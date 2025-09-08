HRlink автоматизировал синхронизацию обновлений графиков отпусков с «1С»

Сервис кадрового ЭДО HRlink обеспечил быстрый доступ к актуальному графику отпусков. Теперь модуль интеграции с «1С» автоматизирует обновление отпускного графика сотрудников в КЭДО, исключив необходимость вручную переносить скорректированные даты в течение года из системы «1С». Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Сервис HRlink позволяет компаниям перейти на безбумажное кадровое делопроизводство и автоматизировать полный жизненный цикл сотрудников, включая удаленный найм и пребординг. Платформа также выполняет функции «хаба» для других корпоративных сервисов, объединяя в одном окне необходимые приложения и информацию, которые нужны сотруднику в течение рабочего дня.

В рамках стратегии развития HRlink как единой точки входа новая функциональность модуля интеграции с «1С» обеспечит оперативный доступ к достоверной информации об отпусках без необходимости перехода на другие платформы. Таблицу с актуальными данными можно перенести из «1С» в HRlink в один клик, а любые внесенные изменения будут отображаться в КЭДО автоматически и не потребуют ручного обновления.

Таким образом, HR-специалист больше не делает двойную работу: кадровому сотруднику не нужно авторизироваться в другой системе или вручную повторно править графики в КЭДО. Новая функция сервиса автоматически обновит таблицу в соответствии с внесенными изменениями. Кроме того, это обеспечит быстрый доступ сотрудников к актуальной информации о графике отпусков в HRlink.

«Глубокая интеграция с “1С” – одна из ключевых возможностей для наших клиентов, которым важна оперативность работы с данными. Новая функциональность обеспечит удобный доступ к актуальной информации об отпусках сотрудников в рамках одной платформы HRlink. Кадровым специалистам больше не придется сверять графики отпусков вручную в разных системах. Это снижает количество ошибок, ускоряет принятие решений, делает работу с сервисом КЭДО еще удобнее, а также снимает часть нагрузки с эйчаров, обеспечивая всех сотрудников компании актуальной информацией об отпускном графике коллег», — сказала Полина Анисимова, менеджер по продукту HRlink.