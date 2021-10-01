Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
D-Link
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 189, упоминаний - 310
D-Link упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мельникова Анастасия 166 2
|Водясов Алексей 97 1
|Родионов Михаил 40 1
|Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
|Sarno Joe - Сарно Джо 7 1
|Cassini Filippo - Кассини Филиппо 1 1
|Поликарпов Иван 6 1
|Махмудов Марат 1 1
|Зимин Алексей 1 1
|Корнилов Денис 1 1
|IDC - International Data Corporation 2713 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
|Tolly Group 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru