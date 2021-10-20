Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SIM-card
Subscriber Identification Module
SIM-карта
Модуль идентификации абонента
Идентификационный электронный модуль абонента
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Публикаций - 2442, упоминаний - 4293
SIM-card упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Steve Jobs - Стив Джобс 701 17
|Майстренко Игорь 44 15
|Добрынин Владимир 32 14
|Путин Владимир 1821 12
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 9
|Григорьева Евгения 57 9
|Кузьменко Валерия 58 9
|Иванов Олег 124 8
|Катаев Александр 36 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Морошкин Александр 106 6
|Jun Lei - Цзунь Лей 43 6
|Кушиков Петр 13 6
|Прозоров Дмитрий 58 5
|Иревли Сергей 18 5
|Решетин Олег 38 5
|Шарков Максим 12 5
|Дорохина Юлия 42 5
|Голубев Михаил 10 5
|Березкин Григорий 28 5
|Лацанич Василь 92 5
|Мельников Александр 63 5
|Смагаринский Юрий 23 5
|Жуковский Антон 9 4
|Малис Александр 110 4
|Малис Олег 55 4
|Малышкин Сергей 7 4
|Вольфсон Влад 55 4
|Чайка Владимир 27 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Кондратов Антон 10 4
|Карасов Равиль 4 4
|Талдыкина Наталья 24 4
|Казарян Карен 31 4
|Эмдин Сергей 67 4
|Ющенко Александр 25 4
|Белимов Александр 14 4
|Брюквин Юрий 196 3
|Чесаков Георгий 16 3
|Кулаковский Дмитрий 67 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758385, в очереди разбора - 662075.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758385, в очереди разбора - 662075.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru