Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 88821
ИКТ 7841
Организации 5910
Ведомства 1304
Ассоциации 645
Технологии 2843
Системы 17021
Персоны 31218
География 1482
Статьи 1165
Пресса 863
ИАА 585
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1449
Мероприятия 809

MarTech Brand management, бренд-менеджмент Branding, брендирование Brandbook, брендбук Rebranding, ребрендинг активная маркетинговая стратегия


В сознании потенциальных потребителей в качестве ассоциации бренд символизирует определенные качества и характеристики услуги/продукта или самого производителя. Поэтому бренд должен быть узнаваемым, а права на его использование юридически защищены. Еще одна важная составляющая бренда — репутация (как каждого отдельно взятого работника, так и целой организации). Более 80% продуктов, которые появляются на рынке, в первые годы своего существования попросту исчезают, а остаются на рынке лишь те компании, которые занимались брендингом по четким маркетинговым характеристикам, имеют свои ценности, сдерживают обещания и т. д.

Брендинг — совокупность продуманных и связанных между собой процессов, которые нужны для формирования положительного имиджа компании на первых этапах ее становления на рынке. Брендинг может быть направлен на повышение и укрепление позиции компании в своей нише. Главная его цель — создать мощный, запоминающихся образ предприятия в подсознании потребителя.

В брендинг входит много маркетинговых процессов по типу: 

  • формирования УТП (уникального торгового предложения);
  • создания лого компании, вербальных символов, слогана, стиля, подбор цветов и т. д.;
  • анализа прямых конкурентов;
  • выбора носителей для использования основной символики компании и передачи ее ключевой идеи;
  • продвижения компании на рынке с применением брендированных элементов.

Отличие бренда от торговой марки

Многие ошибочно полагают, что бренд — это некая модификация торговой марки, которая отличается большей благозвучностью, яркостью, более современным названием. Также многие полагают, что при использовании слова «бренд» вместо «торговой марки» можно облегчить общение с маркетологами из других стран. Но в реальности между этими двумя понятиями есть довольно существенная разница. Бренд разрабатывается для того, чтобы формировать с ним связь в голове у потребителей, а торговая марка (ее принципы, атрибуты, символы) создается специалистами по брендингу и неймингу. Бренд может формироваться на протяжении всего существования компании. Даже если товар этой компании устареет и будет заменен. А торговую марку можно создать и зарегистрировать исключительно один раз.

Брендбук — официальный документ предприятия, где описана концепция бренда, его атрибуты, позиционирование компании и сопутствующая информация. Не может существовать 2 одинаковых брендбука, ведь одни фирмы стараются сконцентрироваться на графических элементах, а другие уделяют больше внимания документам с примерами своей деятельности, презентациям и т. д. Каждое предприятие, разрабатывающее брендбук, включает в него набор своих уникальных правил и руководств, которые соответствуют ценностям, подходам, задачам, модели бизнеса и другим параметрам, присущим именно этому предприятию.

Но в каждом брендбуке просто обязаны быть 3 раздела:

  • Бренд
  • Фирменный стиль
  • Правила взаимодействия

16.08.2022 ГК «Астра» открыла собственный офис в Нижнем Новгороде 2
09.08.2022 Троян-шифровальщик атаковал крупный газопровод в Европе 1
04.08.2022 Бизнес-платформа «Аксиома» совместима с ОС Astra Linux 1
03.08.2022 Treolan заключила партнерское соглашение с Webinar Group 1
03.08.2022 DEPO Computers представляет новую линейку серверов DEPO Storm 3450 на базе операционной системы Astra Linux Special Edition 1
29.07.2022 «Авито работа» сделает публикацию всех вакансий бесплатной 1
27.07.2022 Сергей Буевич: Реклама в виртуальных метавселенных начнется с игровой индустрии 1
26.07.2022 «Авито работа» сделает публикацию всех вакансий бесплатной 1
25.07.2022 No code платформа «Датамастер» совместима с ОС Astra Linux и российскими процессорами 1
22.07.2022 Средства резервного копирования RuBackup — не только для госструктур 1
21.07.2022 Подтверждена совместимость VR-шлема HTC VIVE Pro с ОС Astra Linux 1
20.07.2022 Группа компаний «Импульс телеком» подвела итоги своего финансового 2021 года 1
20.07.2022 Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд 1
20.07.2022 Новый тариф-конструктор от «билайна» заменит основную линейку тарифов оператора 1
20.07.2022 Обновление электронного документооборота платформы «Самозанятые.рф» ускорит работу с фрилансерами на 20% 1
19.07.2022 Axiom JDK Pro и Libercat совместимы с ОС «Роса» 1
14.07.2022 Подтверждена совместимость облачной АБИС «МАРК Cloud» с ОС Astra Linux 1
13.07.2022 Подтверждена совместимость российских промышленных компьютеров BLOK с ОС Astra Linux 1
08.07.2022 Самая популярная российская ОС выходит на IPO 2
08.07.2022 ГК «Астра» и Pragmatic Tools сообщают о совместимости Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов ALD Pro на базе ОС Astra Linux 1
07.07.2022 ПО для секретного документооборота «Свиток 3.1: Канцелярия» совместимо с ОС Astra Linux 1
07.07.2022 «Норбит» автоматизировала процессы Servicedesk для ювелирной сети «585*золотой» 1
04.07.2022 Обманутые клиенты интернет-сервисов до сих пор пренебрегают правилами безопасности при совершении покупок и оплаты услуг 1
01.07.2022 МТС проведет ребрендинг домашнего интерактивного ТВ 3
30.06.2022 Покупатели смогут купить электронику в брендированных пунктах выдачи заказов «Яндекс маркета» 1
29.06.2022 VK и «РЖД-медицина» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
28.06.2022 ГК «Компьютеры и сети» завершила ребрендинг 1
27.06.2022 ГК «Астра» и администрация Курской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
26.06.2022 Кто зарабатывает на опечатках в строке браузера? 1
24.06.2022 Платформа «Пирамида 2.0» и ОС Astra Linux— проверенные российские технологии для энергетики, промышленности и ЖКХ 1
23.06.2022 Подтверждена совместимость менеджера паролей «Пассворк» с ОС Astra Linux 1
17.06.2022 «Т1 интеграция» подписала соглашение о сотрудничестве с ГК «Астра» 1
14.06.2022 ГК «Национальные телематические системы» трансформировалась в концерн «Телематика» 1
10.06.2022 У Apple отобрали легендарный слоган Think different 1
06.06.2022 «Сберкорус» и российская операционная система Astra Linux подписали договор о партнерстве 1
03.06.2022 ГК «Астра» усилит технологический суверенитет Нижегородской области 2
03.06.2022 Группа «Т1» на шестом месте рейтинга CNews крупнейших ИТ-компаний России 1
03.06.2022 Продукты «Сёрчинформ» вошли в национальный электронный каталог Индонезии 1
31.05.2022 Microsoft лишает Excel множества нужных функций 1
31.05.2022 В «Т1 консалтинг» создано направление Цифрового консалтинга 1

