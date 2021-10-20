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20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 3
14.09.2021 Райффайзенбанк автоматизировал оценку залоговых объектов в корпоративном кредитовании 1
09.09.2021 Разработчик ПО с использованием технологий компьютерного зрения «Тридиви» привлек инвестиции от фонда Kama Flow 2
03.09.2021 Polymatica ML упрощает создание моделей машинного обучения и управление их жизненным циклом 1
31.08.2021 Vk запустил сервис с минималистичным дизайном для обмена письмами 1
30.07.2021 SAS объявляет о готовности к IPO 1
28.07.2021 Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике 1
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata 1
21.07.2021 В Москве 1 августа стартует новая обучающая программа проекта «Бизнес-уик-энд» 1
30.06.2021 Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? 1
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC 1
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI 1
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
24.06.2021 ФРИИ инвестировал в стартап, генерирующий синтетических людей 1
22.06.2021 ABBYY NeoML 2.0 поддерживает Python и работает до 10 раз быстрее 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
25.05.2021 Отчет Intel: периферийные вычисления — движущая сила бизнес-инноваций 1
20.05.2021 «Сбер» открывает разработчикам приложений доступ ко всем своим технологиям 1
13.05.2021 ВТБ запустил в промышленную эксплуатацию систему управления моделями машинного обучения 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 2
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 1
22.04.2021 Talenttech анонсировала запуск HCM-платформы для управления командой 1
07.04.2021 Решение «РСК Торнадо» поддерживает процессоры Intel Xeon Scalable 3 поколения и модули Intel Optane 200 1
02.04.2021 «Магнит» и «Корус консалтинг» выпустили первых студентов образовательной программы по моделированию в Llamasoft 1
17.03.2021 Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ 1
10.03.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» начинают сотрудничество в области цифровизации промышленности 1
09.03.2021 «Mail.ru цифровые технологии» и «Индасофт» объявили о сотрудничестве в области цифровизации промышленности 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 3
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 4
17.02.2021 Финансовые итоги облачной платформы Yandex.Cloud 1
09.02.2021 «Эвотор» поможет предпринимателям спрогнозировать продажи с помощью ИИ 1
08.02.2021 «Техносерв» помог «Ростелекому» оптимизировать техподдержку абонентов по всей России 1
04.02.2021 Mail.ru Cloud Solutions запускает бесплатный образовательный проект по работе с большими данными в облаке 4
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 4
21.12.2020 GeekBrains запускает факультет облачной дата-инженерии 1
15.12.2020 SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ 4
10.12.2020 БФТ и БСС представили решение для создания регионального колл-центра 1
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков 1

Публикаций - 174, упоминаний - 232

MLOps упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Инфосистемы Джет 675 18
VK - Mail.ru Group 2483 17
IBM 3539 14
Microsoft Corporation 11077 14
Google LLC 7148 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 11
Yandex - Яндекс 4101 8
NetApp 485 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
Neoflex - Неофлекс 141 7
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 7
Huawei 2730 7
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 7
Крок 1219 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Oracle Corporation 3344 6
iTeco - Ай-Теко 717 5
Apple Inc - Эппл Рус 7701 5
SAP SE 3212 5
Nvidia Corp 2019 5
Cisco Systems 2040 4
Dbrain 10 4
Ланит ГК 1156 4
SAS Institute 596 4
Veeam Software 250 3
NtechLab - НтехЛаб 78 3
Intel Corporation 4175 3
Accenture - Аксенчер 531 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Dell EMC 2400 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Naumen - Наумен 341 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Dell Technologies 133 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Siemens AG - Сименс Россия 651 2
Merlion - Мерлион 275 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
VMware 1829 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Открытие ФК 538 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 6
X5 Group 599 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 5
Альфа-Банк 1123 5
Уралсиб Банк 389 5
Утконос 99 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
АльфаСтрахование СГ 208 4
Ак Барс Банк 173 4
Газпромбанк - ГПБ 692 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Почта Банк 289 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Wildberries 128 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 2
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 2
Контрол лизинг 3 2
Почта России ПАО 1572 2
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
РКС - Российские космические системы 100 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Talkbank 11 2
Coursera 40 2
DST Global 165 2
Черкизово ГК 73 2
AliExpress 275 1
Neiman Marcus 8 1
The North Face 4 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Walgreens 7 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 9 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 19 1
Администрация города Владимира 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Администрация Президента РФ 267 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 1 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 32
Big Data - Большие данные 1136 23
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 16
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 10
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 10
Kubernetes 307 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 8
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 8
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 6
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 6
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
Data Lake - Озеро данных 82 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 4
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 4
NoSQL - not only SQL СУБД 92 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
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DevOps - Development и Operations 297 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 2
Microsoft Azure 1171 11
Apple iOS 5742 8
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 7
Google Android 10751 7
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 6
AWS - Amazon Web Services 568 6
Apache Hadoop 339 6
Intel x86 - Архитектура процессора 992 5
Microsoft Windows 10 6635 5
Apache Spark 63 5
JavaScript - Язык программирования 628 5
SQL - Язык программирования 433 5
Nvidia GeForce GTX 2062 5
Docker - Платформа распределённых приложений 146 4
VK - Mail.Ru Почта 164 4
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 4
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 4
Microsoft Office 365 769 4
Apple macOS 925 4
Google TensorFlow 67 4
Java - Язык программирования 1176 4
IBM Watson 105 4
Oracle Cloud Platform 151 3
C++ - Язык программирования 284 3
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 3
Nvidia Tesla GPU 117 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
Microsoft SQL Server 793 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 2
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 35 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 2
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 2
Linux OS 4257 2
NetApp ONTAP 34 2
Молодых Владимир 26 9
Аршавский Анджей 27 4
Смыслов Дмитрий 6 3
Белоусов Максим 59 3
Егоров Владимир 52 3
Кантор Виктор 4 3
Путин Владимир 1824 3
Шуваев Ярослав 9 2
Нугманов Андрей 7 2
Князев Николай 4 2
Антонов Александр 73 2
Кириченко Игорь 41 2
Григорьева Мария 22 2
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Огуряев Дмитрий 53 2
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Савцов Игорь 27 2
Путятинский Сергей 53 2
Прохоров Фёдор 78 2
Сизов Алексей 13 2
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Сидоров Алексей 14 2
Теленков Андрей 21 2
Валчев Стоян 44 2
Попов Андрей 72 2
Васильев Григорий 35 2
Порубов Виталий 5 2
Педоренко Андрей 41 2
Бочарникова Татьяна 78 2
Карташов Станислав 9 2
Хомков Игорь 40 2
Греф Герман 205 2
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Поляков Сергей 60 2
Жердев Сергей 4 2
Седелев Олег 3 2
Абакумов Евгений 103 2
Россия - Российская федерация - РФ 57350 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 14
Германия - Федеративная Республика 3633 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Европа 3752 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 7
Казахстан - Республика 2629 6
Бразилия - Федеративная Республика 1125 6
Беларусь - Белоруссия 2088 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Россия - СФО - Новосибирск 1967 4
Россия - Новосибирская область 815 4
Индия - Республика 2169 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Украина 3365 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Грузия 691 2
Великое Герцогство Люксембург 216 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 2
Израиль 721 2
Австралия - Австралийский Союз 1124 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 2
Япония 2780 2
Финляндия - Финляндская Республика 816 2
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - Свердловская область 806 2
Восточная Европа 1678 2
Сингапур - Республика 808 2
Литва - Литовская Республика 329 1
Сербия - Республика 129 1
Северный Кавказ 137 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Воронежская область 395 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
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Закон Мура - Moore's law 74 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 2
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
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ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
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POS - point of sale 2 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
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ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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