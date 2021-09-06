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Индексная книга CNews*
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Router Роутер Маршрутизатор Модем Modem Точка доступа Access Point

Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point


06.09.2021 Три вещи, которые нужно проверить перед покупкой Wi-Fi-роутера
16.06.2021 Где лучше поставить роутер в доме
07.06.2021 Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM
07.04.2021 Вторая жизнь — как еще можно использовать старый роутер
02.12.2020 «Дом.ru» представил новые цены на роутеры и скидки на тарифы
17.11.2020 «Ростелеком» и Huawei представили роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
29.10.2020 TCL расширяет линейку сетевых решений Alcatel и представляет 4G Wi-Fi-роутер Alcatel LINKZONE MW45V
01.10.2020 Mercusys представила новый двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер MR50G. Цена. Фото
21.08.2020 Новый беспроводной модем для «интернета вещей» от EKF
14.07.2020 Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок
19.05.2020 TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6
01.05.2020 Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM
19.03.2020 Nokia анонсировала mesh-маршрутизатор Beacon 6
27.02.2020 «Росэлектроника» разработала спутниковый модем с открытой прошивкой
27.02.2020 Выпущен первый в мире 6-нанометровый процессор с 5G внутри
19.02.2020 Создан первый в мире 5G-модем с топологией 5 нм
13.01.2020 TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh
25.11.2019 D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R
21.11.2019 Самые «дырявые» беспроводные роутеры: рейтинг по результатам тестов
24.09.2019 В России создали автомобильный роутер, предоставляющий интернет до 200 Мбит/с
16.09.2019 TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6
06.09.2019 Huawei представила новый беспроводной маршрутизатор Huawei WiFi Q2 Pro
02.08.2019 Как ускорить домашний Wi-Fi: роутеры 5 ГГц и их преимущества
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи
01.07.2019 Быстрые роутеры для дома: хиты продаж
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO
08.02.2019 D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены
24.01.2019 Huawei представила многорежимный чип для 5G сетей и модем 5G CPE Pro
22.01.2019 7 лучших роутеров с поддержкой 5 ГГц: выбор Zoom
11.01.2019 Asus представила новые мониторы, компьютеры, маршрутизаторы и комплектующие
05.04.2018 D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2
02.04.2018 Zyxel представила в России LTE решения для дачников и туристов
01.12.2017 Лучшие роутеры 2017: выбор ZOOM
14.06.2017 TP-Link представила роутер для дома из премимум-линейки Archer C3150
14.10.2016 TP-Link представит новые сетевые решения для дома и бизнеса
24.12.2015 Mozilla готовится выпустить планшет, роутер и компьютер
22.12.2014 Беспроводной трехдиапазонный маршрутизатор Netgear Nighthawk X6 доступен в России
05.11.2014 Роутер Huawei WS880 — красавец в белом

Публикаций - 1874, упоминаний - 2379

Router упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 260
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 238
Huawei 3222 215
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 181
Samsung Electronics 9333 171
Apple Inc 10683 160
Microsoft Corporation 22497 121
Intel Corporation 11262 100
IBM - International Business Machines Corp 8941 89
Cisco Systems 4720 88
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 61
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 60
Xiaomi 1095 59
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 59
Nvidia Corp 3118 59
Qualcomm Technologies 1639 57
Lenovo Group 2077 56
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 53
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 51
LG Electronics 3372 48
Элемент ГК - Elementec 1523 47
Yandex - Яндекс 5015 44
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 42
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 40
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 37
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 37
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 33
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 29
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 29
Google LLC 10352 27
Meta Platforms - Facebook 4267 27
HP - Hewlett-Packard 3567 26
Amazon Inc - Amazon.com 2650 26
Foxconn - Linksys 103 25
Крок - Croc 1616 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 22
AMD - Advanced Micro Devices 3661 21
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 19
Eltex - Элтекс 88 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 29
Почта России ПАО 1853 24
РЖД - Российские железные дороги 1458 19
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 10
Газпром ПАО 1008 10
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 9
Лента - Сеть розничной торговли 912 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Самолёт ГК 216 8
Альфа-Банк 1476 7
Связной ГК 1190 6
Точка 1820 5
Техносила - СервисТрейд 239 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 4
Шоколадница - сеть кофеен 36 4
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 84 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 3
МосКино - сеть кинотеатров 5 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 3
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 3
Евросеть 1393 3
Май - Российская торговая компания 416 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 2
Роснефть НК 434 2
Ford 386 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 105 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 43 2
X5 Group 709 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 2
Сургутнефтегаз - СНГ 193 2
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 16 2
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 5 2
LEGO 202 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 172
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 123
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 63
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 39
Президент Российской Федерации 3770 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 35
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 33
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 30
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 15
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 14
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 11
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 11
Правительство Москвы 1640 10
Таможня - Таможенная служба 421 9
Счётная палата РФ 628 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 7
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 7
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 6
Администрация Президента РФ 904 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Верховный суд Российской Федерации 709 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 5
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 35
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 6
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
Web development - Веб-разработка 0 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 2
WiMAX Forum 66 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Linux Foundation 167 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 56 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 1198
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 536
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 375
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 360
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 353
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 307
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 302
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 302
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 268
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 261
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 251
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 231
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TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 103
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Linux OS 7669 134
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 109
Microsoft Windows 2000 2856 79
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 70
Apple iOS 6422 69
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 60
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 55
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 45
Microsoft Windows 2104 39
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 33
Microsoft Windows 10 11713 32
Intel Celeron - Серия процессоров 924 32
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 31
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 31
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 26
Google Android 10 195 25
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 25
Apple macOS 1457 24
Microsoft Windows 7 1780 23
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 23
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 165 23
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 23
AMD Mobility Radeon 223 21
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 21
Apple iPad 3663 19
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 18
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 18
Microsoft Office 3247 18
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 16
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 228 16
Mozilla Firefox - браузер 1738 16
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 16
Microsoft Windows XP Home 194 15
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1077 15
Microsoft Windows XP 2291 14
Huawei Mate - серия смартфонов 250 14
Google YouTube - Видеохостинг 2277 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 13
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 13
Путин Владимир 2542 27
Исанин Антон 9365 21
Мельникова Анастасия 197 9
Свердлов Денис 170 5
Вольпе Борис 82 4
Jobs Steve - Джобс Стив 996 3
Галушкин Олег 173 3
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Массух Илья 202 3
Клебанова Юлия 19 3
Чернышенко Дмитрий 320 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 3
Вольфсон Влад 57 2
Лацанич Василь 104 2
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 2
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 2
Евтушенко Олег 126 2
Румянцев Антон 47 2
Кабанов Владимир 174 2
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 2
Сизов Григорий 14 2
Слободин Михаил 56 2
Тарасов Дмитрий 7 2
Шарков Иван 8 2
Бусова Татьяна 4 2
Водясов Алексей 114 2
Жевак Сергей 3 2
Бокова Людмила 80 2
Обухов Александр 18 2
Косилов Михаил 14 2
Климарев Михаил 47 2
Кузьмин Сергей 33 2
Гостев Дмитрий 22 1
Быченко Андрей 0 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Лысенко Эдуард 238 1
Давыдова Ольга 3 1
Хуэй Ван 1 1
Чазов Андрей 19 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 8 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 484
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 373
Россия - РФ - Российская федерация 108428 193
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 169
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 121
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Россия - СФО - Новосибирск 3269 62
Япония 10069 61
Земля - планета Солнечной системы 7427 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 51
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Россия - УФО - Екатеринбург 3060 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 47
Беларусь - Белоруссия 3525 43
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 43
Россия - ПФО - Казань 2085 40
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 37
Азия - Азиатский регион 3803 34
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 27
Россия - ЦФО - Тульская область 965 26
Казахстан - Республика 4467 25
Австралия - Австралийский Союз 2791 20
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 19
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 19
Бразилия - Федеративная Республика 1945 18
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 18
Германия - Федеративная Республика 8903 17
Америка 2011 17
Индия - Республика 4263 16
Африка - Африканский регион 2928 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 15
Швеция - Королевство 2072 14
Южная Корея - Республика 4394 13
Европа 12319 13
Европа Восточная 2927 12
Россия - УФО - Свердловская область 1102 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 12
Таиланд - Королевство 671 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 658
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 273
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 191
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 137
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 102
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 57
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 51
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 49
Ergonomics - Эргономика 840 38
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 38
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 37
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 28
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 28
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 27
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 25
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 24
Юриспруденция 1629 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 17
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 17
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 15
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 11
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 10
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 9
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 8
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 7
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 7
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 7
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 5
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
CNews - ZOOM.CNews 1609 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 10
Thomson Reuters - Рейтер 5731 10
Коммерсантъ - Издательский дом 888 10
91Mobiles 590 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 6
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GSM Arena 57 3
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The Register 1286 2
Reddit 221 2
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The Verge - Издание 482 1
TechSpot 31 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
Yahoo Finance 100 1
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Space Weather 117 1
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Nikkei Electronics 78 1
NDTV.com 3 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 20
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 8
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 3
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 37 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
CSU - Cal State - California State University - Университета штата Калифорния 8 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 13 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 8
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Defcon 39 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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