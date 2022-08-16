В сознании потенциальных потребителей в качестве ассоциации бренд символизирует определенные качества и характеристики услуги/продукта или самого производителя. Поэтому бренд должен быть узнаваемым, а права на его использование юридически защищены. Еще одна важная составляющая бренда — репутация (как каждого отдельно взятого работника, так и целой организации). Более 80% продуктов, которые появляются на рынке, в первые годы своего существования попросту исчезают, а остаются на рынке лишь те компании, которые занимались брендингом по четким маркетинговым характеристикам, имеют свои ценности, сдерживают обещания и т. д.

Брендинг — совокупность продуманных и связанных между собой процессов, которые нужны для формирования положительного имиджа компании на первых этапах ее становления на рынке. Брендинг может быть направлен на повышение и укрепление позиции компании в своей нише. Главная его цель — создать мощный, запоминающихся образ предприятия в подсознании потребителя.

В брендинг входит много маркетинговых процессов по типу:

формирования УТП (уникального торгового предложения);

создания лого компании, вербальных символов, слогана, стиля, подбор цветов и т. д.;

анализа прямых конкурентов;

выбора носителей для использования основной символики компании и передачи ее ключевой идеи;

продвижения компании на рынке с применением брендированных элементов.

Отличие бренда от торговой марки

Многие ошибочно полагают, что бренд — это некая модификация торговой марки, которая отличается большей благозвучностью, яркостью, более современным названием. Также многие полагают, что при использовании слова «бренд» вместо «торговой марки» можно облегчить общение с маркетологами из других стран. Но в реальности между этими двумя понятиями есть довольно существенная разница. Бренд разрабатывается для того, чтобы формировать с ним связь в голове у потребителей, а торговая марка (ее принципы, атрибуты, символы) создается специалистами по брендингу и неймингу. Бренд может формироваться на протяжении всего существования компании. Даже если товар этой компании устареет и будет заменен. А торговую марку можно создать и зарегистрировать исключительно один раз.

Брендбук — официальный документ предприятия, где описана концепция бренда, его атрибуты, позиционирование компании и сопутствующая информация. Не может существовать 2 одинаковых брендбука, ведь одни фирмы стараются сконцентрироваться на графических элементах, а другие уделяют больше внимания документам с примерами своей деятельности, презентациям и т. д. Каждое предприятие, разрабатывающее брендбук, включает в него набор своих уникальных правил и руководств, которые соответствуют ценностям, подходам, задачам, модели бизнеса и другим параметрам, присущим именно этому предприятию.

Но в каждом брендбуке просто обязаны быть 3 раздела: