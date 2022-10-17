В России появились защищенные маршрутизаторы на самых первых «Байкалах»

«Ростех» создал защищенные роутеры на базе российского процессора «Байкал» с модульной конструкцией и возможностью оптимизации под каждого конкретного заказчика. Устройства разработаны и собираются в России, рассчитаны на работу в небольших компаниях численностью штата до 50 человек. Первая партия составила 2000 экземпляров, до конца 2022 г. будет выпущено еще 3000 шт.

Защищенные отечественные роутеры

Госкорпорация «Ростех» сообщила CNews о начале производства российских роутеров для защищенной информационной структуры. Над устройствами работали специалисты входящего в «Ростех» холдинга «Росэлектроника».

Новые маршрутизаторы выпускаются на территории России и собираются на базе отечественного процессора линейки «Байкал». Одна из особенностей новинок – это их модульная конструкция, за счет чего достигается возможность кастомизации устройства под конкретного заказчика.

Роутеры «Ростеха» рассчитаны на использование в первую очередь в компаниях, представляющих сегмент малого бизнеса. Они подойдут для организаций с численностью персонала не более 50 человек.

Первые серийные образцы маршрутизаторов

На вопрос CNews, есть ли первые заказчики, заинтересовавшиеся новшеством «Росэлектроники», представители «Ростеха» на момент публикации материала ответить не смогли.

Технические конкурентные преимущества

В число особенностей роутеров входит поддержка технологии PoE (Power over Ethernet), за счет которой достигается передача по витой паре не только информации, но и электроэнергии. По словам разработчиков, поддержка PoE в маршрутизаторах реализована для быстрой организации, например, системы видеонаблюдения без необходимости поиска розеток для питания камер.

Модульная конструкция рассчитана на подключение, к примеру, жесткого диска, который мог бы использоваться, в том числе, в связке с видеокамерами в системе наблюдения или в качестве хранилища. Также она позволяет подключить различные модули расширения «для получения дополнительных сетевых интерфейсов и функций передачи данных», сообщили CNews в «Ростехе».

Первый пошел

Новые роутеры «Ростеха» – это детище АО «НПП "Исток"» из контура «Росэлектроники». По словам главы научно-технического центра предприятия Андрея Тюрина, к настоящему времени с конвейера сошло 2000 маршрутизаторов.

Останавливаться на этом в компании не намерены. В течение ближайших двух с половиной месяцев, до конца 2022 г., «Исток» выпустит еще 3000 устройств.

Планы на 2023 г. в компании не сообщили, отметив лишь, что в будущем ожидается расширение линейки выпускаемого оборудования, в том числе за счет начала выпуска граничных маршрутизаторов.

Импортонезависимость может сыграть злую шутку

Каждый новый роутер «Ростеха» строится на российском процессоре BE-T1000 серии «Байкал. Он также известен под названием «Т1».

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BE-T1000 – это самый первый процессор компании «Байкал электроникс». Он построен на архитектуре MIPS и рассчитан на производство по нормам 28 мм. CPU был разработан в конце 2014 г. при непосредственном участии Минпромторга и отправлен на конвейер в 2015 г. Процессор создавался с привлечением средств Минпромторга и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций частных компаний. Конкретная сумма вложений в проект не раскрывалась.

Внутри Baikal-Т1 расположились два суперскалярных ядра P5600 MIPS 32 r5 на частоте до 1,2 ГГц. В наличии кэш L2 объемом 1 МБ, контроллер оперативной памяти DDR3-1600, а также поддержка 10Gb Ethernet, 1Gb Ethernet и контроллер PCIe Gen.3 х4. Заявленное энергопотребление процессора составляет менее 5Вт, а сам он выполнен в корпусе размерами 25х25 мм.

Кремниевое «сердце» новых роутеров

Стремление «Ростеха» отказаться от использования импортных CPU в пользу отечественного решения может в итоге отрицательно сказаться на объемах выпуска маршрутизаторов. В России на октябрь 2022 г. не существовало ни одного завода, способного производить 28-нанометровые микросхемы – выпуск своих CPU компания «Байкал электроникс» заказывала у тайваньской TSMC, крупнейшего мирового производителя чипов. С конца февраля 2022 г. TSMC отказывается обслуживать российских клиентов, в том числе «Байкал электроникс» и МЦСТ – разработчика процессоров «Эльбрус».

На вопрос CNews о возможном дефиците CPU и количестве закупленных BE-T1000 представители «Ростеха» и «Байкал-электроникс» к моменту выхода материала ответить не смогли.

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Также пока нет данных о степени локализации новых роутеров «Ростеха», то есть о процентном соотношении отечественных комплектующих к иностранным.