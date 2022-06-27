Индексная книга CNews*
Кредитование Сrediting
Публикаций - 1515, упоминаний - 1696
Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 31
|Мишустин Михаил 376 19
|Чернышенко Дмитрий 320 15
|Ананьев Дмитрий 70 7
|Исанин Антон 9365 5
|Гришин Дмитрий 185 4
|Хинштейн Александр 68 3
|Благинин Евгений 4 3
|Патрушев Николай 21 3
|Комлев Николай 55 3
|Акимов Максим 170 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
|Кузнецов Александр 85 2
|Рахметов Руслан 34 2
|Георгиева Елена 5 2
|Хасис Лев 103 2
|Греф Герман 345 2
|Касперская Наталья 248 2
|Бокова Людмила 80 2
|Белова Светлана 7 2
|Малышев Сергей 49 2
|Субботин Андрей 1 1
|Карелин Александр 4 1
|Сергунина Наталья 223 1
|Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
|Солодовников Денис 93 1
|Мартынова Елена 35 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Гусев Александр 28 1
|Покровский Иван 67 1
|Сковородников Олег 3 1
|Шингарев Павел 10 1
|Кабаков Ярослав 21 1
|Новоселова Марина 0 1
|Наранович Дмитрий 2 1
|Фролов Борис 3 1
|Smith Brad - Смит Брэд 64 1
|Мантуров Денис 66 1
|Проскура Дмитрий 28 1
|Мерзляков Антон 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189396, в очереди разбора - 948240.
Создано именных указателей - 85919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189396, в очереди разбора - 948240.
Создано именных указателей - 85919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru