Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 85703
ИКТ 7535
Организации 5653
Ведомства 1297
Ассоциации 634
Технологии 2773
Системы 16469
Персоны 30490
География 1458
Статьи 1078
Пресса 841
ИАА 576
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1399
Мероприятия 807

Телефон Телефонная связь Телефонные звонки Телефонные системы Telephone communication, calls, systems

Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems


18.05.2020 Результаты первого квартала 2020 года на российском рынке мобильных телефонов
24.04.2020 Россияне стали продавать больше мобильных телефонов через «Авито»
03.12.2019 Россияне выпустили новую линейку «ультрадешевых» телефонов. Цена. Фото
06.09.2019 HMD Global представила новые телефоны и смартфоны Nokia. Цены
26.08.2019 Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов
19.07.2019 Google готовит Android для дешевых кнопочных телефонов. Фото
19.03.2019 У МТС на треть выросли продажи техники из-за любви россиян к дорогим смартфонам
27.02.2019 DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры
15.02.2019 Роскомнадзор просят заблокировать распространение ПО для подмены номеров телефонов

Публикаций - 3940, упоминаний - 4624

Телефон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 744
Apple Inc 10683 700
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 685
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 586
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 479
Microsoft Corporation 22497 443
Huawei 3222 252
Yandex - Яндекс 5015 236
LG Electronics 3372 229
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 159
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 150
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 148
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 126
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 122
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 121
Intel Corporation 11262 110
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 103
IBM - International Business Machines Corp 8941 99
Xiaomi 1095 97
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 95
Элемент ГК - Elementec 1523 95
Lenovo Group 2077 89
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 78
Telegram Group 805 77
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 71
Amazon Inc - Amazon.com 2650 58
Meta Platforms - Facebook 4267 54
HMD Global - Nokia 128 54
Крок - Croc 1616 53
Softline - Софтлайн 1870 52
Центел - Центральный телеграф 404 45
Nvidia Corp 3118 45
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 45
Vodafone Group 1318 44
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 43
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1289 42
HP - Hewlett-Packard 3567 36
Cisco Systems 4720 30
BBK OPPO Electronics 281 28
VK - Mail.ru Group 3057 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 207
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 95
Почта России ПАО 1853 87
Альфа-Банк 1476 74
Лента - Сеть розничной торговли 912 64
РЖД - Российские железные дороги 1458 61
ПСБ - Промсвязьбанк 682 35
Газпром ПАО 1008 33
X5 Group 709 26
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 21
Открытие ФК - Росгосстрах 266 21
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 19
Avito - Авито 237 17
Самолёт ГК 216 16
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 16
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 15
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 12
Техносила - СервисТрейд 239 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 12
Связной ГК 1190 12
CyberPlat - КиберПлат 339 10
Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 28 10
Мегаполис ТК 152 9
Яндекс.Еда 490 8
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 8
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 8
LEGO 202 8
Nordea - Нордеа Банк 77 6
Wildberries - Вайлдберриз 185 6
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 6
Societe Generale Group 68 6
Татнефть 182 6
Ситимобил - Служба такси 136 6
Enron - Enrongate 121 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 5
Ренессанс Страхование 83 5
О2О Delivery club 171 5
Русагро Группа Компаний 182 5
Совкомбанк ПАО 171 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 655
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 323
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 150
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 137
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 132
Президент Российской Федерации 3770 129
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 117
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 116
Правительство РФ 8292 72
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 65
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 50
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 49
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 43
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 38
Верховный суд Российской Федерации 709 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 32
Таможня - Таможенная служба 421 32
Администрация Президента РФ 904 31
Счётная палата РФ 628 30
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 30
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 28
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 23
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 20
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 12
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 9
Петербургский метрополитен ГУП 73 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 8
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 8
Совет при президенте Российской Федерации 55 7
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 6
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 47 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 44
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 28
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 5
Web development - Веб-разработка 0 4
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
WiMAX Forum 66 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
Демократическая политическая партия США 91 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 0 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 1321
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 1085
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 837
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 655
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 489
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 486
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 473
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 460
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 459
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 438
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 436
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 429
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 426
Мобильное приложение - Mobile app 4966 421
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 412
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 409
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 392
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 364
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 350
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 318
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 317
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 277
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 255
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 249
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 240
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 225
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 223
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 215
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 207
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 199
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 184
Website - Вебсайт 9736 180
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 177
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 171
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 164
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 163
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 162
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 160
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 154
