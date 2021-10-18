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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ланит ГК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1154, упоминаний - 2006
Ланит ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чехонин Антон 60 52
|Генс Филипп 29 25
|Реймер Денис 49 21
|Путин Владимир 1820 20
|Генс Георгий 62 18
|Востриков Юрий 19 17
|Грибов Владимир 25 17
|Родионов Александр 30 16
|Серебряков Виктор 42 16
|Таран Сергей 38 16
|Агафонов Андрей 19 14
|Маршанкулов Мурат 16 14
|Евраев Михаил 222 14
|Захир Максим 19 14
|Гуральников Сергей 161 13
|Бобровников Борис 86 12
|Вирцер Евгений 22 12
|Гаттаров Руслан 117 12
|Прохоров Фёдор 78 12
|Халяпин Сергей 77 12
|Лысенко Эдуард 209 12
|Морлок Александр 15 12
|Шевченко Владимир 135 11
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Афанасьев Денис 29 11
|Калинин Александр 95 11
|Богачев Игорь 172 10
|Фридман Илья 41 9
|Мацоцкий Сергей 150 9
|Никулин Игорь 21 9
|Леушев Андрей 63 9
|Солопов Вячеслав 14 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Рахтеенко Владимир 31 8
|Смирнов Александр 44 8
|Плешков Алексей 42 8
|Стрелова Ольга 32 8
|Асратян Петр 35 8
|Мельникова Алиса 29 8
|Пиляр Елена 21 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754801, в очереди разбора - 658491.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754801, в очереди разбора - 658491.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru