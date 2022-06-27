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Кредитование Сrediting

Кредитование - Сrediting


27.06.2022 Почта Банк нарастил продажи кредитов с помощью голосового робота Наташи 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
23.06.2022 Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций 2
21.06.2022 «Роснефть» потребовала у властей льготы для ИТ-подразделений промышленных компаний 1
21.06.2022 Американцы вложились в стартап бывшего замминистра связи России, чьи акции упали в 5 раз 1
20.06.2022 «Диасофт» и SpectrumData помогут банкам оперативно получать данные для решения широкого спектра бизнес-задач 2
17.06.2022 Банкротство хозяев «Ангстрема» отменилось из-за внезапно возникшего спонсора 1
14.06.2022 «Яндекс» придумал, как выкупить свои долги с большой скидкой 1
10.06.2022 «М.видео-Эльдорадо» вдвое расширила ассортимент программ рассрочки 1
09.06.2022 На чем продолжают экономить россияне в первой половине 2022 г. 1
09.06.2022 Около 80% заявок на ипотеку «Сбера» жители Москвы подают онлайн 1
08.06.2022 Минцифры открыло на Госуслугах раздел, где можно получить все льготы для ИТ-компаний 1
07.06.2022 Программа льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний начала действовать в конце мая 2022 года 1
07.06.2022 Компания РДТЕХ начала сотрудничество с Content AI 1
06.06.2022 Выручка «Синимекс» превысила 2,7 млрд рублей по итогам 2021 года 1
06.06.2022 «Диасофт» разработала продукт для автоматизации управления операционными днями 1
06.06.2022 «Контур» и «Фродекс» представили решение для контроля рисков санкций в банках 1
06.06.2022 ФлексСофт обеспечит банкам импортозамещение систем управления рисками 1
06.06.2022 Банки одобрили уже около 5000 заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов 1
05.06.2022 5 самых известных хакеров мира и их знаменитые преступления 1
03.06.2022 Сервис по подбору мер поддержки бизнеса в Москве представлен на платформе «Смартека» 1
02.06.2022 ИТ-специалистов удержат в России смешными ставками по ипотеке. Они могут упасть до 1% 1
02.06.2022 Минцифры опубликовало список банков-участников программы ИТ-ипотеки 1
01.06.2022 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2022 года 1
31.05.2022 Минцифры запустило сайт по льготной ипотеке для ИТ-специалистов 1
30.05.2022 МТС за копейки купила кредитного брокера, чтобы построить финтех-сервис 1
30.05.2022 Обзор подписки Огонь: экономим на доставках еды, кинотеатрах и банковских услугах 1
25.05.2022 Центр развития цифровых технологий Maximum открылся в Подмосковье 1
23.05.2022 С чего начать импортозамещение в ИБ? 1
20.05.2022 Новые масштабные проекты в ритейле появятся в 2023-2024 гг. 1
20.05.2022 Правительство выделит 3,5 млрд руб. на поддержку медиаотрасли 1
19.05.2022 Банк «Кубань кредит» в два раза ускорил обслуживание плательщиков в кассах с помощью технологии распознавания паспортов 1
17.05.2022 Модуль «Электронный документооборот с ФССП России. Розыск средств должников» системы iDБанк позволит банкам в установленные регулятором сроки перейти на ЭДО с ФССП России через СМЭВ 1
16.05.2022 Минцифры объявило отбор банков для участия в программе льготного кредитования системообразующих ИТ-компаний 1
13.05.2022 МТС запустила оплату покупок со счета телефона в кредит 2
05.05.2022 Neoflex и Loginom объявили о cтратегическом партнерстве 1
04.05.2022 В России началась выдача ИТ-шникам льготной ипотеки под 5% 1
29.04.2022 В НИИ «Восход» появился директор, назначение которого предсказал CNews 1
25.04.2022 «М.Видео-Эльдорадо» возвращает рассрочку и снижает цены 1
20.04.2022 «Егар текнолоджи» подготовила для банков специальное предложение по импортозамещению программных продуктов автоматизации кредитных операций 1

Публикаций - 1515, упоминаний - 1696

Кредитование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 148
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 113
Microsoft Corporation 22497 84
IBM - International Business Machines Corp 8941 72
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 67
Yandex - Яндекс 5015 62
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 55
Apple Inc 10683 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 34
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 27
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 26
Крок - Croc 1616 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 25
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 23
Samsung Electronics 9333 22
Huawei 3222 21
Amazon Inc - Amazon.com 2650 21
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 19
Oracle Corporation 6035 17
Intel Corporation 11262 17
Meta Platforms - Facebook 4267 16
Элемент ГК - Elementec 1523 15
Softline - Софтлайн 1870 15
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 15
SAP SE 4595 14
ФОРС - Центр разработки 390 13
Telegram Group 805 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 12
VK - Mail.ru Group 3057 11
AMD - Advanced Micro Devices 3661 10
Cisco Systems 4720 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 9
1С-Битрикс - Bitrix 443 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 8
LG Electronics 3372 7
KPMG 302 7
RBK Money - RUpay - РБК Банк 76 6
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 6
Check Point Software Technologies 694 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 255
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 169
Альфа-Банк 1476 109
ПСБ - Промсвязьбанк 682 63
Почта России ПАО 1853 55
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 38
Открытие ФК - Росгосстрах 266 28
РЖД - Российские железные дороги 1458 24
CyberPlat - КиберПлат 339 23
Газпром ПАО 1008 15
Лента - Сеть розничной торговли 912 13
Совкомбанк ПАО 171 12
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 9
Nordea - Нордеа Банк 77 8
Avito - Авито 237 8
Техносила - СервисТрейд 239 7
Связной ГК 1190 7
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 6
Возрождение - Коммерческий банк 186 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 5
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 5
Wildberries - Вайлдберриз 185 5
X5 Group 709 5
Societe Generale Group 68 4
Благосостояние НПФ 33 4
МСП Факторинг 11 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 3
Сибэнергомаш УК 8 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 3
Самолёт ГК 216 3
ЦИАН - CIAN 62 3
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 29 3
Western Union 120 3
Ренессанс Страхование 83 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 250
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 238
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 126
Президент Российской Федерации 3770 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 41
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 36
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 30
Правительство РФ 8292 30
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 28
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 24
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 20
Таможня - Таможенная служба 421 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 12
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 8
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
Счётная палата РФ 628 8
Верховный суд Российской Федерации 709 8
Администрация Президента РФ 904 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России 24 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 9
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 11 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
Web development - Веб-разработка 0 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 0 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 198
Мобильное приложение - Mobile app 4966 193
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 179
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 179
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 390
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 271
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 165
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 139
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 110
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 86
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 57
Юриспруденция 1629 50
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 45
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 40
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 37
Торговая марка - Товарный знак 1107 31
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 25
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 23
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 21
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 19
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 14
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 13
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 12
Эргономика 840 11
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 11
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 9
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 9
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 8
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 8
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 6
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 6
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 5
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 4
Утечка мозгов - brain drain 35 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 3
Индустрия красоты - Салоны красоты 103 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 53
Коммерсантъ - Издательский дом 888 27
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 18
Thomson Reuters - Рейтер 5731 16
Forbes - Форбс 591 11
РИА Новости 766 5
FT - Financial Times 1118 4
TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
Tom’s Hardware 127 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Ведомости 375 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
S&P - Standard and Poor’s 470 8
Juniper Research 468 3
BCG - Boston Consulting Group 85 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
500 Startups 4742 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
CNews Мишень 47 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 7 1
ИНУЭМ - Институт электронных управляющих машин 5 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 0 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
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