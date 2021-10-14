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AMD ARM Cortex A
Серия микропроцессоров


14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
14.10.2021 Сердце флагмана: самые мощные мобильные процессоры 2021 года 6
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 1
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 2
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 2
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 2
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 2
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 2
30.07.2021 ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 1
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 2
08.07.2021 «Убийца флагманов» пойман на обмане нового типа. OnePlus на тестах занижает производительность смартфонов 1
22.06.2021 В России выпущен бюджетный смартфон realme C25 2
21.06.2021 Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу в России 2
18.06.2021 Выпущен «убийца» самого маленького Raspberry Pi Zero, но гораздо мощнее и всего за $15 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 2
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
22.04.2021 Обзор смартфона BQ Aurora 6430L 2
09.04.2021 Nokia отказалась от всех старых смартфонов в пользу совершенно нового модельного ряда. Цены в России 2
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 1
16.03.2021 Создатели прямого конкурента iOS и Android выпускают мощный планшет. Видео 1
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов 1
24.02.2021 Главный конкурент Xiaomi создал дешевый смартфон, который «может работать полтора месяца». Видео 1
20.02.2021 В России появился супердешевый смартфон Samsung с огромной батареей. Видео 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 2
15.02.2021 Samsung выпустила «монстра» – дешевый смартфон с космической батареей и флагманским процессором. Видео 2
10.02.2021 В России начинаются продажи сверхживучего смартфона с гигантской батареей. Цена 1
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux 1
12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена 1
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 2
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal 1
30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал» 3
24.11.2020 Россияне выпустили смартфон с гигантским экраном. Цена 1
19.11.2020 Началось массовое производство смартфона на Debian Linux «для параноиков» 1
13.11.2020 Samsung сделал пятинанометровый процессор, чтобы не отставать от Apple 3
05.11.2020 В мире смартфонов грядет революция – крупнейшие вендоры готовятся отказаться от американских чипов 1

Публикаций - 383, упоминаний - 552

AMD ARM Cortex A упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5633 88
Xiaomi 904 43
Google LLC 7128 38
Apple Inc - Эппл Рус 7680 26
Mali 54 25
Huawei 2726 24
Microsoft Corporation 11017 23
MediaTek 314 19
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 19
Qualcomm Technologies 1001 17
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 16
OPPO Electronics 222 15
Intel Corporation 4152 13
Realme 79 11
Lenovo Group 1636 9
NXP Freescale Semiconductor 96 7
AMD - Advanced Micro Devices 1664 7
Nvidia Corp 2011 7
Edelweiss - Эдельвейс 29 6
Базальт СПО 206 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 6
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 34 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
Meizu 121 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Raspberry Pi Foundation - RPF 17 5
ZTE Corporation 549 4
Lenovo Motorola 996 4
Huawei HiSilicon Technologies 30 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 4
Shenzhen Xunlong Software 6 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 4
Facebook 3765 4
3Q 38 4
HTC Corporation 1185 3
Т-Платформы 272 3
LG Electronics 1832 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Harman Kardon 164 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
TÜV Rheinland Group 63 3
Kickstarter 95 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта России ПАО 1570 1
Связной ГК 877 1
AliExpress 275 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Евросеть 883 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Вотрон 16 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
TripAdvisor 33 1
Porsche Design GmbH 12 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 3
Правительство РФ 2200 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 2
Роснано 456 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California 3 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Роспром - Федеральное агентство по промышленности 11 1
Президент США 105 1
Правительство Московской области 48 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 15 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 29 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 195
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 175
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 155
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 133
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 88
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 83
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 63
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 51
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 47
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 45
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 43
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 32
USB Type-C - USB-C 901 30
ARM64 - Архитектура процессора 1017 29
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 26
USB OTG - On-The-Go 93 21
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 19
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 191 18
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 204 16
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 16
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 698 15
DDR - Double data rate 1066 14
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 14
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 13
ARMv8 - Архитектура процессора 60 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 13
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 432 12
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 99 11
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 11
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 11
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 10
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 10
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 9
Smartphone - Смартфон 773 9
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 9
3G - Стандарт мобильной связи 3709 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 8
Google Android 10750 186
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 70
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 62
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 45
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 39
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 37
Samsung Galaxy Note 558 33
Google Play - Google Store - Android Market 2515 30
Nvidia GeForce GTX 2054 27
Linux OS 4243 26
Huawei Mate - серия смартфонов 183 25
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 25
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 25
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 24
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 23
Apple iOS 5741 22
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 22
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 22
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 21
Google Android 10 172 20
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 19
Microsoft Windows 10 6612 19
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 16
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 16
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 82 15
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 15
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 14
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 653 14
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 14
Microsoft Windows Phone OS 1472 13
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 13
Samsung Electronics TouchWiz 167 13
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 12
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 11
Corning Gorilla Glass 496 11
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 11
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 11
MediaTek Helio G - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 43 11
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 11
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 109 11
Евдокимов Андрей 54 11
Upton Eben - Аптон Эбен 4 3
Опанасенко Всеволод 100 2
Данилова Марина 7 2
Трухманов Александр 7 2
Ефанова Людмила 7 2
Кузнецова Светлана 7 2
Чугунова Тамара 7 2
Адамов Андрей 7 2
Борисов Юрий 91 2
Махсон Михаил 13 2
Титов Борис 27 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Одинцов Дмитрий 83 2
Braben David - Брэбен Дэвид 4 2
Шабурин Hиколай 7 2
Безруков Андрей 26 2
Петросов Владимир 7 2
Яфраков Михаил 7 2
Liu Albert - Лю Альберт 4 1
Петричкович Ярослав 10 1
Тимофеев Олег 3 1
Иванченко Сергей 3 1
Покровский Иван 46 1
Kocher Paul - Кочер Пол 1 1
Солохина Татьяна 1 1
Коган Алексей 2 1
Кононов Станислав 2 1
Browne Thom - Браун Том 2 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
Frumusanu Andrei - Фрумусану Андрей 3 1
Рустамов Рустам 169 1
Сизов Григорий 13 1
Осеевский Михаил 221 1
Носков Константин 201 1
Зайцев Михаил 145 1
Белоусов Андрей 53 1
Эйгес Павел 66 1
Смирнов Алексей 142 1
Lin James - Лин Джеймс 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 152
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 19
Индия - Республика 2161 18
Европа 3730 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 11
Япония 2760 10
Германия - Федеративная Республика 3614 9
Китай - Тайвань 589 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 4
Франция - Французская Республика 2112 4
Великобритания - Кембридж 69 3
Индонезия - Республика 384 2
Восточная Европа 1669 2
Италия - Итальянская Республика 1371 2
Беларусь - Белоруссия 2081 2
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 1
Камерун - Республика 25 1
Союз Мьянма - Республика 47 1
Германия - Ганновер 68 1
Гана - Республика 35 1
Турция - Стамбул 51 1
Китай - Пекин 319 1
Россия - Крайний Север 93 1
Египет - Арабская Республика 366 1
Германия - Берлин 355 1
Иран - Исламская Республика Иран 374 1
Малайзия 339 1
США - Сан-Франциско 689 1
Германия - Мюнхен 167 1
Испания - Барселона 529 1
Испания - Королевство 1248 1
Украина 3347 1
Великобритания - Лондон 816 1
Канада 1294 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
КПД - Коэффициент полезного действия 63 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 1
Русский язык 970 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 37
Wikipedia - Википедия 274 4
GizChina - Издание 40 4
GizmoChina 77 3
GSM Arena 54 3
NYT - The New York Times 505 2
КиноПоиск - Портал о кино 118 2
Liliputing 27 2
SlashGear 131 2
TechSpot 22 2
The Korea Herald 25 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
CNX Software 4 1
Mobiltelefon 1 1
Android Authority 33 1
91Mobiles 7 1
Xiaomishka 3 1
CNMO 1 1
SlashLeaks 10 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
PhoneArena 68 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
WCCFTech - Издание 32 1
CNews Analytics 1988 2
Microsoft Research 93 1
PCMark 73 1
NPD Group 80 1
ЭЛАС НПО 6 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 5 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 3 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 12
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 4
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 1
CeBIT 84 1
Samsung Unpacked 19 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Samsung Galaxy Unpacked 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756578, в очереди разбора - 660268.
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