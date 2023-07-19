MLOps Machine learning operations Машинное обучение AutoML Автоматизированная подготовка данных самообучение
- Machine Learning (ML) – класс методов AI, в которых способность решать задачи возникает за счет анализа многочисленных примеров решения схожих задач
- Искусственный интеллект
- RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением
|19.07.2023
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«Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру
товаров и позволит таргетироваться на него потенциальным рекламодателям. В режиме реального времени ML-модель поймет, каким посетителям лучше показать товарную полку с конструкторами или магнит
|19.07.2023
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Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих платформ для ML-разработки и управления данными
Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих программных продуктов. Теперь платформа Rubbles MLOps Suite и решения для хранения и обработки данных Arenadata могут работать бесшовно в еди
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Искусственный интеллект 2023
. Читать полностью Алексей Могильников Rubbles Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов Сегодня
|12.07.2023
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Ozon поможет продавцам спрогнозировать спрос на товары с помощью машинного обучения
который поможет продавцам, работающим по схеме FBO, спрогнозировать спрос на свои товары и понять, в каком количестве их стоит привозить в тот или иной регион. Для прогнозирования используются модели машинного обучения (ML), основанные на исторических данных. С помощью отчета продавцы смогут проще спланировать свои поставки на склады Ozon и повысить свои продажи. Об этом CNews сообщили пред
|28.06.2023
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Отчеты «Авто.ру» стали показывать ссылки на фотографии из картинок «Яндекса» и находить неточности в пробеге с помощью машинного обучения
четах «Авто.ру» показывался только «скрученный» пробег, а теперь — еще и подозрительный. Это значит, что он мог быть записан с ошибкой в автосервисе. Чтобы исключить человеческий фактор, используется машинное обучение. Алгоритм сканирует соседние точки на графике пробега и оценивает вероятность ошибки. Учитывая эту информацию, пользователь может задать дополнительные вопросы продавцу и дого
|28.06.2023
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«Ланит омни» выпустила интеллектуальные сервисы для платформы BPMSoft
и встроенные модели машинного обучения. Пользователи смогут самостоятельно запускать и настраивать ML-алгоритмы, а также применять технологичные инструменты для общения с клиентами через мессе
|26.06.2023
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Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023
очередь с повышением сложности вычислений в различных областях, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, наука о данных и других. Использование графических процессоров в этих обла
|15.06.2023
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Алексей Могильников -
Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов
ой эффективности и скорости разработки. В какой-то момент наши наработки в области инфраструктуры и MLOps мы стали не только использовать у себя, но и предлагать внешнему рынку, что вылилось в
|14.06.2023
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Решение «Сбера» ускорит разработку ML-моделей
«Сбер» представил новую программную библиотеку Py-Boost, которая многократно повышает скорость разработки моделей машинного обучения с помощью прорывного алгоритма SketchBoost. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Алгоритм SketchBoost реализует новый подх
|09.06.2023
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Loymax завершила внедрение рекомендательной платформы в торговой сети «Красный Яр»
для автоматизации маркетинга Loymax запустила рекомендательную систему на базе машинного обучения — Machine Learning (ML), что позволило ежемесячно генерировать миллионы персональных предложени
|23.05.2023
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Yandex Cloud открыла доступ к обновленной версии Yandex DataSphere
Yandex DataSphere появилась новая версия Jupyter Notebook – наиболее популярного редактора кода для ML-разработки. Обновленный интерфейс, а также предустановленные расширения – например, навига
|11.05.2023
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«Северсталь» увеличила производительность стана 2000 с помощью машинного обучения
«Северсталь» внедрила программный комплекс по управлению темпом прокатки и выдачей слябов из печей на основе моделей машинного обучения. Решение, получившее название «Автотемп 2.0», реализовано на стане 2000 Череповецкого металлургического комбината (ключевой актив «Северстали»). Разработчиками выступили спец
|11.05.2023
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ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения
фотовитрину – единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента. Теперь в разделе «Фото» авторы смогут просмотреть архивные и опубликовать свежие фотографии, а с помощью технологий машинного обучения – создать новый контент для своих друзей и подписчиков. Новый сервис позволит значительно сократить время на обработку и публикацию контента. Например, функция «Подборка фото
|24.04.2023
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ML-сервис геоаналитики VK поможет увеличить прибыль от новых офлайн-точек
т новых точек», — сказал Роман Стятюгин, директор центра аналитических продуктов VK Predict. Модели машинного обучения «Геокурсора» учитывают более 500 параметров: обезличенные признаки аудитор
|10.04.2023
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Машинное обучение поможет ускорить исследование состава материал
й позволит материаловедам сэкономить время при расшифровке рентгенограмм. Он предложил использовать машинное обучение для прогнозирования фаз кристаллической структуры переходных металлов и их
|07.04.2023
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АВИШ и «Полиматика» открыли лабораторию «Машинного обучения на транспорте»
Академия «Высшая инженерная школа» и российский разработчик аналитических инструментов «Полиматика» (ГК Softline) открыли совместную учебно-научную лабораторию «Машинного обучения на транспорте». Она предоставит студентам возможности для проведения проектов в области анализа данных и искусственного интеллекта как в рамках образовательной программы, так
|06.04.2023
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Yandex Cloud бесплатно предоставит российским вузам облачные ресурсы для обучения ИИ
блачные сервисы платформы для задач машинного обучения и анализа данных. Так, с помощью сервиса для ML-разработки Yandex DataSphere преподаватели смогут обучать студентов создавать базовые моде
|20.03.2023
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Ozon ускорил модерацию товаров с помощью машинного обучения
или отправляется на ручную проверку. Новая система модерации использует методы машинного обучения (machine learning; ML): алгоритм обучается на накопленном массиве решений модераторов Ozon и з
|20.03.2023
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«Корус консалтинг» помогла «Абсолют банку» повысить точность прогнозной аналитики
м банка тестировать различные решения, направленные на повышение точности прогнозов, и «приземлять» ML-модели на конкретный процесс в рамках работы с клиентом. Например, с помощью моделей машин
|13.03.2023
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Платформа искусственного интеллекта ML Space стала основой для финала Национальной технологической олимпиады
ать основой и для коммерческих решений». ML Space — это платформа для совместной работы DS-команд и ML-разработки полного цикла: от импорта данных и их препроцессинга до деплоя и монетизации го
|09.03.2023
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«Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях
ринципами MLOps-подхода к разработке ML-моделей. Это набор практик и технологий, которые объединяют Machine Learning, DevOps, Data Engineering и Model Governance в единую методологию создания,
|09.02.2023
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Neoflex представила платформу Dognauts для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения
gnauts представляет собой единую MLOps-платформу, которая позволяет управлять всем жизненным циклом ML-моделей: от подготовки данных, разработки и обучения моделей до их эксплуатации и монитори
|16.01.2023
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Halyk Bank при поддержке Databorn внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях
ромышленную эксплуатацию теперь проходит как минимум в 2 раза быстрее, чем до внедрения платформы. «MLOps помогает бизнесу развивать Data Science-направление эффективнее и внедрять качественные
|22.12.2022
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«Крок» и Novo BI цифровизируют российскую логистику с помощью машинного обучения
пях поставок. В основе системы Novo Forecast Enterprise лежат математические алгоритмы и технологии машинного обучения для расчета прогноза.
|20.12.2022
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Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в открытый доступ
Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код алгоритма машинного обучения для экомониторинга Байкала. Технология помогает анализировать пробы воды: определять и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Теперь биологи и ML-специалисты по
|08.12.2022
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Нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником
торая откроется в «Музее Яндекса» с 28 января 2023 г. «Сейчас много художников исследуют территории machine learning. Существует множество сценариев взаимодействия с нейронными сетями. В основн
|28.11.2022
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От чего зависит успех проекта в области ИИ
» ИИ vs «слабый» ИИ Михаил Неверов, директор по анализу данных компании X5 Group, рассказал, почему машинное обучение оказалось полезным для офлайн-ритейла: «Несколько тысячелетий развития рите
|29.10.2022
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Функции BI-платформ, которые помогают бизнесу уже сегодня
Индустрия BI в целом очень активно задействует самые современные технологии, включая машинное обучение, нейронные сети и искусственный интеллект. В настоящее время инструменты BI могут предложить своим пользователям массу преимуществ, некоторые их которых будут описаны ниже. Пе
|21.10.2022
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VK Cloud представила инструмент для управления жизненным циклом моделей машинного обучения MLflow
лаке в несколько кликов. Новый компонент платформы MLflow позволяет компаниям реализовать концепцию MLOps для стандартизации разработки моделей, сокращения времени вывода их в продакшен, трекин
|14.09.2022
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«Авито» протестировал новую платформу машинного обучения от российского разработчика
сбор внутренних и внешних данных в автоматическом режиме, обучение моделей, запуск в эксплуатацию (MLOps) и AutoML за минуты без помощи ИТ-служб, а также исполнение моделей в различных режимах
|13.09.2022
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OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных
сбор внутренних и внешних данных в автоматическом режиме, обучение моделей, запуск в эксплуатацию (MLOps) и AutoML за минуты без помощи ИТ-служб, а также исполнение моделей в различных режимах
|13.09.2022
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Александр Фридман -
Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент
ьшими данными роль машинного обучения и ИИ постоянно увеличивается. Это две части целого, поскольку машинное обучение как раз и позволяет создавать и обучать модели, которые используют большие
|13.09.2022
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Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент
ьшими данными роль машинного обучения и ИИ постоянно увеличивается. Это две части целого, поскольку машинное обучение как раз и позволяет создавать и обучать модели, которые используют большие
|08.09.2022
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«Телохранитель» для чувствительных данных: внедряем ИИ без помощи публичных облаков
обработке данных или внутренние регламенты. При этом 90% компаний не имеют комплексного решения для ML-разработки, а публичные ML-решения функционально ограничены. Да и на российском рынке обла
|08.09.2022
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Иван Юмашев -
Иван Юмашев, ИТ-директор по развитию Московского дома книги: После внедрения машинного обучения средний чек вырос на 15%
— крупнее и уникальнее магазина в нашей стране нет. Облако мощное, с ним комфортно работать, а цена размещения в облаке оказалась очень невысока. Важным фактором стало то, что поверх самой платформы машинного обучения ML Space доступен целый ряд расширений от партнеров, одним из которых, RePlay, мы и воспользовались. CNews: Сложно было научить сотрудников работать с новой платформой? Иван
|25.08.2022
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Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы
«Внедрение платформы моделирования IRIS, построенной на принципах MLops, стало для банка значимым технологическим шагом вперед» CNews: Павел, давайте для начал
|02.08.2022
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VK создала облачную платформу для разработки ML-решений
VK Cloud Solutions открыла доступ к тестированию новой облачной платформы для полного цикла ML-разработки. Cloud ML Platform объединит удобные инструменты для экспериментов с данными и
|16.06.2022
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Napoleon IT разработал сервис для распознавания товаров и цен в розничных продуктовых сетях
йла. Мы рады совместно с платформой ML Space развивать сервисы, которые позволяют использовать AI и машинное обучение для решения практических бизнес-задач, и планируем выкладывать новые сервис
|09.06.2022
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ВСК внедрила систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения
бизнеса, а в 2021-2022 гг. инвестировала во внедрение передовых технологий в области ДМС. Начиная с февраля 2022 г. компания начала использовать предиктивные модели, построенные на основе алгоритмов машинного обучения для предсказания обращаемости корпоративного клиента, распределения визитов сотрудников по клиникам и стоимости визита в клинику, входящую в программу ДМС. В итоге внедрения
|22.04.2022
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Платформа машинного обучения Sbercloud ML Space включена в Единый реестр российского ПО
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. ML Space – это платформа для ML-разработки полного цикла, которая позволяет ускорить, оптимизировать и упростить процесс п
MLOps упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2810 36
|Кулик Вадим 155 34
|Натрусов Артем 221 34
|Сирота Юрий 66 29
|Дырмовский Дмитрий 107 28
|Шадаев Максут 713 26
|Бочарникова Татьяна 83 23
|Аршавский Анджей 28 22
|Чаркин Евгений 243 21
|Арлазаров Владимир 178 21
|Петров Михаил 127 21
|Мишустин Михаил 529 20
|Молодых Владимир 28 19
|Чернышенко Дмитрий 480 19
|Кирьянова Александра 93 18
|Щиров Илья 45 18
|Ведяхин Александр 77 18
|Галушкин Олег 178 17
|Алешкин Сергей 61 17
|Алифанов Кирилл 64 16
|Сергеев Сергей 97 16
|Петунин Алексей 58 15
|Сотин Денис 173 15
|Райгородский Андрей 20 15
|Греф Герман 375 14
|Абакумов Евгений 144 14
|Парменова Наталия 63 14
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 271 13
|Колбин Евгений 62 12
|Рахметов Руслан 43 12
|Лигачев Глеб 74 12
|Соколовский Александр 39 12
|Колесников Евгений 17 12
|Ханин Александр 49 12
|Кабаков Ярослав 47 12
|Саркисов Тигран 11 11
|Лагода Георгий 59 11
|Тихонов Александр 66 11
|Шерстобитов Сергей 50 11
|Ганин Егор 54 11
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
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