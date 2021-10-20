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ЦБ РФ
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20.10.2021 Финист-Софт: Как автоматизировать управление операционными рисками банка и не нарушить требования ЦБ? 5
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 2
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
11.10.2021 Nvidia аппаратно запретила майнинг на видеокартах. Майнеры их взломали и стали добывать две валюты одновременно 1
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 1
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 1
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM 2
27.09.2021 Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка 6
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
24.09.2021 Wildberries и ФинЦЕРТ Банка России заключили соглашение о противодействии киберпреступлениям 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 2
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 1
20.09.2021 Безумно популярные в России смартфоны Samsung стали ломаться без причин. Компания бездействует 1
20.09.2021 Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России 5
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
17.09.2021 Умер создатель легендарного ПК ZX Spectrum 1
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
14.09.2021 Xiaomi создала «совершенно новое устройство» 1
13.09.2021 Центробанк объяснил, за что будет блокировать банковские карты россиян 11
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы 1
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм 3
07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 2
06.09.2021 Новые революционные процессоры Intel «прожигают дыру в кошельке». Цены очень высоки 1
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
31.08.2021 Банки просят МВД не закрывать сервис проверки паспортов. Аналог на Госуслугах им не нравится 5
31.08.2021 Из «Связного» уволился президент-ветеран 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли 4
27.08.2021 Создатель сверхпопулярного в России пиратского онлайн-кинотеатра арестован на Украине 1
26.08.2021 Райффайзенбанк и «Атол» создали модуль СБП для касс ритейлеров 1

Публикаций - 2232, упоминаний - 4112

ЦБ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 156
Microsoft Corporation 11017 107
Apple Inc - Эппл Рус 7680 103
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 100
Samsung Electronics 5633 97
Xiaomi 904 94
Google LLC 7128 78
Yandex - Яндекс 4099 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 64
IBM 3527 52
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 47
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 45
Huawei 2726 44
VK - Mail.ru Group 2482 43
SAP SE 3207 39
Ланит ГК 1155 37
Intel Corporation 4152 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 28
Хомнет Консалтинг 125 26
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 25
Oracle Corporation 3331 23
3727 22
Крок 1219 21
Twitter 2204 21
Qualcomm Technologies 1001 21
Diasoft - Диасофт 354 21
OPPO Electronics 222 21
Sony 2319 20
InfoWatch - Инфовотч 603 19
MediaTek 314 19
iTeco - Ай-Теко 715 18
Nvidia Corp 2011 17
Realme 79 17
Lenovo Group 1636 17
AMD - Advanced Micro Devices 1664 17
Сбербанк Технологии - СберТех 203 16
Синтегро консалтинг 40 16
Mali 54 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 16
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 235
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 147
Газпромбанк - ГПБ 692 86
Открытие ФК 538 81
Альфа-Банк 1123 68
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 60
ПСБ - Промсвязьбанк 613 46
НСПК - Национальная система платежных карт 257 45
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 44
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 36
Qiwi 783 28
Почта Банк 289 27
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 25
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 22
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 21
ВТБ24 583 21
Совкомбанк ПАО 147 19
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 18
Ак Барс Банк 173 18
МКБ - Московский кредитный банк 268 17
РСХБ - Россельхозбанк 183 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 15
СКБ-банк 86 15
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
Ингосстрах СПАО 210 14
Visa International 1344 13
Рапида НКО - платежные система 70 13
Черкизово ГК 73 12
Русагро Группа Компаний 139 12
РВК - Российская венчурная компания 476 12
Русский стандарт Банк 302 11
Лукойл-Информ 71 11
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 11
Возрождение - Коммерческий банк 98 11
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 11
Газпром нефть 380 10
X5 Group - Пятерочка 559 10
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 10
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 10
Газпром ПАО 518 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 173
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 91
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 71
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 64
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 62
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 55
Правительство РФ 2200 55
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 49
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 44
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 43
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 38
Президент Российской Федерации 1439 36
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 36
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 34
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 33
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 27
Федеральное казначейство России 766 26
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 20
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 19
Арбитражный суд города Москвы 339 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 17
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 15
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 15
ПФР Департамент информационных технологий 102 14
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 13
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 11
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 23 11
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 10
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 9
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 9
АФТ - Ассоциация Финтех 76 31
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 15
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 15
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 15
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 9
Руссофт - Russoft 250 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
Единая Россия - Политическая партия 171 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 13 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 4 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
GDC - Global Decentralized Community - Глобальное децентрализованное инвестиционное сообщество 1 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 122
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 122
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 104
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 104
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 100
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 87
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 82
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 58
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 56
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 44
USB Type-C - USB-C 901 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 41
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 40
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 39
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 38
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 33
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 32
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 31
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 30
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 30
Smartphone - Смартфон 773 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 28
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 27
DDR - Double data rate 1066 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 24
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 22
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 22
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 22
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 21
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 20
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 20
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 19
ARM64 - Архитектура процессора 1017 18
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 17
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 17
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 16
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 15
Google Android 10750 125
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 62
Microsoft Windows 10 6612 61
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 53
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 49
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 48
Apple iOS 5741 48
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 47
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 41
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 37
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 37
R-Style Softlab - RS-Bank 228 33
Google Android 10 172 32
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 31
Linux OS 4243 30
Google Android 9 Pie 159 30
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 28
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 26
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 25
Google Play - Google Store - Android Market 2515 25
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 24
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 24
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 23
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 23
Corning Gorilla Glass 496 22
Apple iPhone 11 152 21
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 19
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 19
Google YouTube - Видеохостинг 1706 19
Nvidia GeForce GTX 2054 18
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 18
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 18
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 18
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 17
Синтегро консалтинг - Фабрика XBRL 28 17
Apple iPad 3263 17
Sony IMX - КМОП-сенсоры для смартфонов 114 17
Samsung Galaxy Note 558 16
Google Android TV 173 16
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 15
Путин Владимир 1820 69
Четвернин Алексей 651 36
Соколов Алексей 121 23
Аксаков Анатолий 98 23
Ананьев Дмитрий 53 21
Сычев Артем 48 21
Ананьев Алексей 88 20
Горбатько Александр 90 19
Демидов Сергей 50 18
Медведев Дмитрий 1433 18
Палей Лев 31 17
Остапенко Григорий 26 16
Контемиров Юрий 27 16
Бокова Людмила 80 15
Никифоров Николай 1126 15
Касперская Наталья 197 14
Свириденко Алексей 18 14
Скоробогатова Ольга 33 14
Набиуллина Эльвира 56 12
Беляев Владислав 65 12
Борисов Илья 26 12
Мишустин Михаил 302 11
Нуйкин Андрей 27 11
Путин Сергей 36 11
Цыганов Вячеслав 54 11
Гурко Денис 11 10
Осеевский Михаил 221 10
Мусич Роман 16 10
Калинкин Алексей 16 10
Курбатов Владимир 19 10
Волож Аркадий 181 10
Беров Иван 40 10
Козлов Александр 54 9
Суровец Дмитрий 44 9
Петров Михаил 88 9
Бычков Александр 39 9
Шевченко Владимир 135 9
Трояновский Владимир 40 9
Носков Константин 201 9
Тетерина Элла 13 9
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1318
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 282
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 272
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 168
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 145
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 116
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 91
Украина 3347 62
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 62
Европа 3730 56
Индия - Республика 2161 54
Казахстан - Республика 2621 48
Германия - Федеративная Республика 3614 45
Беларусь - Белоруссия 2081 44
Восточная Европа 1669 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 38
Япония 2760 36
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 23
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 20
Франция - Французская Республика 2112 19
Россия - СФО - Новосибирск 1956 18
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 16
Россия - ПФО - Казань 1510 14
Россия - Волгоградская область 395 14
Россия - Челябинская область 658 13
Россия - Республика Мордовия 387 13
Россия - Калининградская область 531 12
Бразилия - Федеративная Республика 1121 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 9
Нидерланды 970 9
Канада 1294 8
Ближний Восток 1468 8
Австралия - Австралийский Союз 1118 8
Россия - Ростовская область 860 8
Азия - Азиатский регион 1512 8
Южная Корея - Республика 1450 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 106
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