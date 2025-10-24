Разделы

«Ланит» помогает с подготовкой инженерных кадров в УрФУ

Департамент цифровой трансформации машиностроения «Ланит» успешно завершил реализацию двух информационных курсов для студентов и магистрантов передовой инженерной школы Уральского федерального университета (УрФУ). Программы были направлены на освоение и развитие навыков и компетенций для проектирования сложных технических систем и разработки инновационных материалов с учетом современных требований в промышленной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Первый курс был посвящен тематике системной инженерии, включая ее перспективы. Учащиеся познакомились с методологией анализа технических систем, разработкой архитектурной модели на основе проведенного анализа и созданием 1D-модели для верификации гипотез и проектных предположений.

Павел Чулков, инженер департамента цифровой трансформации машиностроения «Ланит»: «На курсе магистранты применяют архитектурное моделирование на реальных примерах. Наша программа — это не только набор лекций, а практический путь от идеи к готовому решению. Самое главное, что это возможность научиться думать системно, что в современном машиностроении ценится больше, чем когда-либо».

Еще один курс был посвящен разработке композитных конструкций и рассчитан на студентов машиностроительных специальностей, авиационной и космической техники, а также материаловедов. Практическая часть предусматривала изготовление детали из композиционных материалов методом вакуумной инфузии по разработанному пакету слоев.

Иван Юдин, инженер-конструктор департамента цифровой трансформации машиностроения «Ланит»: «Студенты учатся понимать, как правильно спроектировать пакет слоев, чтобы получить оптимальные свойства композита. Практический опыт, который они приобрели на курсе, — это то, что невозможно передать только на лекциях. Когда деталь готова, а ее характеристики соответствуют расчетам, студент подтверждает правильность проведенной работы».

