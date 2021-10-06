Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46339
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ИСПДн
Информационная система персональных данных
Защита персональных данных
Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан


06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
16.07.2021 Infowatch: почти 73% утечек пользовательской информации в мире совершены умышленно 2
16.07.2021 «Аэродиск» и ОКБ САПР усилили защиту Aerodisk vAIR для аттестации КИИ по требованиям ФСТЭК 1
18.06.2021 ИТ-интегратор «ОТР» выпустил больше 50 тысяч смарт-карт для московских врачей 1
27.05.2021 Московское облако Linxdatacenter прошло аттестацию по второму уровню защищенности 2
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
19.04.2021 Мобильная ОС «Аврора» получила положительное заключение ФСБ России 1
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 2
09.03.2021 ФСТЭК России вновь подтверждает безопасность мобильной ОС «Аврора» 1
03.03.2021 В «Серчинформ Fileauditor» реализована защита от несанкционированного доступа, изменений и утечек данных 2
29.01.2021 Лучший год облачной индустрии 1
30.11.2020 Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 1
28.10.2020 В состав программной платформы EMM SafePhone включена Kaspersky Mobile Security SDK 1
23.07.2020 «Актив» и «Код Безопасности» укрепляют сотрудничество 1
20.07.2020 Онлайн-конференция: Актуальные вопросы персональных данных и электронного документооборота 2020 4
30.03.2020 «Диалогнаука» завершила проекты в области ИБ для ГУП «Москоллектор» 2
17.03.2020 «Код Безопасности» представил бесплатные лицензии «Континент-АП» и Secret Net Studio 1
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
21.02.2020 Cloud4Y предоставила «Остеомеду» защищенное облако для ИСПДн 1
21.02.2020 «Яндекс», «Ростелеком» и Mail.ru ополчились на регулирование больших данных по методике Минкомсвязи 1
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 1
03.02.2020 Три продукта линейки «Мой офис» внесены в реестр отечественного ПО 1
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1
20.01.2020 Персонифицированная продукция 1
30.12.2019 Сотрудник крупного оператора устроил распродажу персональных данных россиян и избежал тюрьмы 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
12.11.2019 Власти хотят запретить иностранные СХД в банках, ТЭК, медицине, транспорте, промышленности и науке 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
26.09.2019 Облачный рынок растет за счет расширения спектра облачных услуг 1
18.09.2019 В России со второй попытки отрегулируют обезличенные данные 9
04.09.2019 Yves Rocher взломали по-крупному. Утекли данные миллионов клиентов и секретные рецепты 1
30.07.2019 «МойОфис Защищенное облако» прошло сертификацию ФСТЭК России 1
11.07.2019 «Ростелеком-солар» выпустил новую версию Solar appScreener с поддержкой языка «1С» 1
08.07.2019 DeviceLock DLP Suite подтвердил сертификат ФСТЭК 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
25.04.2019 Московский бизнес получил доступ к Единому городскому идентификатору Mos.ID 1
01.02.2019 Сотрудница российской полиции недорого продавала данные граждан 1

Публикаций - 255, упоминаний - 482

ИСПДн упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 13
Код Безопасности 365 12
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 11
InfoWatch - Инфовотч 600 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 8
Leta IT-company 86 7
IBM 3524 6
3726 5
SAP SE 3207 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 5
Synology Inc 130 4
АйТи 748 4
Stack Group - Стек Групп 109 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Микротест 174 4
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Cloud4Y 186 3
Yandex - Яндекс 4098 3
Google LLC 7124 3
Крок 1219 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Конфидент 56 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Verizon 369 2
Новые облачные технологии (НОТ) 227 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Logitech 166 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 2
Facebook 3764 2
VMware 1828 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Доктор рядом - Doc+ 43 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Ренессанс Страхование 51 4
Sanofi - Санофи 33 4
Инвитро - Invitro 35 3
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 7 2
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 2
Фармстандарт АО 32 2
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
МРТ Эксперт 2 2
Альфа-Банк 1122 2
CMD - Центр Молекулярной Диагностики 2 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 1
Stada 15 1
Michelin - Мишлен 11 1
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Home Depot - сеть магазинов 15 1
Церих кэпитал менеджмент ИК 2 1
L’Oreal 36 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Uber 257 1
Остеомед 2 1
SF Holding - SF Express 2 1
Keurig 2 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
MODIS 6 1
АМС - Альянс Медиа Стратегия 1 1
Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 1 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 1
Роснефть НК 367 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Uber Technologies 258 1
Wildberries 128 1
Аэрофлот 492 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
LinkedIn 520 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 5
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
Правительство РФ 2198 3
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Правительство Москвы - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 8 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Чкаловский районный суд города Екатеринбурга 1 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Москоллектор ГУП 4 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
Единая Россия - Политическая партия 171 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 7
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 6
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
СЗИ - Средства защиты информации 140 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 3
Kubernetes 307 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 2
OpenStack 347 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 381 2
3D-печать 135 2
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Microsoft Windows 10 6602 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 8
Microsoft Windows 849 7
Linux OS 4236 6
Aladdin eToken Management System 71 6
Microsoft Windows 8 1228 5
Google Android 10750 5
Stack Group - M1Cloud 76 4
Java - Язык программирования 1166 4
Microsoft Azure 1171 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Windows 7 1662 3
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 3
Apple macOS 921 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 2
Здравоохранение - Национальный проект 6 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Google Maps - Карты Google 395 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 43 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 4 2
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Microsoft Office 1916 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 1
Red Hat Ceph Storage 70 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 66 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
CloudМТS 19 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 22 1
Фишер Андрей 54 6
Теличева Наталья 125 5
Тыров Илья 11 5
Васильев Кирилл 13 4
Деев Алексей 6 4
Карелин Павел 6 4
Кальмуцкий Олег 8 4
Лебедев Владимир 41 3
Раменский Демьян 12 3
Федин Владимир 6 3
Путин Владимир 1820 3
Селиванов Дмитрий 48 3
Образцов Алексей 8 3
Симаков Олег 106 3
Горохов Евгений 27 2
Петрова Лариса 2 2
Остроушко Алексей 4 2
Природова Ольга 3 2
Владзимирский Антон 9 2
Данильянц Алексей 20 2
Швецов Денис 11 2
Гайдуков Алексей 24 2
Анкудинов Николай 5 2
Рензяев Константин 26 2
Кобилев Алексей 4 2
Яндулов Максим 3 2
Смирнова Екатерина 8 2
Зенкин Денис 96 2
Власов Иван 2 2
Храмова Ольга 3 2
Романов Михаил 22 2
Зырянов Илья 17 2
Коростелев Павел 5 2
Соловьев Владимир 98 2
Лебедев Георгий 39 2
Бойко Елена 151 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Бахаев Алексей 8 2
Зажигин Владимир 5 2
Ишмамедов Константин 4 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 8
Россия - СФО - Новосибирск 1954 7
Германия - Федеративная Республика 3606 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Индия - Республика 2156 4
Япония 2752 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 3
Франция - Французская Республика 2109 3
Канада 1290 3
Австралия - Австралийский Союз 1116 2
Россия - Иркутская область 536 2
Россия - Ростовская область 859 2
Россия - Тверская область 246 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 510 1
Таиланд - Королевство 355 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Ярославль 401 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
США - Орегон 56 1
Россия - Альметьевск 60 1
CEE - Central and Eastern Europe - Центральная и Восточная Европа 51 1
Россия - Мытищи 85 1
Россия - Балашиха 67 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 32 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Россия - Долгопрудный 39 1
Бразилия - Федеративная Республика 1120 1
Беларусь - Белоруссия 2079 1
Европа 3725 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 1
Россия - Свердловская область 804 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Федеральное законодательство 254 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Интеллектуальная собственность 11 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Конституция Российской Федерации 28 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
PC Magazine - PCMag 39 1
KrebsOnSecurity 14 1
CNews Analytics 1988 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
Gartner 2187 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 5
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 4
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 2
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 8
CNews AWARDS 291 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 55 1
Гайдаровский форум 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754525, в очереди разбора - 658226.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще