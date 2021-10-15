Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Standalone
Коробочное решение
Коробочный программный продукт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 529, упоминаний - 596
Standalone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дергилёв Никита 40 4
|Новодворский Алексей 95 3
|Ключников Михаил 18 3
|Щапов Олег 24 3
|Ускова Ольга 126 3
|Чернов Даниил 49 2
|Степанюк Михаил 13 2
|Светлана Варламова 2 2
|Кулешов Сергей 35 2
|Гришанова Ирина 25 2
|Швецов Александр 5 2
|Макаров Алексей 49 2
|Альперн Александр 5 2
|Болмосов Эдуард 6 2
|Аленьков Вячеслав 8 2
|Безруков Валерий 10 2
|Ганин Егор 50 2
|Чимиричкина Мария 30 1
|Краснов Андрей 3 1
|Пометун Андрей 1 1
|Феррари Стефан 1 1
|Михалев Максим 10 1
|Шаров Артем 3 1
|Реймер Денис 49 1
|Сергиенко Дмитрий 12 1
|Милек Таня 7 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Виноградов Игорь 12 1
|Иванченко Марина 2 1
|Ступин Евгений 18 1
|Мельник Иван 10 1
|Кухлев Владимир 1 1
|Ершов Павел 28 1
|Бургов Владимир 9 1
|Ишмамедов Константин 4 1
|Козлов Дмитрий 10 1
|Фредерик Ваносчуйзе 25 1
|Кочаров Григорий 13 1
|Сяо Хайцзюнь 27 1
|Сенаторов Михаил 32 1
|CNews - ZOOM.CNews 1089 34
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|GizmoChina 77 1
|The Verge - Издание 448 1
|Android Authority 33 1
|HPE Tech Pro Community 1 1
|Le Parisien 3 1
|MySmartPrice 4 1
|SamMobile 40 1
|Phoronix 15 1
|SlashLeaks 10 1
|TENAA 16 1
|Ars Technica 227 1
|Nikkei - Издание 114 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|MacRumors 114 1
|GizChina - Издание 40 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|ITHome 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru