Разделы

Телеком Проводная связь
|

D-Link представила новые конфигурируемые гигабитные коммутаторы DGS-1026P, DGS-1018P и DGS-1010P

Компания D-Link представила новые конфигурируемые коммутаторы DGS-1026P, DGS-1018P, DGS-1010P с увеличенной дальностью PoE до 250 метров и DIP-переключателями для быстрого выбора наиболее востребованных режимов работы.

Новинки рекомендованы для применения в системах видеонаблюдения бюджетных и коммерческих предприятий, медицинских, образовательных и муниципальных учреждений, гостиничных и складских комплексов для подключения PoE-устройств в удаленных местах с отсутствием доступа к электропитанию. Новые коммутаторы характеризуются оптимальным соотношением функциональных характеристик и стоимости, позволяют сократить расходы на создание и эксплуатацию сети, обеспечивают простоту и удобство настройки.

Режимы работы DIP-переключателей новых коммутаторов: Flow Control – включение функции управления потоком; Port Isolation & Storm Control – активация защиты от широковещательного шторма и аппаратная изоляция выделенных портов; Extend – увеличение дальности передачи PoE на выделенных портах до 250 метров; PD-Alive – восстановление работы, не отвечающего на запросы PoE-оборудования (для DGS-1026P и DGS-1018P).

Основные характеристики DGS-1026P, DGS-1018P, DGS-1010P:

Порты Gigabit Ethernet с поддержкой IEEE 802.3af/at PoE до 30 Вт на порт.

Uplink-порты SFP для подключения к магистрали сети или серверу видеонаблюдения.

Поддержка приоритизации трафика QoS c возможностью классификации пакетов по 8 очередям приоритетов на основе 802.1p.

Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров?
Импортонезависимость

Интеллектуальные вентиляторы коммутаторов DGS-1026P и DGS-1018P с регулировкой скорости в зависимости от температуры позволяют минимизировать энергопотребление и шумовое воздействие.

Мониторинг питания PoE за счет LED-индикации на лицевой панели.

Соответствие стандарту энергоэффективности Ethernet IEEE 802.3az.

«Диасофт» предложил альтернативу проприетарным интеграционным шинам — платформу Digital Q.Integration
Цифровизация

Простота установки и эксплуатации.

Новые коммутаторы доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DGS-1026P – $354, DGS-1018P – $261, DGS-1010P – $150.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

«Диасофт» предложил альтернативу проприетарным интеграционным шинам — платформу Digital Q.Integration

В Кремле назвали необходимыми меры по отключению мобильного интернета

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

В России резко подорожают сотовая связь и интернет. Но россиянам это понравится, раньше было хуже

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще