Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RnD
R&D
Research and Development
НИОКР
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 419, упоминаний - 483
RnD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сяо Хайцзюнь 27 5
|Путин Владимир 1821 4
|Рубанов Владимир 61 4
|Собянин Сергей 211 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
|Давыдов Александр 36 4
|Касперская Наталья 197 3
|Сахненко Сергей 71 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Dell Michael - Делл Майкл 71 3
|Лямин Александр 59 3
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 3
|Волож Аркадий 181 2
|Шушкин Дмитрий 92 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Овчаренко Юрий 25 2
|Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 2
|Кен Ху 9 2
|Безруков Андрей 26 2
|Халин Дмитрий 52 2
|Гревцев Александр 28 2
|Чубайс Анатолий 106 2
|Калинин Александр 95 2
|Шаблыков Никита 27 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Грибов Владимир 25 2
|Сыкулев Андрей 57 2
|Яковенко Антон 5 2
|Коротнев Константин 31 2
|Греф Герман 205 2
|Кузнецов Сергей 82 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Сереченко Денис 13 2
|Бегун Платон 8 2
|Мишустин Михаил 302 2
|Халяпин Сергей 77 2
|Богачев Игорь 172 2
|Шухов Замир 6 2
|Шевелев Александр 4 2
|Натрусов Артем 121 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758293, в очереди разбора - 661983.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758293, в очереди разбора - 661983.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru