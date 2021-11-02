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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ


02.11.2021 Security Vision 5: эволюция автоматизации 2
01.11.2021 Цены на ПК бешеными темпами растут по всему миру и не намерены останавливаться 1
29.10.2021 Приложение «СБПэй» для iOS стало доступно клиентам СКБ-банка 1
29.10.2021 У московского программиста кибермошенники украли две квартиры и миллионы рублей 4
28.10.2021 Microsoft готовит новую Windows для древних и слабых компьютеров 1
28.10.2021 Intel выпустила процессоры нового поколения. Производительность ощутимо выросла. Цена, видео 1
27.10.2021 Global Information Security Days: Проблемы с биометрией и другие опасности цифровизации 1
26.10.2021 «Наследного принца» Samsung поймали на злоупотреблении препаратом, убившим Майкла Джексона 1
22.10.2021 В России создана первая отечественная робособака. Видео 1
21.10.2021 Вам понравилась память DDR5? Она будет супердорогой 1
21.10.2021 Банки обратились к ЦБ с просьбой отложить выдачу кредитов по биометрии 7
20.10.2021 Финист-Софт: Как автоматизировать управление операционными рисками банка и не нарушить требования ЦБ? 5
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 2
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
11.10.2021 Nvidia аппаратно запретила майнинг на видеокартах. Майнеры их взломали и стали добывать две валюты одновременно 1
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
04.10.2021 В Райффайзенбанке назначен руководитель дирекции информационных технологий 1
01.10.2021 ИТ-специалист из глухого села за 19 лет не дождался быстрого интернета. Он создал собственного провайдера и подключил соседей 1
28.09.2021 Райффайзенбанк ускорил обработку ИБ-инцидентов на базе решения IBM 2
27.09.2021 Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка 6
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
24.09.2021 Wildberries и ФинЦЕРТ Банка России заключили соглашение о противодействии киберпреступлениям 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 2
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 1
20.09.2021 Безумно популярные в России смартфоны Samsung стали ломаться без причин. Компания бездействует 1
20.09.2021 Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России 5
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
17.09.2021 Умер создатель легендарного ПК ZX Spectrum 1
14.09.2021 Apple выпустила iPhone 13 и новый iPad mini, исполнивший мечту миллионов пользователей. Цены в России 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
14.09.2021 Xiaomi создала «совершенно новое устройство» 1
13.09.2021 Центробанк объяснил, за что будет блокировать банковские карты россиян 11
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
10.09.2021 Россия и Белоруссия отменят роуминг и соединят информационные системы 1
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
09.09.2021 Создатель российского конкурента Booking.com арестован за наркотики. Ему светят 20 лет тюрьмы 1

