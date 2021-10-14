Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
AMD ARM Cortex A
Серия микропроцессоров
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Публикаций - 383, упоминаний - 552
AMD ARM Cortex A упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews Analytics 1988 2
|Microsoft Research 93 1
|PCMark 73 1
|NPD Group 80 1
|ЭЛАС НПО 6 1
|TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
|University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756578, в очереди разбора - 660268.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756578, в очереди разбора - 660268.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru