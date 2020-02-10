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Intel Pentium M
Серия микропроцессоров



10.02.2020 «Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал» 1
28.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 1
05.11.2017 Четверть века с линейкой ноутбуков ThinkPad: прошлое, настоящее, будущее 1
04.01.2016 На процессорах «Байкал» начнут выпускать компьютеры для поездов и самолетов 1
19.05.2011 iPad кардинально повлиял на планы Intel 1
16.09.2010 Из-за дефицита грузчиков-людей японцы создали андроида 1
27.08.2008 Intel Centrino 2: стоит ли гнаться 1
25.07.2008 Ноутбук за треть цены: Eee PC и не только 2
06.03.2008 На CeBIT показали «автомобиль без водителя». ФОТО 1
04.12.2007 Брэнды и технологии – интересные факты из жизни ноутбуков 1
03.10.2007 Хиты продаж ноутбуков: летняя жара 1
16.07.2007 Intel отбирает детский ноутбук у AMD 1
10.05.2007 Ubuntu Linux станет мобильным 1
25.04.2007 Intel: 2-ядерные процессоры подешевели до 40% 1
16.04.2007 Мартовские новинки рынка UMPC 1
30.03.2007 HP выпустил новую модель бюджетного ноутбука 1
06.03.2007 Samsung Q1P: ультратонкий ПК c Windows Vista 1
28.02.2007 Продажи ноутбуков - метаморфозы начала года 1
01.02.2007 Девять советов по выбору ноутбука 1
29.01.2007 Итоговые хиты продаж ноутбуков 1
24.01.2007 Ноутбуки для экстремалов: новый российский вендор 1
23.01.2007 Desten выпустил защищённые ноутбуки CyberBook 1
19.01.2007 «Е-Консалтинг» выиграла три тендера ГМА «Борисполь» 1
17.07.2006 Ноутбуки: хиты продаж мая 4
07.07.2006 Какими бывают ноутбуки: мультимедийные 1
07.07.2006 Какими бывают ноутбуки: тонкие и легкие 4
07.07.2006 Какими бывают ноутбуки: планшетные ПК 1
29.06.2006 Ноутбук изнутри - из чего состоит мобильный компьютер 1
26.06.2006 Топ-5: Лучшие легкие ноутбуки в России 3
30.05.2006 Ноутбуки: хиты продаж апреля 4
26.05.2006 Какими бывают ноутбуки: UMPC (ультрамобильные ПК) 1
19.05.2006 Toshiba Tecra M4 - Tablet PC с сюрпризом 1
16.05.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших эксклюзивных ноутбуков 1
25.04.2006 Ноутбуки: хиты продаж марта 2
07.04.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших ноутбуков CeBIT 1
27.03.2006 Ноутбуки: хиты продаж февраля 7
02.03.2006 Подарки к 8 Марта - ноутбуки и мобильники 3
01.03.2006 Lenovo выпустила компьютеры под собственной маркой 1
01.03.2006 Ноутбуки: хиты продаж января 7
22.02.2006 Fastwel расширила линейку процессорных плат для работы в экстремальных условиях 2

Публикаций - 46, упоминаний - 72

Intel Pentium M упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4692 22
Lenovo Group 1714 2
Apple Inc - Эппл Рус 8155 2
Nvidia Corp 2204 2
IBM 4010 2
Samsung Electronics 6204 2
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 193 2
AMD - Advanced Micro Devices 1864 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Fastwel - Фаствел 16 1
STMicroelectronics 125 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1347 1
Oracle Corporation 3690 1
Газпром ПАО 561 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Калининградгазприборавтоматика 1 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 186 1
МКС - Международная космическая станция 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 882 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7765 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4093 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5874 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 952 4
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 71 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 758 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 659 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 113 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1849 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1634 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2584 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 584 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 336 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1510 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1254 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 201 1
Linux OS 4621 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 180 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 727 2
Nvidia GeForce GTX 2247 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 310 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 46 2
Microsoft Windows 10 7297 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 158 1
Symantec Endpoint Protection - SEP 19 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 285 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 219 1
Microsoft DirectX 432 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 125 1
Ксенин Алекс 116 5
Евдокимов Андрей 55 1
Россия - Российская федерация - РФ 62143 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16099 1
Япония 3280 1
США - Нью-Йорк 1247 1
TG Daily 98 1
Industrie Forum Design Award 2 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 832496, в очереди разбора - 735689.
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