Публикаций - 157, упоминаний - 175

MarTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 21
Microsoft Corporation 22497 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 15
Apple Inc 10683 12
Yandex - Яндекс 5015 11
Intel Corporation 11262 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Samsung Electronics 9333 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
AMD - Advanced Micro Devices 3661 5
Элемент ГК - Elementec 1523 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 4
Nvidia Corp 3118 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Киевстар - Kyivstar 475 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 3
Т1 Иннотех - Дататех 0 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 3
Softline - Софтлайн 1870 3
Lenovo Group 2077 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 3
Vodafone Group 1318 3
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 3
Лига Цифровой Экономики 41 2
TerraLink - ТерраЛинк 252 2
UMC - United Microelectronics Corporation 295 2
LG Electronics 3372 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Dell Technologies - Dell Computer 984 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
Dr.Web - Доктор Веб 1186 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 14
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 5
Почта России ПАО 1853 4
Газпром ПАО 1008 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
Связной ГК 1190 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
Самолёт ГК 216 2
Лента - Сеть розничной торговли 912 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 2
Альфа-Банк 1476 2
Яндекс.Еда 490 2
Сбер - Еаптека 14 2
О2О Delivery club 171 2
Ситимобил - Служба такси 136 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
Сбер - Кухня на районе 14 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 1
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 1
ВкусВилл - Избёнка 68 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 29 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
Президент Российской Федерации 3770 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Администрация Президента РФ 904 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 16
Мобильное приложение - Mobile app 4966 16
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 11
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 9
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 7
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 7
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 7
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 5
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 5
Google Android 11959 18
Microsoft Windows 2000 2856 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 8
Microsoft Office 3247 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 5
Apple iOS 6422 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 5
Microsoft Windows 2104 4
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 41 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 2
Nokia Symbian OS 1388 2
Ланит - Treolan Irbis 85 2
Microsoft Windows 7 1780 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 1
Яндекс.Плюс 83 1
VK Donut 8 1
Linux OS 7669 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - анализатор кода 46 1
3Logic Гравитон М - моноблок 18 1
Яндекс.Карты и Транспорт 354 1
ЕМИАС Электронный рецепт 63 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 6 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 4 1
Kingston HyperX FURY - Kingston HyperX FURY Renegade - Kingston HyperX FURY Beast - Kingston HyperX FURY Impact 19 1
Vobis Highscreen 64 1
WordPress 194 1
AMD Radeon 187 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 1
Microsoft Teams 309 1
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 1
Путин Владимир 2542 4
Акимов Максим 170 2
Нечаев Владимир 11 1
Сергунина Наталья 223 1
Панков Александр 67 1
Мельникова Анастасия 197 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Гришин Дмитрий 185 1
Проскура Дмитрий 28 1
Якушев Дмитрий 0 1
Гундер Андрей 0 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 14
Беларусь - Белоруссия 3525 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
Азия - Азиатский регион 3803 7
Россия - СФО - Новосибирск 3269 7
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Нидерланды 2197 6
Казахстан - Республика 4467 6
Африка - Африканский регион 2928 5
Украина 6212 5
Япония 10069 5
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Китай - Тайвань 2115 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 3
Норвегия - Королевство 1155 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 3
Швеция - Королевство 2072 3
Россия - Сибирь 1579 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Таиланд - Королевство 671 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
Узбекистан - Республика 1285 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 1
Армения - Республика 1112 1
Россия - ЦФО - Тульская область 965 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 1
Европа Восточная 2927 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 71
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 36
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 12
Юриспруденция 1629 10
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
Ergonomics - Эргономика 840 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 0 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
Forbes - Форбс 591 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
РИА Новости 766 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
GeekBrains 49 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию
Показать еще