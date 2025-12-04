Разделы

Центр инноваций «Ланит» и МИСИС объявили о старте образовательного партнерства

Центр инноваций «Ланит» и Московский институт стали и сплавов начинают сотрудничество в сфере обучения. Онлайн-курс Lanit Product Manager, созданный экспертами «Ланит», доступен студентам самых разных направлений — от прикладной математики, информатики и лингвистики до материаловедения и наноэлектроники.

Инициатива направлена на популяризацию продуктового подхода и базируется на примерах из реальной практики бизнеса.

Курс Lanit Product Manager стал результатом шестилетней работы центра инноваций «Ланит» и максимально ориентирован на практику. Кроме освоения теории студенты выполняют тренинговые задания, по результатам которых профессиональные эксперты дают индивидуальные рекомендации.

Сейчас курс проходят первые 20 студентов.

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Цифровизация

Георгий Осипов, руководитель центра инноваций «Ланит», сказал: «Мы сокращаем дистанцию между вузом и бизнесом. Наш курс — это мост, по которому самые мотивированные студенты МИСИС могут пройти прямо в мир реального продакт-менеджмента. Мы делимся не теорией, а опытом, который уже доказал свою эффективность в «Ланит». Это шанс для студентов получить прикладные навыки, с которыми они стартуют в профессии и будут создавать востребованные IT-продукты уже в начале своего пути».

Елена Шафоростова, директор центра карьеры и практической подготовки университета МИСИС, отметила: «Совместно с компанией «Ланит» даем возможность студентам прокачать свои навыки и погрузиться в реальные кейсы продакт-менеджмента. Для многих ребят это станет первой серьезной возможностью на практике увидеть, как создаются ИТ-продукты в одной из сильнейших команд на рынке труда. Решение реальных практических кейсов помогает осознанного погрузиться в профессию и построить свою карьеру».

