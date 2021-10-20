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20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 1
15.10.2021 Yadro присоединилась к международному сообществу Open Compute Project 1
30.09.2021 Стартап Brandquad привлек финансирование от Skolkovo Ventures и BPI France для наращивания международного присутствия и открытия R&D центра во Франции 1
29.09.2021 Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы 2
17.09.2021 Власти предложили госкомпаниям импортозаместить ПО для интернета вещей, робототехники и распознавания лиц 1
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM 1
11.08.2021 Lenovo объявила о рекордной прибыли во втором квартале 2021 1
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 1
16.07.2021 «АТБ Электроника» выпустила каталог ОЕМ-оборудования интернета вещей 1
30.06.2021 IVA Technologies представила IVA MCU v.10 1
09.06.2021 «Ситроникс» начала выпуск серверов на Intel Xeon и хочет «разогнаться» до 30 тыс. штук в год 1
07.06.2021 Производитель «СКАЛА-Р» выделен в самостоятельный бизнес 1
01.06.2021 «Свеза» запускает портал инноваций 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 1
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет 1
20.05.2021 Выпущена версия мессенджера IVA Connect Desktop для ОС Astra Linux 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
09.04.2021 Х5ID «сшил» приложения сетей и сервисов Х5 1
06.04.2021 Сяо Хайцзюнь, Huawei: Цифровизация увеличивает прибыль даже в компаниях, не делающих ИТ приоритетом 1
05.04.2021 НТЦ «Хайтэк» инвестирует в создание систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей 1
18.03.2021 VDI СКАЛА-Р ВРМ доступно для ПК с процессорной архитектурой «Эльбрус» 1
16.03.2021 Аналитическая платформа Dataplan компании NGR Softlab включена в Реестр отечественного ПО 1
09.03.2021 В Nokia массовые увольнения, которые она тщательно скрывает. На улицу выставлены больше 10 тыс. человек 1
25.02.2021 Два резидента Сколково разработали сканер документов нового поколения 1
22.02.2021 Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке 1
08.02.2021 Fort Ross Ventures инвестировал $10 млн для облачной платформы Rescale на раунде C 1
04.02.2021 В компании «Сименс» сменился президент 1
27.01.2021 Qrator Labs поможет защитить от DDoS-атак клиентов дата-центра Oxygen 1
22.01.2021 Бренд Honor представил новую стратегию развития 1
11.12.2020 Исследователи Facebook назвали алгоритм NtechLab по распознаванию deepfake самым устойчивым к атакам 1
01.12.2020 TP-Link включена в список «нишевых игроков» по результатам исследования Gartner 2020 Magic Quadrant для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям 1
26.11.2020 IBM выгонит на улицу 10 тысяч человек на фоне раскола компании 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
16.11.2020 Дмитрий Панфилов, ICL Services: В системной интеграции важно создавать сквозные процессы с вендорами и дистрибьюторами 1
06.11.2020 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города» 1
05.11.2020 «Сибур» одним из первых в мире внедрил систему цифрового моделирования в нефтехимическое производство 1
02.11.2020 ГК Softline приобретает бизнес ГК «Аплана» по аутсорсингу разработки ПО 1
20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике 1
16.10.2020 Китай бьет рекорды закупок иностранных микросхем назло запретам США 1

Публикаций - 419, упоминаний - 483

RnD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 41
Huawei 2727 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 24
Samsung Electronics 5641 20
Intel Corporation 4158 20
Google LLC 7135 19
Ростех - Ростехнологии 2230 18
IBM 3530 16
Apple Inc - Эппл Рус 7685 15
Amazon Inc - Amazon.com 1469 14
Yandex - Яндекс 4100 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 12
SAP SE 3208 12
VK - Mail.ru Group 2482 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 10
Nokia Corporation 2424 9
Qualcomm Technologies 1001 8
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 8
3728 8
VMware 1829 8
Facebook 3765 8
Cisco Systems 2037 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 7
Крок 1219 7
Dell EMC 2393 7
Ланит ГК 1155 7
Oracle Corporation 3333 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 6
Микрон - Micron 365 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
AMD - Advanced Micro Devices 1664 6
Ericsson 856 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 5
HP Inc. 2901 5
Alibaba Group 298 5
Abbyy 793 5
КНС Групп - Yadro 124 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
ZTE Corporation 549 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 8
Альфа-Банк 1123 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 6
X5 Group 599 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 5
Почта России ПАО 1570 5
Газпром нефть 380 5
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 4
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Uber 257 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 3
Uber Technologies 258 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 3
Открытие ФК 538 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 3
Societe Generale Group 42 3
Северсталь ПАО 204 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 3
Gett 60 2
BMW 248 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Почта Банк 289 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Ак Барс Банк 173 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 2
Уралсиб Банк 389 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 17
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 15
Правительство РФ 2200 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 6
Президент Российской Федерации 1439 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 4
Роснано 456 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 3
Счётная палата РФ 460 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
World Bank Group - Всемирный банк 128 2
Мосгордума - Московская городская Дума 54 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Администрация города Тулы 3 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Правительство Сахалинской области 19 1
Руссофт - Russoft 250 3
Linux Foundation 157 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 1
OpenChain 1 1
Gen-Z Consortium 11 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 43
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 16
Big Data - Большие данные 1136 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 9
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 5
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 4
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FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 4
Google Android 10750 23
Apple iOS 5741 12
Microsoft Windows 10 6622 10
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Microsoft Azure 1171 6
Microsoft Office 1926 6
Java - Язык программирования 1169 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 5
Linux OS 4249 4
Nvidia GeForce GTX 2055 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 4
Intel x86 - Архитектура процессора 991 4
SQL - Язык программирования 432 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Apache Hadoop 339 3
Yadro Vesnin - Сервер 14 3
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 3
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Huawei Mobile Services - HMS Core 54 3
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 3
Panasonic Toughbook Android - Серия планшетов 37 2
Apache Spark 63 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Google Android 7 Nougat 121 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 2
Microsoft SQL Server 790 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Terrasoft Creatio 44 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 2
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
WhatsApp Messenger 654 2
Сяо Хайцзюнь 27 5
Путин Владимир 1821 4
Рубанов Владимир 61 4
Собянин Сергей 211 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Давыдов Александр 36 4
Касперская Наталья 197 3
Сахненко Сергей 71 3
Никифоров Николай 1126 3
Dell Michael - Делл Майкл 71 3
Лямин Александр 59 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 3
Волож Аркадий 181 2
Шушкин Дмитрий 92 2
Абакумов Евгений 103 2
Овчаренко Юрий 25 2
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 2
Кен Ху 9 2
Безруков Андрей 26 2
Халин Дмитрий 52 2
Гревцев Александр 28 2
Чубайс Анатолий 106 2
Калинин Александр 95 2
Шаблыков Никита 27 2
Чаркин Евгений 182 2
Грибов Владимир 25 2
Сыкулев Андрей 57 2
Яковенко Антон 5 2
Коротнев Константин 31 2
Греф Герман 205 2
Кузнецов Сергей 82 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Сереченко Денис 13 2
Бегун Платон 8 2
Мишустин Михаил 302 2
Халяпин Сергей 77 2
Богачев Игорь 172 2
Шухов Замир 6 2
Шевелев Александр 4 2
Натрусов Артем 121 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 233
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 80
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 67
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 34
Европа 3736 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 32
Япония 2771 29
Германия - Федеративная Республика 3618 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 21
Индия - Республика 2165 19
Россия - СФО - Новосибирск 1959 16
Украина 3353 16
Франция - Французская Республика 2116 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 10
Казахстан - Республика 2622 10
Восточная Европа 1674 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 8
Беларусь - Белоруссия 2084 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 7
Азия - Азиатский регион 1512 7
Израиль 717 6
Европа Западная 611 6
Россия - ПФО - Казань 1510 6
Южная Корея - Республика 1454 6
Китай - Тайвань 589 6
Сингапур - Республика 808 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 5
Испания - Королевство 1250 5
Бразилия - Федеративная Республика 1122 5
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 5
Евразия 160 5
Северная Америка 1407 5
Нидерланды 971 5
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 4
Финляндия - Финляндская Республика 815 4
Бельгия - Королевство 396 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 2
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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