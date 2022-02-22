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Юриспруденция



22.02.2022 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д» интегрировали свои продукты для защиты информации в электронной почте 1
28.05.2020 Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления 1
25.05.2020 «Билайн» объявил о новых назначениях 1
27.04.2020 Путин распорядился продавать россиянам автомобили в онлайне 1
10.04.2020 «Корус консалтинг СНГ» запустил бесплатный ЭДО для клиентов Сбербанка 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
30.03.2020 В Astra Linux включен новый сервис электронной подписи 1
23.03.2020 «Аладдин Р.Д.» и НТЦ ИТ «РОСА» подтвердили совместимость своих продуктов 1
20.03.2020 В России за 413 миллионов построят госпортал бесплатной юридической помощи 1
16.03.2020 TerraLink xDE выпустила сервис внутрикорпоративного ЭДО 1
13.03.2020 Подтверждена совместимость смарт-карт ридеров JCR721 с ОС «Лотос» 1
21.02.2020 Почта России представила новые решения по оцифровке бизнеса 1
13.02.2020 Directum подтвердила совместимость своего ПО с ОС «Лотос» 1
11.02.2020 Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере 1
11.02.2020 Как государство потратит 101 миллиард на цифровое госуправление 1
29.01.2020 «Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров 1
23.01.2020 SafeTech внедрила PayControl в компании «Порт транзит» 1
23.01.2020 ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java 1
21.01.2020 Клиенты ««Правокард»» распознают документы с помощью технологии Smart IDReader 1
16.01.2020 Eset: более половины российских компаний обеспокоены защитой ПД сотрудников и клиентов 1
25.12.2019 Электронная переписка госорганов с гражданами станет юридически значимой 1
18.12.2019 ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 1
19.11.2019 В Сеть выложен огромный массив данных, украденный у офшорного банка 1
18.11.2019 Маленькая строительная компания заблокировала многомиллионную миграцию Генпрокуратуры с серверов IBM на СПО 1
15.11.2019 «Ростелеком» и НИИ «Восход» оцифруют Генпрокуратуру за 13 бюджетных миллиардов 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 1
28.10.2019 Разработчики шпионского ПО пригрозили судом журналистам, которые о них написали 1
28.10.2019 Знаменитые разработчики Linux пошли войной на Ротшильда 1
24.10.2019 Александр Шведов, «ВымпелКом»: Цифра сокращает расстояние между людьми и государством 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
21.10.2019 ФСС запустил цифровой контроль исполнения контрактов на базе решения МИК 1
20.10.2019 Как цифровизация меняет работу офиса 1
09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора 1
04.10.2019 Уходу главы OCS предшествовал «технический момент»: он пресекал свое отстранение через суд 1
26.09.2019 СЗИ Dallas Lock 8.0 протестирована на совместимость с электронными ключами линейки Jacarta 1
17.09.2019 ФНС решила обанкротить «Т-платформы», чей глава арестован из-за ПК на «Байкалах» для МВД 1
17.09.2019 Власти присвоили номерам мобильников и электронным адресам статус официальных идентификаторов россиян 1
16.09.2019 «Электронный бюджет» переезжает из ЦОДа «Гознака» в дата-центр ФНС и с IBM на Intel 1
05.09.2019 Правительство создает комиссию по искусственному интеллекту 1

Публикаций - 72, упоминаний - 72

Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6396 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 220 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8658 2
Ericsson 2696 1
Rex Global - China Baoli 11 1
Новые облачные технологии (НОТ) 255 1
Yandex - Яндекс 4836 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1901 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 457 1
Huawei 3110 1
Корус Консалтинг ГК 1000 1
Микрон - Micron 790 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 269 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 642 1
Lenovo Group 2032 1
ZTE Corporation 653 1
VK - Mail.ru Group 2962 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2029 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5053 4
АТАК - сеть магазинов 841 3
ПСБ - Промсвязьбанк 662 2
Синара Банк - СКБ-банк 104 1
Ак Барс Банк 193 1
ESW Capital 5 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 30 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
Яндекс.Еда 218 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7679 13
Правительство РФ 7144 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3018 7
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2637 7
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 558 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 807 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2105 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1122 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1393 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 359 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2165 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 612 2
Счётная палата РФ 581 2
Верховный суд Российской Федерации 628 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 847 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 972 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 287 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 166 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9573 26
Сервер - Серверные платформы 3136 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2591 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31781 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8041 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3581 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 3664 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 833 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1856 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4038 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1389 4
Проверка контрагентов 221 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6468 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1771 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2658 3
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 384 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5309 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 698 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 348 2
Оцифровка - Digitization 295 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 3015 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 663 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5344 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 2181 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 744 1
Фишинг - Phishing 242 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 719 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1230 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 907 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1194 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1160 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4327 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 922 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1277 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1874 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3789 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 881 6
Aladdin JaCarta 177 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 358 3
Apple - App Store 2383 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1134 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 29 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 50 2
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 304 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 50 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 69 1
Microsoft Skype 1896 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 267 1
Хоулмонт - Тезис 108 1
WhatsApp Messenger 714 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 697 1
1С:Управление Холдингом 76 1
Маурин Владимир 1 1
Голенков Руслан 1 1
Гусак Александр 1 1
Челышев Сергей 5 1
Щеглов Петр 15 1
Griffin David - Гриффин Давид 3 1
Sie Winston - Си Уинстон 7 1
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32041 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44558 14
Канада 3104 4
Германия - Федеративная Республика 8306 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11982 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12576 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10941 2
Европа Восточная 2892 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 878 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5097 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 5972 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2263 10
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 277 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 233 1
Мошенничество 764 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 249 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
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