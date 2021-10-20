Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦБ РФ
Центробанк Центральный банк РФ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 2232, упоминаний - 4112
ЦБ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 69
|Четвернин Алексей 651 36
|Соколов Алексей 121 23
|Аксаков Анатолий 98 23
|Ананьев Дмитрий 53 21
|Сычев Артем 48 21
|Ананьев Алексей 88 20
|Горбатько Александр 90 19
|Демидов Сергей 50 18
|Медведев Дмитрий 1433 18
|Палей Лев 31 17
|Остапенко Григорий 26 16
|Контемиров Юрий 27 16
|Бокова Людмила 80 15
|Никифоров Николай 1126 15
|Касперская Наталья 197 14
|Свириденко Алексей 18 14
|Скоробогатова Ольга 33 14
|Набиуллина Эльвира 56 12
|Беляев Владислав 65 12
|Борисов Илья 26 12
|Мишустин Михаил 302 11
|Нуйкин Андрей 27 11
|Путин Сергей 36 11
|Цыганов Вячеслав 54 11
|Гурко Денис 11 10
|Осеевский Михаил 221 10
|Мусич Роман 16 10
|Калинкин Алексей 16 10
|Курбатов Владимир 19 10
|Волож Аркадий 181 10
|Беров Иван 40 10
|Козлов Александр 54 9
|Суровец Дмитрий 44 9
|Петров Михаил 88 9
|Бычков Александр 39 9
|Шевченко Владимир 135 9
|Трояновский Владимир 40 9
|Носков Константин 201 9
|Тетерина Элла 13 9
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756364, в очереди разбора - 660054.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756364, в очереди разбора - 660054.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru