«Ланит» спасен от выселения из исторического здания в центре Москвы. Мэрия требовала снести треть офисов

Арбитражный суд Москвы не стал поддерживать столичную мэрию в деле против структуры ИТ-компании «Ланит». Более 70 комнат в доме-памятнике в центре Москвы, где проходили первые игры КВН, спасены от сноса. В противном случае айтишникам пришлось бы покинуть здание на долгое время — ему грозила тотальная переделка до состояния, как было в 1995 г. Эксперты считают, что целью властей является возврат контроля над историческими здания в Москве.

Спорный культурный объект

Как стало известно CNews, Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять иск правительства Москвы и столичного департамента городского имущества к АО «Ланит-консалтинг» (в настоящее время АО «Л-Консалт», создано путем преобразования ООО «Ланит-консалтинг», бенефициар Филипп Генс) о признании самостроем части здания в составе объекта культурного наследия на Доброслободской улице, дом 5. Власти потребовали снести более 70 комнат в составе дома-памятника, а это более 1800 кв. м., или треть дома.

Речь идет о здании Клуба Союза строителей. Это дом с богатой историей: он был возведен в 1929 году и изначально предназначался для театра. Позднее здесь открылся клуб, ставший знаковым местом — именно на его сцене состоялись первые игры легендарного КВН. Как сообщал Telegram-канал «Москва. Было — стало», сооружение в стиле конструктивизма было заложено в честь десятилетия Октябрьской революции.

Официальный сайт города Москвы Власти Москвы решили снести почти половину здания "Ланит"

Позже судьба здания изменилась: в 1993 году его заняла компания «Ланит», а спустя два года, в 1995-м, выкупила в собственность, что подтверждается информацией на официальном сайте холдинга. В настоящее время в доме находится кузница ИТ-кадров — Сетевая академия «Ланит». Адрес на Доброслободской, 5 в качестве основного указывают и другие ИТ-компании и учебные центры. По данным «Контур.фокуса», это ООО «Треолан», ООО «Цифровая логика», «Ландис», ООО «Лантер сервис», ООО «Графические планшеты», учебный центр «Микроинформ», НПФ «АТГ-Биотех» и другие.

Что сделал со зданием «Ланит»

«Ланит» приспособил историческое здание под собственные нужды. Согласно данным суда, площадь дома-памятника увеличилась с первоначальных 3,2 тыс. кв. м до 5,3 тыс. кв. м. Компания произвела «разрытие подвала», организовала межэтажные перекрытия, создала настройку, чердак. Дополнительные помещения заняли площадь в 1,8 тыс. кв. м. Это более 70 небольших комнат, а также лестничные клетки.

В исковом заявлении мэрии отмечено, что московская земля под домом-памятником находится у «Ланита» в аренде до 2070 г., что позволило компании не согласовывать переделки.

«Учитывая, что земельный участок под строительство не предоставлялся, необходимые разрешения для строительства (реконструкции) не оформлялись», а новые помещения на базе объекта культурного наследия «обладают признаками самовольных построек», говорится в исковом заявления. В нем указывается, что никаких разрешений на строительство у «Ланита» не было.

В итоге мэрия Москвы потребовала признать все построенное за десятки лет признать самовольным и снести. Помещения для айтишников были включены в список самостроев Москвы. При этом сносить комнаты, чтобы вернуть здание в первоначальный вид, «Ланит» должен самостоятельно в течение месяца после решения суда. Если снести не удастся, то эта задача будет возложена на мэрию с последующим перераспределением расходов на ИТ-компанию.

В случае задержек со сносом «Ланит-консалтинг» собирались принудить к выплате неустойки в размере 10 тыс. рублей в день.

Позиция «Ланит» и судебная экспертиза

В «Ланит-консалтинг» с тебованиями мэрии не согласились. В суде компания заявила, что объект с уже построенными помещениями и увеличенной площадью взят на кадастровый учет. А в договоре аренды на участок также указано здание с увеличенной площадью. Компания выполняла работы по сохранению дома-памятника, в январе 2024 г. и получила охранное обязательство, в котором отмечено, что несогласованными являются лишь кондиционеры и видеокамеры на фасаде. В 1998 г. на объект выдавалось реставрационное задание. После увеличения площади дома был выдан кадастровый паспорт, в котором отсутствует информация о незаконных перепланировках.

Суд назначил судебную экспертизу, которую выполнило ФБУ "Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р.Шляхова при Минюсте России". Эксперты подтвердили, что новые комнаты образовались в результате реконструкции. Их демонтаж и возврат здания к состоянию, как на январь 1995 г., возможны, но приведут к потере механической прочности конструкций. Кроме того, для проведения работа потребуется выселить всех людей из здания.

«Демонтаж конструкций подвала приведет к потере механической (конструктивной) прочности конструкций вышележащих этажей, демонтаж помещений второго, третьего и четвертого этажей потребует демонтажа существующей кровли, устройства временной кровли на период производства демонтажных работ и устройство новой постоянной кровли взамен существующей. В период приведения здания к первоначальному состоянию пребывание людей в здании исключено», — говорится в заключении.

Экспертиза признала, что объекты являются капитальными и перемещение исследуемых объектов на новое место, без причинения несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Также экспертиза установила, что помещения отвечают всем нормам и не создают угрозы жизни и здоровью граждан.

Решение суда

Суд счел, что снос объектов самовольного строительства является крайней мерой, а отсутствие разрешения на строительство не может служить основанием принятия решений по иску. Кроме того, суд установил пропуск срока исковой давности. О нарушениях мэрии могло быть известно еще в 2011 г., а в суд она обратилась только в 2024 г.

«Учитывая изложенное, а также, что спорный объект не создает угрозу жизни и здоровью граждан, соответствуют градостроительным, строительным и пожарным нормам и правилам, находится на земельном участке, принадлежащим ответчику на основании договора аренды, не нарушает прав города, а также применения судом срока исковой давности по заявлению ответчика, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований. Суд также учитывает, что принадлежащий ответчику объект недвижимости является объектом культурного наследия, что также исключает признание самовольной постройкой и постановку вопроса о его сносе», — говорится в решении суда.

У мэрии есть месячный срок, чтобы оспорить решение суда первой инстанции, принятое 9 декабря 2025 г.

Причины претензий

Старший партнер, генеральный директор «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин говорит, что «триггером» для подачи иска в суд со стороны мэрии стала проверка Госинспекции по недвижимости: она зафиксировала признаки реконструкции без оформленных разрешений и согласований, после чего спорные помещения включили в «самостройный» перечень.

«Для города такие иски — типовой инструмент: оспорить "лишние" площади, признать право на них отсутствующим и обязать собственника вернуть объект к первоначальному состоянию, особенно когда речь идет об объектах культурного наследия, где любые изменения должны проходить по строгим правилам», — заявил Терехин.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Элко профи» Елена Козина говорит, что у требования столичной мэрии может быть предпосылка, выходящая за рамки формального нарушения строительных норм.

«Вероятно, иск подан мэрией Москвы в рамках работы по возвращению контроля над объектами культурного наследия в центре столицы, так как многие здания были реконструированы в 1990-2000-е гг. с нарушениями или "серыми" схемами согласования. Возможно, истец намеревается сформировать некую базу судебных прецедентов, которая позволит в будущем с большей легкостью оспаривать подобные старые реконструкции, особенно если они мешают градостроительным планам, или если город хочет передать объект "под контроль" более лояльного инвестора», — не исключила Елена Козина.

По словам Терехина, тобы пересмотреть решение, истцам в апелляции обычно нужно доказать, что срок не пропущен (например, что о нарушении объективно узнали только недавно) или что есть исключительные основания, «снимающие» проблему давности — и это самая трудная часть в данной фабуле. Если компания все-таки проиграет, что ей придется убирать из здания спорные элементы реконструкции (надстроенные/созданные помещения, перекрытия, часть подвала) и привести объект к прежним параметрам, а оформить необходимые документы.

При этом экспертиза, на которую опирался суд, описывает, что вернуть к состоянию по БТИ технически возможно, но это сложные и «тяжелые» работы: демонтаж затрагивает несущие решения, потребуется временная кровля, на период работ эксплуатация здания фактически исключается, добавил юрист.

По словам юриста Елены Козиной, в своей попытке создать прецедент для «зачистки» старых реконструкций истец столкнулся с грубым процессуальным просчетом.

«Это пропуск срока исковой давности мэрией: реконструкция была завершена к 2011 г., а иск подан только в 2024 г., что превышает общий трехлетний срок, что, возможно, охладит пыл городских чиновников в отношении давно реконструированных объектов культурного наследия», — говорит юрист.

По словам Елены Козиной, гипотетически основания для обжалования могут включать несогласие с оценкой доказательств судом, применение исковой давности или толкование норм о самовольной постройке применительно к объекту культурного наследия.