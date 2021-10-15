Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Standalone
Коробочное решение
Коробочный программный продукт


15.10.2021 Концерн «Автоматика» получил исключительные права на систему обнаружения компьютерных атак «Форпост» 1
12.10.2021 Abbyy открыла сервис автоматической обработки документов для тех, кто не умеет программировать 1
12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 2
08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
05.10.2021 Microsoft раньше срока выпустила новую Windows 11. Что в ней нового 1
30.09.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» выпустила обновленную версию Tarantool Data Grid 2
27.09.2021 Бизнес-интегратор CTI повысил уровень информационной безопасности авиакомпании AirBridgeCargo 1
20.09.2021 Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях 1
06.09.2021 Low-code — новая реальность для бизнеса 1
03.09.2021 Состоялся релиз новой версии платформы in-memory вычислений Tarantool 1
30.08.2021 Мониторинг ПИР: как «Аэрофлот» цифровизировал программу инновационного развития 1
30.08.2021 Как оптимизировать затраты на команду и систему управления тестированием 1
25.08.2021 Подтверждена совместимость ОС НТЦ ИТ «Роса» с ПК Raskat 1
18.08.2021 НТЦ «ИТ Роса» и «Смарт-Софт» подтвердили совместимость своих продуктов 1
16.08.2021 Александр Миронов, SAS: Индивидуальные предложения не придумать заранее: их формируют алгоритмы прямо при общении с клиентом 1
04.08.2021 ГК «Инград» автоматизировала ИБ-процессы с помощью решений R-Vision 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
30.07.2021 Почему Росбанк внедрил Oracle FLEXCUBE для автоматизации операций на рынках капитала 1
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
21.07.2021 R-Vision и RST Cloud объявили о технологическом партнерстве 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 2
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
01.07.2021 Российский финсектор оценил low-code: опыт банка «Возрождение» 1
22.06.2021 Система управления виртуализацией ROSA Virtualization доступна на серверах Softline 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 5
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
18.06.2021 В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba 1
15.06.2021 В России появился отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры VDI 1
03.06.2021 Kubernetes оказался слишком сложным? Как бизнес справляется с контейнеризацией 1
02.06.2021 СТД «Петрович» обновил WMS Manhattan SCALE 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
26.05.2021 Realme представила в России недорогой «флагман» realme 8 Pro. Цена. Фото 1
25.05.2021 «Стан» представила промышленное решение «цифрового цеха» и место рабочего будущего на базе AR-платформы 1
18.05.2021 Создано ПО для превращения «макбуков» в Linux-ПК по технологии, «подсмотренной» у Microsoft 1
11.05.2021 Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы 1
29.04.2021 Как использовать контейнеры, не превращаясь в ИТ-компанию 1

