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Нейросеть
Искусственная нейронная сеть
Нейросетевые технологии


20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
23.09.2021 «Одноклассники» запустили сервис распознавания аудиосообщений 1
16.09.2021 Platforma запустила сервис дистанционной оценки повреждений у машин с помощью нейросети 1
03.09.2021 Создан процессор, аппаратная архитектура которого меняется «на лету» 1
25.08.2021 В «Почте Mail.ru» появилась отмена отправки письма 1
04.08.2021 В «М.Видео» искусственный интеллект назначает персональную цену для каждого покупателя 1
23.07.2021 Российский искусственный интеллект нацелился оставить программистов без работы. Он впервые написал программу самостоятельно 1
22.06.2021 СДЭК передаст искусственному интеллекту до 90% обращений 1
20.05.2021 Искусственный интеллект «Билайна» будет выявлять «телефонных мошенников» 1
18.03.2021 «М.Видео-Эльдорадо» внедряет систему видеоаналитики в магазинах 1
25.02.2021 Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео 1
03.02.2021 «Росгосстрах» внедрил «Умные карты агентских участков» 1
29.01.2021 Сервис Care Mentor АI вошёл в цифровую экосистему «Сбермедии» 1
29.12.2020 Робот по противодействию COVID-19 начал работу в Новгородской области 1
21.12.2020 БФТ и БСС разработали диалогового нейробота для медучреждений и экстренных служб 2
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 2
17.11.2020 Хрестоматийное качество российских дорог изучит искусственный интеллект 1
10.11.2020 Нейросеть «Сбера» помогает врачам диагностировать рак груди 1
07.09.2020 «РТ лабс» запустила голосового помощника и чат-бота в МФЦ Кемеровской области 1
20.08.2020 «Вконтакте» тестирует нейросеть для борьбы с языком вражды 1
10.08.2020 Фонд OKS Group вложил $500 тысяч в систему распознавания товаров Inspector Cloud 1
15.07.2020 Segezha Group завершила тестирование мобильного приложения Smart Timber 1
15.07.2020 «Одноклассники» запустили улучшенную систему рекомендаций музыки 1
17.06.2020 «Сенсор-Тех» при поддержке «Мегафона» запустил бесплатное приложение «Определитель предметов» для незрячих 1
16.06.2020 Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения 1
16.06.2020 Abbyy опубликовала на GitHub свою библиотеку машинного обучения 1
30.04.2020 Segezha Group протестирует технологии компьютерного зрения для определения объема круглого леса 1
03.04.2020 В России создан нейросетевой вычислитель на флешке 1
02.04.2020 Минобороны России строит «секретные» военные нейросети 1
27.03.2020 Команда МФТИ прошла в полуфинал конкурса Amazon по созданию чат-ботов 1
06.02.2020 «Линукс-формат» запускает производство нейроконструктора 1
06.02.2020 Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли 1
29.01.2020 «Мегафон» начинает продавать электронную замену юристов и бухгалтеров 1
17.12.2019 «Яндекс» крупно обновил поиск: Теперь он мгновенный, точный и ему помогают люди 1
27.11.2019 Цифровизация становится окном в мир для российского ритейла 1
14.11.2019 Генеральный директор «Ланит омни» рассказал об управлении поведением покупателей онлайн на CNews Forum 2019 1
29.10.2019 Samsung запустил бесплатный онлайн-курс по анализу текстов методами ИИ 3
24.10.2019 Samsung подвел итоги образовательного курса по разработке компиляторов для молодых специалистов 1
17.10.2019 «Автоматика» разработала метод выявления DDoS-атак с применением нейросетей 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 6

Публикаций - 77, упоминаний - 96

Нейросеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 13
Yandex - Яндекс 4107 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 6
Google LLC 7210 6
Ланит ГК 1165 5
Samsung Electronics 5759 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 4
Amazon Inc - Amazon.com 1480 4
Facebook 3769 4
VK - Mail.ru Group 2492 4
NtechLab - НтехЛаб 78 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Apple Inc - Эппл Рус 7761 3
IBM 3586 3
3806 3
АФК Система ПАО 1003 3
РТЛабс 145 3
Ланит Омни 17 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 2
SAP SE 3230 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 2
VisionLabs - ВижнЛабс 101 2
Abbyy 801 2
GitHub 412 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 2
Telegram Group 702 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 2
DTG - Digital Transformation Group 11 2
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 2
Сбербанк СберМедИИ 10 2
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 9 2
DZ Systems 10 2
NetApp Trident 16 1
Alibaba Group 298 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 850 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 3
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 434 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 2
X5 Group 601 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Uber 257 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
ONE RETAIL 23 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 134 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
Бристоль - сеть магазинов 11 1
Henkel - Хенкель Рус 23 1
Черкизово ГК 73 1
Airbnb 62 1
OKS Group 31 1
Нейронные сети Фонд 1 1
СОГАЗ Страховая Группа 49 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
Чистая линия 2 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
Winter Capital 4 1
Лудинг - Luding 7 1
ADV Group 3 1
СДЭК - CDEK 6 1
Hilton Hotels & Resorts 9 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Медскан 12 1
Спецмаш-диагностика 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Открытие ФК 539 1
Правительство РФ 2210 4
Президент Российской Федерации 1443 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 2
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 2
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 12 1
Правительство Москвы 654 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 433 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 19 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 86 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 204 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Роснано 456 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 171 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 6
Big Data - Большие данные 1136 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 3
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 432 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 2
Нейрогарнитура 3 2
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 35 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 2
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
ONNX - The Open Neural Network Exchange 7 2
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 163 1
Kubernetes 307 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
DDR - Double data rate 1081 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Android 10752 15
Apple iOS 5742 12
Linux OS 4296 7
Microsoft Windows 10 6707 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
C++ - Язык программирования 284 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 4
Rakuten Viber 429 3
Microsoft Skype 1480 3
Java - Язык программирования 1186 3
VK - Mail.ru Одноклассники 863 3
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 3
Microsoft Azure 1171 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 3
Apple Siri - Голосовой помощник 302 3
Ланит СКЗ Smart Timber 2 2
Онланта ClearFuture RightWay 6 2
Stepik.org - образовательный портал 3 2
Apple - App Store 2199 2
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 2
NtechLab FindFace 26 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
SQL - Язык программирования 436 2
Abbyy NeoML 4 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 19 2
Apple macOS 936 2
Microsoft Visual Studio 170 2
Google YouTube - Видеохостинг 1750 2
SAP SuccessFactors 110 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 1
Abbyy FlexiCapture 128 1
Microsoft Office 1959 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Путин Владимир 1831 5
Захир Максим 19 3
Ермолаев Артем 340 2
Фишер Андрей 54 2
Меркулов Сергей 14 2
Болсуновская Марина 2 2
Реймер Денис 49 2
Соловьев Владимир 98 2
Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 2
Симаков Олег 106 2
Вахнин Павел 51 2
Завалишин Дмитрий 12 2
Зеленко Дмитрий 3 2
Гольдштейн Константин 8 2
Артамонова Анна 131 1
Гребенников Сергей 28 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
Зингерман Борис 35 1
Захаров Павел 54 1
Сучкова Елена 3 1
Свиридов Владимир 10 1
Пермяков Артем 6 1
Новодворский Алексей 95 1
Васев Николай 26 1
Сахненко Сергей 71 1
Лагода Георгий 51 1
Кравченко Георгий 9 1
Баров Алексей 25 1
Осеевский Михаил 221 1
Рассадин Александр 1 1
Кабанов Владимир 174 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Ягнятинский Евгений 32 1
Беляев Владислав 65 1
Бойко Елена 151 1
Рубанов Владимир 61 1
Борисов Юрий 91 1
Воробьев Андрей 126 1
Румянцев Антон 46 1
Кулик Вадим 113 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 9
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 6
Восточная Европа 1701 3
Сингапур - Республика 812 3
Россия - Республика Карелия 309 3
Россия - Новгородская область 292 3
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Европа 3804 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Россия - Новосибирская область 824 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - Красноярск 856 2
Ближний Восток 1487 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
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Россия - ПФО - Казань 1529 2
Россия - Пермь 750 2
Россия - Томская область 428 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 2
Япония 2832 2
Россия - Ростовская область 870 2
Южная Корея - Республика 1473 2
Россия - Новоуральск 13 1
Россия - Свободный 35 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 505 1
Россия - Астраханская область 372 1
Россия - Кемеровская область 476 1
Россия - Пензенская область 350 1
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НДС - Налог на добавленную стоимость 542 1
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Bloomberg 786 1
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Nature 35 1
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Samsung Research 10 3
CNews Analytics 1996 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 6
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Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 3 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 97 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CeBIT 108 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
NetApp Directions 6 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
IT World Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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