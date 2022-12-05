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CSI Customer Satisfaction Index Индекс потребительской удовлетворенности Индекс удовлетворенности клиента



05.12.2022 «Корус консалтинг» расширила функциональность онлайн-портала для контрагентов «Востокцемента» 1
24.11.2022 Исследование цифровизации: главный тормоз — деньги, драйвер — производительность труда 1
31.10.2022 «Ростелеком» приступил к масштабной модернизации сети связи в Петербурге 1
25.10.2022 Власти утвердили концепцию развития «Гостеха» 1
20.10.2022 Жители Крайнего Севера могут возместить проезд на отдых через «Госуслуги» 1
11.10.2022 MTS AI внедрила пропуск титров и повторяющихся эпизодов в онлайн-кинотеатре KION 1
07.09.2022 TalentTech разработал сервис для адаптации малых команд 1
30.08.2022 Четверть российской молодежи использует чат-боты для общения с работодателем 1
25.08.2022 Создан искусственный интеллект, превращающий индусов в белых людей 1
25.08.2022 Selectel перешел на безбумажный HR с помощью платформы HRlink 1
01.08.2022 «Акстим» и OmniLine помогли «Русагро» вдвое сократить время обработки заявок от клиентов 1
22.07.2022 «Почта России» протестировала роботов для ускорения курьерской доставки 1
19.07.2022 Какие нестандартные задачи можно поручить контакт-центру 1
29.06.2022 ИТ-компания GreenData примет участие в конференции CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» 1
27.06.2022 Дилер специальной техники АСТ внедрил систему управления проектами 1
06.06.2022 Экс-команда Accenture разработала программу диагностики операций для ритейла 1
02.06.2022 ГК «Иннотех» представила рынку HR-платформу собственной разработки 1
31.05.2022 Антон Тен -

Мы наблюдаем лавинообразное импортозамещение в сфере коммуникаций

 1
30.05.2022 Как использовать весь потенциал речевых технологий для развития бизнеса 1
25.05.2022 Talenttech создала платформу для экологичного увольнения сотрудников 1
25.05.2022 «БФТ-холдинг» завершил проект по внедрению голосового робота в МФЦ Санкт-Петербурга 1
16.05.2022 Интеграция чат-центра edna с МИС «Инфоклиника» позволила сократить время ожидания ответа операторов контакт-центра 1
25.04.2022 «БФТ-Холдинг» реализовал проект по внедрению голосового робота в МФЦ Воронежской области 1
18.04.2022 Игорь Плотников назначен вице-президентом по качеству и клиентскому опыту «билайна» 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
14.04.2022 МТС начала обслуживать клиентов в салонах с помощью биометрических технологий VisionLabs 1
06.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» расширяет штат собственных экспертов по установке техники и запускает через них новый формат продаж 1
06.04.2022 «НПТ климатика» внедрила helpdesk-систему Okdesk 1
04.04.2022 Владимир Лавров, Softline: Наш фокус внимания в России — это клиенты и сотрудники 1
04.04.2022 Большинство россиян одобряют предустановку отечественного ПО: итоги исследования «МойОфис» и агентства BCGroup 1
01.04.2022 Как будет меняться российский рынок интернет-торговли 1
31.03.2022 Олег Бачурин -

Наша задача — упростить и автоматизировать работу мобильного разработчика

 1
10.03.2022 23 медицинские организации Ленинградской области используют дистанционный мониторинг здоровья пациентов 1
10.03.2022 ГК «Монополия» провела исследование вовлеченности с помощью платформы TalentTech «Опросы» 1
CNews: ИТ-тренды 2022 1
03.02.2022 Облачное ПО Logitech получило обновление для поддержки удаленных пользователей 1
19.01.2022 МТС улучшит обслуживание в чатах поддержки с помощью нейронных сетей 1
17.01.2022 Компания CTI модернизирует контактный центр розничной сети «Магнит» 1
11.01.2022 CTI и «ЭР-телеком» развивают систему самообслуживания на базе диалогового бота 2
29.12.2021 Александр Гольцов -

Робот пока не может полностью заменить операциониста в колл-центре банка

 1

Публикаций - 523, упоминаний - 528

CSI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 165 6
Meta Platforms - Facebook 4332 2
Samsung Electronics 9667 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Salesforce.com - Tableau Software 69 2
GMCS 346 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 237 1
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 1
Apple Inc 11103 1
data.ai - App Annie 81 1
Microsoft Corporation 23395 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 142 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 13 1
Kribrum - Крибрум 27 1
Sprinklr 3 1
ИИ-Технологии 19 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 366 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 771 1
Северен-Телеком - Severen 9 1
ВестКолл - WestCall 89 1
Beltel - Белтел 134 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 1
SurveyMonkey - сервис для создания опросов и анкет 8 1
CraftTalk - Крафт-Толк 34 1
Virgin America 7 1
Google LLC 10865 1
YouScan 11 1
Brand Analytics 28 1
Telegram Group 999 1
VK - Mail.ru Group 3185 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 181 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Альфа-Банк 1579 1
HeadHunter Group - HH Group 281 1
IKEA - ИКЕА 145 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 7
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 154 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1139 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3445 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 2
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5779 2
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 1
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 5136 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 1
Trendwatching - выявление трендов 1 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11249 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3694 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1096 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 2906 1
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 1
Look-alike - Look-a-like - рекламная технология "поиск похожих" 13 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 1
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Сбер - СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 1
Omilia DiaMant 2 1
BlackBerry Curve 26 1
Blackberry Bold 53 1
VK - Mail.ru Sendbox 3 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1578 1
Microsoft Windows 7 1874 1
Google YouTube - Видеохостинг 2406 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 209 1
Apple iPhone 4 745 1
Google Play - Google Store - Android Market 2897 1
Apple iOS 6722 1
Apple iPhone 5 752 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 348 1
Apple - App Store 2565 1
VK - Mail.ru Askbox 3 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 135 1
WhatsApp Messenger 835 1
Гайдинова Людмила 3 2
Паничев Кирилл 2 2
Руднев Александр 6 1
Большаков Сергей 3 1
Смирнов Петр 3 1
Дашковская Марина 2 1
Волчегорская Татьяна 5 1
Кучеренко Маргарита 7 1
Плотникова Татьяна 6 1
Сахарова Юлия 7 1
Гундорина Анастасия 1 1
Соколова Наталья 17 1
Афанасьев Денис 49 1
Цегельная Ольга 10 1
Перминов Леонид 11 1
Дырмовский Дмитрий 92 1
Мельникова Анастасия 236 1
Петухов Денис 17 1
Карабиди Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 5
Казахстан - Республика 4750 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Франция - Французская Республика 7068 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Украина 7213 1
Нидерланды 3287 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Европа Северная - Скандинавия 514 1
Европа Западная 1344 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2865 1
Россия - Сибирь 2004 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2306 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2544 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 977 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 5
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 18 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 661 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 444 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
Денежные переводы - Money transfers 883 1
HRM - HR брендинг 41 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
Медиалогия 50 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 56 1
TNS Kantar 3 1
AdIndex 5 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 27 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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