Публикаций - 2519, упоминаний - 4582

ЦБ РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7393 163
Microsoft Corporation 16925 152
Oracle Corporation 4747 126
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7995 120
Apple Inc - Эппл Рус 9079 115
IBM 6150 100
Samsung Electronics 7863 98
Yandex - Яндекс 4360 96
Xiaomi 911 95
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7103 94
Google LLC 8878 82
Intel Corporation 7576 76
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 528 75
Huawei 2984 72
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5947 69
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 398 66
Diasoft - Диасофт 444 63
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1059 62
Ланит ГК 1395 62
4652 60
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3455 55
SAP SE 3983 51
Информзащита 522 51
Крок 1463 49
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 46
IBS - ИБС ИТ Услуги 1233 45
VK - Mail.ru Group 2746 45
Инфосистемы Джет 746 44
Cisco Systems 3191 43
Meta - Facebook 3966 41
InfoWatch - Инфовотч 805 40
Twitter 2208 39
AMD - Advanced Micro Devices 2675 36
HP Inc. 4347 35
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 522 34
Dell EMC 3631 33
ЭОС - Электронные офисные системы 1170 33
iTeco - Ай-Теко 839 32
Ростех - Ростехнологии 2246 32
BSS - Банк Софт Системс - БСС 393 32
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4566 369
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 209
Альфа-Банк 1247 114
Газпромбанк - ГПБ 748 99
НСПК - Национальная система платежных карт 258 88
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 740 86
Открытие ФК 550 84
ПСБ - Промсвязьбанк 626 83
Visa International 1507 76
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1535 71
Qiwi 783 70
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 651 66
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 672 63
Росбанк ПАО - Societe Generale 380 58
Газпром ПАО 678 55
ВТБ24 599 50
Почта России ПАО 1735 43
УЭК - Универсальная электронная карта 513 39
Почта Банк 290 39
РЖД - Российские железные дороги 1248 38
Уралсиб Банк 414 37
ВТБ Банк Москвы 422 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1478 33
Ак Барс Банк 178 32
Аэрофлот 561 31
Совкомбанк ПАО 147 31
РСХБ - Россельхозбанк 187 30
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 159 29
Русский стандарт Банк 333 28
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 222 28
МКБ - Московский кредитный банк 274 27
Бинбанк 185 26
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 305 26
QIWI Банк - Киви Банк 77 24
СКБ-банк 90 24
Citibank - Ситибанк 221 24
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 23
X5 Group - Пятерочка 579 23
CyberPlat - КиберПлат 278 22
Ингосстрах СПАО 251 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 258
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2065 166
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2196 158
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1797 138
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1039 124
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1876 114
Правительство РФ 2390 113
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 98
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1833 96
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1749 87
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1369 82
Президент Российской Федерации 1577 79
Федеральное казначейство России 829 67
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1054 62
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 680 53
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1701 49
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 47
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 46
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 826 43
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 43
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 42
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1104 38
Правительство Москвы 763 38
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 471 33
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 103 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 997 32
Арбитражный суд города Москвы 420 32
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 31
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 567 30
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 481 28
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 27
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 426 25
Счётная палата РФ 534 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 816 24
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 23
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 428 23
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 623 22
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 210 22
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 773 22
Администрация Президента РФ 299 20
АРБ - Ассоциация российских банков 135 47
АФТ - Ассоциация Финтех 77 42
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 23
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1025 20
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 18
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 315 10
Руссофт - Russoft 324 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 150 10
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 9
Единая Россия - Политическая партия 203 8
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 196 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 183 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1391 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 302 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 21 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 53 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 4
ЛДПР 84 4
Bitcoin Foundation 8 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 77 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 67 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 150 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 41 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 138 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 43 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 23 2
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 5 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 66 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 2 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 32 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 73 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11414 313
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3602 255
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8876 124
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7789 107
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5311 104
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6506 101
USB Type-C - USB-C 909 92
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1754 89
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3180 83
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 733 75
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2771 69
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 484 63
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4117 59
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 547 57
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2296 53
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 246 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1139 51
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 73 50
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1604 45
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 249 45
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2707 44
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1286 43
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4031 42
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 700 42
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3664 42
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 61 39
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2289 38
Smartphone - Смартфон 813 35
Big Data - Большие данные 1145 34
5G - Пятое поколение мобильной связи 1391 34
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2407 32
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 277 32
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1250 32
DDR - Double data rate 1606 32
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 453 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1320 31
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 622 31
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1249 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 895 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1953 28
Google Android 10788 126
Microsoft Windows 10 9011 76
СБП - Система быстрых платежей Банка России 193 66
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 62
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 62
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1075 59
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 155 55
Apple iOS 5768 50
R-Style Softlab - RS-Bank 251 45
Linux OS 6030 45
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1461 41
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 221 41
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 39
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1168 37
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 163 37
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 270 36
Google Android 10 172 36
Microsoft Office 2620 35
Apple - App Store 2214 31
Apple iPad 3264 31
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 565 31
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 30
Google Android 9 Pie 161 30
Google YouTube - Видеохостинг 2054 29
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 391 28
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 623 27
Google Play - Google Store - Android Market 2519 27
Apple MacBook - серия ноутбуков 763 26
Intel Core - Семейство процессоров 914 25
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 25
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 177 25
Apple iPhone 11 153 24
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 258 24
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 216 24
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 117 23
Corning Gorilla Glass 497 22
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 514 20
Nvidia GeForce GTX 2667 20
Microsoft SQL Server 1009 20
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 20
Путин Владимир 2130 85
Четвернин Алексей 658 58
Сенаторов Михаил 42 41
Сычев Артем 48 36
Аксаков Анатолий 99 33
Греф Герман 324 29
Медведев Дмитрий 1477 29
Скоробогатова Ольга 33 29
Айвазов Армен 450 27
Попов Алексей 326 24
Соколов Алексей 125 24
Никифоров Николай 1129 23
Набиуллина Эльвира 60 23
Ананьев Дмитрий 58 22
Курило Андрей 37 21
Демидов Сергей 50 21
Ананьев Алексей 100 21
Палей Лев 31 21
Мишустин Михаил 311 21
Контемиров Юрий 27 20
Остапенко Григорий 26 20
Горбатько Александр 90 19
Шевченко Владимир 135 19
Моисеев Алексей 30 19
Назипов Дмитрий 79 18
Устюжанин Дмитрий 48 17
Касперская Наталья 221 17
Серова Елена 299 16
Фомичев Андрей 53 16
Свириденко Алексей 18 15
Скородумов Анатолий 63 15
Шадаев Максут 390 15
Бокова Людмила 80 15
Ким Борис 67 15
Солонин Сергей 83 15
Беляев Владислав 65 13
Копысов Виталий 22 12
Кузнецов Станислав 66 12
Прохоров Фёдор 79 12
Окулесский Василий 23 12
Россия - Российская федерация - РФ 72937 1521
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 367
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 321
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 197
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 174
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 129
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 108
Украина 4862 73
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 69
Европа 5654 63
Казахстан - Республика 3579 60
Индия - Республика 3093 57
Беларусь - Белоруссия 2767 55
Европа Восточная 2461 52
Германия - Федеративная Республика 5630 51
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3314 46
Япония 5291 39
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1049 32
Россия - ЮФО - Республика Крым 647 26
Россия - УФО - Екатеринбург 2680 26
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 778 26
Россия - СФО - Ленинградская область 1641 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1910 25
Россия - СФО - Новосибирск 2633 24
Франция - Французская Республика 3265 23
Россия - УФО - Челябинская область 800 21
Испания - Королевство 1843 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1119 21
Россия - ЮФО - Волгоградская область 473 21
Южная Корея - Республика 2422 21
Азия - Азиатский регион 2385 21
Грузия 906 21
Россия - СЗФО - Калининградская область 744 20
Россия - ПФО - Мордовия Республика 483 20
Италия - Итальянская Республика 2051 19
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1687 19
Турция - Турецкая республика 1228 19
Австралия - Австралийский Союз 1695 18
Узбекистан - Республика 1126 18
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4712 125
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3410 97
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2520 90
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 69
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1383 68
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1327 49
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 47
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Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 42
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1080 41
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 596 33
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 400 32
НДС - Налог на добавленную стоимость 763 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1462 28
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ЕПС - Единый план счетов 33 23
ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 29 22
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 53 19
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 874 19
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1017 18
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 497 17
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 17
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 365 16
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 16
НКО - Некоммерческая организация 93 16
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Ключевых фраз выявлено - 1005706, в очереди разбора - 907920.
Создано именных указателей - 47501.
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