 17 1
4CIO 593 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 5
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 167 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
WiMAX Forum 51 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
Ассоциации педагогов Екатеринбурга - Ассоциация молодых педагогов Свердловской области 1 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 43 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
L’Association Française des Utilisateurs des Télécommunications - Ассоциации пользователей телекома 1 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
АРБ - Ассоциация российских банков 175 1
Linux Foundation 163 1
АФТ - Ассоциация Финтех 88 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 130
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8967 88
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10157 71
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 60
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3558 60
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6337 57
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2558 51
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12869 50
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4692 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4570 44
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2020 41
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3018 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 33
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3033 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 1260 30
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6692 28
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2265 26
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1654 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1914 25
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 681 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2142 23
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 991 22
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 322 21
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1530 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1113 20
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1279 20
USB Type-C - USB-C 1004 20
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 801 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1485 20
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2011 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2489 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4028 18
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2856 18
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 817 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 973 17
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 666 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 890 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2740 16
Big Data - Большие данные 1429 16
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1223 16
Google Android 11570 93
Microsoft Windows 10 10120 69
Linux OS 7247 44
Apple iOS 6249 38
Microsoft Office 3000 33
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1369 27
Google Play - Google Store - Android Market 2642 24
Apple iPhone - серия смартфонов 5827 23
Apple iPad 3542 21
Microsoft Skype 1885 21
Microsoft SQL Server 1265 18
Apple macOS 1236 17
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 678 16
Microsoft SharePoint Products and Technologies 672 16
Microsoft Office 365 799 15
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 417 15
Microsoft Azure 1216 15
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 330 14
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1229 14
Apple - App Store 2360 14
Microsoft SharePoint Server 520 13
Microsoft Windows 7 1755 13
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 238 12
Microsoft Exchange 995 12
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 208 12
Java - Язык программирования 2441 12
Google YouTube - Видеохостинг 2179 12
Microsoft Windows Phone OS 1533 12
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 971 12
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 796 11
Google Android 8 Oreo 142 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu 595 10
ЭОС Дело СЭД 805 10
Intel Core - Семейство процессоров 998 9
AWS - Amazon Web Services 609 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 209 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 9
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1678 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2048 9
Microsoft Windows XP 2359 9
Ключников Михаил 18 5
Дергилёв Никита 42 5
Ускова Ольга 152 4
Прянишников Николай 285 4
Шадаев Максут 425 4
Jobs Steve - Джобс Стив 990 4
Казарин Станислав 111 3
Притула Павел 33 3
Коровко Вадим 15 3
Щапов Олег 24 3
Болмосов Эдуард 6 3
Горожанкин Алексей 10 3
Касперская Наталья 239 3
Новодворский Алексей 102 3
Андрианов Павел 29 3
Гуцко Дмитрий 3 3
Костров Дмитрий 25 3
Лазаренко Дмитрий 16 3
Бейлезон Олег 32 3
Медведев Вячеслав 17 2
Кулешов Сергей 35 2
Новиков Алексей 39 2
Нуралиев Борис 242 2
Швецов Александр 5 2
Трефилов Алексей 37 2
Предыбайло Вячеслав 11 2
Рахметов Руслан 31 2
Филиппов Максим 39 2
Александров Александр 19 2
Иванов Сергей 356 2
Степанюк Михаил 15 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 2
Натрусов Артем 134 2
Жигалов Иван 3 2
Макаров Алексей 53 2
Бондарь Дмитрий 22 2
Аленьков Вячеслав 8 2
Миронов Александр 14 2
Холинов Андрей 18 2
Парфентьев Алексей 37 2
Россия - Российская федерация - РФ 83823 305
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34253 61
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26955 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10963 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11634 28
Германия - Федеративная Республика 7788 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9600 14
Япония 7920 14
Европа 7289 13
Казахстан - Республика 4146 11
Украина 5531 10
Беларусь - Белоруссия 3210 10
Европа Восточная 2819 9
Франция - Французская Республика 4933 9
Азия - Азиатский регион 3167 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3873 7
Ближний Восток 2496 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1690 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1743 6
Бразилия - Федеративная Республика 1898 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1617 5
Австралия - Австралийский Союз 2659 5
Африка - Африканский регион 2670 5
Италия - Итальянская Республика 2900 5
Европа Западная 1307 5
Россия - СФО - Новосибирск 2933 5
США - Калифорния - Купертино 246 5
Южная Корея - Республика 3282 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 858 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1126 5
Россия - УФО - Тюменская область 752 4
Индия - Республика 4106 4
Россия - ПФО - Самарская область 781 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1468 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 300 4
Земля - планета Солнечной системы 6518 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 609 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 52
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4240 38
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 33
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1867 26
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 22
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 18
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1270 16
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 755 13
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1515 12
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 395 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1061 9
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 206 8
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 160 8
Русский язык 1703 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1780 7
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 430 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 446 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 489 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 237 3
Ctrl 50 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 3
Федеральное законодательство 464 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 255 3
Аутсорсинг 148 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 839 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 572 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 79 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 438 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 177 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 182 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 39 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 119 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 2
Инсорсинг - Инхаус 29 2
CNews - ZOOM.CNews 1330 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 5
Thomson Reuters - Рейтер 5685 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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