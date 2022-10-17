В России появились защищенные маршрутизаторы на самых первых «Байкалах»
«Ростех» создал защищенные роутеры на базе российского процессора «Байкал» с модульной конструкцией и возможностью оптимизации под каждого конкретного заказчика. Устройства разработаны и собираются в России, рассчитаны на работу в небольших компаниях численностью штата до 50 человек. Первая партия составила 2000 экземпляров, до конца 2022 г. будет выпущено еще 3000 шт.
Защищенные отечественные роутеры
Госкорпорация «Ростех» сообщила CNews о начале производства российских роутеров для защищенной информационной структуры. Над устройствами работали специалисты входящего в «Ростех» холдинга «Росэлектроника».
Новые маршрутизаторы выпускаются на территории России и собираются на базе отечественного процессора линейки «Байкал». Одна из особенностей новинок – это их модульная конструкция, за счет чего достигается возможность кастомизации устройства под конкретного заказчика.
Роутеры «Ростеха» рассчитаны на использование в первую очередь в компаниях, представляющих сегмент малого бизнеса. Они подойдут для организаций с численностью персонала не более 50 человек.
На вопрос CNews, есть ли первые заказчики, заинтересовавшиеся новшеством «Росэлектроники», представители «Ростеха» на момент публикации материала ответить не смогли.
Технические конкурентные преимущества
В число особенностей роутеров входит поддержка технологии PoE (Power over Ethernet), за счет которой достигается передача по витой паре не только информации, но и электроэнергии. По словам разработчиков, поддержка PoE в маршрутизаторах реализована для быстрой организации, например, системы видеонаблюдения без необходимости поиска розеток для питания камер.
Модульная конструкция рассчитана на подключение, к примеру, жесткого диска, который мог бы использоваться, в том числе, в связке с видеокамерами в системе наблюдения или в качестве хранилища. Также она позволяет подключить различные модули расширения «для получения дополнительных сетевых интерфейсов и функций передачи данных», сообщили CNews в «Ростехе».
Первый пошел
Новые роутеры «Ростеха» – это детище АО «НПП "Исток"» из контура «Росэлектроники». По словам главы научно-технического центра предприятия Андрея Тюрина, к настоящему времени с конвейера сошло 2000 маршрутизаторов.
Останавливаться на этом в компании не намерены. В течение ближайших двух с половиной месяцев, до конца 2022 г., «Исток» выпустит еще 3000 устройств.
Планы на 2023 г. в компании не сообщили, отметив лишь, что в будущем ожидается расширение линейки выпускаемого оборудования, в том числе за счет начала выпуска граничных маршрутизаторов.
Импортонезависимость может сыграть злую шутку
Каждый новый роутер «Ростеха» строится на российском процессоре BE-T1000 серии «Байкал. Он также известен под названием «Т1».
BE-T1000 – это самый первый процессор компании «Байкал электроникс». Он построен на архитектуре MIPS и рассчитан на производство по нормам 28 мм. CPU был разработан в конце 2014 г. при непосредственном участии Минпромторга и отправлен на конвейер в 2015 г. Процессор создавался с привлечением средств Минпромторга и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций частных компаний. Конкретная сумма вложений в проект не раскрывалась.
Внутри Baikal-Т1 расположились два суперскалярных ядра P5600 MIPS 32 r5 на частоте до 1,2 ГГц. В наличии кэш L2 объемом 1 МБ, контроллер оперативной памяти DDR3-1600, а также поддержка 10Gb Ethernet, 1Gb Ethernet и контроллер PCIe Gen.3 х4. Заявленное энергопотребление процессора составляет менее 5Вт, а сам он выполнен в корпусе размерами 25х25 мм.
Стремление «Ростеха» отказаться от использования импортных CPU в пользу отечественного решения может в итоге отрицательно сказаться на объемах выпуска маршрутизаторов. В России на октябрь 2022 г. не существовало ни одного завода, способного производить 28-нанометровые микросхемы – выпуск своих CPU компания «Байкал электроникс» заказывала у тайваньской TSMC, крупнейшего мирового производителя чипов. С конца февраля 2022 г. TSMC отказывается обслуживать российских клиентов, в том числе «Байкал электроникс» и МЦСТ – разработчика процессоров «Эльбрус».
На вопрос CNews о возможном дефиците CPU и количестве закупленных BE-T1000 представители «Ростеха» и «Байкал-электроникс» к моменту выхода материала ответить не смогли.
Также пока нет данных о степени локализации новых роутеров «Ростеха», то есть о процентном соотношении отечественных комплектующих к иностранным.