Публикаций - 529, упоминаний - 596

Standalone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 67
Samsung Electronics 5641 41
Google LLC 7135 33
Apple Inc - Эппл Рус 7685 21
Xiaomi 904 20
SAP SE 3208 17
IBM 3530 12
Cisco Systems 2037 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 12
Oracle Corporation 3333 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 10
Крок 1219 9
VMware 1829 9
Nvidia Corp 2012 9
Lenovo Group 1636 9
АйТи 749 8
VK - Mail.ru Group 2482 8
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 7
Intel Corporation 4158 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 7
Ланит ГК 1155 7
Yandex - Яндекс 4100 7
SAP CIS - САП СНГ 753 7
Accenture - Аксенчер 531 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 6
Huawei 2727 5
Terrasoft - Террасофт 140 5
3728 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Инфосистемы Джет 675 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 5
Navitel - Навител Навигатор 252 4
ЭОС - Электронные офисные системы 983 4
Базальт СПО 206 4
Dr.Web - Доктор Веб 976 4
Citrix Systems 571 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 3
Fortinet 286 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 14
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Транснефть 159 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Открытие ФК 538 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Альфа-Банк 1123 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
AliExpress 275 2
Citibank - Ситибанк 170 2
Норникель - Норильский никель 177 2
X5 Group 599 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
ЗапСибНефтехим 19 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Lego 84 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
JCB International 113 1
ВТБ Страхование 52 1
ВТБ Факторинг 22 1
Macy’s - Сеть розничной торговли 8 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
Интер РАО ПАО 158 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Геобанк КБ 30 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
Лидер-инновации 27 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство РФ 2200 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
ГКУ СО СОЦИ - Сахалинской областной центр информатизации - Региональной Цифровой Трансформации 2 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
L’Association Française des Utilisateurs des Télécommunications - Ассоциации пользователей телекома 1 1
Ассоциации педагогов Екатеринбурга - Ассоциация молодых педагогов Свердловской области 1 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 86
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 65
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 59
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 54
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 32
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 31
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 18
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 16
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 16
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 12
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 10
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 10
Kubernetes 307 9
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
OpenStack 347 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 7
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 7
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 6
Google Android 10750 90
Microsoft Windows 10 6622 44
Apple iOS 5741 34
Linux OS 4249 27
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 26
Google Play - Google Store - Android Market 2515 20
Nvidia GeForce GTX 2055 18
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 15
Apple macOS 922 15
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 14
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 12
Microsoft Windows Phone OS 1472 12
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 10
Microsoft Windows 7 1662 10
Microsoft SQL Server 790 10
Microsoft Office 365 769 9
ЭОС Дело СЭД 620 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 9
Java - Язык программирования 1169 9
Microsoft Azure 1171 8
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
Samsung Galaxy Note 558 8
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 8
Google Android 8 Oreo 139 8
Apple iPhone 6 547 7
Intel x86 - Архитектура процессора 991 7
WhatsApp Messenger 654 6
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 6
Apple iPad 3263 6
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 6
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Microsoft Windows 851 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 5
Дергилёв Никита 40 4
Новодворский Алексей 95 3
Ключников Михаил 18 3
Щапов Олег 24 3
Ускова Ольга 126 3
Чернов Даниил 49 2
Степанюк Михаил 13 2
Светлана Варламова 2 2
Кулешов Сергей 35 2
Гришанова Ирина 25 2
Швецов Александр 5 2
Макаров Алексей 49 2
Альперн Александр 5 2
Болмосов Эдуард 6 2
Аленьков Вячеслав 8 2
Безруков Валерий 10 2
Ганин Егор 50 2
Чимиричкина Мария 30 1
Краснов Андрей 3 1
Пометун Андрей 1 1
Феррари Стефан 1 1
Михалев Максим 10 1
Шаров Артем 3 1
Реймер Денис 49 1
Сергиенко Дмитрий 12 1
Милек Таня 7 1
Кириченко Игорь 41 1
Виноградов Игорь 12 1
Иванченко Марина 2 1
Ступин Евгений 18 1
Мельник Иван 10 1
Кухлев Владимир 1 1
Ершов Павел 28 1
Бургов Владимир 9 1
Ишмамедов Константин 4 1
Козлов Дмитрий 10 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 1
Кочаров Григорий 13 1
Сяо Хайцзюнь 27 1
Сенаторов Михаил 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 223
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 30
Германия - Федеративная Республика 3618 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 10
Япония 2771 10
Европа 3736 10
Беларусь - Белоруссия 2084 8
Казахстан - Республика 2622 8
Украина 3353 7
Восточная Европа 1674 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 4
Россия - СФО - Новосибирск 1959 4
Франция - Французская Республика 2116 4
Индия - Республика 2165 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Россия - Сахалинская область 432 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 3
Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Европа Западная 611 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Германия - Берлин 355 2
Россия - Калининградская область 532 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 2
Нидерланды 971 2
Африка 1486 2
США - Кремниевая долина 398 2
Ближний Восток 1471 2
Россия - Иркутская область 540 2
Австралия - Австралийский Союз 1121 2
Европа Северная - Скандинавия 274 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 15
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 3
Open Space - Офис открытого типа 13 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
VAD - Value Added Distribution 17 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Private Banking 16 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 1
Слепые зоны 12 1
Русский язык 976 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
README-файл 2 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 34
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
GizmoChina 77 1
The Verge - Издание 448 1
Android Authority 33 1
HPE Tech Pro Community 1 1
Le Parisien 3 1
MySmartPrice 4 1
SamMobile 40 1
Phoronix 15 1
SlashLeaks 10 1
TENAA 16 1
Ars Technica 227 1
Nikkei - Издание 114 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
MacRumors 114 1
GizChina - Издание 40 1
BleepingComputer - Издание 120 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
ITHome 15 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 1
Gartner 2189 8
CNews Analytics 1988 3
Forrester Research 385 3
IDC - International Data Corporation 2711 3
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
CNews - Market.CNews Рейтинг CRM-систем 2 1
CNews Мишень CRM-систем 1 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 1
OWASP Mobile Top 4 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
Analysys Mason 26 1
Forrester Consulting 22 1
Markswebb 21 1
Discovery Research Group 14 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Forrester Wave 19 1
Check Point Research 47 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Juniper Research 278 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 5
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews AWARDS 291 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
Fortinet Security Day 8 1
VMworld 27 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 7 1
НИУ ВШЭ Стартап года - премия 1 1
Huawei Cloud Congress 3 1
Docflow 58 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758624, в очереди разбора - 662314.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще