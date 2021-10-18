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Ланит ГК


18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей 1
14.10.2021 «Ланит омни» и «Киноплан» объявили о партнерстве в сфере внедрения CRM-платформы для кинотеатров 1
11.10.2021 «Ланит» и Synology оснастили МХАТ хранилищем данных 2
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
01.10.2021 Российский рынок облаков за год вырос на треть 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 2
21.09.2021 «Ратибор» управляет ключевыми процессами с помощью «Турбо» 1
17.09.2021 Власти предложили госкомпаниям импортозаместить ПО для интернета вещей, робототехники и распознавания лиц 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 5
13.09.2021 Sciener и #CloudMTS расскажут об управлении жизненным циклом активов предприятия 2
10.09.2021 «Ланит-Сибирь» завершила работы по системной интеграции в здании Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярска 1
09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 1
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
07.09.2021 Умный помощник врача «ТОП-3» вышел в финал премии IT Stars имени Георгия Генса 2
06.09.2021 Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе 2
06.09.2021 Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к $7 млрд 1
06.09.2021 «Корус консалтинг» разработала план развития ИТ-систем diHouse 1
06.09.2021 Solut контролирует производительность сотрудников с помощью Samsung Watch Active 1
02.09.2021 «Норбит» внедрила цифровую экосистему ЦОПП в Тамбовской области 1
31.08.2021 «Руссофт»: софтверные компании стали чуть лучше оценивать условия ведения бизнеса в России 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
30.08.2021 Сотрудники НЛМК получили «Электронные дневники», разработанные ABC Consulting 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 2
23.08.2021 «МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio 1
09.08.2021 «Ланит – Би пи эм» завершила проект Universal Banking для крупнейшего банка Кувейта 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
26.07.2021 «Дочка» «Росатома» потратит миллионы на обучение сотрудников российскому Linux 1
26.07.2021 Продукт Datana Mash для металлургов включен в реестре российского ПО 2
23.07.2021 «Сберсервис» внедрил ИТ-систему ресурсного планирования Goodt Time 1
22.07.2021 Treolan стал официальным дистрибьютором Pantum 1
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
01.07.2021 Treolan начинает поставки волоконно-оптических трансиверов «ФайберТрейд» 1
30.06.2021 «Аскона» оптимизировала работу контакт-центра с помощью «Норбит» 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 1
28.06.2021 ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
25.06.2021 «Норбит» автоматизировал управление заказами в группе компаний «Аскона» 1
24.06.2021 «Турбо» протестировал бизнес-решения на серверах «Эльбрус» 1

Публикаций - 1154, упоминаний - 2006

Ланит ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 126
Ланит - Норбит - Norbit 202 103
Крок 1219 92
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 92
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 84
Softline - Софтлайн 1472 74
Ланит Интеграция 101 66
SAP SE 3207 54
IBM 3524 49
iTeco - Ай-Теко 713 48
АйТи 748 45
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 44
3726 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 37
Онланта 75 35
Инфосистемы Джет 675 33
Oracle Corporation 3331 33
CleverDATA 54 33
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 30
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 30
Ланит Treolan - Треолан 95 29
Компьюлинк ГК - Compulink 209 29
Samsung Electronics 5627 29
NVision Group - Энвижн Груп 544 28
ITG - INLINE Technologies Group 126 27
Ростех - Ростехнологии 2230 27
Google LLC 7124 27
VK - Mail.ru Group 2482 25
Yandex - Яндекс 4098 25
Terrasoft - Террасофт 140 25
Merlion - Мерлион 273 21
Астерос - Asteros 531 20
Naumen - Наумен 341 20
ФОРС - Центр разработки 179 20
Информзащита 422 19
Консист Бизнес Групп 58 19
Инсистемс 33 18
Лантер 32 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 18
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 58
Почта России ПАО 1570 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 28
Газпромбанк - ГПБ 692 26
РЖД - Российские железные дороги 1081 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 20
Visa International 1343 14
Газпром ПАО 518 13
Альфа-Банк 1122 12
X5 Group - Пятерочка 559 12
X5 Group 599 12
re:Store 106 12
Транснефть 159 11
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 11
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 11
Уралсиб Банк 389 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 11
Открытие ФК 538 10
Lego 84 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 10
ПСБ - Промсвязьбанк 613 9
Bayer AG - Байер 36 9
Спортмастер 116 9
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 9
РусГидро ПАО 129 9
Пробизнесбанк АКБ 109 9
Роснефть НК 367 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 9
ВТБ Банк Москвы 371 9
Бинбанк 184 9
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 8
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 8
Национальный банк Траст 96 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 8
En+ Group 17 8
Россети ПАО 168 8
Сетелем Банк 25 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 73
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 39
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 37
Федеральное казначейство России 766 34
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 25
Правительство РФ 2198 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 24
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 20
Счётная палата РФ 459 20
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 16
Президент Российской Федерации 1439 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 15
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 14
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 13
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 10
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Арбитражный суд города Москвы 339 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 6
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 6
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 11
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 5
Руссофт - Russoft 250 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ФИПС - Палата по патентным спорам 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Ассоциации педагогов Екатеринбурга - Ассоциация молодых педагогов Свердловской области 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 155
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 62
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 51
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 20
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Apple iOS 5741 30
Онланта OnCloud.ru 34 23
Microsoft Office 1916 22
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Linux OS 4236 20
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 18
Ланит Treolan Irbis 67 14
Terrasoft Creatio 44 14
Ланит LanDocs 41 14
Новые облачные технологии - МойОфис 311 13
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 13
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 13
Microsoft SQL Server 789 13
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 11
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 11
Microsoft Azure 1171 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 9
Nvidia GeForce GTX 2048 8
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 8
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 7
CleverDATA 1DMP - Data Marketing Platform 9 7
Microsoft Windows 849 7
CleverDATA 1DMC - Data Monetization Center 8 7
AlterOffice 16 7
Intel x86 - Архитектура процессора 990 7
Microsoft Office 365 769 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 7
Microsoft Windows 8 1228 7
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 445 6
WhatsApp Messenger 654 6
НКТ - Р7-Офис 73 6
1С-Битрикс - Битрикс24 211 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
Чехонин Антон 60 52
Генс Филипп 29 25
Реймер Денис 49 21
Путин Владимир 1820 20
Генс Георгий 62 18
Востриков Юрий 19 17
Грибов Владимир 25 17
Родионов Александр 30 16
Серебряков Виктор 42 16
Таран Сергей 38 16
Агафонов Андрей 19 14
Маршанкулов Мурат 16 14
Евраев Михаил 222 14
Захир Максим 19 14
Гуральников Сергей 161 13
Бобровников Борис 86 12
Вирцер Евгений 22 12
Гаттаров Руслан 117 12
Прохоров Фёдор 78 12
Халяпин Сергей 77 12
Лысенко Эдуард 209 12
Морлок Александр 15 12
Шевченко Владимир 135 11
Медведев Дмитрий 1433 11
Афанасьев Денис 29 11
Калинин Александр 95 11
Богачев Игорь 172 10
Фридман Илья 41 9
Мацоцкий Сергей 150 9
Никулин Игорь 21 9
Леушев Андрей 63 9
Солопов Вячеслав 14 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Рахтеенко Владимир 31 8
Смирнов Александр 44 8
Плешков Алексей 42 8
Стрелова Ольга 32 8
Асратян Петр 35 8
Мельникова Алиса 29 8
Пиляр Елена 21 8
Россия - Российская федерация - РФ 57124 637
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 204
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 112
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 96
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 85
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 34
Казахстан - Республика 2618 33
Восточная Европа 1667 29
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 26
Россия - ПФО - Казань 1507 24
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Россия - Челябинская область 658 22
Германия - Федеративная Республика 3606 22
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Украина 3344 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 18
Россия - СФО - Новосибирск 1954 12
Франция - Французская Республика 2109 12
Россия - Челябинск 768 10
Россия - Пермь 737 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 9
Европа 3725 9
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Россия - Ростовская область 859 8
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Россия - Нижегородская область 736 7
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Азия - Азиатский регион 1510 6
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 6
Россия - Сочи 910 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 123
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 64
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 16
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 10
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 8
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 7
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 4
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ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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