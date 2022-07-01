Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

КЭДО Кадровый электронный документооборот HR document management кадровое делопроизводство

КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство


01.07.2022 «Буферная бухта» отказывается от бумаги в HR
29.06.2022 VOXYS и HRlink оцифровали кадровый документооборот для более чем 7000 сотрудников
28.06.2022 «Сберкорус» представил обновленную версию кадрового ЭДО
24.06.2022 «Тинькофф бизнес» запустил систему кадрового электронного документооборота для компаний
21.06.2022 Новое решение КЭДО для автоматизации кадрового делопроизводства и HR-процессов от ELMA
20.05.2022 От бумаги − к цифре: компании стали в четыре раза чаще переходить на кадровый электронный документооборот
12.05.2022 «Белгородский информационный фонд» перешел на кадровый ЭДО
04.04.2022 «СберКорус» создал возможность нанимать на работу нерезидентов России через электронный документооборот
29.03.2022 Directum на 40% снижает цены на КЭДО
22.03.2022 Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг» перешла на электронный кадровый документооборот
21.03.2022 Артём Пермяков -

«КЭДО — возможность дополнительной экономии в условиях кризиса»
18.03.2022 Санкции ускорили внедрение безбумажного HR в российских компаниях
03.03.2022 ЛАНИТ расскажет о правильном переходе на КЭДО 10 марта на конференции CNews «Цифрофизация HR 2022»
27.12.2021 Сервис Grow Food перешел на безбумажный кадровый документооборот
23.12.2021 Прогноз: рынок кадрового электронного документооборота в 2022 году вырастет в 10 раз
20.12.2021 «Сберкорус» и «Диалог» перенесли кадровый документооборот в мессенджер
17.12.2021 Выручка разработчика платформы КЭДО HRlink выросла в 15 раз в 2021 году
07.12.2021 «Сберкорус» завершил перевод Essity на электронный кадровый документооборот
30.11.2021 Semrush перешел на электронный кадровый документооборот на платформе HRlink
18.11.2021 HRlink оцифровала кадровый документооборот в «Сбермаркете»
25.10.2021 Платформа кадрового электронного документооборота HRlink включена в реестр отечественного ПО
23.09.2021 «Эркафарм» переходит на безбумажный документооборот от HRlink
30.08.2021 HRlink автоматизировала кадровый документооборот в сети «Вкусвилл»
12.08.2021 ВТБ оцифрует кадровый документооборот для зарплатных клиентов
20.05.2021 Terralink внедрила кадровый электронный документооборот в «Мегафоне»
29.04.2021 БФТ перевела кадровый документооборот в «цифру» с HRlink
28.04.2021 «Сберкорус» запустил сервис кадрового электронного документооборота
16.04.2021 Рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила законопроект о трудовом ЭДО
22.03.2021 «Корус консалтинг» перешла на безбумажный кадровый документооборот с HRlink
12.10.2020 Эксперимент по переходу на электронный кадровый документооборот проводится на базе портала «Работа в России»
29.09.2010 «Элисс» ввела в опытную эксплуатацию сервис межкорпоративного электронного документооборота

Публикаций - 180, упоминаний - 234

КЭДО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6927 33
1С-ИжТиСи 6248 30
HRlink - Инновации в управлении кадрами 42 25
Directum - Директум 894 12
Сбер - Цифровая Платформа 410 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 889 9
SAP SE 4833 8
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 141 8
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 5
Корус Консалтинг ГК 1062 5
Элемент ГК - Elementec 25 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 996 4
1С-Рарус 801 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 4
Telegram Group 999 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1746 3
Сбер - Dialog - Диалог 1 3
Meta Platforms - Facebook 4332 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 247 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 3
Эдит Про - Edit Pro 50 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 3
Teachbase 3 2
Yandex - Яндекс 5551 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 2
Intel Corporation 11624 2
VK - Mail.ru Group 3185 2
1С-Битрикс - Bitrix 497 2
Voxys - Воксис - Инфо-контент 17 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 944 2
ФОРС - Центр разработки 551 2
Цифра ГК 2132 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 151 2
Крок - Croc 1683 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 609 2
Documentolog - Документолог - Newinttech 6 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 8
Точка 3765 4
Комус 53 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 191 3
Эркафарм - Erkapharm 16 3
X5 Group 804 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг 56 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 557 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
Почта России ПАО 1973 2
Газпром ПАО 1144 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 2
Essity - Эссити 3 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 16 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 2
Unilever - Юнилевер Русь 112 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 59 2
А101 Группа Компаний 39 2
ВкусВилл - Избёнка 92 2
НСПК - Национальная система платежных карт 604 2
Газпром нефть 489 2
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 8 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 45 1
Decathlon - Декатлон 30 1
Boxberry - российская служба доставки 26 1
Локотех - Локомотивные технологии 41 1
Пепеляев Групп 27 1
ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 8 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 161 1
Fix Price - сеть магазинов 41 1
УК Полюс 4 1
МФЦ Полюс 4 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 1
Coca-Cola Company 250 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 25
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 272 25
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 7
Президент Российской Федерации 3492 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 81 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 78 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 819 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 149 1
Судебная власть - Judicial power 2071 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 16 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 116 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 128 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 143 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 52 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 328 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 46 1
World Bank Group - Всемирный банк 297 1
Роскачество - Российская система качества 25 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 112 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 117 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 247 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 241 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 203 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 240 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
Единая Россия - Политическая партия 259 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 58 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 225 1
Талант и успех - Общественный фонд 15 1
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 41 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10669 79
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 70
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 39
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 34
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 33
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 32
Электронный документ - Electronic document 1152 23
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 16
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9935 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 10
Проверка контрагентов 1434 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7718 10
Оцифровка - Digitization 3706 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 9
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 23 9
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 9
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 9
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8795 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5383 8
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 373 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 615 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7920 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 7
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2904 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 7
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 19
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 68 18
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 396 15
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 9
ЭОС Дело СЭД 202 7
БОСС Кадровик HRMS 225 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1741 5
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 11 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 4
Сбер - Сберкорус Сфера EDI 17 4
Microsoft Office 3405 4
WhatsApp Messenger 835 4
Microsoft Teams 351 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 4
1С:Бухгалтерия 846 3
Fog Creek Software - Trello 40 3
Сбер - Dialog Enterprise - мессенджер 9 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 191 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 970 3
Apple iPhone 6 6131 3
Google Android 12432 3
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 24 3
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 113 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 130 3
1С:Документооборот - 1С:ДО 178 3
Этлас ЭДО 113 3
Microsoft Windows 10 13409 3
1С:ERP Управление предприятием 312 3
Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 2
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 256 2
НКТ - Р7-Офис 199 2
Сбер - Dialog - Мессенджер 63 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 2
Documentolog Doculite 4 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
Rakuten Viber 524 2
Directum - DirectumRX 106 2
Abbyy FlexiCapture 142 2
Apple iOS 6722 2
Махлин Дмитрий 35 20
Нагорнов Иван 7 5
Муллахметова Гузель 10 5
Пермяков Артем 11 4
Максимова Марина 6 3
Хизова Ксения 3 3
Путин Владимир 2696 3
Кичко Дмитрий 44 2
Ибрагимов Руслан 35 2
Салихова Елена 4 2
Скляр Алексей 51 2
Ворсина Мария 2 2
Цыбин Андрей 7 2
Овсянникова Ксения 3 2
Сулимко Андрей 3 2
Котовский Денис 3 2
Натрусов Артем 191 2
Сандевска Дарья 2 2
Ананьев Алексей 108 2
Тер-Степанов Дмитрий 22 2
Глазков Александр 75 2
Ананьев Денис 6 2
Ананьева Татьяна 10 2
Канафин Байжан 4 2
Машурин Сергей 18 2
Войтик Мария 8 2
Цыганков Дмитрий 5 2
Устинов Никита 2 1
Шепелева Валерия 1 1
Настасенко Марина 9 1
Ефёров Алексей 12 1
Холинов Андрей 18 1
Черкасенко Никита 4 1
Панин Денис 5 1
Бухарев Василий 2 1
Одинцова Оксана 2 1
Карелина Инна 2 1
Шишкевич Злата 1 1
Гурьянова Елизавета 2 1
Плужников Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 8
Европа 21235 4
Казахстан - Республика 4750 3
Беларусь - Белоруссия 4165 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 2
Россия - СФО - Новосибирск 3663 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 2
Россия - ЦФО - Белгородская область 543 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1321 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 444 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 792 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1097 1
Украина 7213 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа 266 1
Россия - УФО - Челябинская область 981 1
Япония - Токио 920 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1120 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 385 1
Китай - Шанхай 737 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 291 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 264 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1548 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 619 1
Великобритания - Лондон 2360 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1996 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1420 1
Ближний Восток 2636 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Россия - ПФО - Казань 2333 1
Индия - Республика 5035 1
Финляндия - Финляндская Республика 3459 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 42
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 29
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1491 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 17
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 131 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4660 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 4909 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 13
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 12
Физическое лицо - Физлицо 3094 11
Федеральное законодательство 3133 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5201 8
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 228 7
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 103 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3572 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5122 6
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 192 6
Корпоративная культура 209 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 181 5
Экономический эффект 802 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 5
Юриспруденция - Законодательство 4430 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8137 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2068 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5962 4
HRM - HR брендинг 41 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4233 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 1877 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 43 3
Образование в России 767 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 2
Ведомости 503 2
Forbes - Форбс 623 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 657 1
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
500 Startups 14224 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 2
Markets&Markets Research 102 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2036 1
Mordor Intelligence 18 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 154 1
РАН - Российская академия наук 1790 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 566 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 162 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1710 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 867 3
CNews FORUM Кейсы 95 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2041 1
Zerde Digital Bridge Awards 2 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще