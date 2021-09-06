Индексная книга CNews*
Router Роутер Маршрутизатор Модем Modem Точка доступа Access Point
Публикаций - 1874, упоминаний - 2379
Router упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 27
|Исанин Антон 9365 21
|Мельникова Анастасия 197 9
|Свердлов Денис 170 5
|Вольпе Борис 82 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 3
|Галушкин Олег 173 3
|Телков Алексей 23 3
|Массух Илья 202 3
|Клебанова Юлия 19 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
|Вольфсон Влад 57 2
|Лацанич Василь 104 2
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
|Lirong Liu - Лоранг Лю 6 2
|Евтушенко Олег 126 2
|Румянцев Антон 47 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Centoni Liz - Чентони Лиз 5 2
|Сизов Григорий 14 2
|Слободин Михаил 56 2
|Тарасов Дмитрий 7 2
|Шарков Иван 8 2
|Бусова Татьяна 4 2
|Водясов Алексей 114 2
|Жевак Сергей 3 2
|Бокова Людмила 80 2
|Обухов Александр 18 2
|Косилов Михаил 14 2
|Климарев Михаил 47 2
|Кузьмин Сергей 33 2
|Гостев Дмитрий 22 1
|Быченко Андрей 0 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Лысенко Эдуард 238 1
|Давыдова Ольга 3 1
|Хуэй Ван 1 1
|Чазов Андрей 19 1
|Joswiak Greg - Джозвиак Грег 8 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 10
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 10
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 10
|91Mobiles 590 6
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
|GizmoChina 90 4
|GSM Arena 57 3
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
|РИА Новости 766 3
|DigiTimes - Издание 1284 3
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 3
|Forbes - Форбс 591 2
|Android Authority 37 2
|Jiemian 4 2
|MIT Technology Review 64 2
|Engadget - Блог о технологиях 411 2
|Wikipedia - Википедия 413 2
|The Register 1286 2
|Reddit 221 2
|FT - Financial Times 1118 2
|The Verge - Издание 482 1
|TechSpot 31 1
|Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
|Yahoo Finance 100 1
|Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 22 1
|Space Weather 117 1
|Лига.нет 12 1
|Nikkei Electronics 78 1
|NDTV.com 3 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
|InfoWorld 56 1
|Hacker News 20 1
|Windowslatest 13 1
|Inquirer 462 1
|TENAA 18 1
|SlashGear 134 1
|Liliputing 33 1
|Digital Trends - Издание 31 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.