Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MLOps
MLOps
Machine learning operations
Машинное обучение
AutoML
Автоматизированная подготовка данных
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Публикаций - 174, упоминаний - 232
MLOps упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Молодых Владимир 26 9
|Аршавский Анджей 27 4
|Смыслов Дмитрий 6 3
|Белоусов Максим 59 3
|Егоров Владимир 52 3
|Кантор Виктор 4 3
|Путин Владимир 1824 3
|Шуваев Ярослав 9 2
|Нугманов Андрей 7 2
|Князев Николай 4 2
|Антонов Александр 73 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Григорьева Мария 22 2
|Хрупова Елена 4 2
|Агафонова Наталия 35 2
|Огуряев Дмитрий 53 2
|Клявин Владимир 26 2
|Шершнев Георгий 13 2
|Безуглова Марина 2 2
|Савцов Игорь 27 2
|Путятинский Сергей 53 2
|Прохоров Фёдор 78 2
|Сизов Алексей 13 2
|Колесников Евгений 14 2
|Сидоров Алексей 14 2
|Теленков Андрей 21 2
|Валчев Стоян 44 2
|Попов Андрей 72 2
|Васильев Григорий 35 2
|Порубов Виталий 5 2
|Педоренко Андрей 41 2
|Бочарникова Татьяна 78 2
|Карташов Станислав 9 2
|Хомков Игорь 40 2
|Греф Герман 205 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Поляков Сергей 60 2
|Жердев Сергей 4 2
|Седелев Олег 3 2
|Абакумов Евгений 103 2
|Forbes - Форбс 442 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
|Тинькофф Журнал 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru