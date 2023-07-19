Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 122017
ИКТ 10003
Организации 7720
Ведомства 1395
Ассоциации 766
Технологии 3112
Системы 20300
Персоны 48412
География 1955
Статьи 1362
Пресса 984
ИАА 607
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1932
Мероприятия 818

MLOps Machine learning operations Машинное обучение AutoML Автоматизированная подготовка данных самообучение

MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение

  • Machine Learning (ML) – класс методов AI, в которых способность решать задачи возникает за счет анализа многочисленных примеров решения схожих задач 
  • Искусственный интеллект 
  • RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением

19.07.2023 «Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру

товаров и позволит таргетироваться на него потенциальным рекламодателям. В режиме реального времени ML-модель поймет, каким посетителям лучше показать товарную полку с конструкторами или магнит
19.07.2023 Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих платформ для ML-разработки и управления данными

Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих программных продуктов. Теперь платформа Rubbles MLOps Suite и решения для хранения и обработки данных Arenadata могут работать бесшовно в еди
Искусственный интеллект 2023

. Читать полностью Алексей Могильников Rubbles Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов Сегодня
12.07.2023 Ozon поможет продавцам спрогнозировать спрос на товары с помощью машинного обучения

который поможет продавцам, работающим по схеме FBO, спрогнозировать спрос на свои товары и понять, в каком количестве их стоит привозить в тот или иной регион. Для прогнозирования используются модели машинного обучения (ML), основанные на исторических данных. С помощью отчета продавцы смогут проще спланировать свои поставки на склады Ozon и повысить свои продажи. Об этом CNews сообщили пред
28.06.2023 Отчеты «Авто.ру» стали показывать ссылки на фотографии из картинок «Яндекса» и находить неточности в пробеге с помощью машинного обучения

четах «Авто.ру» показывался только «скрученный» пробег, а теперь — еще и подозрительный. Это значит, что он мог быть записан с ошибкой в автосервисе. Чтобы исключить человеческий фактор, используется машинное обучение. Алгоритм сканирует соседние точки на графике пробега и оценивает вероятность ошибки. Учитывая эту информацию, пользователь может задать дополнительные вопросы продавцу и дого
28.06.2023 «Ланит омни» выпустила интеллектуальные сервисы для платформы BPMSoft

и встроенные модели машинного обучения. Пользователи смогут самостоятельно запускать и настраивать ML-алгоритмы, а также применять технологичные инструменты для общения с клиентами через мессе
26.06.2023 Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023

очередь с повышением сложности вычислений в различных областях, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, наука о данных и других. Использование графических процессоров в этих обла
15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

ой эффективности и скорости разработки. В какой-то момент наши наработки в области инфраструктуры и MLOps мы стали не только использовать у себя, но и предлагать внешнему рынку, что вылилось в

14.06.2023 Решение «Сбера» ускорит разработку ML-моделей

«Сбер» представил новую программную библиотеку Py-Boost, которая многократно повышает скорость разработки моделей машинного обучения с помощью прорывного алгоритма SketchBoost. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Алгоритм SketchBoost реализует новый подх
09.06.2023 Loymax завершила внедрение рекомендательной платформы в торговой сети «Красный Яр»

для автоматизации маркетинга Loymax запустила рекомендательную систему на базе машинного обучения — Machine Learning (ML), что позволило ежемесячно генерировать миллионы персональных предложени
23.05.2023 Yandex Cloud открыла доступ к обновленной версии Yandex DataSphere

Yandex DataSphere появилась новая версия Jupyter Notebook – наиболее популярного редактора кода для ML-разработки. Обновленный интерфейс, а также предустановленные расширения – например, навига
11.05.2023 «Северсталь» увеличила производительность стана 2000 с помощью машинного обучения

«Северсталь» внедрила программный комплекс по управлению темпом прокатки и выдачей слябов из печей на основе моделей машинного обучения. Решение, получившее название «Автотемп 2.0», реализовано на стане 2000 Череповецкого металлургического комбината (ключевой актив «Северстали»). Разработчиками выступили спец
11.05.2023 ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения

фотовитрину – единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента. Теперь в разделе «Фото» авторы смогут просмотреть архивные и опубликовать свежие фотографии, а с помощью технологий машинного обучения – создать новый контент для своих друзей и подписчиков. Новый сервис позволит значительно сократить время на обработку и публикацию контента. Например, функция «Подборка фото
24.04.2023 ML-сервис геоаналитики VK поможет увеличить прибыль от новых офлайн-точек

т новых точек», — сказал Роман Стятюгин, директор центра аналитических продуктов VK Predict. Модели машинного обучения «Геокурсора» учитывают более 500 параметров: обезличенные признаки аудитор
10.04.2023 Машинное обучение поможет ускорить исследование состава материал

й позволит материаловедам сэкономить время при расшифровке рентгенограмм. Он предложил использовать машинное обучение для прогнозирования фаз кристаллической структуры переходных металлов и их

07.04.2023 АВИШ и «Полиматика» открыли лабораторию «Машинного обучения на транспорте»

Академия «Высшая инженерная школа» и российский разработчик аналитических инструментов «Полиматика» (ГК Softline) открыли совместную учебно-научную лабораторию «Машинного обучения на транспорте». Она предоставит студентам возможности для проведения проектов в области анализа данных и искусственного интеллекта как в рамках образовательной программы, так
06.04.2023 Yandex Cloud бесплатно предоставит российским вузам облачные ресурсы для обучения ИИ

блачные сервисы платформы для задач машинного обучения и анализа данных. Так, с помощью сервиса для ML-разработки Yandex DataSphere преподаватели смогут обучать студентов создавать базовые моде
20.03.2023 Ozon ускорил модерацию товаров с помощью машинного обучения

или отправляется на ручную проверку. Новая система модерации использует методы машинного обучения (machine learning; ML): алгоритм обучается на накопленном массиве решений модераторов Ozon и з
20.03.2023 «Корус консалтинг» помогла «Абсолют банку» повысить точность прогнозной аналитики

м банка тестировать различные решения, направленные на повышение точности прогнозов, и «приземлять» ML-модели на конкретный процесс в рамках работы с клиентом. Например, с помощью моделей машин
13.03.2023 Платформа искусственного интеллекта ML Space стала основой для финала Национальной технологической олимпиады

ать основой и для коммерческих решений». ML Space — это платформа для совместной работы DS-команд и ML-разработки полного цикла: от импорта данных и их препроцессинга до деплоя и монетизации го
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях

ринципами MLOps-подхода к разработке ML-моделей. Это набор практик и технологий, которые объединяют Machine Learning, DevOps, Data Engineering и Model Governance в единую методологию создания,

09.02.2023 Neoflex представила платформу Dognauts для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения

gnauts представляет собой единую MLOps-платформу, которая позволяет управлять всем жизненным циклом ML-моделей: от подготовки данных, разработки и обучения моделей до их эксплуатации и монитори
16.01.2023 Halyk Bank при поддержке Databorn внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях

ромышленную эксплуатацию теперь проходит как минимум в 2 раза быстрее, чем до внедрения платформы. «MLOps помогает бизнесу развивать Data Science-направление эффективнее и внедрять качественные
22.12.2022 «Крок» и Novo BI цифровизируют российскую логистику с помощью машинного обучения

пях поставок. В основе системы Novo Forecast Enterprise лежат математические алгоритмы и технологии машинного обучения для расчета прогноза.
20.12.2022 Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в открытый доступ

Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код алгоритма машинного обучения для экомониторинга Байкала. Технология помогает анализировать пробы воды: определять и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Теперь биологи и ML-специалисты по

08.12.2022 Нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником

торая откроется в «Музее Яндекса» с 28 января 2023 г. «Сейчас много художников исследуют территории machine learning. Существует множество сценариев взаимодействия с нейронными сетями. В основн
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ

» ИИ vs «слабый» ИИ Михаил Неверов, директор по анализу данных компании X5 Group, рассказал, почему машинное обучение оказалось полезным для офлайн-ритейла: «Несколько тысячелетий развития рите
29.10.2022 Функции BI-платформ, которые помогают бизнесу уже сегодня

Индустрия BI в целом очень активно задействует самые современные технологии, включая машинное обучение, нейронные сети и искусственный интеллект. В настоящее время инструменты BI могут предложить своим пользователям массу преимуществ, некоторые их которых будут описаны ниже. Пе
21.10.2022 VK Cloud представила инструмент для управления жизненным циклом моделей машинного обучения MLflow

лаке в несколько кликов. Новый компонент платформы MLflow позволяет компаниям реализовать концепцию MLOps для стандартизации разработки моделей, сокращения времени вывода их в продакшен, трекин
14.09.2022 «Авито» протестировал новую платформу машинного обучения от российского разработчика

сбор внутренних и внешних данных в автоматическом режиме, обучение моделей, запуск в эксплуатацию (MLOps) и AutoML за минуты без помощи ИТ-служб, а также исполнение моделей в различных режимах
13.09.2022 OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных

сбор внутренних и внешних данных в автоматическом режиме, обучение моделей, запуск в эксплуатацию (MLOps) и AutoML за минуты без помощи ИТ-служб, а также исполнение моделей в различных режимах
13.09.2022 Александр Фридман -

Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент

ьшими данными роль машинного обучения и ИИ постоянно увеличивается. Это две части целого, поскольку машинное обучение как раз и позволяет создавать и обучать модели, которые используют большие

13.09.2022 Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент

ьшими данными роль машинного обучения и ИИ постоянно увеличивается. Это две части целого, поскольку машинное обучение как раз и позволяет создавать и обучать модели, которые используют большие

08.09.2022 «Телохранитель» для чувствительных данных: внедряем ИИ без помощи публичных облаков

обработке данных или внутренние регламенты. При этом 90% компаний не имеют комплексного решения для ML-разработки, а публичные ML-решения функционально ограничены. Да и на российском рынке обла
08.09.2022 Иван Юмашев -

Иван Юмашев, ИТ-директор по развитию Московского дома книги: После внедрения машинного обучения средний чек вырос на 15%

— крупнее и уникальнее магазина в нашей стране нет. Облако мощное, с ним комфортно работать, а цена размещения в облаке оказалась очень невысока. Важным фактором стало то, что поверх самой платформы машинного обучения ML Space доступен целый ряд расширений от партнеров, одним из которых, RePlay, мы и воспользовались. CNews: Сложно было научить сотрудников работать с новой платформой? Иван

25.08.2022 Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы

«Внедрение платформы моделирования IRIS, построенной на принципах MLops, стало для банка значимым технологическим шагом вперед» CNews: Павел, давайте для начал
02.08.2022 VK создала облачную платформу для разработки ML-решений

VK Cloud Solutions открыла доступ к тестированию новой облачной платформы для полного цикла ML-разработки. Cloud ML Platform объединит удобные инструменты для экспериментов с данными и

16.06.2022 Napoleon IT разработал сервис для распознавания товаров и цен в розничных продуктовых сетях

йла. Мы рады совместно с платформой ML Space развивать сервисы, которые позволяют использовать AI и машинное обучение для решения практических бизнес-задач, и планируем выкладывать новые сервис
09.06.2022 ВСК внедрила систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения

бизнеса, а в 2021-2022 гг. инвестировала во внедрение передовых технологий в области ДМС. Начиная с февраля 2022 г. компания начала использовать предиктивные модели, построенные на основе алгоритмов машинного обучения для предсказания обращаемости корпоративного клиента, распределения визитов сотрудников по клиникам и стоимости визита в клинику, входящую в программу ДМС. В итоге внедрения

22.04.2022 Платформа машинного обучения Sbercloud ML Space включена в Единый реестр российского ПО

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. ML Space – это платформа для ML-разработки полного цикла, которая позволяет ускорить, оптимизировать и упростить процесс п

