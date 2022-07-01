Индексная книга CNews*
КЭДО Кадровый электронный документооборот HR document management кадровое делопроизводство
Публикаций - 180, упоминаний - 234
КЭДО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Махлин Дмитрий 35 20
|Нагорнов Иван 7 5
|Муллахметова Гузель 10 5
|Пермяков Артем 11 4
|Максимова Марина 6 3
|Хизова Ксения 3 3
|Путин Владимир 2696 3
|Кичко Дмитрий 44 2
|Ибрагимов Руслан 35 2
|Салихова Елена 4 2
|Скляр Алексей 51 2
|Ворсина Мария 2 2
|Цыбин Андрей 7 2
|Овсянникова Ксения 3 2
|Сулимко Андрей 3 2
|Котовский Денис 3 2
|Натрусов Артем 191 2
|Сандевска Дарья 2 2
|Ананьев Алексей 108 2
|Тер-Степанов Дмитрий 22 2
|Глазков Александр 75 2
|Ананьев Денис 6 2
|Ананьева Татьяна 10 2
|Канафин Байжан 4 2
|Машурин Сергей 18 2
|Войтик Мария 8 2
|Цыганков Дмитрий 5 2
|Устинов Никита 2 1
|Шепелева Валерия 1 1
|Настасенко Марина 9 1
|Ефёров Алексей 12 1
|Холинов Андрей 18 1
|Черкасенко Никита 4 1
|Панин Денис 5 1
|Бухарев Василий 2 1
|Одинцова Оксана 2 1
|Карелина Инна 2 1
|Шишкевич Злата 1 1
|Гурьянова Елизавета 2 1
|Плужников Александр 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
|Ведомости 503 2
|Forbes - Форбс 623 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
|500 Startups 14224 12
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
|Markets&Markets Research 102 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2036 1
|Mordor Intelligence 18 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.