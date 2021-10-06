Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИСПДн
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 255, упоминаний - 482
ИСПДн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фишер Андрей 54 6
|Теличева Наталья 125 5
|Тыров Илья 11 5
|Васильев Кирилл 13 4
|Деев Алексей 6 4
|Карелин Павел 6 4
|Кальмуцкий Олег 8 4
|Лебедев Владимир 41 3
|Раменский Демьян 12 3
|Федин Владимир 6 3
|Путин Владимир 1820 3
|Селиванов Дмитрий 48 3
|Образцов Алексей 8 3
|Симаков Олег 106 3
|Горохов Евгений 27 2
|Петрова Лариса 2 2
|Остроушко Алексей 4 2
|Природова Ольга 3 2
|Владзимирский Антон 9 2
|Данильянц Алексей 20 2
|Швецов Денис 11 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Анкудинов Николай 5 2
|Рензяев Константин 26 2
|Кобилев Алексей 4 2
|Яндулов Максим 3 2
|Смирнова Екатерина 8 2
|Зенкин Денис 96 2
|Власов Иван 2 2
|Храмова Ольга 3 2
|Романов Михаил 22 2
|Зырянов Илья 17 2
|Коростелев Павел 5 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Лебедев Георгий 39 2
|Бойко Елена 151 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Бахаев Алексей 8 2
|Зажигин Владимир 5 2
|Ишмамедов Константин 4 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|PC Magazine - PCMag 39 1
|KrebsOnSecurity 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754525, в очереди разбора - 658226.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754525, в очереди разбора - 658226.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru