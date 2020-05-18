Индексная книга CNews*
Телефон Телефонная связь Телефонные звонки Телефонные системы Telephone communication, calls, systems
Публикаций - 3940, упоминаний - 4624
Телефон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 87
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 9
|Емелин Дмитрий 15 7
|Мельникова Анастасия 197 6
|Мишустин Михаил 376 6
|Савицкий Андрей 12 5
|Бокова Людмила 80 5
|Климарев Михаил 47 4
|Акимов Максим 170 4
|Садовенко Илья 63 4
|Брагинский Андрей 22 3
|Клишас Андрей 45 3
|Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 27 3
|Гришин Дмитрий 185 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Шахлевич Антон 3 2
|Текслер Алексей 18 2
|Burge Jeremy - Бердж Джереми 2 2
|Алейник Ярослав 4 2
|Кабаков Ярослав 21 2
|Малых Дмитрий 28 2
|Афанасьев Денис 32 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
|Смоляров Дмитрий 8 2
|Проскура Дмитрий 28 2
|Багдасарян Дмитрий 23 2
|Зимин Дмитрий 35 2
|Антонян Александр 4 2
|Абрамов Сергей 69 2
|Казаков Дмитрий 0 2
|Hunt Troy - Хант Трой 5 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Назаров Алексей 69 2
|Пузанов Владимир 8 2
|Тенишев Андрей 12 2
|Патрушев Николай 21 2
|Солодовников Денис 93 2
|Панков Александр 67 2
|Хинштейн Александр 68 2
|Bernstain Jodie - Бернстайн Джоди 0 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru