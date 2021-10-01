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D-Link


01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
08.07.2021 D-Link представила новый промышленный гигабитный коммутатор DIS-100G-8W 1
29.05.2021 Доступные 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
26.05.2021 Компания D-Link расширяет линейку медиаконвертеров Gigabit Ethernet 1
20.02.2021 D-Link представила облачную камеру DCS-8325LH. Цена 1
14.01.2021 Компания, которую Мацоцкий забрал с собой из IBS, без боя забрала обслуживание АИС ФНС за 2 миллиарда 1
05.01.2021 D-Link представила защищенную точку доступа AC1300 Wave 2 DWL-8720AP. Цена 1
28.10.2020 D-Link представила новый PoE-коммутатор DES-1009MP с повышенным бюджетом мощности 1
02.10.2020 X-Com построила систему видеонаблюдения в компании «Ямалдорстрой» 1
21.08.2020 Продажи сетевого оборудования: итоги полугодия и июля 2020 года 1
23.07.2020 D-Link представила новый промышленный медиаконвертер DIS-M100G-SW 2
05.06.2020 Выбираем 4G роутер для дачи и поездок 1
01.05.2020 Лучшие 4G роутеры для дачи: выбор ZOOM 1
06.04.2020 Дыра в ОС на базе Linux оставила беззащитными миллионы роутеров Asus, D-Link и Linksys 1
11.03.2020 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615 3
26.12.2019 D-Link начала российские поставки AC1750 Wave 2 точки доступа DAP-2680 2
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс 1
25.11.2019 D-Link представила беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2750U/R 1
09.10.2019 В роутерах D-Link найдена критическая «дыра». Производитель не желает ее исправлять 2
07.10.2019 D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP 1
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 2
30.08.2019 Ускоряем домашнюю сеть: как работают системы Mesh? 1
29.07.2019 D-Link представила новые беспроводные маршрутизаторы AC1200 для операторов связи 1
08.07.2019 Знаменитый производитель «железа» D-Link проведет 10 лет под пристальной слежкой властей США 6
01.07.2019 Быстрые роутеры для дома: хиты продаж 3
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 2
08.02.2019 D-Link представила 2-диапазонные маршрутизаторы AC1200 Wave 2. Цены 2
10.01.2019 D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома» 3
13.12.2018 D-Link добавила в своих роутерах модуль контент-фильтрации SkyDNS 2
12.12.2018 D-Link представила новые корпоративные IP-телефоны 2
27.11.2018 D-Link начала российские продажи гигабитного PoE-коммутатора DGS-1010MP 1
16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE 1
04.10.2018 Интегрированная ИБ: смешать и взбалтывать 1
01.10.2018 D-Link представила промышленные коммутаторы DIS-100G. Цены 2
19.09.2018 D-Link представила новую версию двухдиапазонной точки доступа DWL-6610AP 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 2
21.08.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные коммутаторы DGS-3000 2
14.08.2018 D-Link начала российские продажи IP АТС N8000 Asterisk Edition 3
08.08.2018 Найден легкий способ «ломать» Linux-системы. Закрыть «дыру» в ядре невозможно 1
25.07.2018 «Смарт-софт» выпустила новую версию Traffic Inspector Next Generation 2

Публикаций - 189, упоминаний - 310

D-Link упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Merlion - Мерлион 273 6
Samsung Electronics 5651 5
Google LLC 7144 4
Cisco Systems 2038 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Microsoft Corporation 11060 3
SEC Consult Services 929 3
Apple Inc - Эппл Рус 7692 3
IBM 3537 3
TP-Link 158 3
Xiaomi 904 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1211 2
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Merlion iRU - Деловой офис 66 2
Linksys 39 2
SkyDNS - СкайДНС 17 2
TRENDnet 49 2
MikroTik 14 2
Smart-Soft - Смарт-Софт 43 2
Монитор безопасности 69 2
Samsung Techwin 6 2
Verysell - Верисел 91 2
Intel Corporation 4169 2
Lenovo Group 1636 2
Blacktech - Хакерская группировка 2 1
Netgear 163 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Акадо Екатеринбург 23 1
Merlion Бюрократ 21 1
Merlion Engineering 10 1
IXIA 13 1
NetPolice Solutions - ЦАИР - Центр анализа интернет-ресурсов 11 1
Mercusys 3 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 18 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Крок Поволжье 1 1
Zelax - Зелакс 42 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство РФ 2201 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 80 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 43
Web Interface - Веб-интерфейс 177 42
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 32
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 28
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 26
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 136 20
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 17
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 307 15
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 14
PoE - Power over Ethernet 275 14
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 13
Gigabit Ethernet 357 13
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 10
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 9
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 282 8
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 8
IPv6 - Internet Protocol version 6 210 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 8
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 6
3G - Стандарт мобильной связи 3723 6
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 5
MLD Snooping - Multicast Listener Query 10 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 5
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 39 5
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 55 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 5
IEEE - 802.3az Energy Efficient Ethernet 21 5
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 118 5
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 4
Apple iOS 5741 12
Google Android 10750 11
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 10
Яндекс.DNS 16 7
Apple Mac 1456 6
D-Link LBD - Loopback Detection 21 5
D-Link Assistant 7 5
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 10 5
Linux OS 4253 4
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 62 3
Java - Язык программирования 1175 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
ZyXEL Keenetic 17 3
D-Link DSL - Серия маршрутизаторов 3 3
D-Link ISM VLAN 7 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
Apple iPad 3263 2
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 55 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Microsoft Lync 272 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 2
DWR - Java библиотека 2 2
Fortinet FortiGuard Labs 44 2
D-Link Network Assistant 6 2
D-Link AC - серия маршрутизаторов 7 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
UDPXY 3 2
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 9 2
Smart-Soft Traffic Inspector Next Generation 37 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 2
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 11 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
D-Link DIS - серия коммутаторов 4 2
IBM Carbon Black 1 1
Squid 14 1
Google Assistant DCH-S 1 1
Fortinet FortiCloud 2 1
Автоматика Круиз-К 3 1
Cisco NAC - Cisco Network Admission Control 6 1
Мельникова Анастасия 166 2
Водясов Алексей 97 1
Родионов Михаил 40 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Sarno Joe - Сарно Джо 7 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 1 1
Поликарпов Иван 6 1
Махмудов Марат 1 1
Зимин Алексей 1 1
Корнилов Денис 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Россия - Рязань 353 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 4
Украина 3361 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Казахстан - Республика 2627 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Индия - Республика 2169 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Испания - Барселона 536 1
Европа 3745 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 403 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Астрахань 240 1
Великобритания - Кембридж 69 1
Восточная Азия 27 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - Махачкала 114 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 17
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Electronista 139 1
IDC - International Data Corporation 2713 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
Tolly Group 6 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Fortinet Security Day 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
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