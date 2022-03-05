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Нейросеть Neural Network Искусственная нейронная сеть Artificial Neural Network Нейросетевые технологии Neural network technologies

Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies


05.03.2022 «Одноклассники» запустили нейросеть для борьбы с агрессивными комментариями
02.03.2022 РАН заказала нейросеть для анализа фото яиц. Персональные данные разработчика оказались в публичном доступе
03.02.2022 Google вознамерился лишить работы программистов всего мира. Создана сверхумная нейросеть, которая пишет сложные программы по описанию
02.02.2022 «Контур» запустил виртуальную галерею с картинами, которые написала нейросеть
20.01.2022 Математики МГУ предложили нейросеть для эффективного мониторинга качества дорожного покрытия
15.12.2021 Нейросеть ruDALL-E, которая генерирует изображения по описанию на русском языке, стала доступна на платформе ML Space
09.12.2021 «Сбер» представил модель Emojich для создания эмодзи по текстовому описанию на базе нейросети ruDALL-E
22.11.2021 ИИ и краудсорсинг: обзор сервиса по распознаванию и оцифровке документов для государства и бизнеса
12.11.2021 «Сбер» обучил нейросеть ruGPT-3 писать программный код
02.11.2021 «Сбер» создал мультимодальную нейросеть, которая генерирует картинки по описанию на русском языке
16.09.2021 Platforma запустила сервис дистанционной оценки повреждений у машин с помощью нейросети
09.08.2021 Российских водителей завалят новыми штрафами. Их начала выписывать умная нейросеть
10.06.2021 «Яндекс» представил большое обновление поиска
08.06.2021 Нейросеть «Билайн» для поиска людей и команда студентов ВШЭ получили американскую премию в области устойчивого развития
29.01.2021 Нейросеть «Сбера» ruGPT-3 стала вдвое «умнее»
22.01.2021 Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения
21.12.2020 БФТ и БСС разработали диалогового нейробота для медучреждений и экстренных служб
15.12.2020 Нейросеть теперь в мобильном приложении госуслуг Югры
15.12.2020 В России создана нейросеть для диагностики COVID-19
12.11.2020 Резидент «Сколково» научил роботов общаться с помощью нейронных сетей и без интернета
10.11.2020 Нейросеть «Сбера» помогает врачам диагностировать рак груди
20.08.2020 «Вконтакте» тестирует нейросеть для борьбы с языком вражды
14.08.2020 Нейросеть «Ростелекома» выявила половину всех нарушений на ЕГЭ-2020
31.07.2020 В России выпустили нейровычислитель для ускорения обычного ПК
18.05.2020 Нейросеть поможет горожанам при работе с порталом «Наш Петербург»
03.04.2020 В России создан нейросетевой вычислитель на флешке
02.04.2020 Минобороны России строит «секретные» военные нейросети
05.03.2020 Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей
28.02.2020 Нейросеть читает ваши мысли по просмотренному видео
25.02.2020 Нейросеть будет выявлять водителей, не оплачивающих парковку
20.12.2019 3itech обучит свои нейросети с помощью Amazon на деньги Nvidia
29.10.2019 Samsung запустил бесплатный онлайн-курс по анализу текстов методами ИИ
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города
30.09.2019 Videomost запатентовал технологию суперсжатия видео на базе нейросети
06.08.2019 Россияне научили нейросеть ремонтировать нефтепроводы
20.06.2019 Microsoft научила нейросеть рисовать сложные сцены по текстовому описанию
18.06.2019 Российский банк построил нейросеть в Microsoft Azure, чтобы следить за настроением клиентов
17.04.2019 Отечественный нейропроцессор стал основой гаджета для диагностики рака в России и США
29.03.2019 В России создана нейросеть, заполняющая резюме соискателя по его фото
22.02.2019 Нейросеть «Яндекса» стала соавтором пьесы для альта с оркестром

Публикаций - 712, упоминаний - 941

Нейросеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Нейронные сети ООО 427 82
Microsoft Corporation 22497 72
Yandex - Яндекс 5015 71
Nvidia Corp 3118 52
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 46
Intel Corporation 11262 46
Google LLC 10352 41
Huawei 3222 39
IBM - International Business Machines Corp 8941 38
VK - Mail.ru Group 3057 34
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 32
Amazon Inc - Amazon.com 2650 31
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 30
Apple Inc 10683 30
Samsung Electronics 9333 29
Технологии Распознавания 455 24
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 24
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 24
Telegram Group 805 24
Элемент ГК - Elementec 1523 23
Meta Platforms - Facebook 4267 23
Сбер - Dialog - Диалог 864 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 20
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 17
NtechLab - НтехЛаб 85 15
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 94 13
AMD - Advanced Micro Devices 3661 13
Программный продукт ГК 3960 12
SAP SE 4595 12
GitHub 487 11
Vocord - Вокорд 127 10
Цифра ГК 948 10
Lenovo Group 2077 10
6072 10
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 10
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 10
Cognitive Pilot 39 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 82
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 21
Альфа-Банк 1476 19
Лента - Сеть розничной торговли 912 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 14
Точка 1820 13
X5 Group 709 12
Открытие ФК 2713 11
Почта России ПАО 1853 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 10
РВК - Российская венчурная компания 530 10
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 10
Ренессанс Страхование 83 8
X5 Group - Перекрёсток 340 7
Газпром нефть 439 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 7
Русагро Группа Компаний 182 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 6
Магнит - Сеть магазинов 447 6
Почта Банк 319 6
ГПБ - Газпромбанк 842 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 6
АльфаСтрахование СГ 241 6
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 6
Май - Российская торговая компания 416 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 6
Самолёт ГК 216 5
AliExpress 327 5
ВкусВилл - Избёнка 68 5
Аэрофлот - Aeroflot 648 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 5
Coursera 44 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 4
Дикси - Сеть магазинов 108 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 4
Газпром ПАО 1008 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 84
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 48
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 33
Президент Российской Федерации 3770 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 7
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 6
Правительство Москвы 1640 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
Федеральное казначейство России 1345 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 3
Совет при президенте Российской Федерации 55 3
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 53 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 3
Счётная палата РФ 628 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 4
АФТ - Ассоциация Финтех 251 4
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 3
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 5 3
Gen-Z Consortium 11 3
OpenCAPI Consortium 13 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
Linux Foundation 167 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 16 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 8 1
8K Association - Ассоциация 8K 1 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
РосКомСвобода - Общественная организация 82 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
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Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 14
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Apple - App Store 2437 11
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 7
Израиль 1756 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 267
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 201
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 93
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 88
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 87
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 75
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 73
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 68
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 65
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 53
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 46
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 43
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 42
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 41
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 36
Юриспруденция 1629 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 23
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 21
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 20
Человеческий фактор - Human factor 1099 19
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 19
Недвижимость - Realty 1713 19
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 18
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 18
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 16
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 14
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 12
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 10
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 10
Коммерсантъ - Издательский дом 888 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 8
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 6
Forbes - Форбс 591 5
Wikipedia - Википедия 413 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 5
91Mobiles 590 5
Ведомости 375 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
The Verge - Издание 482 2
КиноПоиск - портал о кино 130 2
GizmoChina 90 2
EurekAlert 270 2
New Scientist 1447 2
IEEE Access 3 2
Линукс Формат - Linux Format 2 2
The Register 1286 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
Bloomberg 1009 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
DxOMark - Издание 35 1
FT - Financial Times 1118 1
EE Times 156 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
PhoneArena 70 1
Мобильные системы 94 1
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TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
Ars Technica 364 1
Fortune 196 1
Российская газета 228 1
VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
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Science Advances 20 1
ZDnet 584 1
Telegraph 197 1
500 Startups 4742 35
Gartner - Гартнер 3301 13
IDC - International Data Corporation 4671 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 12
Markets&Markets Research 97 4
BCG - Boston Consulting Group 85 4
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 4
Microsoft Research 128 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 3
Samsung Research 14 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 13 2
IBM Research 107 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 40 2
Forrester Research 810 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 41 1
AdIndex 3 1
CNews Мишень ОФД 4 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 18 1
PEX Network 2 1
TNS Kantar 3 1
IHS Markit 21 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
CNews Инновация года - награда 41 1
Strategy Analytics 283 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Grand View Research 15 1
Tractica 7 1
Медиалогия 48 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
SimilarWeb 28 1
Philips Research 16 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 23 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РАЭК Экономика Рунета 9 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 58
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 9
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 6
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 6
ИРИ - Институт развития интернета 96 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 4
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 51 4
РАН - Российская академия наук 1397 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 2
СПбПУ Политехник НТИ 4 2
SNU - Seoul National University - СНУ - Национальный университет Сеула 12 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 31 2
НИЦ Курчатовский институт - ВИАМ - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов 2 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 58 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 2
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 31 2
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 2
CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 8 1
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 15
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 6
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 4
Криптонит Startup Challenge 13 3
ПМЮФ - Петербургский Международный Юридический Форум 3 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 58 3
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 15 2
Чёрная пятница (распродажи) 89 2
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 2
CeBIT 454 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 2
Петербургский Цифровой Форум 6 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 3 2
Insurtech Lab 1 1
Microsoft for Startups 9 1
Microsoft Ignite 31 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 29 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
Hot Chips 10 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Час кода - международное движение 11 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 1
YAC - Yet Another Conference 7 1
Turing Award - Премия Тьюринга 3 1
Хрустальный атом 3 1
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День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 1
Nvidia GPU Ventures Program 1 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Oracle OpenWorld 65 1
NetApp Directions 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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