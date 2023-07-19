MLOps Machine learning operations Машинное обучение AutoML Автоматизированная подготовка данных самообучение

«Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру товаров и позволит таргетироваться на него потенциальным рекламодателям. В режиме реального времени ML-модель поймет, каким посетителям лучше показать товарную полку с конструкторами или магнит

Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих платформ для ML-разработки и управления данными Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих программных продуктов. Теперь платформа Rubbles MLOps Suite и решения для хранения и обработки данных Arenadata могут работать бесшовно в еди

Искусственный интеллект 2023 . Читать полностью Алексей Могильников Rubbles Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов Сегодня

Ozon поможет продавцам спрогнозировать спрос на товары с помощью машинного обучения который поможет продавцам, работающим по схеме FBO, спрогнозировать спрос на свои товары и понять, в каком количестве их стоит привозить в тот или иной регион. Для прогнозирования используются модели машинного обучения (ML), основанные на исторических данных. С помощью отчета продавцы смогут проще спланировать свои поставки на склады Ozon и повысить свои продажи. Об этом CNews сообщили пред

Отчеты «Авто.ру» стали показывать ссылки на фотографии из картинок «Яндекса» и находить неточности в пробеге с помощью машинного обучения четах «Авто.ру» показывался только «скрученный» пробег, а теперь — еще и подозрительный. Это значит, что он мог быть записан с ошибкой в автосервисе. Чтобы исключить человеческий фактор, используется машинное обучение. Алгоритм сканирует соседние точки на графике пробега и оценивает вероятность ошибки. Учитывая эту информацию, пользователь может задать дополнительные вопросы продавцу и дого

«Ланит омни» выпустила интеллектуальные сервисы для платформы BPMSoft и встроенные модели машинного обучения. Пользователи смогут самостоятельно запускать и настраивать ML-алгоритмы, а также применять технологичные инструменты для общения с клиентами через мессе

Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023 очередь с повышением сложности вычислений в различных областях, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, наука о данных и других. Использование графических процессоров в этих обла

Алексей Могильников - Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов ой эффективности и скорости разработки. В какой-то момент наши наработки в области инфраструктуры и MLOps мы стали не только использовать у себя, но и предлагать внешнему рынку, что вылилось в

Решение «Сбера» ускорит разработку ML-моделей «Сбер» представил новую программную библиотеку Py-Boost, которая многократно повышает скорость разработки моделей машинного обучения с помощью прорывного алгоритма SketchBoost. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Алгоритм SketchBoost реализует новый подх

Loymax завершила внедрение рекомендательной платформы в торговой сети «Красный Яр» для автоматизации маркетинга Loymax запустила рекомендательную систему на базе машинного обучения — Machine Learning (ML), что позволило ежемесячно генерировать миллионы персональных предложени

Yandex Cloud открыла доступ к обновленной версии Yandex DataSphere Yandex DataSphere появилась новая версия Jupyter Notebook – наиболее популярного редактора кода для ML-разработки. Обновленный интерфейс, а также предустановленные расширения – например, навига

«Северсталь» увеличила производительность стана 2000 с помощью машинного обучения «Северсталь» внедрила программный комплекс по управлению темпом прокатки и выдачей слябов из печей на основе моделей машинного обучения. Решение, получившее название «Автотемп 2.0», реализовано на стане 2000 Череповецкого металлургического комбината (ключевой актив «Северстали»). Разработчиками выступили спец

ОК запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения фотовитрину – единую точку входа для просмотра, создания и редактирования контента. Теперь в разделе «Фото» авторы смогут просмотреть архивные и опубликовать свежие фотографии, а с помощью технологий машинного обучения – создать новый контент для своих друзей и подписчиков. Новый сервис позволит значительно сократить время на обработку и публикацию контента. Например, функция «Подборка фото

ML-сервис геоаналитики VK поможет увеличить прибыль от новых офлайн-точек т новых точек», — сказал Роман Стятюгин, директор центра аналитических продуктов VK Predict. Модели машинного обучения «Геокурсора» учитывают более 500 параметров: обезличенные признаки аудитор

Машинное обучение поможет ускорить исследование состава материал й позволит материаловедам сэкономить время при расшифровке рентгенограмм. Он предложил использовать машинное обучение для прогнозирования фаз кристаллической структуры переходных металлов и их

АВИШ и «Полиматика» открыли лабораторию «Машинного обучения на транспорте» Академия «Высшая инженерная школа» и российский разработчик аналитических инструментов «Полиматика» (ГК Softline) открыли совместную учебно-научную лабораторию «Машинного обучения на транспорте». Она предоставит студентам возможности для проведения проектов в области анализа данных и искусственного интеллекта как в рамках образовательной программы, так

Yandex Cloud бесплатно предоставит российским вузам облачные ресурсы для обучения ИИ блачные сервисы платформы для задач машинного обучения и анализа данных. Так, с помощью сервиса для ML-разработки Yandex DataSphere преподаватели смогут обучать студентов создавать базовые моде

Ozon ускорил модерацию товаров с помощью машинного обучения или отправляется на ручную проверку. Новая система модерации использует методы машинного обучения (machine learning; ML): алгоритм обучается на накопленном массиве решений модераторов Ozon и з

«Корус консалтинг» помогла «Абсолют банку» повысить точность прогнозной аналитики м банка тестировать различные решения, направленные на повышение точности прогнозов, и «приземлять» ML-модели на конкретный процесс в рамках работы с клиентом. Например, с помощью моделей машин

Платформа искусственного интеллекта ML Space стала основой для финала Национальной технологической олимпиады ать основой и для коммерческих решений». ML Space — это платформа для совместной работы DS-команд и ML-разработки полного цикла: от импорта данных и их препроцессинга до деплоя и монетизации го

«Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях ринципами MLOps-подхода к разработке ML-моделей. Это набор практик и технологий, которые объединяют Machine Learning, DevOps, Data Engineering и Model Governance в единую методологию создания,

Neoflex представила платформу Dognauts для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения gnauts представляет собой единую MLOps-платформу, которая позволяет управлять всем жизненным циклом ML-моделей: от подготовки данных, разработки и обучения моделей до их эксплуатации и монитори

Halyk Bank при поддержке Databorn внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях ромышленную эксплуатацию теперь проходит как минимум в 2 раза быстрее, чем до внедрения платформы. «MLOps помогает бизнесу развивать Data Science-направление эффективнее и внедрять качественные

«Крок» и Novo BI цифровизируют российскую логистику с помощью машинного обучения пях поставок. В основе системы Novo Forecast Enterprise лежат математические алгоритмы и технологии машинного обучения для расчета прогноза.

Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в открытый доступ Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код алгоритма машинного обучения для экомониторинга Байкала. Технология помогает анализировать пробы воды: определять и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Теперь биологи и ML-специалисты по

Нейросеть в Yandex Cloud научилась рисовать совместно с художником торая откроется в «Музее Яндекса» с 28 января 2023 г. «Сейчас много художников исследуют территории machine learning. Существует множество сценариев взаимодействия с нейронными сетями. В основн

От чего зависит успех проекта в области ИИ » ИИ vs «слабый» ИИ Михаил Неверов, директор по анализу данных компании X5 Group, рассказал, почему машинное обучение оказалось полезным для офлайн-ритейла: «Несколько тысячелетий развития рите

Функции BI-платформ, которые помогают бизнесу уже сегодня Индустрия BI в целом очень активно задействует самые современные технологии, включая машинное обучение, нейронные сети и искусственный интеллект. В настоящее время инструменты BI могут предложить своим пользователям массу преимуществ, некоторые их которых будут описаны ниже. Пе

VK Cloud представила инструмент для управления жизненным циклом моделей машинного обучения MLflow лаке в несколько кликов. Новый компонент платформы MLflow позволяет компаниям реализовать концепцию MLOps для стандартизации разработки моделей, сокращения времени вывода их в продакшен, трекин

«Авито» протестировал новую платформу машинного обучения от российского разработчика сбор внутренних и внешних данных в автоматическом режиме, обучение моделей, запуск в эксплуатацию (MLOps) и AutoML за минуты без помощи ИТ-служб, а также исполнение моделей в различных режимах

OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных сбор внутренних и внешних данных в автоматическом режиме, обучение моделей, запуск в эксплуатацию (MLOps) и AutoML за минуты без помощи ИТ-служб, а также исполнение моделей в различных режимах

Александр Фридман - Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент ьшими данными роль машинного обучения и ИИ постоянно увеличивается. Это две части целого, поскольку машинное обучение как раз и позволяет создавать и обучать модели, которые используют большие

Александр Фридман, «Дататех»: Для передовых бизнес-сервисов нужен соответствующий цифровой фундамент ьшими данными роль машинного обучения и ИИ постоянно увеличивается. Это две части целого, поскольку машинное обучение как раз и позволяет создавать и обучать модели, которые используют большие

«Телохранитель» для чувствительных данных: внедряем ИИ без помощи публичных облаков обработке данных или внутренние регламенты. При этом 90% компаний не имеют комплексного решения для ML-разработки, а публичные ML-решения функционально ограничены. Да и на российском рынке обла

Иван Юмашев - Иван Юмашев, ИТ-директор по развитию Московского дома книги: После внедрения машинного обучения средний чек вырос на 15% — крупнее и уникальнее магазина в нашей стране нет. Облако мощное, с ним комфортно работать, а цена размещения в облаке оказалась очень невысока. Важным фактором стало то, что поверх самой платформы машинного обучения ML Space доступен целый ряд расширений от партнеров, одним из которых, RePlay, мы и воспользовались. CNews: Сложно было научить сотрудников работать с новой платформой? Иван

Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы «Внедрение платформы моделирования IRIS, построенной на принципах MLops, стало для банка значимым технологическим шагом вперед» CNews: Павел, давайте для начал

VK создала облачную платформу для разработки ML-решений VK Cloud Solutions открыла доступ к тестированию новой облачной платформы для полного цикла ML-разработки. Cloud ML Platform объединит удобные инструменты для экспериментов с данными и

Napoleon IT разработал сервис для распознавания товаров и цен в розничных продуктовых сетях йла. Мы рады совместно с платформой ML Space развивать сервисы, которые позволяют использовать AI и машинное обучение для решения практических бизнес-задач, и планируем выкладывать новые сервис

ВСК внедрила систему поддержки андеррайтинговых решений по ДМС на базе алгоритмов машинного обучения бизнеса, а в 2021-2022 гг. инвестировала во внедрение передовых технологий в области ДМС. Начиная с февраля 2022 г. компания начала использовать предиктивные модели, построенные на основе алгоритмов машинного обучения для предсказания обращаемости корпоративного клиента, распределения визитов сотрудников по клиникам и стоимости визита в клинику, входящую в программу ДМС. В итоге внедрения