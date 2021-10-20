Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Нейросеть
Искусственная нейронная сеть
Нейросетевые технологии
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 96
Нейросеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 105 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
|DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
|Путин Владимир 1831 5
|Захир Максим 19 3
|Ермолаев Артем 340 2
|Фишер Андрей 54 2
|Меркулов Сергей 14 2
|Болсуновская Марина 2 2
|Реймер Денис 49 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 2
|Симаков Олег 106 2
|Вахнин Павел 51 2
|Завалишин Дмитрий 12 2
|Зеленко Дмитрий 3 2
|Гольдштейн Константин 8 2
|Артамонова Анна 131 1
|Гребенников Сергей 28 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 1
|Зингерман Борис 35 1
|Захаров Павел 54 1
|Сучкова Елена 3 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Пермяков Артем 6 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Васев Николай 26 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Лагода Георгий 51 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Баров Алексей 25 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Рассадин Александр 1 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Ягнятинский Евгений 32 1
|Беляев Владислав 65 1
|Бойко Елена 151 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Борисов Юрий 91 1
|Воробьев Андрей 126 1
|Румянцев Антон 46 1
|Кулик Вадим 113 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Линукс Формат - Linux Format 2 2
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
|Bloomberg 786 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1100 1
|Ведомости 259 1
|Nikkei - Издание 114 1
|Rusbase 15 1
|Nature 35 1
|Тинькофф Журнал 4 1
|TechMedia - Мегамозг 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772493, в очереди разбора - 676175.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru