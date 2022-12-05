Индексная книга CNews*
CSI Customer Satisfaction Index Индекс потребительской удовлетворенности Индекс удовлетворенности клиента
Публикаций - 523, упоминаний - 528
CSI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Leroy Merlin - Леруа Мерлен 181 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
|Альфа-Банк 1579 1
|HeadHunter Group - HH Group 281 1
|IKEA - ИКЕА 145 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
|Гайдинова Людмила 3 2
|Паничев Кирилл 2 2
|Руднев Александр 6 1
|Большаков Сергей 3 1
|Смирнов Петр 3 1
|Дашковская Марина 2 1
|Волчегорская Татьяна 5 1
|Кучеренко Маргарита 7 1
|Плотникова Татьяна 6 1
|Сахарова Юлия 7 1
|Гундорина Анастасия 1 1
|Соколова Наталья 17 1
|Афанасьев Денис 49 1
|Цегельная Ольга 10 1
|Перминов Леонид 11 1
|Дырмовский Дмитрий 92 1
|Мельникова Анастасия 236 1
|Петухов Денис 17 1
|Карабиди Андрей 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.