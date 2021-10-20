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SIM-card
Subscriber Identification Module
SIM-карта
Модуль идентификации абонента
Идентификационный электронный модуль абонента


20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 2
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру» 3
12.10.2021 Первый совместный салон МТС и Xiaomi открылся в Новосибирской области 1
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 4
06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 1
05.10.2021 Tele2 запустила бесплатную переадресацию SMS с умных гаджетов и M2M-устройств 1
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 1
01.10.2021 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 3
22.09.2021 МТС подключила автомобили Haval к интернету вещей 1
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения 2
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
16.09.2021 Товары и услуги «Билайн» появились на «Яндекс.маркете» 2
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
13.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с монструозной батареей. Цена, видео 1
09.09.2021 «Билайн» запустил услугу по активации SIM-карты без похода в офис 2
08.09.2021 Главный конкурент Xiaomi привез в Россию ультрадешевый смартфон с NFC. Цена, видео 1
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
01.09.2021 Путешественники смогут приобрести SIM-карты Tele2 в аэропортах 5
31.08.2021 Чтобы ставить в смарт-карты импортные чипы, власти переведут их на балльную систему 1
31.08.2021 Лучшие детские планшеты: выбор ZOOM 3
23.08.2021 Что делать, если вам досталась SIM-карта с чужим номером телефона: советы ZOOM 2
20.08.2021 Власти запретили МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2 подключать абонентов странными способами 2
20.08.2021 В России начались продажи супердешевого смартфона Lenovo с огромной батареей. Видео 1
20.08.2021 10 лучших смартфонов до 10 000 рублей: выбор ZOOM 3
19.08.2021 Orange Business Services подключил умные кофемашины De Jong Duke к интернету вещей 1
19.08.2021 Крошечное обновление намертво лишает связи iPhone. Под угрозой десятки миллионов устройств 1
17.08.2021 Минцифры обяжет «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 открывать бесплатный доступ к госуслугам для активации SIM-карт 3
12.08.2021 «Тинькофф мобайл» запустился в Республике Алтай 2
12.08.2021 Беспрецедентная щедрость. Xiaomi вернет деньги покупателям ее самого первого смартфона 1
09.08.2021 Создан первый в мире смартфон с космическими 20 ГБ оперативной памяти и невидимой фронтальной камерой. Цена, видео 1
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 4
03.08.2021 Tele2 стала дистанционно подключать клиентов с помощью «Госключа» 5
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок 2
21.07.2021 Xiaomi больше не нужны. Samsung выпустила дешевый мобильник с монструозной батареей. Фото 1
19.07.2021 Tele2 увеличила количество торговых терминалов в столичном метро до 54 2

Публикаций - 2442, упоминаний - 4293

SIM-card упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 377
Samsung Electronics 5641 319
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 277
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 171
Apple Inc - Эппл Рус 7685 146
Google LLC 7135 145
Microsoft Corporation 11039 128
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 121
Xiaomi 904 113
Huawei 2727 102
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 90
Lenovo Group 1636 74
MediaTek 315 66
Qualcomm Technologies 1001 53
Yandex - Яндекс 4100 52
Facebook 3765 47
Nokia Corporation 2424 41
Sony 2327 39
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 38
LG Electronics 1838 31
Yota - Скартел 623 31
Meizu 121 30
HTC Corporation 1187 28
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 28
Twitter 2204 26
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 26
Intel Corporation 4158 23
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 23
OPPO Electronics 222 20
INOI - ИНОЙ 30 20
Navitel - Навител Навигатор 252 20
OnePlus - BBK Electronics 131 20
Lenovo Motorola 999 19
ZTE Corporation 549 18
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 18
Ericsson 856 16
VK - Mail.ru Group 2482 16
Vodafone Group 379 16
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 15
Telegram Group 702 15
Связной ГК 877 52
Евросеть 883 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 32
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 29
Почта России ПАО 1570 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 18
AliExpress 275 13
JD.com - Jingdong Mall 45 11
Carl Zeiss 176 10
Wildberries 128 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Visa International 1345 8
X5 Group - Пятерочка 559 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
Телефон.Ру 60 6
Qiwi 783 6
Tesla Motors 241 5
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 90 5
Яндекс.Такси 271 5
Альфа-Банк 1123 5
МТС банк 254 5
X5 Group 599 5
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
Лента - Сеть розничной торговли 188 4
eBay Inc 529 4
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
CyberPlat - КиберПлат 202 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 4
Техносила 133 4
Nissan - Японский автопроизводитель 137 3
Hyundai Motor 144 3
Kickstarter 95 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 3
Renault - Рено Россия 87 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 3
AliExpress Tmall 52 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 56
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 23
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Президент Российской Федерации 1439 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 9
Правительство РФ 2200 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 5
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 5
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Пентагон - Министерство обороны США 277 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 3
ДНР - Почта Донбасса 9 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 37
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 7
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 3
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 2
Единая Россия - Политическая партия 174 2
Руссофт - Russoft 250 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 3 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
Linux Foundation 157 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ЛДПР 68 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 622
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 529
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 452
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 343
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 338
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 317
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 156
3G - Стандарт мобильной связи 3714 138
USB Type-C - USB-C 901 127
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 122
Smartphone - Смартфон 773 113
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 104
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 104
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 102
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 89
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 85
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 65
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 60
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 59
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 55
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 54
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 54
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 50
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 43
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 390 42
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 41
FM-радиовещание - FM-тюнер 468 40
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 40
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 38
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 197 37
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 36
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1337 36
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 35
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 33
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 33
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 32
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 32
USB OTG - On-The-Go 93 31
Nano-SIM 121 30
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 100 30
Google Android 10750 767
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 254
Apple iOS 5741 205
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 155
Google Play - Google Store - Android Market 2515 122
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 99
Microsoft Windows Phone OS 1472 98
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 96
Microsoft Windows 10 6622 85
Samsung Galaxy Note 558 81
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 80
Corning Gorilla Glass 496 78
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 77
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 72
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 70
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 55
Apple iPhone 6 547 52
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 51
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 48
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 46
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 45
Samsung Galaxy 345 44
Google Android 5 Lollipop 146 44
Apple iPad 3263 42
Samsung Electronics TouchWiz 167 42
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 42
Google Android 10 172 39
Symbian OS 767 39
Microsoft Windows 8 1228 38
Google Android 8 Oreo 139 38
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 38
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 38
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 37
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Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 35
HTC One - серия смартфонов 137 35
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 34
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 34
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 34
Steve Jobs - Стив Джобс 701 17
Майстренко Игорь 44 15
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Григорьева Евгения 57 9
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