Публикаций - 3645, упоминаний - 4447

MLOps упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23781 319
Yandex - Яндекс 5991 293
Google LLC 11139 230
SAP SE 4986 212
Oracle Corporation 6402 172
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6430 165
IBM - International Business Machines Corp 9266 160
Intel Corporation 11757 156
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10331 142
VK - Mail.ru Group 3241 139
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2931 124
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 978 116
Amazon Inc - Amazon.com 2841 113
Nvidia Corp 3250 112
7278 103
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9909 103
Прогноз 1684 102
Meta Platforms - Facebook 4354 99
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4319 94
5nine Software 1844 92
Samsung Electronics 9838 91
Apple Inc 11400 86
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8191 85
SAS Institute 918 82
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 733 81
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7248 81
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 337 77
Huawei 3591 77
Cisco Systems 4940 75
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1897 72
Крок - Croc 1731 69
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1376 67
Telegram Group 1237 66
Dell EMC 4955 66
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1206 65
VMware 2188 64
Softline - Софтлайн 2198 62
SAP CIS - САП СНГ 839 62
Цифра ГК 2193 61
HPE - Hewlett Packard Enterprise 573 57
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6127 275
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2504 156
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6333 91
X5 Group 862 85
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 83
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1908 75
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6719 73
Почта России ПАО 2049 72
Альфа-Банк 1628 71
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 933 71
Газпром нефть 525 65
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 63
РЖД - Российские железные дороги 1677 61
Лента - Сеть розничной торговли 1785 56
ГПБ - Газпромбанк 968 55
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 54
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 54
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 215 52
Магнит - Тандер - сеть магазинов 699 47
Societe Generale - Росбанк АКБ 536 42
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1274 40
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 344 34
Газпром ПАО 1190 34
Открытие ФК - Росгосстрах 311 30
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 369 29
МКБ - Московский кредитный банк 459 28
Ингосстрах СПАО 354 26
ПГК - Первая грузовая компания 155 25
X5 Group - Перекрёсток 464 25
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2552 25
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 276 25
Россети Ленэнерго 2401 24
Русагро Группа Компаний 212 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 970 23
Uber 313 23
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 23
Почта Банк 377 22
Северсталь ПАО - Severstal 392 22
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 276 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18504 273
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2558 198
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9628 157
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10656 110
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3890 100
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3077 91
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1555 68
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1630 64
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1994 60
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2475 56
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2528 51
Президент Российской Федерации 3828 49
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2802 40
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4689 39
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 713 37
Федеральное казначейство России 1605 32
Правительство Москвы 2098 30
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 304 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1228 29
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1274 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3109 27
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 715 26
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2906 25
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1709 24
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 905 22
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1217 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3072 21
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 216 20
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 705 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1076 20
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 362 19
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 19
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 177 18
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 317 17
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 340 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1618 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2434 16
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1933 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 14
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 294 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 22
4CIO 736 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 583 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 13
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 72 13
OWASP - Open Web Application Security Project 74 13
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 476 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 10
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 10
8K Association - Ассоциация 8K 165 9
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 167 6
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 6
АФТ - Ассоциация Финтех 67 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 252 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 5
OpenCAPI Consortium 13 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
Linux Foundation 175 4
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 220 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 58 3
Gen-Z Consortium 11 3
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 9 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 34 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 2
Талант и успех - Общественный фонд 16 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8823 2012
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55558 1660
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41062 1486
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18084 1219
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5352 1056
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26882 994
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13696 847
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21021 617
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4574 605
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26582 539
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13344 530
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1685 495
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8008 491
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2595 459
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9795 446
