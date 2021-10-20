Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Python
Высокоуровневый язык программирования
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Публикаций - 389, упоминаний - 770
Python упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 12 5
|Смыслов Дмитрий 6 3
|Бунин Евгений 3 3
|Osadzinski Thomas - Осадзински Томас 2 2
|Лещинский Ян 4 2
|Гольдштейн Константин 8 2
|Ибрагимов Камиль 7 2
|Вахмянин Иван 20 2
|Ракова Марина 11 2
|Степанов Антон 56 2
|Янчевская Анна 8 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Тарасов Арсений 35 2
|Мельникова Анастасия 166 2
|Добровольский Дмитрий 6 2
|Демидов Дмитрий 6 2
|Подольский Олег 15 1
|Лашин Ренат 25 1
|Массух Илья 192 1
|Кудрявцева Юлия 5 1
|Бегтин Иван 48 1
|Ускова Ольга 126 1
|Белов Кирилл 14 1
|Ведяхин Александр 43 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Панченко Иван 43 1
|Ефименко Михаил 2 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Чернов Даниил 49 1
|Эйгес Павел 66 1
|Липич Григорий 48 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Жаров Александр 165 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Дуров Павел 216 1
|Петров Михаил 88 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Кувшинников Олег 12 1
|Колбин Евгений 43 1
|ZDnet 381 5
|Wikipedia - Википедия 275 5
|Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 19 4
|CodingDojo 3 3
|The Register 338 3
|Hacker News 20 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 2
|23ABC News 55 2
|CNews - ZOOM.CNews 1089 2
|Ars Technica 227 2
|CrunchBase 62 1
|IEEE Spectrum 8 1
|MS Power User 3 1
|PC Magazine - PCMag 39 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|РИА Новости 654 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 1
|The Wall Street Journal 709 1
|Reddit 198 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758182, в очереди разбора - 661872.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758182, в очереди разбора - 661872.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru