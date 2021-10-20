Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DoS
DDoS
Distributed Denial of Service
Отказ в обслуживании
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1249, упоминаний - 2829
DoS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лямин Александр 59 33
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 12
|Киселёв Алексей 28 12
|Зайцев Михаил 145 11
|Врублевский Павел 75 11
|Хантимиров Рамиль 12 11
|Галушкин Олег 168 10
|Путин Владимир 1820 9
|Блинов Михаил 73 9
|Дягилев Василий 83 8
|Михайлов Сергей 37 8
|Дуров Павел 216 6
|Докучаев Дмитрий 14 5
|Меджлумов Муслим 8 5
|Артимович Дмитрий 19 5
|Гавриченков Артем 8 5
|Дергилёв Никита 40 5
|Стоянов Руслан 30 5
|Самошкин Дмитрий 19 5
|Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 5
|Артимович Игорь 20 4
|Жуков Роман 5 4
|Сапунов Алексей 30 4
|Дрюков Владимир 29 4
|Стуров Дмитрий 25 4
|Чумаченко Константин 10 4
|Фомченков Георгий 9 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Синицын Дмитрий 8 4
|Perry Mike - Перри Майк 6 3
|Вайнер Всеволод 24 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Крохин Валентин 20 3
|Алексеев Олег 17 3
|Водясов Алексей 97 3
|Заикин Андрей 16 3
|Мирошниченко Иван 3 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Коробов Евгений 22 3
|Синицын Артем 6 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757239, в очереди разбора - 660929.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757239, в очереди разбора - 660929.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru