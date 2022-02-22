Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Юриспруденция
Публикаций - 72, упоминаний - 72
Юриспруденция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Маурин Владимир 1 1
|Голенков Руслан 1 1
|Гусак Александр 1 1
|Челышев Сергей 5 1
|Щеглов Петр 15 1
|Griffin David - Гриффин Давид 3 1
|Sie Winston - Си Уинстон 7 1
|Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175901, в очереди разбора - 987729.
Создано именных указателей - 71041.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru