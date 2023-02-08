Роутеры НПП «Исток» получили статус ТОРП

Сервисные роутеры производства НПП «Исток» им. Шокина (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Устройства предназначены для создания информационной инфраструктуры, работают под управлением процессора «Байкал BE-T1000», а их программное обеспечение является полностью отечественной разработкой.

Сервисные маршрутизаторы предназначены для агрегации и обработки информации в небольших организациях или государственных учреждениях с численностью сотрудников до 50 человек. Конструкция устройств позволяет изменять функциональность роутеров под нужды конкретного заказчика. За счет замены или добавления сетевых модулей может быть увеличена портовая емкость маршрутизатора, расширен набор сетевых интерфейсов и технологий, таких как Wi-Fi, LoRa или TDM.

Маршрутизатор может быть оснащен функциональностью PoE (Power over Ethernet), с помощью которой происходит одновременная передача данных и электропитания подключенного устройства. Это дает возможность развернуть систему видеонаблюдения и организовать доступ к IP-телефонии в рамках одного устройства. Серийный выпуск устройств ведется с 2022 г.

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«Сервисные роутеры «Истока» – это новое поколение российского телекоммуникационного оборудования для сетей уровня доступа и агрегации корпоративного класса. Устройства имеют большое количество современных коммуникационных интерфейсов как проводных, так и беспроводных, что позволяет создавать качественную доверенную ИТ-инфраструктуру. Присвоение статуса ТОРП позволит нам конкурировать как с зарубежными, так и с российскими производителями в рамках закупок, проводимых государственными заказчиками и компаниями с государственным участием. Программное обеспечение и аппаратная платформа сервисных маршрутизаторов постоянно обновляются в соответствии с запросами рынка», – отметил начальник научно-технического центра НПП «Исток» им. Шокина» Андрей Тюрин.