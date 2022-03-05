Индексная книга CNews*
Нейросеть Neural Network Искусственная нейронная сеть Artificial Neural Network Нейросетевые технологии Neural network technologies
Публикаций - 712, упоминаний - 941
Нейросеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 61
|Ускова Ольга 154 14
|Путин Владимир 2542 12
|Арлазаров Владимир 136 8
|Черепенников Антон 58 6
|Нейронов Федор 6 6
|Чернышенко Дмитрий 320 6
|Греф Герман 345 5
|Ведяхин Александр 52 5
|Борисов Юрий 107 5
|Zak Igal - Зак Игал 15 5
|Ефанова Людмила 8 4
|Кухаренко Артём 12 4
|Сахненко Сергей 76 4
|Попов Анатолий 99 4
|Теленков Андрей 23 4
|Данилова Марина 8 4
|Мишустин Михаил 376 4
|Кузнецова Светлана 11 4
|Адамов Андрей 8 4
|Трухманов Александр 8 4
|Петросов Владимир 8 4
|Яфраков Михаил 8 4
|Натрусов Артем 142 4
|Артамонова Анна 182 4
|Чугунова Тамара 8 4
|Ханин Александр 44 4
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 4
|Шабурин Hиколай 8 4
|Евтушенко Олег 126 4
|Held George - Хелд Джордж 38 4
|Захир Максим 22 4
|Касперская Наталья 248 3
|Зеленко Дмитрий 3 3
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 3
|Рафаловский Давид 30 3
|Кабаков Ярослав 21 3
|Кулик Вадим 126 3
|Поляков Сергей 63 3
|Фофанова Анна 6 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192171, в очереди разбора - 947857.
Создано именных указателей - 86801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1192171, в очереди разбора - 947857.
Создано именных указателей - 86801.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.