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DoS
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20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы 1
20.10.2021 «Яндекс» создал хитрый протокол для «ускорения» интернета. Ему помогал Microsoft 1
19.10.2021 «Ростелеком»: За три квартала 2021 г. число DDoS-атак на российские компании выросло в 2,5 раза 6
18.10.2021 Каждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения, 16% злоумышленников – «хактивисты» 1
15.10.2021 В начале учебного года сфера образования серьезно пострадала от DDoS-атак 5
15.10.2021 Хакеры начали скрытно майнить криптовалюты на чужих магнитофонах 3
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
05.10.2021 Positive Technologies и ИВК объединили возможности Maxpatrol SIEM и «ИВК Кольчуга-К» 1
05.10.2021 «Ростелеком» отразил все атаки во время выборов с помощью «Периметра» 2
05.10.2021 Cisco отказалась латать дыру в проверенных временем роутерах. Пользователям придется раскошелиться на новые 1
23.09.2021 CorpSoft24 предоставила защищенные каналы связи СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 1
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 1
23.09.2021 Перед началом учебного года количество DDoS-атак на онлайн-ритейл выросло 6
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
22.09.2021 Qrator Labs выпускает решение для защиты от ботов Qrator Bot Protection 1
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств 2
20.09.2021 Плодовитого хакера хотят посадить на 35 лет за DDoS-атаки 7
17.09.2021 DDoS-атаки на инфраструктуру электронного правительства успешно отражены 2
17.09.2021 К 11 утра проголосовал каждый третий россиянин, зарегистрировавшийся на удаленное голосование на портале «Госуслуг» 1
16.09.2021 Зафиксирован рекордный рост числа DDoS-атак на российский финансовый сектор 3
16.09.2021 Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения 1
14.09.2021 DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure 1
14.09.2021 DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 3
13.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions обеспечит Akkermann Cement стабильную ИТ-инфраструктуру 1
08.09.2021 «Яндекс» подвергся «крупнейшей в истории Рунета кибератаке» 10
01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 2
01.09.2021 Cloudflare забраковала новейшие процессоры Intel из-за их колоссальной «прожорливости» 2
31.08.2021 Orange Business Services в 2,5 раза усилил российскую систему защиты от DDoS-атак 2
26.08.2021 «Уралсиб страхование» внедрила облачный сервис Stormwall для защиты от DDoS-атак 3
23.08.2021 Trueconf выпустила ВКС-терминал на базе процессора Baikal-M и Astra Linux 1
12.08.2021 Почему облачные провайдеры снижают стоимость сервисов, и как это сказывается на их надежности 1
05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
04.08.2021 Qrator Labs опубликовала статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 года 3
04.08.2021 Обнаружен один из мощнейших ботнетов в истории интернета, который позволяет запускать DDoS-атаки до 2 Тбит/с 2
04.08.2021 Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве 1
03.08.2021 G-Core Labs вошел в топ-3 рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 2
28.07.2021 G-Core Labs вошла в тройку лидеров рейтинга глобальных облачных провайдеров CNews Global Cloud 2021 1
28.07.2021 Stormwall: во время работы приемных комиссий количество DDoS-атак на вузы увеличилось на 26% 6
27.07.2021 StormWall выпускает сенсор StormWall Sensor Appliance для защиты от DDoS-атак 5

Публикаций - 1249, упоминаний - 2829

DoS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 98
Microsoft Corporation 11017 86
Google LLC 7128 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 32
SEC Consult Services 929 29
Fortinet 286 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 24
Крок 1219 23
IBM 3527 23
Apple Inc - Эппл Рус 7680 19
VMware 1829 18
Yandex - Яндекс 4099 18
Qrator Labs 89 17
Cisco Systems 2037 17
VK - Mail.ru Group 2482 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 17
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 17
Акадо Телеком - Комкор 606 17
SAP SE 3207 16
Amazon Inc - Amazon.com 1467 16
Twitter 2204 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 15
G-Core Labs 64 14
Telegram Group 702 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 501 14
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 13
GitHub 412 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 12
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 11
Dr.Web - Доктор Веб 975 11
Check Point Software Technologies 446 11
D-Link 189 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 10
Гарда Технологии 38 10
Oracle Corporation 3331 10
Samsung Electronics 5633 9
Citrix Systems 571 9
Intel Corporation 4152 9
InfoWatch - Инфовотч 603 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 19
Газпромбанк - ГПБ 692 11
Аэрофлот 492 9
Assist - Ассист 123 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Альфа-Банк 1123 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 6
CyberPlat - КиберПлат 201 5
ВТБ24 583 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 5
X5 Group - Пятерочка 559 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
S7 Airlines 79 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
X5 Group 599 4
Сбербанк страхование 47 4
Qiwi 783 3
Airbnb 62 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 3
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 3
Открытие ФК 538 3
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
Газпром нефть 380 2
Visa International 1344 2
Lamoda 83 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Россети ПАО 168 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 2
AliExpress 275 2
Элекснет - Система моментальной оплаты услуг 98 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Wildberries 128 2
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 2
Sony Pictures Entertainment 78 2
Uber Technologies 258 2
Uber 257 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 15
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 9
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 5
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 4
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 4
Правительство РФ 2200 3
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 3
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 3
Пентагон - Министерство обороны США 277 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 2
Таганский районный суд города Москвы 44 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 2
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании 4 2
Тушинский районный суд города Москвы 8 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Лефортовский районный суд города Москвы 5 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
Демократическая политическая партия США 36 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 25 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
OpenChain 1 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 33 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 133
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 88
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 63
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 62
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 52
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 49
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 47
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 42
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 38
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 33
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 33
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 32
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 32
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 31
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 31
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 29
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 28
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 28
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 26
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 23
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 21
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 19
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 19
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 19
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 18
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SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 16
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 15
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 14
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 13
Kubernetes 307 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 12
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 11
OpenStack 347 11
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 11
IPv6 - Internet Protocol version 6 208 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 10
Microsoft Windows 10 6612 79
Google Android 10750 68
Linux OS 4243 56
Apple iOS 5741 32
Microsoft Azure 1171 26
AWS - Amazon Web Services 568 21
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 20
Apple macOS 922 18
JavaScript - Язык программирования 626 18
SQL - Язык программирования 432 18
Java - Язык программирования 1167 17
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 16
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 15
Kaspersky DDoS Protection 18 14
Microsoft Windows 850 14
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Intel x86 - Архитектура процессора 991 12
Microsoft Windows 8 1228 11
Nvidia GeForce GTX 2054 10
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 10
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 10
Microsoft Office 365 769 9
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 9
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 9
Microsoft SQL Server 789 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 8
VK - Mail.ru Одноклассники 853 8
Google YouTube - Видеохостинг 1706 8
Apple Mac 1454 8
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 7
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 7
Microsoft Windows 7 1662 7
WhatsApp Messenger 654 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 7
Kaspersky DDoS Prevention 27 7
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 6
Dr.Web Антивирус 194 6
МТС Cloud - CloudMTS 125 6
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 6
PHP - Язык программирования 301 6
Лямин Александр 59 33
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 12
Киселёв Алексей 28 12
Зайцев Михаил 145 11
Врублевский Павел 75 11
Хантимиров Рамиль 12 11
Галушкин Олег 168 10
Путин Владимир 1820 9
Блинов Михаил 73 9
Дягилев Василий 83 8
Михайлов Сергей 37 8
Дуров Павел 216 6
Докучаев Дмитрий 14 5
Меджлумов Муслим 8 5
Артимович Дмитрий 19 5
Гавриченков Артем 8 5
Дергилёв Никита 40 5
Стоянов Руслан 30 5
Самошкин Дмитрий 19 5
Reitenbach Andre - Рейтенбах Андре 6 5
Артимович Игорь 20 4
Жуков Роман 5 4
Сапунов Алексей 30 4
Дрюков Владимир 29 4
Стуров Дмитрий 25 4
Чумаченко Константин 10 4
Фомченков Георгий 9 4
Никифоров Николай 1126 4
Синицын Дмитрий 8 4
Perry Mike - Перри Майк 6 3
Вайнер Всеволод 24 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Крохин Валентин 20 3
Алексеев Олег 17 3
Водясов Алексей 97 3
Заикин Андрей 16 3
Мирошниченко Иван 3 3
Осеевский Михаил 221 3
Коробов Евгений 22 3
Синицын Артем 6 3
Россия - Российская федерация - РФ 57180 507
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 190
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 134
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 76
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 39
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Украина 3347 36
Европа 3730 30
Индия - Республика 2161 30
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Япония 2760 23
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Россия - УФО - Екатеринбург 2055 18
Казахстан - Республика 2621 16
Россия - СФО - Новосибирск 1956 16
Восточная Европа 1669 15
Россия - ПФО - Самара 1287 13
Специальный административный район Гонконг 546 12
Сингапур - Республика 808 11
Беларусь - Белоруссия 2081 11
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Азия - Азиатский регион 1512 9
Европа Западная 610 8
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Нидерланды 970 6
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Ближний Восток 1468 6
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
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