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4341 424
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4137 418
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17745 418
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10515 411
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8365 375
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1072 364
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8315 359
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9501 341
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6182 328
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19548 327
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9517 326
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3830 321
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9306 312
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11241 308
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4470 289
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8684 285
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22617 269
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6070 266
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2949 265
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2514 264
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5932 254
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5728 250
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3113 248
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9236 235
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18391 234
Google Android 12906 163
Microsoft Azure 1336 154
Microsoft Windows 14708 145
Apple iOS 7027 137
Apple iPhone 6 6296 133
Linux OS 8574 118
Python - высокоуровневый язык программирования 627 113
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3537 106
Microsoft Windows 2000 12848 99
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4295 81
Apache Hadoop 386 79
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 273 74
Oracle Java - язык программирования 2814 74
Microsoft Office 3517 62
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 861 62
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 769 58
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 442 54
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 209 52
Apple iPhone - серия смартфонов 6730 51
Intel x86 - архитектура процессора 1657 48
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 469 48
Apple macOS 1786 48
Google TensorFlow 78 47
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 840 46
Microsoft Office 365 878 45
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 67 44
Depositphotos - фотобанк 433 44
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 81 44
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 44
Docker - Платформа распределённых приложений 231 43
Google Cloud Platform - GCP 277 42
Apple - App Store 2677 42
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1283 41
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 125 40
Nvidia Tesla GPU 145 37
C/C++ - Язык программирования 549 36
Microsoft SQL Server 1501 36
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 185 36
Microsoft Skype 1998 35
Microsoft Windows 10 1561 35
Путин Владимир 2810 36
Кулик Вадим 155 34
Натрусов Артем 221 34
Сирота Юрий 66 29
Дырмовский Дмитрий 107 28
Шадаев Максут 713 26
Бочарникова Татьяна 83 23
Аршавский Анджей 28 22
Чаркин Евгений 243 21
Арлазаров Владимир 178 21
Петров Михаил 127 21
Мишустин Михаил 529 20
Молодых Владимир 28 19
Чернышенко Дмитрий 480 19
Кирьянова Александра 93 18
Щиров Илья 45 18
Ведяхин Александр 77 18
Галушкин Олег 178 17
Алешкин Сергей 61 17
Алифанов Кирилл 64 16
Сергеев Сергей 97 16
Петунин Алексей 58 15
Сотин Денис 173 15
Райгородский Андрей 20 15
Греф Герман 375 14
Абакумов Евгений 144 14
Парменова Наталия 63 14
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 271 13
Колбин Евгений 62 12
Рахметов Руслан 43 12
Лигачев Глеб 74 12
Соколовский Александр 39 12
Колесников Евгений 17 12
Ханин Александр 49 12
Кабаков Ярослав 47 12
Саркисов Тигран 11 11
Лагода Георгий 59 11
Тихонов Александр 66 11
Шерстобитов Сергей 50 11
Ганин Егор 54 11
Россия - РФ - Российская федерация 126937 2159
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40288 537
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50724 451
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13422 288
Европа 21525 231
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15481 205
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15633 176
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13842 164
Германия - Федеративная Республика 12196 125
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13088 106
Казахстан - Республика 5085 95
Япония 13038 90
Франция - Французская Республика 7627 73
Азия - Азиатский регион 5171 68
Беларусь - Белоруссия 4560 67
Земля - планета Солнечной системы 9995 63
Индия - Республика 5159 60
Россия - СФО - Новосибирск 3821 58
Ближний Восток 2701 53
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6547 47
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 45
Украина 7384 45
Испания - Королевство 3626 44
Италия - Итальянская Республика 4248 42
США - Калифорния 4688 41
Америка Северная 3123 39
Сингапур - Республика 1789 39
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2448 39
Россия - УФО - Екатеринбург 3423 38
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3449 38
Южная Корея - Республика 6354 37
Нидерланды 3345 36
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1755 36
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2387 36
Бразилия - Федеративная Республика 2254 35
Турция - Турецкая республика 2136 34
Европа Восточная 3015 34
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2604 31
Израиль 2630 31
Канада 4741 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43261 1022
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43160 742
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25109 739
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21329 573
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11222 433
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11128 428
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15680 399
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14457 347
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4413 292
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8613 270
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9590 259
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3281 255
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4806 249
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3338 248
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7153 234
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4811 205
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5690 199
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7208 199
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5105 190
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6306 190
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4089 163
Страхование - Страховое дело - Insurance 5303 161
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4691 152
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4626 146
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10196 144
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3847 143
Энергетика - Energy - Energetically 4550 136
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9033 136
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3096 135
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1929 129
Английский язык 6252 121
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2648 117
Кредитование - Сrediting - Заём 6092 109
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4513 109
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2803 106
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6633 106
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5214 103
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4381 101
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5003 98
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6701 97
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11041 27
91Mobiles 1735 25
Thomson Reuters - Рейтер 5796 16
Forbes - Форбс 660 15
Коммерсантъ - Издательский дом 1366 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 839 14
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1189 13
The Register 1443 13
TAdviser - Центр выбора технологий 320 12
Bloomberg 1145 12
CNews - ZOOM.CNews 1764 10
Ведомости 636 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 701 8
Business Insider 214 8
Nature 796 8
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 635 7
ZDnet 597 7
9to5Google 87 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 177 7
9to5Mac 150 6
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 5
The Verge - Издание 512 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 580 5
CrunchBase 70 5
FT - Financial Times 1178 5
23ABC News 168 4
NYT - The New York Times 1008 4
Wikipedia - Википедия 444 4
РИА Новости 816 4
Tom’s Hardware 210 4
The Guardian - Британская газета 347 4
Ars Technica 393 4
Wired - Издание 228 3
Variety 23 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 3
IDG - International Data Group 99 3
Engadget - Блог о технологиях 421 3
VentureBeat 90 3
MIT Technology Review 65 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7583 208
Gartner - Гартнер 3499 208
IDC - International Data Corporation 4871 164
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2447 130
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 48
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 42
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 543 38
Forrester Research 814 30
Markets&Markets Research 106 23
Fortune Global 500 283 18
Microsoft Research 131 17
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 13
BCG - Boston Consulting Group 101 11
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 11
IBM Research 107 11
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 127 10
Frost & Sullivan 202 10
CNews Инновация года - награда 99 9
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 429 9
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 9
Forrester Wave 45 8
Juniper Research 509 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 7
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 16 6
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 43 6
Fortune Global 100 139 6
IDC Russia - IDC Россия 161 6
AV-Test Institute 38 5
Allied Market Research 19 5
Security Compute Rating 5 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 4
IDC Russia Cloud Services Market 9 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 8 4
Grand View Research 16 4
Медиалогия 51 4
GfK Rus - ГФК-Русь 208 4
ABI Research 233 3
CNews Fast рейтинг 44 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 98 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 189 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 747 82
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 693 73
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 243 50
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1322 49
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 612 40
РАН - Российская академия наук 1821 35
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 315 35
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 497 24
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 926 24
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 273 20
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 251 18
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 467 18
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 51 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 179 14
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 426 13
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 388 13
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 131 12
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 76 12
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 201 11
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 12 11
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 12 10
University of Oxford - Оксфордский университет 194 9
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 38 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 292 9
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 226 8
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 8
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 57 8
ТГУ - Томский государственный университет 134 8
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 151 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 128 7
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 70 7
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 7
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 7
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 39 6
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 117 6
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 6
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 95 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 240 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11875 100
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 85
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2143 74
CNews FORUM Информационные технологии завтра 918 62
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 236 42
CNews AWARDS - награда 435 26
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 478 20
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 18
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 18
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 16
День молодёжи - 27 июня 707 15
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 13
Oracle OpenWorld 65 12
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 87 12
CNews FORUM Кейсы 149 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 10
CNews ИТ-стратегия 14 9
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 8
Oracle Modern Cloud Day 10 7
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 17 6
SAP Forum 31 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 6
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 7 6
Microsoft Ignite 39 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 5
Startup Village - международная стартап-конференция 60 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 5
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 8 5
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 5
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 22 4
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 16 4
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 19 4
NeurIPS 4 4
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 4
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 17 4
CNews Баттл 50 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 360 4
NetApp Insight - конференция 7 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 15 3
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1240186, в очереди разбора - 851251.
Создано именных указателей - 122017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать?

Как легко сменить браузер и перенести закладки, пароли и историю

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще