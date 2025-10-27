Разделы

Бизнес Кадры
|

Центр инноваций «Ланит» и МГУ объявили о старте образовательного партнерства

Центр инноваций «Ланит» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова начинают сотрудничество в сфере обучения: для студентов факультета государственного управления открыт доступ к онлайн-курсу Lanit Product Manager, созданному экспертами многопрофильной группы ИТ-компаний «Ланит».

Инициатива направлена на популяризацию продуктового подхода и базируется на примерах из реальной практики бизнеса. Предметная область продакт-менеджмента считается молодой и постоянно претерпевает изменения: появляются новые тенденции, особенно в современных экономических условиях. При этом особенно важен опыт представителей индустрии, которые могут объяснить, как освоить актуальные инструменты управления продуктами и повысить свою эффективность в соответствующих ролях.

Курс Lanit Product Manager стал результатом шестилетней работы центра инноваций «Ланит» и максимально ориентирован на практику. Кроме освоения теории, студентам предлагается выполнять тренинговые задания, по результатам которых профессиональные эксперты дают индивидуальные рекомендации.

Сейчас новую дисциплину из области создания цифровых решений осваивают первые 25 учащихся 4 курса бакалавриата и программы магистратуры МГУ. В завершении образовательной программы всем, кто успешно пройдет все ее этапы, будут выданы сертификаты «Ланит». Церемония вручения пройдет в стенах центрального офиса группы компаний в Москве. В ходе встречи студенты узнают о различных направлениях бизнеса и примут участие в экскурсии по подразделениям. Наиболее успешным выпускникам курса может быть предложена стажировка.

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события
Спецпроект

Георгий Осипов, руководитель центра инноваций «Ланит», сказал: «Мы очень рады предоставить студентам ведущего вуза страны все возможности для освоения на практике секретов продакт-менеджмента и погружения в реальный мир бизнеса. Главная цель центра инноваций «Ланит» – это развитие продуктовой культуры, которая должна формироваться с помощью новых талантов. Искренне гордимся причастностью к такому фундаментальному процессу».

Зоя Тайбер, руководитель центра карьеры факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова, отметила: «Большая радость – дать возможность студентам посотрудничать со столь известным игроком рынка российской отрасли информационных технологий как «Ланит». Этот образовательный проект поможет получить уникальный опыт реализации сложных проектов на продуктовой стадии. Активный отклик студентов на программу говорит о многом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Создан светоизлучающий нанопиксель, с помощью которого дисплей можно встроить в контактную линзу

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/