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Python
Высокоуровневый язык программирования


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
19.10.2021 В России стартовала запись школьников на бесплатные курсы по программированию 1
15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 1
12.10.2021 Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее 3
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире 21
30.09.2021 Очередное обновление Astra Linux Common Edition: актуальное ядро и новые возможности 1
29.09.2021 Открылся «Яндекс банк» 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
27.09.2021 На открытой платформе Сбера за год создали 800 приложений 1
21.09.2021 «Яндекс.такси» направит 20 млн руб. на обучение водителей ИТ-профессиям 1
16.09.2021 Названы языки программирования, приносящие ИТ-шникам самые высокие зарплаты. Python в пролете 7
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 24
13.09.2021 «Тионикс» готовит к выпуску масштабное обновление продуктов Tionix Cloud Platform и Tionix VDI 1
09.09.2021 Государство оплатит половину стоимости обучения новой цифровой профессии 1
09.09.2021 Женщины в России стали больше учиться онлайн с начала пандемии 1
06.09.2021 Mail.ru Group открывает набор на бесплатные курсы по аналитике, алгоритмам и структурам данных и администрированию Linux 1
30.08.2021 Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году 1
27.08.2021 Названы самые популярные языки программирования. C# стремительно рвется в лидеры 9
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 6
23.08.2021 «Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 2
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 1
23.07.2021 Знаменитый топ-менеджер призвал остановить рост зарплат в ИТ 1
23.07.2021 Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно 2
20.07.2021 Открыта запись на обучение ИТ-профессиям при финансовой поддержке государства 1
16.07.2021 В веб-студии YIS рассказали об особенностях разработки и типах сайтов 1
16.07.2021 Кружковое движение НТИ и Академия ИИ обучат школьников и студентов основам ИИ 1
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома 1
13.07.2021 Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане 1
06.07.2021 Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java 23
30.06.2021 Создан помощник программистов, который будет писать за них код. Видео 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 3
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее 6
16.06.2021 «Создатель интернета» продает с молотка его исходный код 1
01.06.2021 В столичных детских технопарках начинаются летние курсы и образовательные смены 1
31.05.2021 Раскрыты самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии мая 2021 в России 1
25.05.2021 Студенты СПбГУ разработали геоинформационную систему для виноделов 1
20.05.2021 SberCloud расширил возможности облачной платформы для работы с ИИ с помощью oneAPI 1

Публикаций - 389, упоминаний - 770

Python упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 76
Google LLC 7135 32
GitHub 412 21
Yandex - Яндекс 4100 20
VK - Mail.ru Group 2482 18
IBM 3530 15
Accenture - Аксенчер 531 9
Oracle Corporation 3333 9
SAP SE 3208 9
Canonical 168 7
Apple Inc - Эппл Рус 7685 6
Samsung Electronics 5641 6
Amazon Inc - Amazon.com 1469 6
3728 5
Telegram Group 702 5
SAS Institute 596 5
Nvidia Corp 2012 5
SEC Consult Services 929 5
Cisco Systems 2037 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Twitter 2204 4
Dr.Web - Доктор Веб 976 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 4
Red Hat 665 4
Facebook 3765 4
Intel Corporation 4158 3
JetBrains 40 3
ChemTech - Химтех 5 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Visiology - Визиолоджи 31 3
АФК Система ПАО 993 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 2
Барс груп 402 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 2
VMware 1829 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
NetApp 485 2
HeadHunter Group - HH Group 336 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 12
Coursera 40 6
Газпромбанк - ГПБ 692 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Татнефть 112 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 2 2
X5 Group 599 2
Татнефть Танеко НПЗ 13 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Petrobras 5 2
Альфа-Банк 1123 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Открытие ФК 538 2
eBay Inc 529 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Почта Банк 289 2
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Uber 257 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
Полимер Системс 1 1
Русполимет ПАО 6 1
OMD OM Group 13 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Мосводоканал 44 1
Y Combinator 32 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 8 1
Ferring Pharmaceuticals 2 1
Impulse VC 12 1
Ward Howell 8 1
Orange Penguin Foundation - американский благотворительный фонд 1 1
Bullpen Capital 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Мосгортранс ГУП 68 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
US Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 9 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
Посольство Республики Армения 1 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2200 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 1
Linux Foundation 157 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 24
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 13
Kubernetes 307 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 12
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 11
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 8
OpenStack 347 8
NoSQL - not only SQL СУБД 92 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 283 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
Big Data - Большие данные 1136 6
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 5 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 1 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 1
РГУПС - Ростовского государственного университета путей сообщения 1 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 9 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
DePaul University - Университет Де Поля 1 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 1
БГУ - Белорусский государственный университет 2 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РАН - Российская академия наук 316 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 84 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
GeekBrains 40 1
Microsoft Build - конференция 30 1
Oracle Live SQL 1 1
Microsoft for Startups 7 1
VK - Mail.Ru ML Boot Camp - российский чемпионат по машинному обучению 2 1
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