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 154
Google Android 11959 1155
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 329
Nokia Symbian OS 1388 266
Microsoft Windows 2000 2856 230
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 195
Linux OS 7669 194
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 131
Apple iOS 6422 111
Nokia Nseries 424 84
Microsoft Office 3247 83
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 82
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 80
Oracle Java - язык программирования 2554 68
Microsoft Windows 2104 67
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 59
Apple macOS 1457 58
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 58
Mango Cloud Systems - Mango Office 137 55
WhatsApp Messenger 745 47
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 45
Google Gmail 802 43
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 43
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 38
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 36
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 33
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 33
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 32
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 30
Apple Safari - браузер 743 28
Microsoft Windows 7 1780 28
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 27
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 26
Microsoft SQL Server 1416 24
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 23
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 23
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 19
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 19
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 17
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 16
Путин Владимир 2542 87
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 9
Емелин Дмитрий 15 7
Мельникова Анастасия 197 6
Мишустин Михаил 376 6
Савицкий Андрей 12 5
Бокова Людмила 80 5
Климарев Михаил 47 4
Акимов Максим 170 4
Садовенко Илья 63 4
Брагинский Андрей 22 3
Клишас Андрей 45 3
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 27 3
Гришин Дмитрий 185 3
Чернышенко Дмитрий 320 3
Шахлевич Антон 3 2
Текслер Алексей 18 2
Burge Jeremy - Бердж Джереми 2 2
Алейник Ярослав 4 2
Кабаков Ярослав 21 2
Малых Дмитрий 28 2
Афанасьев Денис 32 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
Смоляров Дмитрий 8 2
Проскура Дмитрий 28 2
Багдасарян Дмитрий 23 2
Зимин Дмитрий 35 2
Антонян Александр 4 2
Абрамов Сергей 69 2
Казаков Дмитрий 0 2
Hunt Troy - Хант Трой 5 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Назаров Алексей 69 2
Пузанов Владимир 8 2
Тенишев Андрей 12 2
Патрушев Николай 21 2
Солодовников Денис 93 2
Панков Александр 67 2
Хинштейн Александр 68 2
Bernstain Jodie - Бернстайн Джоди 0 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1341
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 1294
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 415
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 380
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 250
Япония 10069 237
Казахстан - Республика 4467 157
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 157
Россия - СФО - Новосибирск 3269 138
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 126
Беларусь - Белоруссия 3525 123
Россия - ПФО - Казань 2085 115
Австралия - Австралийский Союз 2791 106
Азия - Азиатский регион 3803 103
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 102
Китай - Тайвань 2115 102
Россия - Сибирь 1579 89
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 86
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 81
Земля - планета Солнечной системы 7427 76
Швеция - Королевство 2072 61
Нидерланды 2197 59
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 56
Африка - Африканский регион 2928 56
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 55
Бразилия - Федеративная Республика 1945 54
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 53
Россия - ЦФО - Тульская область 965 49
Америка 2011 49
Армения - Республика 1112 42
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 38
Чехия - Чешская Республика 1053 36
Германия - Федеративная Республика 8903 34
Австрия - Австрийская Республика 1020 33
Россия - СФО - Омская область 517 30
Россия - УФО - Свердловская область 1102 29
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 28
Украина 6212 27
Румыния 592 26
Таиланд - Королевство 671 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1137
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 655
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 506
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 363
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 205
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 169
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 135
Юриспруденция 1629 122
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 103
Эргономика 840 90
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 67
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 60
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 58
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 56
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 56
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 47
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 45
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 42
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 40
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 39
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 30
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 30
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 29
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 27
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 23
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 23
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 19
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 19
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 17
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 14
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 13
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 12
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 11
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 10
Физика - область естествознания 889 10
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 9
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 9
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 0 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 115
Thomson Reuters - Рейтер 5731 78
Коммерсантъ - Издательский дом 888 45
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 32
РИА Новости 766 29
Forbes - Форбс 591 22
FT - Financial Times 1118 12
The Register 1286 9
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
Из рук в руки - irr.ru 41 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
РБК ТВ - телеканал 59 1
The Times of London 8 1
Juniper Research 468 21
Gartner - Dataquest 340 10
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 6
BCG - Boston Consulting Group 85 5
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 4
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 3
Samsung Research 14 1
CNews Инновация года - награда 41 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 7
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - КНИИТМУ АО - Калужский Научно-Исследовательский институт Телемеханических Устройств 9 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 106 1
Ростелеком - Азбука интернета 23 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 66
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 25
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 4
CNews FORUM Кейсы 53 3
GeekBrains 49 1
VMworld 29 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 1
Венчурная ярмарка 21 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189223, в очереди разбора - 948877.
Создано именных указателей - 85703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Погружные скважинные насосы до 25 000 рублей: хиты продаж

Как из любой техники сделать умную: лучшие смарт-розетки

Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути

Засуха обнажила 3400-летний затопленный древний мегаполис

Следующая остановка Луна: российский робот научился добывать воду из лунного грунта
Показать еще