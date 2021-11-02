Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦБ РФ
Центробанк
Центральный банк РФ
Публикаций - 2519, упоминаний - 4582
ЦБ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2130 85
|Четвернин Алексей 658 58
|Сенаторов Михаил 42 41
|Сычев Артем 48 36
|Аксаков Анатолий 99 33
|Греф Герман 324 29
|Медведев Дмитрий 1477 29
|Скоробогатова Ольга 33 29
|Айвазов Армен 450 27
|Попов Алексей 326 24
|Соколов Алексей 125 24
|Никифоров Николай 1129 23
|Набиуллина Эльвира 60 23
|Ананьев Дмитрий 58 22
|Курило Андрей 37 21
|Демидов Сергей 50 21
|Ананьев Алексей 100 21
|Палей Лев 31 21
|Мишустин Михаил 311 21
|Контемиров Юрий 27 20
|Остапенко Григорий 26 20
|Горбатько Александр 90 19
|Шевченко Владимир 135 19
|Моисеев Алексей 30 19
|Назипов Дмитрий 79 18
|Устюжанин Дмитрий 48 17
|Касперская Наталья 221 17
|Серова Елена 299 16
|Фомичев Андрей 53 16
|Свириденко Алексей 18 15
|Скородумов Анатолий 63 15
|Шадаев Максут 390 15
|Бокова Людмила 80 15
|Ким Борис 67 15
|Солонин Сергей 83 15
|Беляев Владислав 65 13
|Копысов Виталий 22 12
|Кузнецов Станислав 66 12
|Прохоров Фёдор 79 12
|Окулесский Василий 23 12
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1005706, в очереди разбора - 907920.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1005706, в очереди разбора - 907920.
Создано именных указателей - 47501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru